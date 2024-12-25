В МИД России рассказали о пытках в "киевском гестапо" - 25.12.2024 Украина.ру
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В МИД России рассказали о пытках в "киевском гестапо"
В МИД России рассказали о пытках в "киевском гестапо" - 25.12.2024 Украина.ру
В МИД России рассказали о пытках в "киевском гестапо"
Пока на Западе умножают демагогию на темы гуманизма и демократии, в Киеве жестоко пытают расследователей коррупционных деяний режима Зеленского. Об этом на брифинге 25 декабря заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
2024-12-25T17:37
2024-12-25T17:37
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мария захарова
сбу
владимир зеленский
служба внешней разведки
свр украины
коррупция
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В ходе брифинга российский дипломат обратила внимание на отсутствие какого-либо реального содержания в доносящихся с Запада словах о правах человека, о гуманизме, о стандартах в этой сфере. При этом в Интернете продолжают появляться публикации о широком применении пыток в тюрьмах СБУ."Приведены фотографии последствий избиений и издевательств, в частности над полковником Службы внешней разведки Украины Антоном Квитко, который документировал масштабные расхищения, воровство режимом Зеленского гуманитарной помощи", - сообщила Захарова.Она рассказала о том, как пытали Квитко, которому предъявили сфабрикованное обвинение в госизмене и продаже якобы России планов киевского режима по созданию украинской "грязной" бомбы.При этом она обратила внимание на замалчивание этих и других задокументированных фактов систематического и грубого нарушения прав человека на Украине теми, кто называет себя правозащитниками.Ранее на эту тему: Адвокаты украинского депутата детализируют роль Генпрокуратуры в деятельности киевского концлагеря СБУ
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новости, россия, запад, украина, мария захарова, сбу, владимир зеленский, служба внешней разведки , свр украины, коррупция, пытки, репрессии, правозащитники
Новости, Россия, Запад, Украина, Мария Захарова, СБУ, Владимир Зеленский, Служба внешней разведки , СВР Украины, коррупция, пытки, репрессии, правозащитники

В МИД России рассказали о пытках в "киевском гестапо"

17:37 25.12.2024
 
© Украина.руКоллаж: СБУ, заключенные, тюрьма
Коллаж: СБУ, заключенные, тюрьма - РИА Новости, 1920, 25.12.2024
© Украина.ру
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Пока на Западе умножают демагогию на темы гуманизма и демократии, в Киеве жестоко пытают расследователей коррупционных деяний режима Зеленского. Об этом на брифинге 25 декабря заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
В ходе брифинга российский дипломат обратила внимание на отсутствие какого-либо реального содержания в доносящихся с Запада словах о правах человека, о гуманизме, о стандартах в этой сфере. При этом в Интернете продолжают появляться публикации о широком применении пыток в тюрьмах СБУ.
"Приведены фотографии последствий избиений и издевательств, в частности над полковником Службы внешней разведки Украины Антоном Квитко, который документировал масштабные расхищения, воровство режимом Зеленского гуманитарной помощи", - сообщила Захарова.
Она рассказала о том, как пытали Квитко, которому предъявили сфабрикованное обвинение в госизмене и продаже якобы России планов киевского режима по созданию украинской "грязной" бомбы.
"Насколько можно понять, этим "киевское гестапо" попыталось скрыть громкое разоблачение давно не являющейся тайной масштабной коррупции на Банковой", - сказала Захарова.
При этом она обратила внимание на замалчивание этих и других задокументированных фактов систематического и грубого нарушения прав человека на Украине теми, кто называет себя правозащитниками.
Ранее на эту тему: Адвокаты украинского депутата детализируют роль Генпрокуратуры в деятельности киевского концлагеря СБУ
 
НовостиРоссияЗападУкраинаМария ЗахароваСБУВладимир ЗеленскийСлужба внешней разведкиСВР Украиныкоррупцияпыткирепрессииправозащитники
 
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