https://ukraina.ru/20241225/1059949773.html

В МИД России рассказали о пытках в "киевском гестапо"

В МИД России рассказали о пытках в "киевском гестапо" - 25.12.2024 Украина.ру

В МИД России рассказали о пытках в "киевском гестапо"

Пока на Западе умножают демагогию на темы гуманизма и демократии, в Киеве жестоко пытают расследователей коррупционных деяний режима Зеленского. Об этом на брифинге 25 декабря заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

2024-12-25T17:37

2024-12-25T17:37

2024-12-25T17:37

новости

россия

запад

украина

мария захарова

сбу

владимир зеленский

служба внешней разведки

свр украины

коррупция

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/0b/07/1058695261_3:0:3644:2048_1920x0_80_0_0_9cb2c46622d853747a9c0b0c2ef616fb.jpg

В ходе брифинга российский дипломат обратила внимание на отсутствие какого-либо реального содержания в доносящихся с Запада словах о правах человека, о гуманизме, о стандартах в этой сфере. При этом в Интернете продолжают появляться публикации о широком применении пыток в тюрьмах СБУ."Приведены фотографии последствий избиений и издевательств, в частности над полковником Службы внешней разведки Украины Антоном Квитко, который документировал масштабные расхищения, воровство режимом Зеленского гуманитарной помощи", - сообщила Захарова.Она рассказала о том, как пытали Квитко, которому предъявили сфабрикованное обвинение в госизмене и продаже якобы России планов киевского режима по созданию украинской "грязной" бомбы.При этом она обратила внимание на замалчивание этих и других задокументированных фактов систематического и грубого нарушения прав человека на Украине теми, кто называет себя правозащитниками.Ранее на эту тему: Адвокаты украинского депутата детализируют роль Генпрокуратуры в деятельности киевского концлагеря СБУ

россия

запад

украина

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2024

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, россия, запад, украина, мария захарова, сбу, владимир зеленский, служба внешней разведки , свр украины, коррупция, пытки, репрессии, правозащитники