Льгов и Владикавказ в огне, месть подадут холодной, "мирный" обман Запада. Итоги 25 декабря - 25.12.2024 Украина.ру
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Льгов и Владикавказ в огне, месть подадут холодной, "мирный" обман Запада. Итоги 25 декабря
Льгов и Владикавказ в огне, месть подадут холодной, "мирный" обман Запада. Итоги 25 декабря - 25.12.2024 Украина.ру
Льгов и Владикавказ в огне, месть подадут холодной, "мирный" обман Запада. Итоги 25 декабря
Крушение самолета Azerbaijan Airlines. Украинская атака на курский Льгов. Взрыв в ТЦ Владикавказа. Продвижение ВС РФ на фронте. Глава российского МИДа Сергей Лавров заявил, что с ответом на обстрелы России не нужно торопиться и назвал условие окончания СВО
2024-12-25T18:00
2024-12-25T18:04
эксклюзив
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ян гагин
вооруженные силы украины
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Самое громкое событие дня - падение самолета Azerbaijan Airlines, летевшего из Баку в Грозный. Он потерпел крушение недалеко от города Актау на западе Казахстана. По информации Росавиации, после столкновения самолета с птицами командир решил идти на запасной аэродром в Актау. На борту находились 69, включая членов экипажа. По последним данным, 32 из них удалось выжить.Среди пассажиров было 16 россиян, поэтому за расследование обстоятельств крушения машины взялся Следственный комитет РФ. Возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта".Атака ВСУ на курский ЛьговВ среду, 25 декабря, украинские военные обстреляли город Льгов Курской области американскими ракетами HIMARS. Прилеты пришлись в крышу сахарного завода, ТЭЦ, газопровод и несколько жилых домов."В Льгове находится колония с пленными всушниками - они могли быть целью атаки", - уточнил телеграм-канал Mash.Чуть позже врио губернатора региона Александр Хинштейн обнародовал информацию о числе жертв этой террористической атаки киевского режима на мирное население области.Взрыв в ТЦ Владикавказа - результат падения осколков сбитого БПЛАДетонация и последовавший за ней пожар в торговом центре "Алания Молл" был вызван падением обломков сбитого вражеского беспилотника.В МЧС подтвердили информацию о том, что при пожаре погиб один человек, еще двое получили повреждения. Уточнялось также, что разрушения в "Алания Молл" большие, однако несущие конструкции здания не повреждены.Продвижение ВС РФВ среду, 25 декабря, Минобороны РФ подтвердило освобождение российской группировкой войск "Центр" населенного пункта Новый Труд в Донецкой Народной Республике (ДНР). Тем временем в украинских СМИ паника: издания наперебой пишут об активизации российских военных на фронте. В число самых горячих участков фронта украинская сторона включила Северское, Харьковское и Покровское направления, а также Торецк, Краматорск и Курахово.Например, журналисты УНИАН поговорили со спикером оперативно-тактической группировки ВСУ "Луганск" Анастасии Бобовниковой, и почему-то удивились, что русские наступают не с голыми руками.Украинское издание УНН привело слова командира 2-го батальона охраны Артема Васяновича, пожаловавшегося на пылающее Харьковское направление."Российские войска проводят штурмовые действия на Харьковском направлении как в пешем порядке, так и на технике. За сутки [ВС РФ] совершили пять штурмов вблизи Волчанска и Высокой Яруги", - уточнил Васянович."Страна.ua" добавила к этому комплекту еще и комментарий командования группировки ВСУ "Хортица", озвучившему не самые радужные для киевского режима реалии на Кураховской направлении."Отдельные позиции сил обороны утрачены. [ВС РФ] продолжают накапливать силы для последующих атак", - говорится в заявлении "Хортицы".Комментируя происходящее на фронте, военно-политический эксперт Ян Гагин заверил, что до полного освобождения Курахово остаются считанные недели."По (освобождению) Курахово я думаю, что это считанные недели. У противника осталось личного состава немного, техники осталось там немного, ротация у него сейчас не то что затруднена, а прекращена. Вопросы снабжения и оставшейся группировки тоже нами пресечены", - сказал Гагин.Лавров об ответе на вражеские атаки и окончании СВОВ среду, 25 декабря, глава Министерства иностранных дел РФ Сергей Лавров посетил программу "60 минут" телеканала "Россия 1", где сделал ряд важных заявлений. В частности, он намекнул, что месть подается холодной, сказав, что Москве не обязательно сразу отвечать на атаки Киева.Он добавил, что в последние месяцы СВО Россия и так наносит украинским вооруженным формированиям значительный ущерб. Однако легкого урегулирования кризиса на Украине не будет, констатировал глава российской дипломатии. Он также подчеркнул: Москва не испытывает иллюзий, что с приходом к власти в США Дональда Трампа начнутся переговоры.Лавров уточнил, что у России есть четкие представления, чем должен закончиться конфликт на Украине, и президент России уже многократно обозначал их, напоминая про Стамбульские соглашения.Глава МИДа заострил внимание на том, что Россия всегда готова к переговорам, однако своими принципами и интересами поступаться на намерена. Именно поэтому Москва не заинтересована в перемирии в том смысле этого слова, который вкладывают в него на Украине и Западе.Другие темы: "Янис прибыл в Латвию": чем закончилась история экс-супруга Седоковой, и кто за это заплатил.
https://ukraina.ru/20241225/1059935489.html
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Сергей Зуев
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
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эксклюзив, новости, новости украины, россия, льгов, запад, сергей лавров, хинштейн, ян гагин, вооруженные силы украины, мид, росавиация, украина, самолет, крушение, бпла, обстрелы, всу, сво, перемирие, переговоры, месть
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Льгов и Владикавказ в огне, месть подадут холодной, "мирный" обман Запада. Итоги 25 декабря

18:00 25.12.2024 (обновлено: 18:04 25.12.2024)
 
© Украина.руКоллаж: пожар, падение самолета, обстрел
Коллаж: пожар, падение самолета, обстрел - РИА Новости, 1920, 25.12.2024
© Украина.ру
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Сергей Зуев
Все материалы
Крушение самолета Azerbaijan Airlines. Украинская атака на курский Льгов. Взрыв в ТЦ Владикавказа. Продвижение ВС РФ на фронте. Глава российского МИДа Сергей Лавров заявил, что с ответом на обстрелы России не нужно торопиться и назвал условие окончания СВО
Самое громкое событие дня - падение самолета Azerbaijan Airlines, летевшего из Баку в Грозный. Он потерпел крушение недалеко от города Актау на западе Казахстана. По информации Росавиации, после столкновения самолета с птицами командир решил идти на запасной аэродром в Актау. На борту находились 69, включая членов экипажа. По последним данным, 32 из них удалось выжить.
Среди пассажиров было 16 россиян, поэтому за расследование обстоятельств крушения машины взялся Следственный комитет РФ. Возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта".
Крушение самолета в Актау
12:50
Кремль выразил соболезнования семьям погибших при крушении самолета в КазахстанеМосква глубоко соболезнует тем, кто потерял близких в авиакатастрофе в Актау. Об этом заявил 25 декабря журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков
Атака ВСУ на курский Льгов
В среду, 25 декабря, украинские военные обстреляли город Льгов Курской области американскими ракетами HIMARS. Прилеты пришлись в крышу сахарного завода, ТЭЦ, газопровод и несколько жилых домов.
"В Льгове находится колония с пленными всушниками - они могли быть целью атаки", - уточнил телеграм-канал Mash.
Чуть позже врио губернатора региона Александр Хинштейн обнародовал информацию о числе жертв этой террористической атаки киевского режима на мирное население области.
"По предварительной информации, в результате обстрела со стороны ВСУ мирного Льгова погибли три человека, еще один позднее скончался в больнице. Госпитализированы пять пострадавших, в том числе одна женщина в тяжелом состоянии", - уточнил Хинштейн.
11:40
ВСУ атакуют курский Льгов американскими HIMARS. Есть погибшиеВСУ ведут обстрел города Льгов Курской области. Известно, что ракеты американского производства HIMARS попали в крышу сахарного завода, ТЭЦ, жилой дом и газопровод. СМИ сообщают как минимум о трех жертвах
Взрыв в ТЦ Владикавказа - результат падения осколков сбитого БПЛА
Детонация и последовавший за ней пожар в торговом центре "Алания Молл" был вызван падением обломков сбитого вражеского беспилотника.

"Беспилотник самолетного типа был сбит средствами ПВО сегодня в 8:28. Версию подтверждают и предварительные результаты следственно-оперативных мероприятий. На камерах наблюдения ТЦ видно, что взрыв произошел извне. Взрывотехники ищут фрагменты беспилотного летательного аппарата", – уточнил глава Северной Осетии Сергей Меняйло в своем телеграм-канале.

В МЧС подтвердили информацию о том, что при пожаре погиб один человек, еще двое получили повреждения. Уточнялось также, что разрушения в "Алания Молл" большие, однако несущие конструкции здания не повреждены.
Пожар в торговом центре Алания Молл во Владикавказе
13:14
Губернатор: взрыв в ТЦ Владикавказа - результат падения обломков сбитого БПЛАВзрыв и пожар в торговом центре Владикавказа "Алания Молл" был вызван падением обломков сбитого беспилотника. Эту информацию 25 декабря подтвердило Минобороны РФ. Глава Северной Осетии Сергей Меняйло в своем телеграм-канале уточнил подробности
Продвижение ВС РФ
В среду, 25 декабря, Минобороны РФ подтвердило освобождение российской группировкой войск "Центр" населенного пункта Новый Труд в Донецкой Народной Республике (ДНР).
Тем временем в украинских СМИ паника: издания наперебой пишут об активизации российских военных на фронте. В число самых горячих участков фронта украинская сторона включила Северское, Харьковское и Покровское направления, а также Торецк, Краматорск и Курахово.
Например, журналисты УНИАН поговорили со спикером оперативно-тактической группировки ВСУ "Луганск" Анастасии Бобовниковой, и почему-то удивились, что русские наступают не с голыми руками.

"Сейчас мы видим, что [ВС РФ] наступают на всех направлениях. И наступают с техникой, что раньше было очень редким явлением. Буквально только на Северском направлении они применяли технику – теперь уже на всех трех направлениях и усилили свои штурмы, проводят очень активную работу на этих направлениях, к сожалению", - сказала Бобовникова, резюмировав, что "особенно напряженная" ситуация в Торецке, а российские подразделения "подтягивают резервы и готовятся ко второй волне штурмов".

Украинское издание УНН привело слова командира 2-го батальона охраны Артема Васяновича, пожаловавшегося на пылающее Харьковское направление.
"Российские войска проводят штурмовые действия на Харьковском направлении как в пешем порядке, так и на технике. За сутки [ВС РФ] совершили пять штурмов вблизи Волчанска и Высокой Яруги", - уточнил Васянович.
"Страна.ua" добавила к этому комплекту еще и комментарий командования группировки ВСУ "Хортица", озвучившему не самые радужные для киевского режима реалии на Кураховской направлении.
"Отдельные позиции сил обороны утрачены. [ВС РФ] продолжают накапливать силы для последующих атак", - говорится в заявлении "Хортицы".
Стрельба снарядами Краснополь из гаубицы 2А65 Мста-Б ЦВО на Красноармейском направлении - РИА Новости, 1920, 25.12.2024
11:22
Самые горячие направления: на Украине пожаловались на упорство ВС РФУтром 25 декабря сразу несколько украинских изданий опубликовали сообщения о том, что российские военные усилили активность. В материалах фигурируют Кураховское, Харьковское и Северское направления, а также Торецк и Краматорск
Комментируя происходящее на фронте, военно-политический эксперт Ян Гагин заверил, что до полного освобождения Курахово остаются считанные недели.
"По (освобождению) Курахово я думаю, что это считанные недели. У противника осталось личного состава немного, техники осталось там немного, ротация у него сейчас не то что затруднена, а прекращена. Вопросы снабжения и оставшейся группировки тоже нами пресечены", - сказал Гагин.
Лавров об ответе на вражеские атаки и окончании СВО
В среду, 25 декабря, глава Министерства иностранных дел РФ Сергей Лавров посетил программу "60 минут" телеканала "Россия 1", где сделал ряд важных заявлений. В частности, он намекнул, что месть подается холодной, сказав, что Москве не обязательно сразу отвечать на атаки Киева.
"После бандитского удара по Казани, по Курской области, по Брянской, Белгородской, необязательно сразу наутро что-то делать. Можно немножко подождать, мы люди терпеливые. Но иногда, знаете, семь раз отмерь - один раз отрежь. Вот надо отмерить так, чтобы отрезать по полной программе", - сказал Лавров.
Он добавил, что в последние месяцы СВО Россия и так наносит украинским вооруженным формированиям значительный ущерб. Однако легкого урегулирования кризиса на Украине не будет, констатировал глава российской дипломатии. Он также подчеркнул: Москва не испытывает иллюзий, что с приходом к власти в США Дональда Трампа начнутся переговоры.
Лавров уточнил, что у России есть четкие представления, чем должен закончиться конфликт на Украине, и президент России уже многократно обозначал их, напоминая про Стамбульские соглашения.
Глава МИДа заострил внимание на том, что Россия всегда готова к переговорам, однако своими принципами и интересами поступаться на намерена. Именно поэтому Москва не заинтересована в перемирии в том смысле этого слова, который вкладывают в него на Украине и Западе.

"Насчет смысла разговоров, которые мы сейчас слышим и которые ведутся на Западе, на Украине тоже - речь идет исключительно о перемирии. О том, чтобы позволить киевскому режиму опять накопить силы с помощью Запада и приступить к новым попыткам выполнять указания своих хозяев по нанесению России стратегического поражения. <...> Перемирие нас не устроит. Нам нужны надежные, юридически обязывающие договоренности, которые нацелены на устранение главных первопричин конфликта, включая и общую безопасность в Европе", - констатировал Лавров.

Другие темы: "Янис прибыл в Латвию": чем закончилась история экс-супруга Седоковой, и кто за это заплатил.
 
ЭксклюзивНовостиНовости УкраиныРоссияЛьговЗападСергей ЛавровХинштейнЯн ГагинВооруженные силы УкраиныМИДРосавиацияУкраинасамолеткрушениеБПЛАобстрелыВСУСВОперемириепереговорыместь
 
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18:23Военный эксперт Борис Рожин: Россия войдет в Днепропетровскую область раньше, чем ВСУ уйдут из Покровска
18:00Льгов и Владикавказ в огне, месть подадут холодной, "мирный" обман Запада. Итоги 25 декабря
17:57Захарова возмутилась лицемерием псевдоправозащитников и звезд Голливуда
17:37В МИД России рассказали о пытках в "киевском гестапо"
17:29Артур Атаев: Запад заставил Зурабишвили поверить в себя, чтобы выбить Россию из Южной Осетии
17:12МИД РФ: "НАТО все плотнее и глубже ввязывается в украинский конфликт"
16:44МИД РФ: Санду готовит интервенцию в Приднестровье и дестабилизацию Европы
16:18Путин рассказал лидерам СНГ об экономических успехах и важных договорённостях о партнёрстве
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14:30Путин: Победа 1945 года – ценность для всего человечества
14:16Украину отключают, Киев готовит теракты, обстрелы и налеты. Главное на Украине на 13:00 25 декабря
14:13Депутат Рады предложила упростить мобилизацию осужденных
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