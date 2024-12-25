https://ukraina.ru/20241225/1059947031.html
Льгов и Владикавказ в огне, месть подадут холодной, "мирный" обман Запада. Итоги 25 декабря
Льгов и Владикавказ в огне, месть подадут холодной, "мирный" обман Запада. Итоги 25 декабря - 25.12.2024 Украина.ру
Льгов и Владикавказ в огне, месть подадут холодной, "мирный" обман Запада. Итоги 25 декабря
Крушение самолета Azerbaijan Airlines. Украинская атака на курский Льгов. Взрыв в ТЦ Владикавказа. Продвижение ВС РФ на фронте. Глава российского МИДа Сергей Лавров заявил, что с ответом на обстрелы России не нужно торопиться и назвал условие окончания СВО
2024-12-25T18:00
2024-12-25T18:00
2024-12-25T18:04
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Самое громкое событие дня - падение самолета Azerbaijan Airlines, летевшего из Баку в Грозный. Он потерпел крушение недалеко от города Актау на западе Казахстана. По информации Росавиации, после столкновения самолета с птицами командир решил идти на запасной аэродром в Актау. На борту находились 69, включая членов экипажа. По последним данным, 32 из них удалось выжить.Среди пассажиров было 16 россиян, поэтому за расследование обстоятельств крушения машины взялся Следственный комитет РФ. Возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта".Атака ВСУ на курский ЛьговВ среду, 25 декабря, украинские военные обстреляли город Льгов Курской области американскими ракетами HIMARS. Прилеты пришлись в крышу сахарного завода, ТЭЦ, газопровод и несколько жилых домов."В Льгове находится колония с пленными всушниками - они могли быть целью атаки", - уточнил телеграм-канал Mash.Чуть позже врио губернатора региона Александр Хинштейн обнародовал информацию о числе жертв этой террористической атаки киевского режима на мирное население области.Взрыв в ТЦ Владикавказа - результат падения осколков сбитого БПЛАДетонация и последовавший за ней пожар в торговом центре "Алания Молл" был вызван падением обломков сбитого вражеского беспилотника.В МЧС подтвердили информацию о том, что при пожаре погиб один человек, еще двое получили повреждения. Уточнялось также, что разрушения в "Алания Молл" большие, однако несущие конструкции здания не повреждены.Продвижение ВС РФВ среду, 25 декабря, Минобороны РФ подтвердило освобождение российской группировкой войск "Центр" населенного пункта Новый Труд в Донецкой Народной Республике (ДНР). Тем временем в украинских СМИ паника: издания наперебой пишут об активизации российских военных на фронте. В число самых горячих участков фронта украинская сторона включила Северское, Харьковское и Покровское направления, а также Торецк, Краматорск и Курахово.Например, журналисты УНИАН поговорили со спикером оперативно-тактической группировки ВСУ "Луганск" Анастасии Бобовниковой, и почему-то удивились, что русские наступают не с голыми руками.Украинское издание УНН привело слова командира 2-го батальона охраны Артема Васяновича, пожаловавшегося на пылающее Харьковское направление."Российские войска проводят штурмовые действия на Харьковском направлении как в пешем порядке, так и на технике. За сутки [ВС РФ] совершили пять штурмов вблизи Волчанска и Высокой Яруги", - уточнил Васянович."Страна.ua" добавила к этому комплекту еще и комментарий командования группировки ВСУ "Хортица", озвучившему не самые радужные для киевского режима реалии на Кураховской направлении."Отдельные позиции сил обороны утрачены. [ВС РФ] продолжают накапливать силы для последующих атак", - говорится в заявлении "Хортицы".Комментируя происходящее на фронте, военно-политический эксперт Ян Гагин заверил, что до полного освобождения Курахово остаются считанные недели."По (освобождению) Курахово я думаю, что это считанные недели. У противника осталось личного состава немного, техники осталось там немного, ротация у него сейчас не то что затруднена, а прекращена. Вопросы снабжения и оставшейся группировки тоже нами пресечены", - сказал Гагин.Лавров об ответе на вражеские атаки и окончании СВОВ среду, 25 декабря, глава Министерства иностранных дел РФ Сергей Лавров посетил программу "60 минут" телеканала "Россия 1", где сделал ряд важных заявлений. В частности, он намекнул, что месть подается холодной, сказав, что Москве не обязательно сразу отвечать на атаки Киева.Он добавил, что в последние месяцы СВО Россия и так наносит украинским вооруженным формированиям значительный ущерб. Однако легкого урегулирования кризиса на Украине не будет, констатировал глава российской дипломатии. Он также подчеркнул: Москва не испытывает иллюзий, что с приходом к власти в США Дональда Трампа начнутся переговоры.Лавров уточнил, что у России есть четкие представления, чем должен закончиться конфликт на Украине, и президент России уже многократно обозначал их, напоминая про Стамбульские соглашения.Глава МИДа заострил внимание на том, что Россия всегда готова к переговорам, однако своими принципами и интересами поступаться на намерена. Именно поэтому Москва не заинтересована в перемирии в том смысле этого слова, который вкладывают в него на Украине и Западе.Другие темы: "Янис прибыл в Латвию": чем закончилась история экс-супруга Седоковой, и кто за это заплатил.
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Льгов и Владикавказ в огне, месть подадут холодной, "мирный" обман Запада. Итоги 25 декабря
18:00 25.12.2024 (обновлено: 18:04 25.12.2024)
Крушение самолета Azerbaijan Airlines. Украинская атака на курский Льгов. Взрыв в ТЦ Владикавказа. Продвижение ВС РФ на фронте. Глава российского МИДа Сергей Лавров заявил, что с ответом на обстрелы России не нужно торопиться и назвал условие окончания СВО
Самое громкое событие дня - падение самолета Azerbaijan Airlines, летевшего из Баку
в Грозный
. Он потерпел крушение недалеко от города Актау на западе Казахстана. По информации Росавиации
, после столкновения самолета с птицами командир решил идти на запасной аэродром в Актау. На борту находились 69, включая членов экипажа. По последним данным, 32 из них удалось выжить.
Среди пассажиров было 16 россиян, поэтому за расследование обстоятельств крушения машины взялся Следственный комитет
РФ. Возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта".
Атака ВСУ на курский Льгов
В среду, 25 декабря, украинские военные обстреляли город Льгов Курской области
американскими ракетами HIMARS. Прилеты пришлись в крышу сахарного завода, ТЭЦ, газопровод и несколько жилых домов.
"В Льгове находится колония с пленными всушниками - они могли быть целью атаки", - уточнил телеграм-канал Mash.
Чуть позже вр
ио губернатора региона Александр Хинштейн
обнародовал информацию о числе жертв этой террористической атаки киевского режима на мирное население области.
"По предварительной информации, в результате обстрела со стороны ВСУ мирного Льгова погибли три человека, еще один позднее скончался в больнице. Госпитализированы пять пострадавших, в том числе одна женщина в тяжелом состоянии", - уточнил Хинштейн.
Взрыв в ТЦ Владикавказа - результат падения осколков сбитого БПЛА
Детонация и последовавший за ней пожар в торговом центре "Алания Молл" был вызван падением обломков сбитого вражеского беспилотника.
"Беспилотник самолетного типа был сбит средствами ПВО сегодня в 8:28. Версию подтверждают и предварительные результаты следственно-оперативных мероприятий. На камерах наблюдения ТЦ видно, что взрыв произошел извне. Взрывотехники ищут фрагменты беспилотного летательного аппарата", – уточнил глава Северной Осетии Сергей Меняйло в своем телеграм-канале.
В МЧС
подтвердили информацию о том, что при пожаре погиб один человек, еще двое получили повреждения. Уточнялось также, что разрушения в "Алания Молл" большие, однако несущие конструкции здания не повреждены.
В среду, 25 декабря, Минобороны РФ подтвердило освобождение российской группировкой войск "Центр" населенного пункта Новый Труд в Донецкой Народной Республике (ДНР
).
Тем временем в украинских СМИ паника: издания наперебой пишут об активизации российских военных на фронте. В число самых горячих участков фронта украинская сторона включила Северское, Харьковское и Покровское направления, а также Торецк, Краматорск
и Курахово
.
Например, журналисты УНИАН поговорили со спикером оперативно-тактической группировки ВСУ "Луганск" Анастасии Бобовниковой, и почему-то удивились, что русские наступают не с голыми руками.
"Сейчас мы видим, что [ВС РФ] наступают на всех направлениях. И наступают с техникой, что раньше было очень редким явлением. Буквально только на Северском направлении они применяли технику – теперь уже на всех трех направлениях и усилили свои штурмы, проводят очень активную работу на этих направлениях, к сожалению", - сказала Бобовникова, резюмировав, что "особенно напряженная" ситуация в Торецке, а российские подразделения "подтягивают резервы и готовятся ко второй волне штурмов".
Украинское издание УНН привело слова командира 2-го батальона охраны Артема Васяновича, пожаловавшегося на пылающее Харьковское направление.
"Российские войска проводят штурмовые действия на Харьковском направлении как в пешем порядке, так и на технике. За сутки [ВС РФ] совершили пять штурмов вблизи Волчанска и Высокой Яруги", - уточнил Васянович.
"Страна.ua" добавила к этому комплекту еще и комментарий командования группировки ВСУ "Хортица", озвучившему не самые радужные для киевского режима реалии на Кураховской направлении.
"Отдельные позиции сил обороны утрачены. [ВС РФ] продолжают накапливать силы для последующих атак", - говорится в заявлении "Хортицы".
Комментируя происходящее на фронте, военно-политический эксперт Ян Гагин
заверил, что до полного освобождения Курахово
остаются считанные недели.
"По (освобождению) Курахово я думаю, что это считанные недели. У противника осталось личного состава немного, техники осталось там немного, ротация у него сейчас не то что затруднена, а прекращена. Вопросы снабжения и оставшейся группировки тоже нами пресечены", - сказал Гагин.
Лавров об ответе на вражеские атаки и окончании СВО
В среду, 25 декабря, глава Министерства иностранных дел РФ Сергей Лавров посетил программу "60 минут" телеканала "Россия 1", где сделал ряд важных заявлений. В частности, он намекнул, что месть подается холодной, сказав, что Москве
не обязательно сразу отвечать на атаки Киева
.
"После бандитского удара по Казани, по Курской области, по Брянской, Белгородской, необязательно сразу наутро что-то делать. Можно немножко подождать, мы люди терпеливые. Но иногда, знаете, семь раз отмерь - один раз отрежь. Вот надо отмерить так, чтобы отрезать по полной программе", - сказал Лавров.
Он добавил, что в последние месяцы СВО Россия и так наносит украинским вооруженным формированиям значительный ущерб. Однако легкого урегулирования кризиса на Украине
не будет, констатировал глава российской дипломатии. Он также подчеркнул: Москва не испытывает иллюзий, что с приходом к власти в США Дональда Трампа
начнутся переговоры.
Лавров уточнил, что у России есть четкие представления, чем должен закончиться конфликт на Украине, и президент России уже многократно обозначал их, напоминая про Стамбульские соглашения.
Глава МИДа заострил внимание на том, что Россия всегда готова к переговорам, однако своими принципами и интересами поступаться на намерена. Именно поэтому Москва не заинтересована в перемирии в том смысле этого слова, который вкладывают в него на Украине и Западе.
"Насчет смысла разговоров, которые мы сейчас слышим и которые ведутся на Западе, на Украине тоже - речь идет исключительно о перемирии. О том, чтобы позволить киевскому режиму опять накопить силы с помощью Запада и приступить к новым попыткам выполнять указания своих хозяев по нанесению России стратегического поражения. <...> Перемирие нас не устроит. Нам нужны надежные, юридически обязывающие договоренности, которые нацелены на устранение главных первопричин конфликта, включая и общую безопасность в Европе", - констатировал Лавров.