https://ukraina.ru/20241225/1059947031.html

Льгов и Владикавказ в огне, месть подадут холодной, "мирный" обман Запада. Итоги 25 декабря

Льгов и Владикавказ в огне, месть подадут холодной, "мирный" обман Запада. Итоги 25 декабря - 25.12.2024 Украина.ру

Льгов и Владикавказ в огне, месть подадут холодной, "мирный" обман Запада. Итоги 25 декабря

Крушение самолета Azerbaijan Airlines. Украинская атака на курский Льгов. Взрыв в ТЦ Владикавказа. Продвижение ВС РФ на фронте. Глава российского МИДа Сергей Лавров заявил, что с ответом на обстрелы России не нужно торопиться и назвал условие окончания СВО

2024-12-25T18:00

2024-12-25T18:00

2024-12-25T18:04

эксклюзив

новости

новости украины

россия

льгов

запад

сергей лавров

хинштейн

ян гагин

вооруженные силы украины

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/0c/19/1059947776_1:0:1279:719_1920x0_80_0_0_5b6aa9c4d822440972ddc0246fab9c2d.jpg

Самое громкое событие дня - падение самолета Azerbaijan Airlines, летевшего из Баку в Грозный. Он потерпел крушение недалеко от города Актау на западе Казахстана. По информации Росавиации, после столкновения самолета с птицами командир решил идти на запасной аэродром в Актау. На борту находились 69, включая членов экипажа. По последним данным, 32 из них удалось выжить.Среди пассажиров было 16 россиян, поэтому за расследование обстоятельств крушения машины взялся Следственный комитет РФ. Возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта".Атака ВСУ на курский ЛьговВ среду, 25 декабря, украинские военные обстреляли город Льгов Курской области американскими ракетами HIMARS. Прилеты пришлись в крышу сахарного завода, ТЭЦ, газопровод и несколько жилых домов."В Льгове находится колония с пленными всушниками - они могли быть целью атаки", - уточнил телеграм-канал Mash.Чуть позже врио губернатора региона Александр Хинштейн обнародовал информацию о числе жертв этой террористической атаки киевского режима на мирное население области.Взрыв в ТЦ Владикавказа - результат падения осколков сбитого БПЛАДетонация и последовавший за ней пожар в торговом центре "Алания Молл" был вызван падением обломков сбитого вражеского беспилотника.В МЧС подтвердили информацию о том, что при пожаре погиб один человек, еще двое получили повреждения. Уточнялось также, что разрушения в "Алания Молл" большие, однако несущие конструкции здания не повреждены.Продвижение ВС РФВ среду, 25 декабря, Минобороны РФ подтвердило освобождение российской группировкой войск "Центр" населенного пункта Новый Труд в Донецкой Народной Республике (ДНР). Тем временем в украинских СМИ паника: издания наперебой пишут об активизации российских военных на фронте. В число самых горячих участков фронта украинская сторона включила Северское, Харьковское и Покровское направления, а также Торецк, Краматорск и Курахово.Например, журналисты УНИАН поговорили со спикером оперативно-тактической группировки ВСУ "Луганск" Анастасии Бобовниковой, и почему-то удивились, что русские наступают не с голыми руками.Украинское издание УНН привело слова командира 2-го батальона охраны Артема Васяновича, пожаловавшегося на пылающее Харьковское направление."Российские войска проводят штурмовые действия на Харьковском направлении как в пешем порядке, так и на технике. За сутки [ВС РФ] совершили пять штурмов вблизи Волчанска и Высокой Яруги", - уточнил Васянович."Страна.ua" добавила к этому комплекту еще и комментарий командования группировки ВСУ "Хортица", озвучившему не самые радужные для киевского режима реалии на Кураховской направлении."Отдельные позиции сил обороны утрачены. [ВС РФ] продолжают накапливать силы для последующих атак", - говорится в заявлении "Хортицы".Комментируя происходящее на фронте, военно-политический эксперт Ян Гагин заверил, что до полного освобождения Курахово остаются считанные недели."По (освобождению) Курахово я думаю, что это считанные недели. У противника осталось личного состава немного, техники осталось там немного, ротация у него сейчас не то что затруднена, а прекращена. Вопросы снабжения и оставшейся группировки тоже нами пресечены", - сказал Гагин.Лавров об ответе на вражеские атаки и окончании СВОВ среду, 25 декабря, глава Министерства иностранных дел РФ Сергей Лавров посетил программу "60 минут" телеканала "Россия 1", где сделал ряд важных заявлений. В частности, он намекнул, что месть подается холодной, сказав, что Москве не обязательно сразу отвечать на атаки Киева.Он добавил, что в последние месяцы СВО Россия и так наносит украинским вооруженным формированиям значительный ущерб. Однако легкого урегулирования кризиса на Украине не будет, констатировал глава российской дипломатии. Он также подчеркнул: Москва не испытывает иллюзий, что с приходом к власти в США Дональда Трампа начнутся переговоры.Лавров уточнил, что у России есть четкие представления, чем должен закончиться конфликт на Украине, и президент России уже многократно обозначал их, напоминая про Стамбульские соглашения.Глава МИДа заострил внимание на том, что Россия всегда готова к переговорам, однако своими принципами и интересами поступаться на намерена. Именно поэтому Москва не заинтересована в перемирии в том смысле этого слова, который вкладывают в него на Украине и Западе.Другие темы: "Янис прибыл в Латвию": чем закончилась история экс-супруга Седоковой, и кто за это заплатил.

https://ukraina.ru/20241225/1059935489.html

https://ukraina.ru/20241225/1059932410.html

https://ukraina.ru/20241225/1059937553.html

https://ukraina.ru/20241225/1059932081.html

россия

льгов

запад

украина

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2024

Сергей Зуев

Сергей Зуев

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Сергей Зуев

эксклюзив, новости, новости украины, россия, льгов, запад, сергей лавров, хинштейн, ян гагин, вооруженные силы украины, мид, росавиация, украина, самолет, крушение, бпла, обстрелы, всу, сво, перемирие, переговоры, месть