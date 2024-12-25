https://ukraina.ru/20241225/1059949345.html

Артур Атаев: Запад заставил Зурабишвили поверить в себя, чтобы выбить Россию из Южной Осетии

Артур Атаев: Запад заставил Зурабишвили поверить в себя, чтобы выбить Россию из Южной Осетии - 25.12.2024 Украина.ру

Артур Атаев: Запад заставил Зурабишвили поверить в себя, чтобы выбить Россию из Южной Осетии

Майдан в Грузии в редакции 2003 года невозможен. Но майдан в редакции 2024 года более изощренный возможен. Часть грузинской политической элиты получила антимайданную прививку. Но и враг не дремлет, Джин Шарп уже не актуален. Актуальны другие авторы, которых мы не знаем, которые более совершенно подходят к организации радикальной смены власти.

2024-12-25T17:29

2024-12-25T17:29

2024-12-25T17:29

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саломе зурабишвили

саакашвили

"грузинский легион"

украина.ру

вооруженные силы украины

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Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог, общественный деятель, кандидат политических наук Артур Атаев.Президент Грузии Саломе Зурабишвили потребовала срочных парламентских выборов, иначе правящая партия "грузинская мечта" будет свергнута.- Артур Викторович, на что надеется Зурабишвили? Повторит ли она судьбу Саакашвили, или власти не станут сажать в тюрьму 72-летнюю женщину?- В грузинской политике все зависит от нюансов. Одна небольшая оплошность со стороны властей, неосторожное заявление, или, кстати, убийство человека, на это уже готовы пойти лишившиеся легитимности прежние руководители Грузии и их покровители, может быть расценено как попытка узурпации власти. Об этом уже говорит Саломе Зурабишвили.Для нее очень значима позиция заокеанских партнеров. Конгрессмен Уилсон называет Зурабишвили единственным легитимным лидером в условиях политического кризиса. А ей эти слова очень нужны.Это как преступник, который долго работает с адвокатом, если тот убеждает его, что преступление не слишком серьезное, то со временем преступник начинает верить в свою невиновность. Точно так же Саломе Зурабишвили поверила в свою легитимность. Она искренне считает себя реальным серьезным политиком. Спрогнозировать ситуацию трудно, все зависит от того, насколько серьезен настрой властей.- Грузинские политологи говорят, что грузины имеют негативный опыт гражданского противостояния в 90-е годы, испытали на себе террор военизированной организации "Мхедриони", поэтому попытки организовать в стране очередную революцию обречены на провал. И нынешний майдан это лишь инициатива пылких молодых людей, которые хотят в Европу. Согласны ли вы с этим?- Грузинская политика и грузинские политики уже другие. Майдан в редакции 2003 года невозможен. Но майдан в редакции 2024 года более изощренный, более агрессивный возможен. Да, часть грузинской политической элиты получила антимайданную прививку. Но и враг не дремлет, и то, что писалось в пособиях по госперевороту уже не актуально. Джин Шарп уже не актуален. Актуальны другие авторы, которых мы не знаем, которые более совершенно подходят к организации импичмента, радикальной смены власти.Поэтому насильственная смена власти возможна, но Западу и это не нужно. Ему нужна нестабильность и неопределенность, которая сейчас есть в Грузии.- Насколько велика может быть роль "Грузинского легиона"*, который воюет на стороне ВСУ, в этих событиях и возможном кровопролитии?- Медийная, политическая и военная значимость так называемого "Грузинского легиона" очень сильно преувеличена. Так же как и батальонов имени Джохара Дудаева"* или шейха Мансура*. Это арифметическая погрешность в рамках сегодняшнего глобального противостояния. И в рамках противостояния в Грузии эта нелегитимная часть грузинского общества большую роль сыграть не может.- Германия заморозила свои проекты на 237 млн евро. Какой ущерб это принесло грузинской экономике?- Грузинские политики довольно поздно поняли, что европейские и американские инвестиции — это полная профанация. Мы это прошли в начале 90-х, а Грузия это проходит сейчас. Когда европейский банк реконструкции и развития и МВФ давали кредит России, то 30-40% уходило на обслуживание этого кредита. Здесь то же самое. Кредитное закабаление очень негативно скажется на экономике Грузии. Три последних премьер-министра страны об этом говорили.- Что произойдет в случае прихода оппозиции к власти?- Хаос. Для чего нужен приход к власти сторонников Зурабишвили и Саакашвили? Это удар по России. Это один из антироссийских проектов на постсоветском пространстве. Но это же и удар по Азербайджану, который активно позиционирует альтернативную Западу модель. Это касается политик в сфере углеводородов и международном позиционировании Азербайджана.Азербайджан не нужен Западу, он кровный враг Франции. А что такое Грузия? Это крупный транзитный регион, через который идет большое количество трубопроводов: Баку-Тбилиси-Джейхан, и месторождение газа Шах-Дениз разрабатывается с учетом транспортных возможностей Грузии. Поэтому нестабильная Грузия — это удар по макрорегиону.Российских глобальных интересов в Грузии нет. Российские военные базы в Грузии не стоят. Провоцируя новое конфликтное противостояние, Запад хочет выбить российские базы из Южной Осетии и Абхазии по образцу войны 08.08.08.- На каком уровне находятся сейчас азербайджанско-российские отношения?- В отношении СВО Баку занимает очень нейтральную позицию. Но в последние годы развиваются двусторонние отношения на уровне лидеров двух стран. На фоне очевидного похолодания отношений с Арменией усиливаются отношения России и Азербайджана. Это дает явную экономическую выгоду в газотранспортной сфере и сильно раздражает Запад, что очень хорошо.*Организация запрещена в РоссииО возможных действиях Запада в Грузии Алексей Кочетков: Если десант НАТО высадится в Батуми, Грузию и Россию спасет только Георгиевский трактат

https://ukraina.ru/20241216/1059704628.html

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Денис Рудометов

интервью, грузия, запад, россия, саломе зурабишвили, саакашвили, "грузинский легион", украина.ру, вооруженные силы украины