Артур Атаев: Запад заставил Зурабишвили поверить в себя, чтобы выбить Россию из Южной Осетии
Майдан в Грузии в редакции 2003 года невозможен. Но майдан в редакции 2024 года более изощренный возможен. Часть грузинской политической элиты получила антимайданную прививку. Но и враг не дремлет, Джин Шарп уже не актуален. Актуальны другие авторы, которых мы не знаем, которые более совершенно подходят к организации радикальной смены власти.
Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог, общественный деятель, кандидат политических наук Артур Атаев.
Президент Грузии Саломе Зурабишвили потребовала срочных парламентских выборов, иначе правящая партия "грузинская мечта" будет свергнута.
- Артур Викторович, на что надеется Зурабишвили? Повторит ли она судьбу Саакашвили, или власти не станут сажать в тюрьму 72-летнюю женщину?
- В грузинской политике все зависит от нюансов. Одна небольшая оплошность со стороны властей, неосторожное заявление, или, кстати, убийство человека, на это уже готовы пойти лишившиеся легитимности прежние руководители Грузии и их покровители, может быть расценено как попытка узурпации власти. Об этом уже говорит Саломе Зурабишвили.
Для нее очень значима позиция заокеанских партнеров. Конгрессмен Уилсон называет Зурабишвили единственным легитимным лидером в условиях политического кризиса. А ей эти слова очень нужны.
Это как преступник, который долго работает с адвокатом, если тот убеждает его, что преступление не слишком серьезное, то со временем преступник начинает верить в свою невиновность. Точно так же Саломе Зурабишвили поверила в свою легитимность. Она искренне считает себя реальным серьезным политиком. Спрогнозировать ситуацию трудно, все зависит от того, насколько серьезен настрой властей.
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- Грузинские политологи говорят, что грузины имеют негативный опыт гражданского противостояния в 90-е годы, испытали на себе террор военизированной организации "Мхедриони", поэтому попытки организовать в стране очередную революцию обречены на провал. И нынешний майдан это лишь инициатива пылких молодых людей, которые хотят в Европу. Согласны ли вы с этим?
- Грузинская политика и грузинские политики уже другие. Майдан в редакции 2003 года невозможен. Но майдан в редакции 2024 года более изощренный, более агрессивный возможен. Да, часть грузинской политической элиты получила антимайданную прививку. Но и враг не дремлет, и то, что писалось в пособиях по госперевороту уже не актуально. Джин Шарп уже не актуален. Актуальны другие авторы, которых мы не знаем, которые более совершенно подходят к организации импичмента, радикальной смены власти.
Поэтому насильственная смена власти возможна, но Западу и это не нужно. Ему нужна нестабильность и неопределенность, которая сейчас есть в Грузии.
- Насколько велика может быть роль "Грузинского легиона"*, который воюет на стороне ВСУ, в этих событиях и возможном кровопролитии?
- Медийная, политическая и военная значимость так называемого "Грузинского легиона" очень сильно преувеличена. Так же как и батальонов имени Джохара Дудаева"* или шейха Мансура*. Это арифметическая погрешность в рамках сегодняшнего глобального противостояния. И в рамках противостояния в Грузии эта нелегитимная часть грузинского общества большую роль сыграть не может.
- Германия заморозила свои проекты на 237 млн евро. Какой ущерб это принесло грузинской экономике?
- Грузинские политики довольно поздно поняли, что европейские и американские инвестиции — это полная профанация. Мы это прошли в начале 90-х, а Грузия это проходит сейчас. Когда европейский банк реконструкции и развития и МВФ давали кредит России, то 30-40% уходило на обслуживание этого кредита. Здесь то же самое. Кредитное закабаление очень негативно скажется на экономике Грузии. Три последних премьер-министра страны об этом говорили.
- Что произойдет в случае прихода оппозиции к власти?
- Хаос. Для чего нужен приход к власти сторонников Зурабишвили и Саакашвили? Это удар по России. Это один из антироссийских проектов на постсоветском пространстве. Но это же и удар по Азербайджану, который активно позиционирует альтернативную Западу модель. Это касается политик в сфере углеводородов и международном позиционировании Азербайджана.
06:30Михаил Амерберг: Молдавия замораживает и поджигает Приднестровье, напрашиваясь на ракетно-бомбовый ударПриднестровье сейчас стоит на грани гуманитарной катастрофы, когда по вине режима Майи Санду и Запада десятки тысяч людей могут остаться без отопления. И вариантов выхода из этого кризиса пока нет, считает эксперт Центра изучения гражданских и военных конфликтов, бывший офицер молдавской армии Михаил Амерберг
Азербайджан не нужен Западу, он кровный враг Франции. А что такое Грузия? Это крупный транзитный регион, через который идет большое количество трубопроводов: Баку-Тбилиси-Джейхан, и месторождение газа Шах-Дениз разрабатывается с учетом транспортных возможностей Грузии. Поэтому нестабильная Грузия — это удар по макрорегиону.
Российских глобальных интересов в Грузии нет. Российские военные базы в Грузии не стоят. Провоцируя новое конфликтное противостояние, Запад хочет выбить российские базы из Южной Осетии и Абхазии по образцу войны 08.08.08.
- На каком уровне находятся сейчас азербайджанско-российские отношения?
- В отношении СВО Баку занимает очень нейтральную позицию. Но в последние годы развиваются двусторонние отношения на уровне лидеров двух стран. На фоне очевидного похолодания отношений с Арменией усиливаются отношения России и Азербайджана. Это дает явную экономическую выгоду в газотранспортной сфере и сильно раздражает Запад, что очень хорошо.
*Организация запрещена в России
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