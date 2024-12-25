Артур Атаев: Запад заставил Зурабишвили поверить в себя, чтобы выбить Россию из Южной Осетии - 25.12.2024 Украина.ру
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Артур Атаев: Запад заставил Зурабишвили поверить в себя, чтобы выбить Россию из Южной Осетии
Артур Атаев: Запад заставил Зурабишвили поверить в себя, чтобы выбить Россию из Южной Осетии - 25.12.2024 Украина.ру
Артур Атаев: Запад заставил Зурабишвили поверить в себя, чтобы выбить Россию из Южной Осетии
Майдан в Грузии в редакции 2003 года невозможен. Но майдан в редакции 2024 года более изощренный возможен. Часть грузинской политической элиты получила антимайданную прививку. Но и враг не дремлет, Джин Шарп уже не актуален. Актуальны другие авторы, которых мы не знаем, которые более совершенно подходят к организации радикальной смены власти.
2024-12-25T17:29
2024-12-25T17:29
интервью
грузия
запад
россия
саломе зурабишвили
саакашвили
"грузинский легион"
украина.ру
вооруженные силы украины
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Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог, общественный деятель, кандидат политических наук Артур Атаев.Президент Грузии Саломе Зурабишвили потребовала срочных парламентских выборов, иначе правящая партия "грузинская мечта" будет свергнута.- Артур Викторович, на что надеется Зурабишвили? Повторит ли она судьбу Саакашвили, или власти не станут сажать в тюрьму 72-летнюю женщину?- В грузинской политике все зависит от нюансов. Одна небольшая оплошность со стороны властей, неосторожное заявление, или, кстати, убийство человека, на это уже готовы пойти лишившиеся легитимности прежние руководители Грузии и их покровители, может быть расценено как попытка узурпации власти. Об этом уже говорит Саломе Зурабишвили.Для нее очень значима позиция заокеанских партнеров. Конгрессмен Уилсон называет Зурабишвили единственным легитимным лидером в условиях политического кризиса. А ей эти слова очень нужны.Это как преступник, который долго работает с адвокатом, если тот убеждает его, что преступление не слишком серьезное, то со временем преступник начинает верить в свою невиновность. Точно так же Саломе Зурабишвили поверила в свою легитимность. Она искренне считает себя реальным серьезным политиком. Спрогнозировать ситуацию трудно, все зависит от того, насколько серьезен настрой властей.- Грузинские политологи говорят, что грузины имеют негативный опыт гражданского противостояния в 90-е годы, испытали на себе террор военизированной организации "Мхедриони", поэтому попытки организовать в стране очередную революцию обречены на провал. И нынешний майдан это лишь инициатива пылких молодых людей, которые хотят в Европу. Согласны ли вы с этим?- Грузинская политика и грузинские политики уже другие. Майдан в редакции 2003 года невозможен. Но майдан в редакции 2024 года более изощренный, более агрессивный возможен. Да, часть грузинской политической элиты получила антимайданную прививку. Но и враг не дремлет, и то, что писалось в пособиях по госперевороту уже не актуально. Джин Шарп уже не актуален. Актуальны другие авторы, которых мы не знаем, которые более совершенно подходят к организации импичмента, радикальной смены власти.Поэтому насильственная смена власти возможна, но Западу и это не нужно. Ему нужна нестабильность и неопределенность, которая сейчас есть в Грузии.- Насколько велика может быть роль "Грузинского легиона"*, который воюет на стороне ВСУ, в этих событиях и возможном кровопролитии?- Медийная, политическая и военная значимость так называемого "Грузинского легиона" очень сильно преувеличена. Так же как и батальонов имени Джохара Дудаева"* или шейха Мансура*. Это арифметическая погрешность в рамках сегодняшнего глобального противостояния. И в рамках противостояния в Грузии эта нелегитимная часть грузинского общества большую роль сыграть не может.- Германия заморозила свои проекты на 237 млн евро. Какой ущерб это принесло грузинской экономике?- Грузинские политики довольно поздно поняли, что европейские и американские инвестиции — это полная профанация. Мы это прошли в начале 90-х, а Грузия это проходит сейчас. Когда европейский банк реконструкции и развития и МВФ давали кредит России, то 30-40% уходило на обслуживание этого кредита. Здесь то же самое. Кредитное закабаление очень негативно скажется на экономике Грузии. Три последних премьер-министра страны об этом говорили.- Что произойдет в случае прихода оппозиции к власти?- Хаос. Для чего нужен приход к власти сторонников Зурабишвили и Саакашвили? Это удар по России. Это один из антироссийских проектов на постсоветском пространстве. Но это же и удар по Азербайджану, который активно позиционирует альтернативную Западу модель. Это касается политик в сфере углеводородов и международном позиционировании Азербайджана.Азербайджан не нужен Западу, он кровный враг Франции. А что такое Грузия? Это крупный транзитный регион, через который идет большое количество трубопроводов: Баку-Тбилиси-Джейхан, и месторождение газа Шах-Дениз разрабатывается с учетом транспортных возможностей Грузии. Поэтому нестабильная Грузия — это удар по макрорегиону.Российских глобальных интересов в Грузии нет. Российские военные базы в Грузии не стоят. Провоцируя новое конфликтное противостояние, Запад хочет выбить российские базы из Южной Осетии и Абхазии по образцу войны 08.08.08.- На каком уровне находятся сейчас азербайджанско-российские отношения?- В отношении СВО Баку занимает очень нейтральную позицию. Но в последние годы развиваются двусторонние отношения на уровне лидеров двух стран. На фоне очевидного похолодания отношений с Арменией усиливаются отношения России и Азербайджана. Это дает явную экономическую выгоду в газотранспортной сфере и сильно раздражает Запад, что очень хорошо.*Организация запрещена в РоссииО возможных действиях Запада в Грузии Алексей Кочетков: Если десант НАТО высадится в Батуми, Грузию и Россию спасет только Георгиевский трактат
https://ukraina.ru/20241216/1059704628.html
https://ukraina.ru/20241225/1059924432.html
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Денис Рудометов
Денис Рудометов
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96
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Украина.ру
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5
4.7
96
editors@ukraina.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
интервью, грузия, запад, россия, саломе зурабишвили, саакашвили, "грузинский легион", украина.ру, вооруженные силы украины
Интервью, Грузия, Запад, Россия, Саломе Зурабишвили, Саакашвили, "Грузинский легион", Украина.ру, Вооруженные силы Украины

Артур Атаев: Запад заставил Зурабишвили поверить в себя, чтобы выбить Россию из Южной Осетии

17:29 25.12.2024
 
© РИА Новости . Владимир ТрефиловАртур Атаев интервью
Артур Атаев интервью - РИА Новости, 1920, 25.12.2024
© РИА Новости . Владимир Трефилов
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Денис Рудометов
автор издания Украина.ру
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Майдан в Грузии в редакции 2003 года невозможен. Но майдан в редакции 2024 года более изощренный возможен. Часть грузинской политической элиты получила антимайданную прививку. Но и враг не дремлет, Джин Шарп уже не актуален. Актуальны другие авторы, которых мы не знаем, которые более совершенно подходят к организации радикальной смены власти.
Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог, общественный деятель, кандидат политических наук Артур Атаев.
Президент Грузии Саломе Зурабишвили потребовала срочных парламентских выборов, иначе правящая партия "грузинская мечта" будет свергнута.
- Артур Викторович, на что надеется Зурабишвили? Повторит ли она судьбу Саакашвили, или власти не станут сажать в тюрьму 72-летнюю женщину?
- В грузинской политике все зависит от нюансов. Одна небольшая оплошность со стороны властей, неосторожное заявление, или, кстати, убийство человека, на это уже готовы пойти лишившиеся легитимности прежние руководители Грузии и их покровители, может быть расценено как попытка узурпации власти. Об этом уже говорит Саломе Зурабишвили.
Для нее очень значима позиция заокеанских партнеров. Конгрессмен Уилсон называет Зурабишвили единственным легитимным лидером в условиях политического кризиса. А ей эти слова очень нужны.
Это как преступник, который долго работает с адвокатом, если тот убеждает его, что преступление не слишком серьезное, то со временем преступник начинает верить в свою невиновность. Точно так же Саломе Зурабишвили поверила в свою легитимность. Она искренне считает себя реальным серьезным политиком. Спрогнозировать ситуацию трудно, все зависит от того, насколько серьезен настрой властей.
Коллаж: Михаил Кавелашвили и Саломе Зурабишвили - РИА Новости, 1920, 16.12.2024
16 декабря, 19:02
Зурабишвили вынесут вместе с креслом или будет гражданская война. Два сценария для ГрузииНовым президентом Грузии по итогам выборов, состоявшихся 14 декабря, стал кандидат от правящей "Грузинской мечты", бывший игрок российского футбольного клуба из Владикавказа "Алания" и экс-депутат Михаил Кавелашвили
- Грузинские политологи говорят, что грузины имеют негативный опыт гражданского противостояния в 90-е годы, испытали на себе террор военизированной организации "Мхедриони", поэтому попытки организовать в стране очередную революцию обречены на провал. И нынешний майдан это лишь инициатива пылких молодых людей, которые хотят в Европу. Согласны ли вы с этим?
- Грузинская политика и грузинские политики уже другие. Майдан в редакции 2003 года невозможен. Но майдан в редакции 2024 года более изощренный, более агрессивный возможен. Да, часть грузинской политической элиты получила антимайданную прививку. Но и враг не дремлет, и то, что писалось в пособиях по госперевороту уже не актуально. Джин Шарп уже не актуален. Актуальны другие авторы, которых мы не знаем, которые более совершенно подходят к организации импичмента, радикальной смены власти.
Поэтому насильственная смена власти возможна, но Западу и это не нужно. Ему нужна нестабильность и неопределенность, которая сейчас есть в Грузии.
- Насколько велика может быть роль "Грузинского легиона"*, который воюет на стороне ВСУ, в этих событиях и возможном кровопролитии?
- Медийная, политическая и военная значимость так называемого "Грузинского легиона" очень сильно преувеличена. Так же как и батальонов имени Джохара Дудаева"* или шейха Мансура*. Это арифметическая погрешность в рамках сегодняшнего глобального противостояния. И в рамках противостояния в Грузии эта нелегитимная часть грузинского общества большую роль сыграть не может.
- Германия заморозила свои проекты на 237 млн евро. Какой ущерб это принесло грузинской экономике?
- Грузинские политики довольно поздно поняли, что европейские и американские инвестиции — это полная профанация. Мы это прошли в начале 90-х, а Грузия это проходит сейчас. Когда европейский банк реконструкции и развития и МВФ давали кредит России, то 30-40% уходило на обслуживание этого кредита. Здесь то же самое. Кредитное закабаление очень негативно скажется на экономике Грузии. Три последних премьер-министра страны об этом говорили.
- Что произойдет в случае прихода оппозиции к власти?
- Хаос. Для чего нужен приход к власти сторонников Зурабишвили и Саакашвили? Это удар по России. Это один из антироссийских проектов на постсоветском пространстве. Но это же и удар по Азербайджану, который активно позиционирует альтернативную Западу модель. Это касается политик в сфере углеводородов и международном позиционировании Азербайджана.
Михаил Амерберг интервью
06:30
Михаил Амерберг: Молдавия замораживает и поджигает Приднестровье, напрашиваясь на ракетно-бомбовый ударПриднестровье сейчас стоит на грани гуманитарной катастрофы, когда по вине режима Майи Санду и Запада десятки тысяч людей могут остаться без отопления. И вариантов выхода из этого кризиса пока нет, считает эксперт Центра изучения гражданских и военных конфликтов, бывший офицер молдавской армии Михаил Амерберг
Азербайджан не нужен Западу, он кровный враг Франции. А что такое Грузия? Это крупный транзитный регион, через который идет большое количество трубопроводов: Баку-Тбилиси-Джейхан, и месторождение газа Шах-Дениз разрабатывается с учетом транспортных возможностей Грузии. Поэтому нестабильная Грузия — это удар по макрорегиону.
Российских глобальных интересов в Грузии нет. Российские военные базы в Грузии не стоят. Провоцируя новое конфликтное противостояние, Запад хочет выбить российские базы из Южной Осетии и Абхазии по образцу войны 08.08.08.
- На каком уровне находятся сейчас азербайджанско-российские отношения?
- В отношении СВО Баку занимает очень нейтральную позицию. Но в последние годы развиваются двусторонние отношения на уровне лидеров двух стран. На фоне очевидного похолодания отношений с Арменией усиливаются отношения России и Азербайджана. Это дает явную экономическую выгоду в газотранспортной сфере и сильно раздражает Запад, что очень хорошо.
*Организация запрещена в России
О возможных действиях Запада в Грузии Алексей Кочетков: Если десант НАТО высадится в Батуми, Грузию и Россию спасет только Георгиевский трактат
 
ИнтервьюГрузияЗападРоссияСаломе ЗурабишвилиСаакашвили"Грузинский легион"Украина.руВооруженные силы Украины
 
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