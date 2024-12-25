Лавров об окончании СВО: нет смысла в перемирии, надо устранять первопричины конфликта - 25.12.2024 Украина.ру
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Лавров об окончании СВО: нет смысла в перемирии, надо устранять первопричины конфликта
Лавров об окончании СВО: нет смысла в перемирии, надо устранять первопричины конфликта - 25.12.2024 Украина.ру
Лавров об окончании СВО: нет смысла в перемирии, надо устранять первопричины конфликта
Россия заинтересована не в перемирии, а в прочном мире с учётом своих национальных интересов и это является условием прекращения боевых действий на Украине. Об... Украина.ру, 25.12.2024
2024-12-25T14:08
2024-12-25T14:08
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Россия заинтересована не в перемирии, а в прочном мире с учётом своих национальных интересов и это является условием прекращения боевых действий на Украине. Об этом 25 декабря заявил глава российской дипломатии Сергей Лавров.Глава МИД России отметил бесплодность разговоров о перемирии. По его словам, Москва заинтересована в мире, а для этого следует устранить причины негативных явлений, на которые Россия отреагировала началом специальной военной операции по демилитаризации и денацификации Украины."Насчет смысла разговоров, которые мы сейчас слышим и которые ведутся на Западе, на Украине тоже - речь идет исключительно о перемирии. О том, чтобы позволить киевскому режиму опять накопить силы с помощью Запада и приступить к новым попыткам выполнять указания своих хозяев по нанесению России стратегического поражения", - констатировал Лавров.Он также напомнил телезрителям канала "Россия 1", что российский лидер Владимир Путин неоднократно высказывался на эту тему."Президент уже не раз об этом говорил. Перемирие нас не устроит. Нам нужны надежные, юридически обязывающие договоренности, которые нацелены на устранение главных первопричин конфликта, включая и общую безопасность в Европе, расширение НАТО, и, безусловно, права людей, которые проживают на территориях и которые высказались за воссоединение с РФ. Но это не означает, что требование уважения языковых и религиозных прав, которые были законодательно запрещены Зеленским, что эти требования не должны распространяться на всю остальную часть Украины", - сказал Лавров.Руководитель российской дипломатии подчеркнул: надо работать над окончательным, полноценным, закрепленным юридически долгосрочным урегулированием проблем в Европе, включая украинский кризис.Также на эту тему: "Отмерить так, чтобы отрезать по полной программе": Лавров об ответе РФ на атаки Киева
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новости, россия, украина, запад, сергей лавров, владимир путин, нато, ес, украина-нато, евроинтеграция, репрессии, русофобия, русскоязычные, русский язык, русский донбасс, воссоединение, владимир зеленский, новые регионы, переговоры, сво
Новости, Россия, Украина, Запад, Сергей Лавров, Владимир Путин, НАТО, ЕС, Украина-НАТО, евроинтеграция, репрессии, Русофобия, русскоязычные, Русский язык, Русский Донбасс, воссоединение, Владимир Зеленский, Новые регионы, переговоры, СВО

Лавров об окончании СВО: нет смысла в перемирии, надо устранять первопричины конфликта

14:08 25.12.2024
 
© РИА Новости . Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкИнтервью главы МИД РФ С. Лаврова РИА Новости
Интервью главы МИД РФ С. Лаврова РИА Новости - РИА Новости, 1920, 25.12.2024
© РИА Новости . Рамиль Ситдиков
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Россия заинтересована не в перемирии, а в прочном мире с учётом своих национальных интересов и это является условием прекращения боевых действий на Украине. Об этом 25 декабря заявил глава российской дипломатии Сергей Лавров.
Глава МИД России отметил бесплодность разговоров о перемирии. По его словам, Москва заинтересована в мире, а для этого следует устранить причины негативных явлений, на которые Россия отреагировала началом специальной военной операции по демилитаризации и денацификации Украины.
"Насчет смысла разговоров, которые мы сейчас слышим и которые ведутся на Западе, на Украине тоже - речь идет исключительно о перемирии. О том, чтобы позволить киевскому режиму опять накопить силы с помощью Запада и приступить к новым попыткам выполнять указания своих хозяев по нанесению России стратегического поражения", - констатировал Лавров.
Он также напомнил телезрителям канала "Россия 1", что российский лидер Владимир Путин неоднократно высказывался на эту тему.
12:59
Лавров: мирные предложения Путина по Украине не являются предварительными условиямиПрезидент России обозначил принципы урегулирования украинской проблемы, которые не являются предварительными условиями и основаны на международном праве. Об этом 25 декабря заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Президент уже не раз об этом говорил. Перемирие нас не устроит. Нам нужны надежные, юридически обязывающие договоренности, которые нацелены на устранение главных первопричин конфликта, включая и общую безопасность в Европе, расширение НАТО, и, безусловно, права людей, которые проживают на территориях и которые высказались за воссоединение с РФ. Но это не означает, что требование уважения языковых и религиозных прав, которые были законодательно запрещены Зеленским, что эти требования не должны распространяться на всю остальную часть Украины", - сказал Лавров.
Руководитель российской дипломатии подчеркнул: надо работать над окончательным, полноценным, закрепленным юридически долгосрочным урегулированием проблем в Европе, включая украинский кризис.
Также на эту тему: "Отмерить так, чтобы отрезать по полной программе": Лавров об ответе РФ на атаки Киева
 
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