ВСУ атакуют курский Льгов американскими HIMARS. Есть погибшие
© Военкор l Z l Лисицын ZOV-TV / Telegram
© Военкор l Z l Лисицын ZOV-TV / Telegram
ВСУ ведут обстрел города Льгов Курской области. Известно, что ракеты американского производства HIMARS попали в крышу сахарного завода, ТЭЦ, жилой дом и газопровод. СМИ сообщают как минимум о трех жертвах
"Три женщины, предварительно, погибли после атаки HIMARS на Льгов Курской области. На улицы города упали минимум шесть ракет. ВСУ попали в крышу сахарного завода, ТЭЦ, жилой дом и газопровод, в нескольких местах начались пожары. В Льгове находится колония с пленными всушниками - они могли быть целью атаки", - уточняет телеграм-канал Mash.
Город Льгов - административным центром Льговского района Курской области. Находится в 70 километрах от границы с Украиной. Население - 16,7 тысяч человек.
Одна из последних крупных атак ВСУ пришлась на Рыльск Курской области. В пятницу, 20 декабря, украинские войска прицельно ударили по жилым домам города и социальным объектам. В их числе были Дом культуры, начальная школы № 1, учебный и жилой корпусы Рыльского авиационного колледжа и здание ЗАГС. Итог - шесть погибших и несколько десятков раненых.
Накануне посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник отметил, что с начала 2024 года в результате ударов ВСУ по российским территориям пострадали более пяти тысяч мирных жителей, 785 человек погибли, в том числе 50 детей.
Как отмечают эксперты, подобная террористическая активность ВСУ связана со страхом руководства Украины относительно мирного соглашения, на котором настаивает будущая администрация президента США и лично Дональд Трамп.
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