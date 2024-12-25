ВСУ атакуют курский Льгов американскими HIMARS. Есть погибшие - 25.12.2024 Украина.ру
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ВСУ атакуют курский Льгов американскими HIMARS. Есть погибшие
ВСУ атакуют курский Льгов американскими HIMARS. Есть погибшие - 25.12.2024 Украина.ру
ВСУ атакуют курский Льгов американскими HIMARS. Есть погибшие
ВСУ ведут обстрел города Льгов Курской области. Известно, что ракеты американского производства HIMARS попали в крышу сахарного завода, ТЭЦ, жилой дом и газопровод. СМИ сообщают как минимум о трех жертвах
2024-12-25T11:40
2024-12-25T11:40
новости
льгов
курская область
украина
родион мирошник
дональд трамп
вооруженные силы украины
обстрелы
himars
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Город Льгов - административным центром Льговского района Курской области. Находится в 70 километрах от границы с Украиной. Население - 16,7 тысяч человек.Одна из последних крупных атак ВСУ пришлась на Рыльск Курской области. В пятницу, 20 декабря, украинские войска прицельно ударили по жилым домам города и социальным объектам. В их числе были Дом культуры, начальная школы № 1, учебный и жилой корпусы Рыльского авиационного колледжа и здание ЗАГС. Итог - шесть погибших и несколько десятков раненых.Накануне посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник отметил, что с начала 2024 года в результате ударов ВСУ по российским территориям пострадали более пяти тысяч мирных жителей, 785 человек погибли, в том числе 50 детей.Как отмечают эксперты, подобная террористическая активность ВСУ связана со страхом руководства Украины относительно мирного соглашения, на котором настаивает будущая администрация президента США и лично Дональд Трамп.В том числе больница: ВСУ атаковали Донецк американскими HIMARSМирошник назвал число россиян, погибших от обстрелов ВСУ в 2024 годуДругие новости: Самые горячие направления: на Украине пожаловались на упорство ВС РФ.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, льгов, курская область, украина, родион мирошник, дональд трамп, вооруженные силы украины, обстрелы, himars
Новости, Льгов, Курская область, Украина, Родион Мирошник, Дональд Трамп, Вооруженные силы Украины, обстрелы, HIMARS

ВСУ атакуют курский Льгов американскими HIMARS. Есть погибшие

11:40 25.12.2024
 
© Военкор l Z l Лисицын ZOV-TV / Telegram
© Военкор l Z l Лисицын ZOV-TV / Telegram
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ВСУ ведут обстрел города Льгов Курской области. Известно, что ракеты американского производства HIMARS попали в крышу сахарного завода, ТЭЦ, жилой дом и газопровод. СМИ сообщают как минимум о трех жертвах
"Три женщины, предварительно, погибли после атаки HIMARS на Льгов Курской области. На улицы города упали минимум шесть ракет. ВСУ попали в крышу сахарного завода, ТЭЦ, жилой дом и газопровод, в нескольких местах начались пожары. В Льгове находится колония с пленными всушниками - они могли быть целью атаки", - уточняет телеграм-канал Mash.
Город Льгов - административным центром Льговского района Курской области. Находится в 70 километрах от границы с Украиной. Население - 16,7 тысяч человек.
Одна из последних крупных атак ВСУ пришлась на Рыльск Курской области. В пятницу, 20 декабря, украинские войска прицельно ударили по жилым домам города и социальным объектам. В их числе были Дом культуры, начальная школы № 1, учебный и жилой корпусы Рыльского авиационного колледжа и здание ЗАГС. Итог - шесть погибших и несколько десятков раненых.
Фото: соцсети, ВСУ обстреляли Рыльск в Курской области
20 декабря, 18:05
Массированный обстрел Рыльска. Итоги 20 декабря на УкраинеУкраина совершила массированный обстрел Рыльска, что в 30 км от Курской АЭС
Накануне посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник отметил, что с начала 2024 года в результате ударов ВСУ по российским территориям пострадали более пяти тысяч мирных жителей, 785 человек погибли, в том числе 50 детей.
Как отмечают эксперты, подобная террористическая активность ВСУ связана со страхом руководства Украины относительно мирного соглашения, на котором настаивает будущая администрация президента США и лично Дональд Трамп.
В том числе больница: ВСУ атаковали Донецк американскими HIMARS
Мирошник назвал число россиян, погибших от обстрелов ВСУ в 2024 году
Другие новости: Самые горячие направления: на Украине пожаловались на упорство ВС РФ.
 
НовостиЛьговКурская областьУкраинаРодион МирошникДональд ТрампВооруженные силы УкраиныобстрелыHIMARS
 
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