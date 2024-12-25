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ВСУ атакуют курский Льгов американскими HIMARS. Есть погибшие

ВСУ атакуют курский Льгов американскими HIMARS. Есть погибшие - 25.12.2024 Украина.ру

ВСУ атакуют курский Льгов американскими HIMARS. Есть погибшие

ВСУ ведут обстрел города Льгов Курской области. Известно, что ракеты американского производства HIMARS попали в крышу сахарного завода, ТЭЦ, жилой дом и газопровод. СМИ сообщают как минимум о трех жертвах

2024-12-25T11:40

2024-12-25T11:40

2024-12-25T11:40

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Город Льгов - административным центром Льговского района Курской области. Находится в 70 километрах от границы с Украиной. Население - 16,7 тысяч человек.Одна из последних крупных атак ВСУ пришлась на Рыльск Курской области. В пятницу, 20 декабря, украинские войска прицельно ударили по жилым домам города и социальным объектам. В их числе были Дом культуры, начальная школы № 1, учебный и жилой корпусы Рыльского авиационного колледжа и здание ЗАГС. Итог - шесть погибших и несколько десятков раненых.Накануне посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник отметил, что с начала 2024 года в результате ударов ВСУ по российским территориям пострадали более пяти тысяч мирных жителей, 785 человек погибли, в том числе 50 детей.Как отмечают эксперты, подобная террористическая активность ВСУ связана со страхом руководства Украины относительно мирного соглашения, на котором настаивает будущая администрация президента США и лично Дональд Трамп.В том числе больница: ВСУ атаковали Донецк американскими HIMARSМирошник назвал число россиян, погибших от обстрелов ВСУ в 2024 годуДругие новости: Самые горячие направления: на Украине пожаловались на упорство ВС РФ.

https://ukraina.ru/20241220/1059843886.html

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новости, льгов, курская область, украина, родион мирошник, дональд трамп, вооруженные силы украины, обстрелы, himars