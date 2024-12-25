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Путин рассказал лидерам СНГ об экономических успехах и важных договорённостях о партнёрстве
Путин рассказал лидерам СНГ об экономических успехах и важных договорённостях о партнёрстве - 25.12.2024 Украина.ру
Путин рассказал лидерам СНГ об экономических успехах и важных договорённостях о партнёрстве
Государства СНГ в 2024 году улучшили свои макроэкономические показатели. Об этом 25 декабря в Ленинградской области на неформальной встрече руководителей государств – участников Содружества Независимых Государств заявил президент России.
2024-12-25T16:18
2024-12-25T16:18
2024-12-25T16:18
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Владимир Путин поблагодарил участников неформального мероприятия за возможность найти время для встречи, чтобы сверить часы по поводу того, что было сделано в рамках работы стран СНГ и что предстоит сделать в ближайшее время. По его словам, основные усилия России как председательствующей в СНГ страны были направлены на развитие интеграции на евразийском пространстве, укрепление международного авторитета Содружества на обеспечение эффективной деятельности его исполнительных органов. При этом приоритетное внимание уделялось углублению экономического взаимодействия, обеспечению свободы движения товаров, услуг, устранению торговых барьеров и упрощению таможенных процедур.Товарооборот России с участниками СНГ за январь – октябрь прибавил 10,6% и превысил $93 млрд. Заметно улучшились макроэкономические показатели стран межгосударственного объединения, сообщил Путин.Президент России сообщил, что по итогам 2024 года рост совокупного ВВП стран СНГ прогнозируется на уровне 4,7% и это выше общемировых темпов. За 10 месяцев промышленное производство уже выросло на 4,3%, объём грузоперевозок – на 7,4%, а оборот розничной торговли – на 7,7%."Расширяется сотрудничество стран СНГ в валютно-финансовой сфере. Для обслуживания взаимных экономических операций всё активнее используются собственные независимые валютные системы, платёжные системы и расчётные инструменты. Доля национальных валют в расчётах по коммерческим сделкам между участниками Содружества превышает 85 процентов. Кроме того, быстрыми темпами идут процессы импортозамещения, и тем самым укрепляется технологический суверенитет наших государств. Всё это имеет крайне важное значение в условиях сложной внешней конъюнктуры", - отметил Путин.Также он обратил внимание на то, что постоянно пополняется договорно-правовая база СНГ.Он также отметил, что в СНГ растёт взаимодействие в борьбе с экстремизмом, трансграничной преступностью, наркотрафиком."Отлажены каждодневные операции, контакты по линии силовых ведомств. В августе-сентябре в Узбекистане успешно прошли учения СНГ "Восток-Антитеррор – 2024". Принята программа сотрудничества в области дерадикализации", - констатировал президент России.По мнению российского лидера, разветвлённые гуманитарные связи между странами СНГ опираются на многовековую общую историю, глубокое переплетение культур, единые нравственные и духовные ценности, тесные родственные и семейные узы.В неформальном саммите приняли участие Владимир Путин, президент Белоруссии Александр Лукашенко, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, президент Киргизии Садыр Жапаров, президент Таджикистана Эмомали Рахмон, президент Туркмении Сердар Бердымухамедов, президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев.Также в ходе неформального саммита СНГ российский лидер напомнил о важности сохранения исторической правды о Великой Отечественной войне. Подробности в публикации Путин: Победа 1945 года – ценность для всего человечестваБольше новостей представлено в обзоре Украину отключают, Киев готовит теракты, обстрелы и налеты. Главное на Украине на 13:00 25 декабря
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новости, россия, узбекистан, украина, владимир путин, касым-жомарт токаев, снг, оон, многополярный мир, постсоветское пространство, бывший ссср
Новости, Россия, Узбекистан, Украина, Владимир Путин, Касым-Жомарт Токаев, СНГ, ООН, многополярный мир, постсоветское пространство, бывший СССР
Путин рассказал лидерам СНГ об экономических успехах и важных договорённостях о партнёрстве
Государства СНГ в 2024 году улучшили свои макроэкономические показатели. Об этом 25 декабря в Ленинградской области на неформальной встрече руководителей государств – участников Содружества Независимых Государств заявил президент России.
Владимир Путин поблагодарил участников неформального мероприятия за возможность найти время для встречи, чтобы сверить часы по поводу того, что было сделано в рамках работы стран СНГ и что предстоит сделать в ближайшее время.
По его словам, основные усилия России как председательствующей в СНГ страны были направлены на развитие интеграции на евразийском пространстве, укрепление международного авторитета Содружества на обеспечение эффективной деятельности его исполнительных органов. При этом приоритетное внимание уделялось углублению экономического взаимодействия, обеспечению свободы движения товаров, услуг, устранению торговых барьеров и упрощению таможенных процедур.
Товарооборот России с участниками СНГ за январь – октябрь прибавил 10,6% и превысил $93 млрд. Заметно улучшились макроэкономические показатели стран межгосударственного объединения, сообщил Путин.
Президент России сообщил, что по итогам 2024 года рост совокупного ВВП стран СНГ прогнозируется на уровне 4,7% и это выше общемировых темпов. За 10 месяцев промышленное производство уже выросло на 4,3%, объём грузоперевозок – на 7,4%, а оборот розничной торговли – на 7,7%.
"Расширяется сотрудничество стран СНГ в валютно-финансовой сфере. Для обслуживания взаимных экономических операций всё активнее используются собственные независимые валютные системы, платёжные системы и расчётные инструменты. Доля национальных валют в расчётах по коммерческим сделкам между участниками Содружества превышает 85 процентов. Кроме того, быстрыми темпами идут процессы импортозамещения, и тем самым укрепляется технологический суверенитет наших государств. Всё это имеет крайне важное значение в условиях сложной внешней конъюнктуры", - отметил Путин.
Также он обратил внимание на то, что постоянно пополняется договорно-правовая база СНГ.
"В текущем году вступили в силу соглашения о свободной торговле услугами и осуществлении инвестиций, о пресечении легализации криминальных доходов и финансирования терроризма, договор об учреждении международной организации по русскому языку, а также ряд других важных договорённостей о партнёрстве в сфере электроэнергетики, экологии и юстиции", - сказал российский лидер.
Он также отметил, что в СНГ растёт взаимодействие в борьбе с экстремизмом, трансграничной преступностью, наркотрафиком.
"Отлажены каждодневные операции, контакты по линии силовых ведомств. В августе-сентябре в Узбекистане
успешно прошли учения СНГ "Восток-Антитеррор – 2024". Принята программа сотрудничества в области дерадикализации", - констатировал президент России.
По мнению российского лидера, разветвлённые гуманитарные связи между странами СНГ опираются на многовековую общую историю, глубокое переплетение культур, единые нравственные и духовные ценности, тесные родственные и семейные узы.
"Важно, что участники Содружества придерживаются близких или совпадающих подходов по ключевым глобальным и региональным проблемам, при этом все государства СНГ выступают за формирование справедливого мирового порядка на основе общепризнанных принципов международного права при центральной роли ООН", - заявил президент России.
В неформальном саммите приняли участие Владимир Путин, президент Белоруссии Александр Лукашенко
, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев
, президент Киргизии Садыр Жапаров
, президент Таджикистана
Эмомали Рахмон, президент Туркмении
Сердар Бердымухамедов, президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев
.
Также в ходе неформального саммита СНГ российский лидер напомнил о важности сохранения исторической правды о Великой Отечественной войне. Подробности в публикации Путин: Победа 1945 года – ценность для всего человечества