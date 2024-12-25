МИД РФ: Санду готовит интервенцию в Приднестровье и дестабилизацию Европы - 25.12.2024 Украина.ру
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МИД РФ: Санду готовит интервенцию в Приднестровье и дестабилизацию Европы
МИД РФ: Санду готовит интервенцию в Приднестровье и дестабилизацию Европы - 25.12.2024 Украина.ру
МИД РФ: Санду готовит интервенцию в Приднестровье и дестабилизацию Европы
Установившийся в Молдавии режим Майи Санду намерен использовать энергетический кризис в стране для нападения на Приднестровскую Молдавскую Республику, что грозит ещё одним очагом дестабилизации Европы. Об этом на брифинге 25 декабря заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
2024-12-25T16:44
2024-12-25T16:45
новости
россия
приднестровье
молдавия
мария захарова
служба внешней разведки
нато
бывший ссср
свр
санду майя
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В ходе брифинга официальный представитель МИД России отметила, что на Западе и среди стран-членов НАТО в частности всё громче раздаются голоса тех, кто желает умиротворения в Восточной Европе. Об этом говорят в контексте украинской проблемы. И в это же время политическое руководство Молдавии готовит военный сценарий для Приднестровья."Режим Санду намерен использовать энергетический кризис в стране для силового решения приднестровского вопроса. Они безапелляционно возлагают на Россию именно свою ответственность за прекращение газовых поставок, рассматривают вариант силового захвата молдавской ГРЭС в Приднестровье. Об этом подробно говорила СВР", - сказала Захарова.По её словам, Кишинёв рассматривает сценарий, который несёт прямую угрозу российским миротворцам в ПМР. При этом мирные жители Приднестровья окажутся в положении заложников затеянной Санду военной авантюры.Ранее, 23 декабря российская Служба внешней разведки (СВР) сообщила о состоявшемся обсуждении на заседании молдавского правительства плана интервенции в ПМР. Подробности в публикации СВР: Молдавия может решиться на военный конфликт с ПМР из-за электроэнергии автор издания Украина.ру Татьяна Стоянович рассмотрела ситуацию в публикации Санду между глобалистскими элитами и Трампом. Почему президент Молдавии решила объявить войну России
https://ukraina.ru/20241223/1059868064.html
россия
приднестровье
молдавия
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новости, россия, приднестровье, молдавия, мария захарова, служба внешней разведки , нато, бывший ссср, свр, санду майя, пмр, европа, восточная европа, восточное партнерство, евроинтеграция, эскалация, мид рф, дипломатия, публичная дипломатия, электроэнергия, электроснабжение, электроэнергетика, электростанции
Новости, Россия, Приднестровье, Молдавия, Мария Захарова, Служба внешней разведки , НАТО, бывший СССР, СВР, Санду Майя, ПМР, Европа, Восточная Европа, Восточное партнерство, евроинтеграция, эскалация, МИД РФ, дипломатия, публичная дипломатия, электроэнергия, электроснабжение, электроэнергетика, электростанции

МИД РФ: Санду готовит интервенцию в Приднестровье и дестабилизацию Европы

16:44 25.12.2024 (обновлено: 16:45 25.12.2024)
 
© Мария Захарова / Telegram
© Мария Захарова / Telegram
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Установившийся в Молдавии режим Майи Санду намерен использовать энергетический кризис в стране для нападения на Приднестровскую Молдавскую Республику, что грозит ещё одним очагом дестабилизации Европы. Об этом на брифинге 25 декабря заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
В ходе брифинга официальный представитель МИД России отметила, что на Западе и среди стран-членов НАТО в частности всё громче раздаются голоса тех, кто желает умиротворения в Восточной Европе. Об этом говорят в контексте украинской проблемы. И в это же время политическое руководство Молдавии готовит военный сценарий для Приднестровья.
"Режим Санду намерен использовать энергетический кризис в стране для силового решения приднестровского вопроса. Они безапелляционно возлагают на Россию именно свою ответственность за прекращение газовых поставок, рассматривают вариант силового захвата молдавской ГРЭС в Приднестровье. Об этом подробно говорила СВР", - сказала Захарова.
23 декабря, 10:11
Санду отказалась обсуждать энергоснабжение Молдавии по истечении российско-украинского договора – СВРВвиду отказа Киева от транзита российского газа Россия виновата в энергетических проблемах Молдавии, считает молдавский президент Майя Санду. Об этом сообщает пресс-бюро российской Службы внешней разведки (СВР).
"В конечном итоге эскалация ситуации может привести к тяжёлым последствиям и появлению ещё одного очага нестабильности в Европе. Вот к этому и готовит страну Санду. Для чего? Надо задавать ей вопросы", - отметила Захарова.
По её словам, Кишинёв рассматривает сценарий, который несёт прямую угрозу российским миротворцам в ПМР. При этом мирные жители Приднестровья окажутся в положении заложников затеянной Санду военной авантюры.
Ранее, 23 декабря российская Служба внешней разведки (СВР) сообщила о состоявшемся обсуждении на заседании молдавского правительства плана интервенции в ПМР. Подробности в публикации СВР: Молдавия может решиться на военный конфликт с ПМР из-за электроэнергии
автор издания Украина.ру Татьяна Стоянович рассмотрела ситуацию в публикации Санду между глобалистскими элитами и Трампом. Почему президент Молдавии решила объявить войну России
 
НовостиРоссияПриднестровьеМолдавияМария ЗахароваСлужба внешней разведкиНАТОбывший СССРСВРСанду МайяПМРЕвропаВосточная ЕвропаВосточное партнерствоевроинтеграцияэскалацияМИД РФдипломатияпубличная дипломатияэлектроэнергияэлектроснабжениеэлектроэнергетикаэлектростанции
 
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