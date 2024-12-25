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МИД РФ: Санду готовит интервенцию в Приднестровье и дестабилизацию Европы

МИД РФ: Санду готовит интервенцию в Приднестровье и дестабилизацию Европы - 25.12.2024 Украина.ру

МИД РФ: Санду готовит интервенцию в Приднестровье и дестабилизацию Европы

Установившийся в Молдавии режим Майи Санду намерен использовать энергетический кризис в стране для нападения на Приднестровскую Молдавскую Республику, что грозит ещё одним очагом дестабилизации Европы. Об этом на брифинге 25 декабря заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

2024-12-25T16:44

2024-12-25T16:44

2024-12-25T16:45

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В ходе брифинга официальный представитель МИД России отметила, что на Западе и среди стран-членов НАТО в частности всё громче раздаются голоса тех, кто желает умиротворения в Восточной Европе. Об этом говорят в контексте украинской проблемы. И в это же время политическое руководство Молдавии готовит военный сценарий для Приднестровья."Режим Санду намерен использовать энергетический кризис в стране для силового решения приднестровского вопроса. Они безапелляционно возлагают на Россию именно свою ответственность за прекращение газовых поставок, рассматривают вариант силового захвата молдавской ГРЭС в Приднестровье. Об этом подробно говорила СВР", - сказала Захарова.По её словам, Кишинёв рассматривает сценарий, который несёт прямую угрозу российским миротворцам в ПМР. При этом мирные жители Приднестровья окажутся в положении заложников затеянной Санду военной авантюры.Ранее, 23 декабря российская Служба внешней разведки (СВР) сообщила о состоявшемся обсуждении на заседании молдавского правительства плана интервенции в ПМР. Подробности в публикации СВР: Молдавия может решиться на военный конфликт с ПМР из-за электроэнергии автор издания Украина.ру Татьяна Стоянович рассмотрела ситуацию в публикации Санду между глобалистскими элитами и Трампом. Почему президент Молдавии решила объявить войну России

https://ukraina.ru/20241223/1059868064.html

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