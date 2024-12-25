МИД РФ: Санду готовит интервенцию в Приднестровье и дестабилизацию Европы
16:44 25.12.2024 (обновлено: 16:45 25.12.2024)
© Мария Захарова / Telegram
© Мария Захарова / Telegram
Установившийся в Молдавии режим Майи Санду намерен использовать энергетический кризис в стране для нападения на Приднестровскую Молдавскую Республику, что грозит ещё одним очагом дестабилизации Европы. Об этом на брифинге 25 декабря заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
В ходе брифинга официальный представитель МИД России отметила, что на Западе и среди стран-членов НАТО в частности всё громче раздаются голоса тех, кто желает умиротворения в Восточной Европе. Об этом говорят в контексте украинской проблемы. И в это же время политическое руководство Молдавии готовит военный сценарий для Приднестровья.
"Режим Санду намерен использовать энергетический кризис в стране для силового решения приднестровского вопроса. Они безапелляционно возлагают на Россию именно свою ответственность за прекращение газовых поставок, рассматривают вариант силового захвата молдавской ГРЭС в Приднестровье. Об этом подробно говорила СВР", - сказала Захарова.
23 декабря, 10:11Санду отказалась обсуждать энергоснабжение Молдавии по истечении российско-украинского договора – СВРВвиду отказа Киева от транзита российского газа Россия виновата в энергетических проблемах Молдавии, считает молдавский президент Майя Санду. Об этом сообщает пресс-бюро российской Службы внешней разведки (СВР).
"В конечном итоге эскалация ситуации может привести к тяжёлым последствиям и появлению ещё одного очага нестабильности в Европе. Вот к этому и готовит страну Санду. Для чего? Надо задавать ей вопросы", - отметила Захарова.
Ранее, 23 декабря российская Служба внешней разведки (СВР) сообщила о состоявшемся обсуждении на заседании молдавского правительства плана интервенции в ПМР. Подробности в публикации СВР: Молдавия может решиться на военный конфликт с ПМР из-за электроэнергии
автор издания Украина.ру Татьяна Стоянович рассмотрела ситуацию в публикации Санду между глобалистскими элитами и Трампом. Почему президент Молдавии решила объявить войну России