https://ukraina.ru/20241225/1059940252.html
Сердечко на замке: Седокова впервые вышла в соцсети после смерти Тиммы
Сердечко на замке: Седокова впервые вышла в соцсети после смерти Тиммы - 25.12.2024 Украина.ру
Сердечко на замке: Седокова впервые вышла в соцсети после смерти Тиммы
Украинская певица Анна Седокова поменяла аватарку и описание профиля в Instagram* после того, как тело ее покойного мужа - 32-летнего латвийского баскетболиста Яниса Тиммы - прибыло на родину
2024-12-25T13:57
2024-12-25T13:57
2024-12-25T13:57
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анна седокова
смерть
баскетбол
спортсмены
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Последний раз артистка выходила в сеть на следующий день после того, как Тимма свел счеты с жизнью в ночь после ее дня рождения. Тогда исполнительница плакала в сторис, где просила подписчиков не раскручивать эту тему, так как это отразится на ее маленьком ребенке.Теперь Седокова поменяла аватарку на красное сердечко, закрытое на замок, а также оставила новое описание профиля. Теперь оно звучит так:You know my name. Not my story, что переводится с английского как "Вы знаете мое имя, но не мою историю"При этом новых сторис и постов певица не выкладывала.Янис Тимма свел счеты с жизнью в ночь на 17 декабря, сразу после дня рождения бывшей жены. Седоковой 16-го числа исполнилось 42.Позже телеграм-канал Mash написал, что артистка находится в больнице под капельницей и пока не может явиться в Следственный комитет РФ, чтобы ответить на вопросы в рамках возможного дела по статье "Доведение до суицида".Также канал утверждал, что перед разводом Тимма занял у Седоковой миллион рублей, чтобы выплатить алименты на сына, рожденного от предыдущего брака.Поженились Седокова и Тимма в сентябре 2020 года. У спортсмена тогда только-только родился ребенок в первом браке, и многие обвиняли артистку в том, что она увела его.У певицы это тоже был не первый штамп в паспорте. В 2004 году у нее родился первый ребенок от ныне покойного капитана киевского "Динамо" Валентина Белькевича. Вторым мужем певицы стал бизнесмен Максим Чернявский, от которого она родила в 2011-м. В итоге предприниматель забрал дочь к себе в США.В 2017-м Седокова третий раз стала матерью, на этот раз отцом ребенка был бизнесмен Артем Комаров, с которым артистка рассталась сразу после родов. С Тиммой общих детей у певицы не было.О своем желании развестись с баскетболистом Седокова объявила еще в начале сентября, написав в соцсетях, что "горки и эмоциональные качели оставляли много пепла после того, как два сердца сгорали дотла". После этого у пары еще были примирения и новые размолвки , и в конце концов, 9 декабря Седокова и Тимма все же развелись.* Принадлежит американской транснациональной холдинговой компании Meta Platforms Inc., запрещенной в РФ.
https://ukraina.ru/20241223/1059882511.html
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новости, россия, анна седокова, смерть, баскетбол, спортсмены
Сердечко на замке: Седокова впервые вышла в соцсети после смерти Тиммы
Украинская певица Анна Седокова поменяла аватарку и описание профиля в Instagram* после того, как тело ее покойного мужа - 32-летнего латвийского баскетболиста Яниса Тиммы - прибыло на родину
Последний раз артистка выходила в сеть на следующий день после того, как Тимма свел счеты с жизнью в ночь после ее дня рождения. Тогда исполнительница плакала в сторис, где просила подписчиков не раскручивать эту тему, так как это отразится на ее маленьком ребенке.
Теперь Седокова поменяла аватарку на красное сердечко, закрытое на замок, а также оставила новое описание профиля. Теперь оно звучит так:
You know my name. Not my story, что переводится с английского как "Вы знаете мое имя, но не мою историю"
При этом новых сторис и постов певица не выкладывала.
Янис Тимма свел счеты с жизнью в ночь на 17 декабря, сразу после дня рождения бывшей жены. Седоковой 16-го числа исполнилось 42.
Позже телеграм-канал Mash написал, что артистка находится в больнице под капельницей и пока не может явиться в Следственный комитет РФ
, чтобы ответить на вопросы в рамках возможного дела по статье "Доведение до суицида".
Также канал утверждал, что перед разводом Тимма занял у Седоковой миллион рублей, чтобы выплатить алименты на сына, рожденного от предыдущего брака.
Поженились Седокова и Тимма в сентябре 2020 года. У спортсмена тогда только-только родился ребенок в первом браке, и многие обвиняли артистку в том, что она увела его.
У певицы это тоже был не первый штамп в паспорте. В 2004 году у нее родился первый ребенок от ныне покойного капитана киевского "Динамо
" Валентина Белькевича. Вторым мужем певицы стал бизнесмен Максим Чернявский, от которого она родила в 2011-м. В итоге предприниматель забрал дочь к себе в США
.
В 2017-м Седокова третий раз стала матерью, на этот раз отцом ребенка был бизнесмен Артем Комаров, с которым артистка рассталась сразу после родов. С Тиммой общих детей у певицы не было.
О своем желании развестись с баскетболистом Седокова объявила еще в начале сентября, написав в соцсетях, что "горки и эмоциональные качели оставляли много пепла после того, как два сердца сгорали дотла". После этого у пары еще были примирения и новые размолвки , и в конце концов, 9 декабря Седокова и Тимма все же развелись.
* Принадлежит американской транснациональной холдинговой компании Meta Platforms Inc., запрещенной в РФ.