Конец французской колониальной империи. Макрона гонят с Коморских островов - 25.12.2024 Украина.ру
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Конец французской колониальной империи. Макрона гонят с Коморских островов
Конец французской колониальной империи. Макрона гонят с Коморских островов - 25.12.2024 Украина.ру
Конец французской колониальной империи. Макрона гонят с Коморских островов
Остров Майотта – проживающее на нем население предпочитает называть ее Маоре – находится в водах Индийского океана. Это географическая часть архипелага Коморских островов, расположенная приблизительно между материковой Африкой и Мадагаскаром.
2024-12-25T15:15
2024-12-25T15:15
эксклюзив
франция
майотта
париж
эммануэль макрон
ес
оон
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Всеми забытый кусочек земли недавно получил печальную мировую известность благодаря разрушительному урагану "Шидо", который снес большинство построек на острове.Про Майотту внезапно вспомнили. Туда полетел пиариться Эммануэль Макрон – как шутили во Франции, он сделал этого для того, чтобы сбежать из промозглого Парижа (так называл этот город в зимние месяцы поэт Шарль Бодлер).А следом за ним в акваторию Индийского океана направились журналисты.И тут выяснилось, что этот остров, который славится кристально чистой морской водой, как в зеркале, отражает в себе все характерные пороки современной западной колониальной системы, которые до поры до времени лежали спрятанными от посторонних глаз подальше, в шкафу.Еще в IX-XII веке арабские мореплаватели занесли на остров ислам, и там сложилась очень своеобразная культура с собственным независимым государством.Однако в 1841 году султан Майотты продал остров Франции за смешную сумму в 1 тысячу пиастров.Такой позорный и неравноправный договор мог быть подписан только под дулами французских корабельных пушек. И ничего хорошего аборигенам он в будущем, конечно же, не принес.По большому счету, французы были заинтересованы в Майотте в качестве операционной базы для попыток захвата гораздо более крупного и гораздо более интересного для них Мадагаскара.Но французские предприниматели нашли новым землям более широкое применение. Они стали разводить там плантации кокосовых орехов, ванили, гвоздики, иланг-иланга, привлекая в качестве работников местных жителей и платя им буквально копейки.Борьба за независимость была долгой. После Второй мировой войны на Майотте, как и на прочих островах Коморского архипелага, усиливало свое влияние Движение за национальное освобождение Коморских остров (МОЛИНАКО). А в то время французов громили по всему миру – от Алжира и до Вьетнама. Так что сохранять прежнюю колониальную империю они более не могли.Поэтому в Париже решили уйти с Коморских островов по-английски – то есть, так, чтобы, попрощавшись, на самом деле не уходить.На организованном Францией референдуме в декабре 1974 года, большинство жителей Коморского архипелага высказалось за создание самостоятельного суверенного государства. И только на Майотте голосов за независимость почему-то немножечко не хватило.Это вызвало у местных жителей большое и вполне понятное возмущение. Поступали сообщения, что многие поселения практически поголовно голосовали за независимость, но французские власти держали подсчет голосов под контролем. Они хотели удержать хотя бы Майотту – потому что западные стратеги считали важным присутствие в этой части Индийского океана.Подтасовки были такими очевидными, что в ноябре 1975 года Коморы были приняты в состав Организации Объединённых Наций целиком, включая Майотту. Франция наложила вето на резолюцию Совета Безопасности ООН. Но с точки зрения международного права французы являются на этом острове нелегитимной властью.Очень скоро стало понятно, для чего это было необходимо французам. Господствуя на Майотте, Париж в буквальном смысле держал Коморы за горло.В 1975 году новое Коморское государство возглавил социалист Али Суалих Мтсашива, который выступал за плановую экономику, постепенную национализацию крупных земельных владений и прочей собственности высланных из страны французских колонизаторов.Реакция западной демократии не заставила себя долго ждать. В 1978 году французский наемник Боб Денар сверг и убил Али Суалиха. Причем, по ряду источников, он действовал именно с территории Майотты.Денар установил на Коморах жесткую однопартийную диктатуру, опираясь на таких же наемников и западных администраторов в хороших костюмах.Впоследствии, на суде, этот человек утверждал, что действовал на Коморских островах с негласной санкции французских властей. Причем в его пользу дал показания бывший министр внутренних дел Шарль Паскуа.Что же касается Майотты, она официально является самой бедной частью французских владений и всего Евросоюза. Минимальная заработная плата установлена на этом острове чуть ниже, чем во всей остальной Франции. А валовой внутренний продукт на душу населения по паритету покупательной способности составлял на Майотте только 30% от среднего уровня по Евросоюзу.Даже в Новой Каледонии – еще одной тропической колонии, которая недавно взбунтовалась против господства французов, где тоже все очень плохо – положение не является до такой степени драматичным."Более трех четвертей населения Майотты живет за чертой бедности, которая определена для Франции. В начале года ситуация дополнительно ухудшилась из-за нехватки воды", – пишет британское издание ВВС, которое, вообще-то, хорошо относится к Эммануэлю Макрону.Пресной воды действительно катастрофически не хватает – что является горькой иронией для окруженного океаном острова. Источников мало, французские власти критически мало инвестируют в строительство опреснительных установок, и это способствует заболеваемости холерой.Прилетевший Макрон привез с собой целых три тонны воды – что, скорее, разозлило жителей Майотты.При попытке пообщаться с народом, президенту Франции пришлось услышать лозунги "Макрона в отставку!", "Завтра у тебя будут еда и питье, а мы подыхаем", "Здесь хуже, чем в Гаити!", и пр.Так что, вполне возможно, что французам вскоре придется избавиться от последних остатков былого колониального величия.На ту же тему: Макрон ввел войска – но не на Украину. Трагедия Новой Каледонии
франция
майотта
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Леонид Николенко
Леонид Николенко
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4.7
96
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Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
эксклюзив, франция, майотта, париж, эммануэль макрон, ес, оон
Эксклюзив, Франция, Майотта, Париж, Эммануэль Макрон, ЕС, ООН

Конец французской колониальной империи. Макрона гонят с Коморских островов

15:15 25.12.2024
 
© РИА Новости . Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкЭммануэль Макрон
Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 25.12.2024
© РИА Новости . Сергей Гунеев
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Леонид Николенко
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Остров Майотта – проживающее на нем население предпочитает называть ее Маоре – находится в водах Индийского океана. Это географическая часть архипелага Коморских островов, расположенная приблизительно между материковой Африкой и Мадагаскаром.
Всеми забытый кусочек земли недавно получил печальную мировую известность благодаря разрушительному урагану "Шидо", который снес большинство построек на острове.
Про Майотту внезапно вспомнили. Туда полетел пиариться Эммануэль Макрон – как шутили во Франции, он сделал этого для того, чтобы сбежать из промозглого Парижа (так называл этот город в зимние месяцы поэт Шарль Бодлер).
А следом за ним в акваторию Индийского океана направились журналисты.
И тут выяснилось, что этот остров, который славится кристально чистой морской водой, как в зеркале, отражает в себе все характерные пороки современной западной колониальной системы, которые до поры до времени лежали спрятанными от посторонних глаз подальше, в шкафу.
Еще в IX-XII веке арабские мореплаватели занесли на остров ислам, и там сложилась очень своеобразная культура с собственным независимым государством.
Однако в 1841 году султан Майотты продал остров Франции за смешную сумму в 1 тысячу пиастров.
Такой позорный и неравноправный договор мог быть подписан только под дулами французских корабельных пушек. И ничего хорошего аборигенам он в будущем, конечно же, не принес.
По большому счету, французы были заинтересованы в Майотте в качестве операционной базы для попыток захвата гораздо более крупного и гораздо более интересного для них Мадагаскара.
Но французские предприниматели нашли новым землям более широкое применение. Они стали разводить там плантации кокосовых орехов, ванили, гвоздики, иланг-иланга, привлекая в качестве работников местных жителей и платя им буквально копейки.
Борьба за независимость была долгой. После Второй мировой войны на Майотте, как и на прочих островах Коморского архипелага, усиливало свое влияние Движение за национальное освобождение Коморских остров (МОЛИНАКО). А в то время французов громили по всему миру – от Алжира и до Вьетнама. Так что сохранять прежнюю колониальную империю они более не могли.
Поэтому в Париже решили уйти с Коморских островов по-английски – то есть, так, чтобы, попрощавшись, на самом деле не уходить.
На организованном Францией референдуме в декабре 1974 года, большинство жителей Коморского архипелага высказалось за создание самостоятельного суверенного государства. И только на Майотте голосов за независимость почему-то немножечко не хватило.
Это вызвало у местных жителей большое и вполне понятное возмущение. Поступали сообщения, что многие поселения практически поголовно голосовали за независимость, но французские власти держали подсчет голосов под контролем. Они хотели удержать хотя бы Майотту – потому что западные стратеги считали важным присутствие в этой части Индийского океана.
Подтасовки были такими очевидными, что в ноябре 1975 года Коморы были приняты в состав Организации Объединённых Наций целиком, включая Майотту. Франция наложила вето на резолюцию Совета Безопасности ООН. Но с точки зрения международного права французы являются на этом острове нелегитимной властью.
Очень скоро стало понятно, для чего это было необходимо французам. Господствуя на Майотте, Париж в буквальном смысле держал Коморы за горло.
В 1975 году новое Коморское государство возглавил социалист Али Суалих Мтсашива, который выступал за плановую экономику, постепенную национализацию крупных земельных владений и прочей собственности высланных из страны французских колонизаторов.
Реакция западной демократии не заставила себя долго ждать. В 1978 году французский наемник Боб Денар сверг и убил Али Суалиха. Причем, по ряду источников, он действовал именно с территории Майотты.
Денар установил на Коморах жесткую однопартийную диктатуру, опираясь на таких же наемников и западных администраторов в хороших костюмах.
Впоследствии, на суде, этот человек утверждал, что действовал на Коморских островах с негласной санкции французских властей. Причем в его пользу дал показания бывший министр внутренних дел Шарль Паскуа.
Что же касается Майотты, она официально является самой бедной частью французских владений и всего Евросоюза. Минимальная заработная плата установлена на этом острове чуть ниже, чем во всей остальной Франции. А валовой внутренний продукт на душу населения по паритету покупательной способности составлял на Майотте только 30% от среднего уровня по Евросоюзу.
Даже в Новой Каледонии – еще одной тропической колонии, которая недавно взбунтовалась против господства французов, где тоже все очень плохо – положение не является до такой степени драматичным.
"Более трех четвертей населения Майотты живет за чертой бедности, которая определена для Франции. В начале года ситуация дополнительно ухудшилась из-за нехватки воды", – пишет британское издание ВВС, которое, вообще-то, хорошо относится к Эммануэлю Макрону.
Пресной воды действительно катастрофически не хватает – что является горькой иронией для окруженного океаном острова. Источников мало, французские власти критически мало инвестируют в строительство опреснительных установок, и это способствует заболеваемости холерой.
Прилетевший Макрон привез с собой целых три тонны воды – что, скорее, разозлило жителей Майотты.
При попытке пообщаться с народом, президенту Франции пришлось услышать лозунги "Макрона в отставку!", "Завтра у тебя будут еда и питье, а мы подыхаем", "Здесь хуже, чем в Гаити!", и пр.
Так что, вполне возможно, что французам вскоре придется избавиться от последних остатков былого колониального величия.
На ту же тему: Макрон ввел войска – но не на Украину. Трагедия Новой Каледонии
 
ЭксклюзивФранцияМайоттаПарижЭммануэль МакронЕСООН
 
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Заголовок открываемого материала
15:15Конец французской колониальной империи. Макрона гонят с Коморских островов
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