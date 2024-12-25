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Конец французской колониальной империи. Макрона гонят с Коморских островов

Конец французской колониальной империи. Макрона гонят с Коморских островов - 25.12.2024 Украина.ру

Конец французской колониальной империи. Макрона гонят с Коморских островов

Остров Майотта – проживающее на нем население предпочитает называть ее Маоре – находится в водах Индийского океана. Это географическая часть архипелага Коморских островов, расположенная приблизительно между материковой Африкой и Мадагаскаром.

2024-12-25T15:15

2024-12-25T15:15

2024-12-25T15:15

эксклюзив

франция

майотта

париж

эммануэль макрон

ес

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Всеми забытый кусочек земли недавно получил печальную мировую известность благодаря разрушительному урагану "Шидо", который снес большинство построек на острове.Про Майотту внезапно вспомнили. Туда полетел пиариться Эммануэль Макрон – как шутили во Франции, он сделал этого для того, чтобы сбежать из промозглого Парижа (так называл этот город в зимние месяцы поэт Шарль Бодлер).А следом за ним в акваторию Индийского океана направились журналисты.И тут выяснилось, что этот остров, который славится кристально чистой морской водой, как в зеркале, отражает в себе все характерные пороки современной западной колониальной системы, которые до поры до времени лежали спрятанными от посторонних глаз подальше, в шкафу.Еще в IX-XII веке арабские мореплаватели занесли на остров ислам, и там сложилась очень своеобразная культура с собственным независимым государством.Однако в 1841 году султан Майотты продал остров Франции за смешную сумму в 1 тысячу пиастров.Такой позорный и неравноправный договор мог быть подписан только под дулами французских корабельных пушек. И ничего хорошего аборигенам он в будущем, конечно же, не принес.По большому счету, французы были заинтересованы в Майотте в качестве операционной базы для попыток захвата гораздо более крупного и гораздо более интересного для них Мадагаскара.Но французские предприниматели нашли новым землям более широкое применение. Они стали разводить там плантации кокосовых орехов, ванили, гвоздики, иланг-иланга, привлекая в качестве работников местных жителей и платя им буквально копейки.Борьба за независимость была долгой. После Второй мировой войны на Майотте, как и на прочих островах Коморского архипелага, усиливало свое влияние Движение за национальное освобождение Коморских остров (МОЛИНАКО). А в то время французов громили по всему миру – от Алжира и до Вьетнама. Так что сохранять прежнюю колониальную империю они более не могли.Поэтому в Париже решили уйти с Коморских островов по-английски – то есть, так, чтобы, попрощавшись, на самом деле не уходить.На организованном Францией референдуме в декабре 1974 года, большинство жителей Коморского архипелага высказалось за создание самостоятельного суверенного государства. И только на Майотте голосов за независимость почему-то немножечко не хватило.Это вызвало у местных жителей большое и вполне понятное возмущение. Поступали сообщения, что многие поселения практически поголовно голосовали за независимость, но французские власти держали подсчет голосов под контролем. Они хотели удержать хотя бы Майотту – потому что западные стратеги считали важным присутствие в этой части Индийского океана.Подтасовки были такими очевидными, что в ноябре 1975 года Коморы были приняты в состав Организации Объединённых Наций целиком, включая Майотту. Франция наложила вето на резолюцию Совета Безопасности ООН. Но с точки зрения международного права французы являются на этом острове нелегитимной властью.Очень скоро стало понятно, для чего это было необходимо французам. Господствуя на Майотте, Париж в буквальном смысле держал Коморы за горло.В 1975 году новое Коморское государство возглавил социалист Али Суалих Мтсашива, который выступал за плановую экономику, постепенную национализацию крупных земельных владений и прочей собственности высланных из страны французских колонизаторов.Реакция западной демократии не заставила себя долго ждать. В 1978 году французский наемник Боб Денар сверг и убил Али Суалиха. Причем, по ряду источников, он действовал именно с территории Майотты.Денар установил на Коморах жесткую однопартийную диктатуру, опираясь на таких же наемников и западных администраторов в хороших костюмах.Впоследствии, на суде, этот человек утверждал, что действовал на Коморских островах с негласной санкции французских властей. Причем в его пользу дал показания бывший министр внутренних дел Шарль Паскуа.Что же касается Майотты, она официально является самой бедной частью французских владений и всего Евросоюза. Минимальная заработная плата установлена на этом острове чуть ниже, чем во всей остальной Франции. А валовой внутренний продукт на душу населения по паритету покупательной способности составлял на Майотте только 30% от среднего уровня по Евросоюзу.Даже в Новой Каледонии – еще одной тропической колонии, которая недавно взбунтовалась против господства французов, где тоже все очень плохо – положение не является до такой степени драматичным."Более трех четвертей населения Майотты живет за чертой бедности, которая определена для Франции. В начале года ситуация дополнительно ухудшилась из-за нехватки воды", – пишет британское издание ВВС, которое, вообще-то, хорошо относится к Эммануэлю Макрону.Пресной воды действительно катастрофически не хватает – что является горькой иронией для окруженного океаном острова. Источников мало, французские власти критически мало инвестируют в строительство опреснительных установок, и это способствует заболеваемости холерой.Прилетевший Макрон привез с собой целых три тонны воды – что, скорее, разозлило жителей Майотты.При попытке пообщаться с народом, президенту Франции пришлось услышать лозунги "Макрона в отставку!", "Завтра у тебя будут еда и питье, а мы подыхаем", "Здесь хуже, чем в Гаити!", и пр.Так что, вполне возможно, что французам вскоре придется избавиться от последних остатков былого колониального величия.На ту же тему: Макрон ввел войска – но не на Украину. Трагедия Новой Каледонии

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Леонид Николенко

эксклюзив, франция, майотта, париж, эммануэль макрон, ес, оон