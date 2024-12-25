Захарова возмутилась лицемерием псевдоправозащитников и звезд Голливуда - 25.12.2024 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20241225/1059950185.html
Захарова возмутилась лицемерием псевдоправозащитников и звезд Голливуда
Захарова возмутилась лицемерием псевдоправозащитников и звезд Голливуда - 25.12.2024 Украина.ру
Захарова возмутилась лицемерием псевдоправозащитников и звезд Голливуда
Пытки и другие преступления нынешнего руководства Украины демонстративно игнорируются заявляющими о себе как о правозащитниках, сторонниках соблюдения прав человека. Об этом на брифинге 25 декабря заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
2024-12-25T17:57
2024-12-25T17:57
новости
украина
россия
ростовская область
владимир зеленский
дональд трамп
вооруженные силы украины
сбу
свр украины
всу
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/0c/19/1059947190_6:0:1274:713_1920x0_80_0_0_efe4863f7b55f06dc1ddbae929959170.jpg
Рассказав о военных преступлениях СБУ, ВСУ и других украинских силовых структур на Украине и в оккупированных ими районах России, Захарова упомянула также о расхищении гуманитарной помощи и масштабной коррупции на Украине. Среди конкрктных примеров она сообщила о жестоких пытках, которым подвергся в "киевском гестапо" СБУ полковник Службы внешней разведки Украины Антон Квитко – он документировал масштабное воровство режимом Зеленского гуманитарной помощи."Укронацисты с приближением Нового года и инаугурации Дональда Трампа активизировали террор против мирного населения нашей страны и своих собственных мирных граждан. Так киевский режим их называет, но эти люди себя таковыми себя более не считают", - сообщила Захарова.Она напомнила, как 18 декабря с подконтрольной ВСУ территории был нанесён удар по предприятию "Комбинат Каменский" в Ростовской области. При этом было использовано шесть поставленных из США оперативно-тактических ракет ATACMS и четыре британские крылатые ракеты Storm Shadow."20 декабря ВСУ нанесли массированный ракетный удар по социальным объектам города Рыльска Курской области с помощью реактивной системы залпового огня HIMARS. Погибли шесть мирных жителей, в т.ч. 13-летний ребёнок. Ранены 14 человек, включая беременную женщину и её 14-летнего сына", - напомнила Захарова.По её мнению, все эти факты военных преступлений, пыток, похищений людей и других подобных деяний киевского режима неспроста игнорируются псевдоправозащитниками.По её мнению, эти деятели могут лишь вручать Зеленскому медали и статуэтки, но не соблюдать на деле декларируемые ими же идеалы в сферах демократии и гуманизма."Это же подкреплено фотоматериалами, это же факт того, что происходит в украинских - даже не могу сказать "тюрьмах", это же действительно гестапо", - заметила при этом Захарова."На этом фоне продолжается массовый исход украинских граждан из страны. Жители спешно покидают Украину, чтобы не стать жертвами преступного нелегитимного режима", - сообщила Захарова.Она отметила, что опубликованные кадры насильственной мобилизации на Украине иллюстрируют скорее уничтожение украинцев. При этом много говорится и делается по части понижения мобилизационного возраста на Украине, добавила официальный представитель МИД России."Эта страшная, террористическая, гнилая во всех смыслах сущность киевского режима проявляется буквально каждый день. В настоящее время в центре внимания скандал вокруг 221-й бригады ВСУ, где осуществлялись постоянные избиения, унижения военнослужащих", - сообщила она журналистам.Также Захарова обратила внимание на постоянные сообщения о коррупционных схемах, позволявших осваивать гуманитарную помощь и другие западные поставки для Украины."Всё это буквально каждый день как набатом бьёт в пользу проведения специальной военной операции и актуальности поставленных ею целей", - резюмировала официальный представитель МИД России.Ранее на эту тему: В МИД России рассказали о пытках в "киевском гестапо"
https://ukraina.ru/20241215/1059671204.html
https://ukraina.ru/20241219/1059759911.html
украина
россия
ростовская область
запад
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2024
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/0c/19/1059947190_180:0:1131:713_1920x0_80_0_0_c6058df1d6346a1149413020ce346286.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, украина, россия, ростовская область, владимир зеленский, дональд трамп, вооруженные силы украины, сбу, свр украины, всу, военные преступления, пытки, мирные жители, мария захарова, мид рф, права человека, правозащитники, запад
Новости, Украина, Россия, Ростовская область, Владимир Зеленский, Дональд Трамп, Вооруженные силы Украины, СБУ, СВР Украины, ВСУ, Военные преступления, пытки, мирные жители, Мария Захарова, МИД РФ, права человека, правозащитники, Запад

Захарова возмутилась лицемерием псевдоправозащитников и звезд Голливуда

17:57 25.12.2024
 
© Мария Захарова / Telegram
© Мария Захарова / Telegram
Читать в
ДзенTelegram
Пытки и другие преступления нынешнего руководства Украины демонстративно игнорируются заявляющими о себе как о правозащитниках, сторонниках соблюдения прав человека. Об этом на брифинге 25 декабря заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
Рассказав о военных преступлениях СБУ, ВСУ и других украинских силовых структур на Украине и в оккупированных ими районах России, Захарова упомянула также о расхищении гуманитарной помощи и масштабной коррупции на Украине. Среди конкрктных примеров она сообщила о жестоких пытках, которым подвергся в "киевском гестапо" СБУ полковник Службы внешней разведки Украины Антон Квитко – он документировал масштабное воровство режимом Зеленского гуманитарной помощи.
"Укронацисты с приближением Нового года и инаугурации Дональда Трампа активизировали террор против мирного населения нашей страны и своих собственных мирных граждан. Так киевский режим их называет, но эти люди себя таковыми себя более не считают", - сообщила Захарова.
Она напомнила, как 18 декабря с подконтрольной ВСУ территории был нанесён удар по предприятию "Комбинат Каменский" в Ростовской области. При этом было использовано шесть поставленных из США оперативно-тактических ракет ATACMS и четыре британские крылатые ракеты Storm Shadow.
"20 декабря ВСУ нанесли массированный ракетный удар по социальным объектам города Рыльска Курской области с помощью реактивной системы залпового огня HIMARS. Погибли шесть мирных жителей, в т.ч. 13-летний ребёнок. Ранены 14 человек, включая беременную женщину и её 14-летнего сына", - напомнила Захарова.
По её мнению, все эти факты военных преступлений, пыток, похищений людей и других подобных деяний киевского режима неспроста игнорируются псевдоправозащитниками.
"Где все правозащитные структуры? Ну где же они? Где так называемый Human Rights Watch? Где активисты из числа "звёзд" Голливуда, которым есть дело до стран, название которых они произнести не могут?", - сказала в ходе брифинга Захарова.
По её мнению, эти деятели могут лишь вручать Зеленскому медали и статуэтки, но не соблюдать на деле декларируемые ими же идеалы в сферах демократии и гуманизма.
"Это же подкреплено фотоматериалами, это же факт того, что происходит в украинских - даже не могу сказать "тюрьмах", это же действительно гестапо", - заметила при этом Захарова.
Коллаж: СБУ, заключенные, тюрьма - РИА Новости, 1920, 15.12.2024
15 декабря, 17:08
Адвокаты украинского депутата детализируют роль Генпрокуратуры в деятельности киевского концлагеря СБУ Находящийся в киевском СИЗО депутат украинского парламента (Верховной Рады) Александр Дубинский попросил своих юристов подготовить детальное описание участия генпрокурора Андрея Костина в создании и функционировании концлагеря СБУ в центре Киева. Об этом парламентарий сообщил 15 декабря в своём телеграм-канале.
"На этом фоне продолжается массовый исход украинских граждан из страны. Жители спешно покидают Украину, чтобы не стать жертвами преступного нелегитимного режима", - сообщила Захарова.
Она отметила, что опубликованные кадры насильственной мобилизации на Украине иллюстрируют скорее уничтожение украинцев. При этом много говорится и делается по части понижения мобилизационного возраста на Украине, добавила официальный представитель МИД России.
"Эта страшная, террористическая, гнилая во всех смыслах сущность киевского режима проявляется буквально каждый день. В настоящее время в центре внимания скандал вокруг 221-й бригады ВСУ, где осуществлялись постоянные избиения, унижения военнослужащих", - сообщила она журналистам.
Коллаж: что говорят эксперты - РИА Новости, 1920, 19.12.2024
19 декабря, 05:58
Страна превращена в концлагерь, Зеленский продлит кровавое безумие. Украинские эксперты о происходящемДесятки экспертных групп работают сейчас над моделью мирного соглашения, которое учитывает интересы киевского режима. А руководство режима настроено продолжать кровавый кошмар войны как можно дольше
Также Захарова обратила внимание на постоянные сообщения о коррупционных схемах, позволявших осваивать гуманитарную помощь и другие западные поставки для Украины.
"Всё это буквально каждый день как набатом бьёт в пользу проведения специальной военной операции и актуальности поставленных ею целей", - резюмировала официальный представитель МИД России.
Ранее на эту тему: В МИД России рассказали о пытках в "киевском гестапо"
 
НовостиУкраинаРоссияРостовская областьВладимир ЗеленскийДональд ТрампВооруженные силы УкраиныСБУСВР УкраиныВСУВоенные преступленияпыткимирные жителиМария ЗахароваМИД РФправа человекаправозащитникиЗапад
 
Архив
RSS
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
18:23Военный эксперт Борис Рожин: Россия войдет в Днепропетровскую область раньше, чем ВСУ уйдут из Покровска
18:00Льгов и Владикавказ в огне, месть подадут холодной, "мирный" обман Запада. Итоги 25 декабря
17:57Захарова возмутилась лицемерием псевдоправозащитников и звезд Голливуда
17:37В МИД России рассказали о пытках в "киевском гестапо"
17:29Артур Атаев: Запад заставил Зурабишвили поверить в себя, чтобы выбить Россию из Южной Осетии
17:12МИД РФ: "НАТО все плотнее и глубже ввязывается в украинский конфликт"
16:44МИД РФ: Санду готовит интервенцию в Приднестровье и дестабилизацию Европы
16:18Путин рассказал лидерам СНГ об экономических успехах и важных договорённостях о партнёрстве
15:47Суд приговорил к 18 годам боевика украинского батальона "Айдар"*
15:15Конец французской колониальной империи. Макрона гонят с Коморских островов
15:07СБУ поймала главу одесского отделения партии "Удар Виталия Кличко" на взятке в миллион долларов
14:58Игра Трампа, расчёт Путина, обречённость Зеленского. О чём молчат в Вашингтоне, Москве и Киеве
14:30Путин: Победа 1945 года – ценность для всего человечества
14:16Украину отключают, Киев готовит теракты, обстрелы и налеты. Главное на Украине на 13:00 25 декабря
14:13Депутат Рады предложила упростить мобилизацию осужденных
14:08Лавров об окончании СВО: нет смысла в перемирии, надо устранять первопричины конфликта
14:02Что будет, если Трамп не доживёт до инаугурации и чем Зеленский шокировал Байдена — Корнилов
13:57Сердечко на замке: Седокова впервые вышла в соцсети после смерти Тиммы
13:57Хорошего решения нет: Ищенко об Израиле, терроризме и о том, что осталось от ВСУ
13:42"Отмерить так, чтобы отрезать по полной программе": Лавров об ответе РФ на атаки Киева
Лента новостейМолния