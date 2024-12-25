Захарова возмутилась лицемерием псевдоправозащитников и звезд Голливуда
© Мария Захарова / Telegram
© Мария Захарова / Telegram
Пытки и другие преступления нынешнего руководства Украины демонстративно игнорируются заявляющими о себе как о правозащитниках, сторонниках соблюдения прав человека. Об этом на брифинге 25 декабря заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
Рассказав о военных преступлениях СБУ, ВСУ и других украинских силовых структур на Украине и в оккупированных ими районах России, Захарова упомянула также о расхищении гуманитарной помощи и масштабной коррупции на Украине. Среди конкрктных примеров она сообщила о жестоких пытках, которым подвергся в "киевском гестапо" СБУ полковник Службы внешней разведки Украины Антон Квитко – он документировал масштабное воровство режимом Зеленского гуманитарной помощи.
"Укронацисты с приближением Нового года и инаугурации Дональда Трампа активизировали террор против мирного населения нашей страны и своих собственных мирных граждан. Так киевский режим их называет, но эти люди себя таковыми себя более не считают", - сообщила Захарова.
Она напомнила, как 18 декабря с подконтрольной ВСУ территории был нанесён удар по предприятию "Комбинат Каменский" в Ростовской области. При этом было использовано шесть поставленных из США оперативно-тактических ракет ATACMS и четыре британские крылатые ракеты Storm Shadow.
"20 декабря ВСУ нанесли массированный ракетный удар по социальным объектам города Рыльска Курской области с помощью реактивной системы залпового огня HIMARS. Погибли шесть мирных жителей, в т.ч. 13-летний ребёнок. Ранены 14 человек, включая беременную женщину и её 14-летнего сына", - напомнила Захарова.
По её мнению, все эти факты военных преступлений, пыток, похищений людей и других подобных деяний киевского режима неспроста игнорируются псевдоправозащитниками.
"Где все правозащитные структуры? Ну где же они? Где так называемый Human Rights Watch? Где активисты из числа "звёзд" Голливуда, которым есть дело до стран, название которых они произнести не могут?", - сказала в ходе брифинга Захарова.
По её мнению, эти деятели могут лишь вручать Зеленскому медали и статуэтки, но не соблюдать на деле декларируемые ими же идеалы в сферах демократии и гуманизма.
"Это же подкреплено фотоматериалами, это же факт того, что происходит в украинских - даже не могу сказать "тюрьмах", это же действительно гестапо", - заметила при этом Захарова.
15 декабря, 17:08Адвокаты украинского депутата детализируют роль Генпрокуратуры в деятельности киевского концлагеря СБУ Находящийся в киевском СИЗО депутат украинского парламента (Верховной Рады) Александр Дубинский попросил своих юристов подготовить детальное описание участия генпрокурора Андрея Костина в создании и функционировании концлагеря СБУ в центре Киева. Об этом парламентарий сообщил 15 декабря в своём телеграм-канале.
"На этом фоне продолжается массовый исход украинских граждан из страны. Жители спешно покидают Украину, чтобы не стать жертвами преступного нелегитимного режима", - сообщила Захарова.
Она отметила, что опубликованные кадры насильственной мобилизации на Украине иллюстрируют скорее уничтожение украинцев. При этом много говорится и делается по части понижения мобилизационного возраста на Украине, добавила официальный представитель МИД России.
"Эта страшная, террористическая, гнилая во всех смыслах сущность киевского режима проявляется буквально каждый день. В настоящее время в центре внимания скандал вокруг 221-й бригады ВСУ, где осуществлялись постоянные избиения, унижения военнослужащих", - сообщила она журналистам.
19 декабря, 05:58Страна превращена в концлагерь, Зеленский продлит кровавое безумие. Украинские эксперты о происходящемДесятки экспертных групп работают сейчас над моделью мирного соглашения, которое учитывает интересы киевского режима. А руководство режима настроено продолжать кровавый кошмар войны как можно дольше
Также Захарова обратила внимание на постоянные сообщения о коррупционных схемах, позволявших осваивать гуманитарную помощь и другие западные поставки для Украины.
"Всё это буквально каждый день как набатом бьёт в пользу проведения специальной военной операции и актуальности поставленных ею целей", - резюмировала официальный представитель МИД России.
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