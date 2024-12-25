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Захарова возмутилась лицемерием псевдоправозащитников и звезд Голливуда

Захарова возмутилась лицемерием псевдоправозащитников и звезд Голливуда - 25.12.2024 Украина.ру

Захарова возмутилась лицемерием псевдоправозащитников и звезд Голливуда

Пытки и другие преступления нынешнего руководства Украины демонстративно игнорируются заявляющими о себе как о правозащитниках, сторонниках соблюдения прав человека. Об этом на брифинге 25 декабря заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

2024-12-25T17:57

2024-12-25T17:57

2024-12-25T17:57

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Рассказав о военных преступлениях СБУ, ВСУ и других украинских силовых структур на Украине и в оккупированных ими районах России, Захарова упомянула также о расхищении гуманитарной помощи и масштабной коррупции на Украине. Среди конкрктных примеров она сообщила о жестоких пытках, которым подвергся в "киевском гестапо" СБУ полковник Службы внешней разведки Украины Антон Квитко – он документировал масштабное воровство режимом Зеленского гуманитарной помощи."Укронацисты с приближением Нового года и инаугурации Дональда Трампа активизировали террор против мирного населения нашей страны и своих собственных мирных граждан. Так киевский режим их называет, но эти люди себя таковыми себя более не считают", - сообщила Захарова.Она напомнила, как 18 декабря с подконтрольной ВСУ территории был нанесён удар по предприятию "Комбинат Каменский" в Ростовской области. При этом было использовано шесть поставленных из США оперативно-тактических ракет ATACMS и четыре британские крылатые ракеты Storm Shadow."20 декабря ВСУ нанесли массированный ракетный удар по социальным объектам города Рыльска Курской области с помощью реактивной системы залпового огня HIMARS. Погибли шесть мирных жителей, в т.ч. 13-летний ребёнок. Ранены 14 человек, включая беременную женщину и её 14-летнего сына", - напомнила Захарова.По её мнению, все эти факты военных преступлений, пыток, похищений людей и других подобных деяний киевского режима неспроста игнорируются псевдоправозащитниками.По её мнению, эти деятели могут лишь вручать Зеленскому медали и статуэтки, но не соблюдать на деле декларируемые ими же идеалы в сферах демократии и гуманизма."Это же подкреплено фотоматериалами, это же факт того, что происходит в украинских - даже не могу сказать "тюрьмах", это же действительно гестапо", - заметила при этом Захарова."На этом фоне продолжается массовый исход украинских граждан из страны. Жители спешно покидают Украину, чтобы не стать жертвами преступного нелегитимного режима", - сообщила Захарова.Она отметила, что опубликованные кадры насильственной мобилизации на Украине иллюстрируют скорее уничтожение украинцев. При этом много говорится и делается по части понижения мобилизационного возраста на Украине, добавила официальный представитель МИД России."Эта страшная, террористическая, гнилая во всех смыслах сущность киевского режима проявляется буквально каждый день. В настоящее время в центре внимания скандал вокруг 221-й бригады ВСУ, где осуществлялись постоянные избиения, унижения военнослужащих", - сообщила она журналистам.Также Захарова обратила внимание на постоянные сообщения о коррупционных схемах, позволявших осваивать гуманитарную помощь и другие западные поставки для Украины."Всё это буквально каждый день как набатом бьёт в пользу проведения специальной военной операции и актуальности поставленных ею целей", - резюмировала официальный представитель МИД России.Ранее на эту тему: В МИД России рассказали о пытках в "киевском гестапо"

https://ukraina.ru/20241215/1059671204.html

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