https://ukraina.ru/20241225/1059940617.html

Что будет, если Трамп не доживёт до инаугурации и чем Зеленский шокировал Байдена — Корнилов

Что будет, если Трамп не доживёт до инаугурации и чем Зеленский шокировал Байдена — Корнилов - 25.12.2024 Украина.ру

Что будет, если Трамп не доживёт до инаугурации и чем Зеленский шокировал Байдена — Корнилов

Политолог, политический обозреватель Международной медиагруппы "Россия сегодня" Владимир Корнилов в эфире Украина.ру подвёл политические итоги 2024 года,... Украина.ру, 25.12.2024

2024-12-25T14:02

2024-12-25T14:02

2024-12-25T14:02

видео

корнилов

владимир корнилов

россия

сша

владимир зеленский

дональд трамп

ес

украина.ру

вконтакте

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/0c/19/1059940474_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_7b75613b658e81a4e9e9d9dc3e15fbee.jpg

Политолог, политический обозреватель Международной медиагруппы "Россия сегодня" Владимир Корнилов в эфире Украина.ру подвёл политические итоги 2024 года, проанализировал ключевые события и их возможные последствия, а также рассказал о том, что сейчас происходит с Зеленским и поделился своими ожиданиями от 2025 года. *В интервью упоминается Кирилл Буданов, которого Росфинмониторинг внёс в перечень террористов и экстремистов.00:50 – О главном событии 2024 года для России и мира; 05:15 – О выборах в России и в других странах; 14:50 – Что происходит с Зеленским; 25:08 – Новая ядерная доктрина России и испытания "Орешника" 30:17 – Ожидания от 2025 года.#Корнилов #Россия #РФ #выборы #США #Трамп #война #Румыния #Молдавия #Молдова #Европа #ЕС #Евросоюз #президент #Путин #Украина #Путин #суд #СВО #спецоперация #конституция #Корея #Британия #Залужный #история #закон #СМИ #Фицо #Орбан #Словакия #Венгрия #премьер #деньги #Зеленский #Байден #документы #Макрон #Франция #Париж #Орешник #ракета #Кучма #Днепропетровск #завод #Днепр #оружие #Южмаш #ПВО #фронт TГ-канал Владимира Корнилова - https://t.me/kornilov1968 Наш канал Вконтакте: https://vk.com/ukraina_ru_officialTelegram: https://t.me/ukr_2025_ruОдноклассники: https://ok.ru/ukrainaruДзен: https://dzen.ru/ukraina.ruRutube: https://rutube.ru/channel/4478643 Наши подкасты: https://vk.com/podcasts-72801118 ТГ-канал с нашими видео и подкастами: https://t.me/podcast_ukrainaru

https://ukraina.ru/20241220/1059833312.html

россия

сша

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2024

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

видео, корнилов, владимир корнилов, россия, сша, владимир зеленский, дональд трамп, ес, украина.ру, вконтакте, инаугурация