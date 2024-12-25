https://ukraina.ru/20241225/1059940617.html
Что будет, если Трамп не доживёт до инаугурации и чем Зеленский шокировал Байдена — Корнилов
Что будет, если Трамп не доживёт до инаугурации и чем Зеленский шокировал Байдена — Корнилов - 25.12.2024 Украина.ру
Что будет, если Трамп не доживёт до инаугурации и чем Зеленский шокировал Байдена — Корнилов
Политолог, политический обозреватель Международной медиагруппы "Россия сегодня" Владимир Корнилов в эфире Украина.ру подвёл политические итоги 2024 года,... Украина.ру, 25.12.2024
2024-12-25T14:02
2024-12-25T14:02
2024-12-25T14:02
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Политолог, политический обозреватель Международной медиагруппы "Россия сегодня" Владимир Корнилов в эфире Украина.ру подвёл политические итоги 2024 года, проанализировал ключевые события и их возможные последствия, а также рассказал о том, что сейчас происходит с Зеленским и поделился своими ожиданиями от 2025 года. *В интервью упоминается Кирилл Буданов, которого Росфинмониторинг внёс в перечень террористов и экстремистов.00:50 – О главном событии 2024 года для России и мира; 05:15 – О выборах в России и в других странах; 14:50 – Что происходит с Зеленским; 25:08 – Новая ядерная доктрина России и испытания "Орешника" 30:17 – Ожидания от 2025 года.#Корнилов #Россия #РФ #выборы #США #Трамп #война #Румыния #Молдавия #Молдова #Европа #ЕС #Евросоюз #президент #Путин #Украина #Путин #суд #СВО #спецоперация #конституция #Корея #Британия #Залужный #история #закон #СМИ #Фицо #Орбан #Словакия #Венгрия #премьер #деньги #Зеленский #Байден #документы #Макрон #Франция #Париж #Орешник #ракета #Кучма #Днепропетровск #завод #Днепр #оружие #Южмаш #ПВО #фронт TГ-канал Владимира Корнилова - https://t.me/kornilov1968 Наш канал Вконтакте: https://vk.com/ukraina_ru_officialTelegram: https://t.me/ukr_2025_ruОдноклассники: https://ok.ru/ukrainaruДзен: https://dzen.ru/ukraina.ruRutube: https://rutube.ru/channel/4478643 Наши подкасты: https://vk.com/podcasts-72801118 ТГ-канал с нашими видео и подкастами: https://t.me/podcast_ukrainaru
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