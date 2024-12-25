Что будет, если Трамп не доживёт до инаугурации и чем Зеленский шокировал Байдена — Корнилов - 25.12.2024 Украина.ру
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Что будет, если Трамп не доживёт до инаугурации и чем Зеленский шокировал Байдена — Корнилов
Что будет, если Трамп не доживёт до инаугурации и чем Зеленский шокировал Байдена — Корнилов - 25.12.2024 Украина.ру
Что будет, если Трамп не доживёт до инаугурации и чем Зеленский шокировал Байдена — Корнилов
Политолог, политический обозреватель Международной медиагруппы "Россия сегодня" Владимир Корнилов в эфире Украина.ру подвёл политические итоги 2024 года,... Украина.ру, 25.12.2024
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2024-12-25T14:02
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Политолог, политический обозреватель Международной медиагруппы "Россия сегодня" Владимир Корнилов в эфире Украина.ру подвёл политические итоги 2024 года, проанализировал ключевые события и их возможные последствия, а также рассказал о том, что сейчас происходит с Зеленским и поделился своими ожиданиями от 2025 года. *В интервью упоминается Кирилл Буданов, которого Росфинмониторинг внёс в перечень террористов и экстремистов.00:50 – О главном событии 2024 года для России и мира; 05:15 – О выборах в России и в других странах; 14:50 – Что происходит с Зеленским; 25:08 – Новая ядерная доктрина России и испытания "Орешника" 30:17 – Ожидания от 2025 года.#Корнилов #Россия #РФ #выборы #США #Трамп #война #Румыния #Молдавия #Молдова #Европа #ЕС #Евросоюз #президент #Путин #Украина #Путин #суд #СВО #спецоперация #конституция #Корея #Британия #Залужный #история #закон #СМИ #Фицо #Орбан #Словакия #Венгрия #премьер #деньги #Зеленский #Байден #документы #Макрон #Франция #Париж #Орешник #ракета #Кучма #Днепропетровск #завод #Днепр #оружие #Южмаш #ПВО #фронт TГ-канал Владимира Корнилова - https://t.me/kornilov1968 Наш канал Вконтакте: https://vk.com/ukraina_ru_officialTelegram: https://t.me/ukr_2025_ruОдноклассники: https://ok.ru/ukrainaruДзен: https://dzen.ru/ukraina.ruRutube: https://rutube.ru/channel/4478643 Наши подкасты: https://vk.com/podcasts-72801118 ТГ-канал с нашими видео и подкастами: https://t.me/podcast_ukrainaru
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видео, корнилов, владимир корнилов, россия, сша, владимир зеленский, дональд трамп, ес, украина.ру, вконтакте, инаугурация
Видео, Корнилов, Владимир Корнилов, Россия, США, Владимир Зеленский, Дональд Трамп, ЕС, Украина.ру, Вконтакте, инаугурация

Что будет, если Трамп не доживёт до инаугурации и чем Зеленский шокировал Байдена — Корнилов

14:02 25.12.2024
 
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Политолог, политический обозреватель Международной медиагруппы "Россия сегодня" Владимир Корнилов в эфире Украина.ру подвёл политические итоги 2024 года, проанализировал ключевые события и их возможные последствия, а также рассказал о том, что сейчас происходит с Зеленским и поделился своими ожиданиями от 2025 года.
*В интервью упоминается Кирилл Буданов, которого Росфинмониторинг внёс в перечень террористов и экстремистов.
00:50 – О главном событии 2024 года для России и мира;
05:15 – О выборах в России и в других странах;
14:50 – Что происходит с Зеленским;
25:08 – Новая ядерная доктрина России и испытания "Орешника"
30:17 – Ожидания от 2025 года.
#Корнилов #Россия #РФ #выборы #США #Трамп #война #Румыния #Молдавия #Молдова #Европа #ЕС #Евросоюз #президент #Путин #Украина #Путин #суд #СВО #спецоперация #конституция #Корея #Британия #Залужный #история #закон #СМИ #Фицо #Орбан #Словакия #Венгрия #премьер #деньги #Зеленский #Байден #документы #Макрон #Франция #Париж #Орешник #ракета #Кучма #Днепропетровск #завод #Днепр #оружие #Южмаш #ПВО #фронт
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Фото: bloomberg, Дональд Трамп и Виктор Орбан
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Орбан призвал молиться за ТрампаПремьер-министр Венгрии Виктор Орбан призвал молиться за избранного президента США Дональда Трампа, чтобы с ним ничего не случилось за месяц, оставшийся до официального вступления в должность. Такое заявление Орбан сделал в эфире радио Kossuth
 
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