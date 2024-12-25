https://ukraina.ru/20241225/1059955363.html

Что ждет Зеленского после инаугурации Трампа, сума или тюрьма?

Что ждет Зеленского после инаугурации Трампа, сума или тюрьма? - 25.12.2024 Украина.ру

Что ждет Зеленского после инаугурации Трампа, сума или тюрьма?

Хорошее, привольное время для Зеленского и его ближайшего окружения заканчивается. Приближающийся день инаугурация Трампа грозит гауляйтеру незалежной множеством бед, в перечне которых запуск процесса мирного урегулирования и возможные выборы - отнюдь не самое неприятное и опасное.

2024-12-25T20:29

2024-12-25T20:29

2024-12-25T20:29

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Куда неприятнее недвусмысленная рекомендация от будущего вице-президента США Вэнса не участвовать в будущих выборах, переданная Зеленскому через Ермака. Но и это еще не самое страшное. Потерять рычаги власти для злого клоуна и его ближайшего круга неприятно во всех смыслах, но куда страшнее совершенно очевидное желание новой команды в Белом доме разгрести коррупционные "авгиевы конюшни" которые наворотила американская власть уходящая при активном участии киевского режима. Неплохо осведомленный во внутренней кухне трампистов бывший советник Трампа времен его первой предвыборной кампании Стивен Мур, в недавнем интервью единственному украинскому англоязычному изданию Kyiv Post, со ссылкой на вашингтонских инсайдеров заявил буквально следующее: "Как только республиканцы войдут в Белый дом и возьмут под контроль Сенат, Украину "привлекут к ответственности" по делам о расходовании помощи США. Также состоятся слушания по коррупционным скандалам. … Ожидайте много слушаний, на которых будут заданы подробные вопросы" о том, была ли американская помощь Украине использована надлежащим образом. "Если украинцы не смогут ответить на эти вопросы, республиканцы не будут очень снисходительны". Не менее важный сигнал прозвучал во время все той же встречи Ермака с Вэнсом и Келлогом, о том, что новая администрация уделит больше внимания украинской судебной системе с целью сделать ее более честной и прозрачной. Читай – работающей в интересах США если им это понадобиться. Не лишним будет напомнить и о тайне за семью печатями администрации Байдена – отчете команды аудиторов под руководством экс-министра финансов США при Обаме Пенни Прицкер, представленный узкому кругу в Белом доме в сентябре уходящего года. По инсайдерской информации там были шокированы объемами и наглостью разворовывания западной и конкретно американской помощи на Украине. Вряд ли отчеты Прицкер получится скрыть от команды Трампа. Как говорят информированные люди, возможный будущий глава ФБР Каш Патель уже запросил полный доступ к этим документам и рассчитывает заняться ими вплотную сразу после инаугурации Трампа и своего назначения. Больше того, расследование судьбы сотен миллиардов долларов, переданных украинскому правительству, Патель назвал одной из своих приоритетных задач сразу после прихода в Федеральное бюро расследований. В целом, нет никаких сомнений, что практически все ключевые персоналии режима в том или ином формате причастны к самым, что ни на есть, отвязанным и бесстыжим коррупционным схемам. Тем более, что у американцев в их расследовании будут и помощники на Украине. Украинский олигарх, зять экс-президента Кучмы, Виктор Пинчук уже начал системную работу по дискредитации Зеленского и Ко, причем с конкретными данными на руках, союзниками его в этом выступает свора украинских грантоедов, стремящихся выслужится перед новой администрацией и гарантировать себе сытую жизнь еще на четыре года. Особо здесь стоит отметить якобы борца с коррупцией Виталия Шабунина. Именно ему принадлежит авторство списка самых коррумпированных лиц киевского режима, переданного лоббистами Пинчука в США будущему спецпосланнику Трампа по Украине Киту Келлоггу, который не преминул использовать его в разговоре с Ермаком, потребовав отставки названых в списке лиц. И пусть сам Зеленский в данном списке не упоминался, внимательным расследователям не составит труда протянуть ниточки всех схем именно к нему.В когорту помощников, несомненно, нужно отнести и нынешнего главу парламентского большинства в Верховной Раде, главу фракции "Слуга народа" Давида Арахамию. Известного так же как гражданин США, завербованного американской разведкой еще в начале нулевых годов, Давида Брауна. Как говорят, за последние два месяца Арахамия совершил минимум пять вояжей в Вашингтон и обратно, и, опять же, как говорят, его визиты были очень информативны для новой американской администрации. И фамилия Зеленского в этом его общении за океаном звучала чаще всего. Так что, сколько веревочке не виться, а конец близок. А в том, что это именно финал недолгой политической карьеры бывшего комика, нет никаких сомнений.Ведь совершенно очевидно, что новый президент Трамп имеет и личный счет к киевскому недофюреру. По словам знающих людей, именно действия Зеленского и его ближнего круга в 2020 году Трамп полагает одной из причин своей тогдашней неудачной избирательной кампании. Мало того, что он не получил тогда на руки козыри в виде подтверждения коррупции семейства Байденов, так еще и, с молчаливого согласия Зеленского, был обвинен в попытке выборных махинаций. Уверен, что Трамп ничего не забыл. А словоохотливые советчики из незалежной не преминут напомнить о том, что в период после его поражения на выборах команда Зеленского, стараясь подыграть администрации Байдена, занялась натуральным выколачиванием показаний с целью измазать Трампа по максимуму. И как нельзя кстати в этом смысле для мести Трампа будут нынешние действия группы людей на Украине так или иначе связанных с сидящим в СИЗО СБУ Коломойским, фронтменом которых выступает так же сидящий в тюрьме народный депутат Украины Александр Дубинский. Далее я просто процитирую публикацию в телеграмме Дубинского: "Ровно 2 года назад полковник СБУ Юрий Рябуха, который пробыл 160 (!) дней в тайной тюрьме СБУ - концлагере "спортзал" - созданной Бакановым и Малюком, написал свое первое обращение Зеленскому.В этом обращении - все детали пыток в месте несвободы, организованном СБУ, история саботажа расследования пыток со стороны ДБР (Госбюро расследований - Ред.) и Офиса генпрокурора, молчания Лубинца и комитетов парламента. Юрий обращался к Зеленскому 5 раз". И еще по той же теме:"На днях исполнится 2 года со дня, когда Зеленский получил первое письмо от узника концлагеря “спортзал” с описанием условий содержания в тайной тюрьме СБУ, которую организовали его друг детства Баканов и Малюк. 2 года Зеленский молчит. За это время его окружение превратило всю страну в один большой "спортзал". К его созданию причастны оперативники и следователи СБУ и ДБР, прокуроры ОГП (Офиса Генеральной прокуратуры - Ред.), адвокаты-бесплатники Минюста, судьи Шевченковского суда и Киевской апелляции. Как и обещал, мы начинаем большой проект-реестр концлагеря "спортзал". В него войдут все, кто уничтожал права человека, душил, убивал, садил невиновных за решетку. Все, кто организовывал, содействовал, покрывал похищения людей, пытки в центре Киева в 2022-м году, под видом борьбы за демократию". Существование этого самого пыточного "спортзала" несомненный факт. Пишу это как человек который сам провел в нем некоторое время в начале апреля 2022 года. И это крайне удобная возможность для Трампа и его доверенных лиц не только ухватиться за коррупционные схемы Байдена и Зеленского, но и, фактически, вывести обвинения против Зеленского и первых лиц режима в совершенно другую людоедскую криминальную плоскость. Имеющую, в случае скрупулезного расследования и очевидных судебных решений, совершенно другой масштаб последствий для всех замешанных. Ну, а в том, что вся команда Коломойского, в наибольшей степени пострадавшая от порожденного ими же режима, приложит все возможные усилия для совершения собственной мести и помощи в оной Трампу, и предоставит всю необходимую информацию суду и следствию, я нисколько не сомневаюсь. Так что, на месте Зеленского и его приближенных на спокойную лондонскую пенсию я бы не особо рассчитывал.Подробнее о том, что говорят в МИД РФ по поводу беззакония, творящегося в Украине и реакции на это Запада - в статье "В МИД России рассказали о пытках в "киевском гестапо""

https://ukraina.ru/20231128/1051506619.html

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Михаил Павлив https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/07/1d/1056543110_402:29:900:527_100x100_80_0_0_bf3b22c9dfaac9b3dd63a50094962766.jpg

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Михаил Павлив https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/07/1d/1056543110_402:29:900:527_100x100_80_0_0_bf3b22c9dfaac9b3dd63a50094962766.jpg

украина, сша, вашингтон, владимир зеленский, дональд трамп, джо байден, сбу, сенат, фбр, мнения