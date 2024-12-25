МИД РФ: "НАТО все плотнее и глубже ввязывается в украинский конфликт"
17:12 25.12.2024 (обновлено: 17:23 25.12.2024)
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© коллаж Украина.Ру
НАТО открыто поддерживает террористический режим в Киеве не только военными поставками. Об этом на брифинге 25 декабря заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
Оценивая последствия открытия в Германии центра НАТО по содействию киевскому режиму в сфере безопасности, Захарова отметила, что это означает прямое участие военно-политического блока в поддержке не просто украинской армии, а террористического режима с нацистской сущностью.
"На деле НАТО все плотнее и глубже ввязывается в украинский конфликт, а создание специальных структур, которые занимаются военной помощью Украине, означает прямое участие в снабжении и поддержке не просто конфликта на стороне ВСУ, а теперь уже террористического режима, в основе которого нацистская сущность", - констатировала Захарова.
Она обратила внимание на то, что ранее Москва уже обращала внимание на центр НАТО в ФРГ. Формально он призван координировать поставки западной военной помощи на Украину и подготовку украинских силовиков.
"Террористическая сущность режима Зеленского очевидна, безусловно, его спонсорам. Они знают, кому они переводят деньги, они знают, кому они поставляют оружие. Они — соучастники преступления. Во многих случаях — прямые заказчики", - сказала в ходе брифинга официальный представитель МИД России.
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