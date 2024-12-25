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МИД РФ: "НАТО все плотнее и глубже ввязывается в украинский конфликт"

МИД РФ: "НАТО все плотнее и глубже ввязывается в украинский конфликт" - 25.12.2024 Украина.ру

МИД РФ: "НАТО все плотнее и глубже ввязывается в украинский конфликт"

НАТО открыто поддерживает террористический режим в Киеве не только военными поставками. Об этом на брифинге 25 декабря заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

2024-12-25T17:12

2024-12-25T17:12

2024-12-25T17:23

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Оценивая последствия открытия в Германии центра НАТО по содействию киевскому режиму в сфере безопасности, Захарова отметила, что это означает прямое участие военно-политического блока в поддержке не просто украинской армии, а террористического режима с нацистской сущностью.Она обратила внимание на то, что ранее Москва уже обращала внимание на центр НАТО в ФРГ. Формально он призван координировать поставки западной военной помощи на Украину и подготовку украинских силовиков."Террористическая сущность режима Зеленского очевидна, безусловно, его спонсорам. Они знают, кому они переводят деньги, они знают, кому они поставляют оружие. Они — соучастники преступления. Во многих случаях — прямые заказчики", - сказала в ходе брифинга официальный представитель МИД России.Ранее Путин указал на прямое участие Запада в украинском конфликте Больше новостей представлено в обзоре Украину отключают, Киев готовит теракты, обстрелы и налеты. Главное на Украине на 13:00 25 декабря

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