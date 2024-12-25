МИД РФ: "НАТО все плотнее и глубже ввязывается в украинский конфликт" - 25.12.2024 Украина.ру
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МИД РФ: "НАТО все плотнее и глубже ввязывается в украинский конфликт"
МИД РФ: "НАТО все плотнее и глубже ввязывается в украинский конфликт" - 25.12.2024 Украина.ру
МИД РФ: "НАТО все плотнее и глубже ввязывается в украинский конфликт"
НАТО открыто поддерживает террористический режим в Киеве не только военными поставками. Об этом на брифинге 25 декабря заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
2024-12-25T17:12
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Оценивая последствия открытия в Германии центра НАТО по содействию киевскому режиму в сфере безопасности, Захарова отметила, что это означает прямое участие военно-политического блока в поддержке не просто украинской армии, а террористического режима с нацистской сущностью.Она обратила внимание на то, что ранее Москва уже обращала внимание на центр НАТО в ФРГ. Формально он призван координировать поставки западной военной помощи на Украину и подготовку украинских силовиков."Террористическая сущность режима Зеленского очевидна, безусловно, его спонсорам. Они знают, кому они переводят деньги, они знают, кому они поставляют оружие. Они — соучастники преступления. Во многих случаях — прямые заказчики", - сказала в ходе брифинга официальный представитель МИД России.Ранее Путин указал на прямое участие Запада в украинском конфликте Больше новостей представлено в обзоре Украину отключают, Киев готовит теракты, обстрелы и налеты. Главное на Украине на 13:00 25 декабря
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новости, украина, россия, киев, мария захарова, владимир зеленский, владимир путин, нато, вооруженные силы украины, всу, военная помощь, украина-нато, мид рф, нацизм, неонацисты, украинский неонацизм, сво
Новости, Украина, Россия, Киев, Мария Захарова, Владимир Зеленский, Владимир Путин, НАТО, Вооруженные силы Украины, ВСУ, военная помощь, Украина-НАТО, МИД РФ, нацизм, неонацисты, украинский неонацизм, СВО

МИД РФ: "НАТО все плотнее и глубже ввязывается в украинский конфликт"

17:12 25.12.2024 (обновлено: 17:23 25.12.2024)
 
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НАТО открыто поддерживает террористический режим в Киеве не только военными поставками. Об этом на брифинге 25 декабря заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
Оценивая последствия открытия в Германии центра НАТО по содействию киевскому режиму в сфере безопасности, Захарова отметила, что это означает прямое участие военно-политического блока в поддержке не просто украинской армии, а террористического режима с нацистской сущностью.
"На деле НАТО все плотнее и глубже ввязывается в украинский конфликт, а создание специальных структур, которые занимаются военной помощью Украине, означает прямое участие в снабжении и поддержке не просто конфликта на стороне ВСУ, а теперь уже террористического режима, в основе которого нацистская сущность", - констатировала Захарова.
Она обратила внимание на то, что ранее Москва уже обращала внимание на центр НАТО в ФРГ. Формально он призван координировать поставки западной военной помощи на Украину и подготовку украинских силовиков.
"Террористическая сущность режима Зеленского очевидна, безусловно, его спонсорам. Они знают, кому они переводят деньги, они знают, кому они поставляют оружие. Они — соучастники преступления. Во многих случаях — прямые заказчики", - сказала в ходе брифинга официальный представитель МИД России.
Ранее Путин указал на прямое участие Запада в украинском конфликте
Больше новостей представлено в обзоре Украину отключают, Киев готовит теракты, обстрелы и налеты. Главное на Украине на 13:00 25 декабря
 
НовостиУкраинаРоссияКиевМария ЗахароваВладимир ЗеленскийВладимир ПутинНАТОВооруженные силы УкраиныВСУвоенная помощьУкраина-НАТОМИД РФнацизмнеонацистыукраинский неонацизмСВО
 
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