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Суд приговорил к 18 годам боевика украинского батальона "Айдар"*
Суд приговорил к 18 годам боевика украинского батальона "Айдар"* - 25.12.2024 Украина.ру
Суд приговорил к 18 годам боевика украинского батальона "Айдар"*
Житель ЛНР Алексей Черныш приговорён к 18 годам лишения свободы за участие деятельности в запрещённого террористического украинского батальона "Айдар"*. Такое решение принял Южный окружной военный суд.
2024-12-25T15:47
2024-12-25T15:47
2024-12-25T15:48
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Следователи установили, что житель ЛНР Алексей Черныш 26 января 2019 года добровольно вступил в состав запрещённого террористического украинского батальона "Айдар"* в посёлке Новопсков на подконтрольной ВСУ территории ЛНР. Там его обеспечили оружием, боеприпасами, военной формой и другой амуницией.Черныш прошёл военную подготовку в ВСУ и осуществлял боевые дежурства по охране территории расположения подразделений террористского батальона.Южный окружной военный суд признал Черныша виновным в участии в террористическом сообществе, а также в прохождении обучения для террористической деятельности. Подсудимый приговорён к 18 годам в исправительной колонии строгого режима. При этом первые три года он отбудет в тюрьме.Приговор в законную силу не вступил.* Запрещенная в России террористическая организация.Ранее на эту тему: Суд в ДНР вынес заочный приговор командиру украинского полка "Азов"*Больше новостей представлено в обзоре Украину отключают, Киев готовит теракты, обстрелы и налеты. Главное на Украине на 13:00 25 декабря
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Суд приговорил к 18 годам боевика украинского батальона "Айдар"*
15:47 25.12.2024 (обновлено: 15:48 25.12.2024)
Житель ЛНР Алексей Черныш приговорён к 18 годам лишения свободы за участие деятельности в запрещённого террористического украинского батальона "Айдар"*. Такое решение принял Южный окружной военный суд.
Следователи установили, что житель ЛНР Алексей Черныш 26 января 2019 года добровольно вступил в состав запрещённого террористического украинского батальона "Айдар"* в посёлке Новопсков на подконтрольной ВСУ территории ЛНР. Там его обеспечили оружием, боеприпасами, военной формой и другой амуницией.
Черныш прошёл военную подготовку в ВСУ и осуществлял боевые дежурства по охране территории расположения подразделений террористского батальона.
Южный окружной военный суд признал Черныша виновным в участии в террористическом сообществе, а также в прохождении обучения для террористической деятельности. Подсудимый приговорён к 18 годам в исправительной колонии строгого режима. При этом первые три года он отбудет в тюрьме.
Приговор в законную силу не вступил.
* Запрещенная в России террористическая организация.