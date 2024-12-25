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Суд приговорил к 18 годам боевика украинского батальона "Айдар"*

Суд приговорил к 18 годам боевика украинского батальона "Айдар"* - 25.12.2024 Украина.ру

Суд приговорил к 18 годам боевика украинского батальона "Айдар"*

Житель ЛНР Алексей Черныш приговорён к 18 годам лишения свободы за участие деятельности в запрещённого террористического украинского батальона "Айдар"*. Такое решение принял Южный окружной военный суд.

2024-12-25T15:47

2024-12-25T15:47

2024-12-25T15:48

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Следователи установили, что житель ЛНР Алексей Черныш 26 января 2019 года добровольно вступил в состав запрещённого террористического украинского батальона "Айдар"* в посёлке Новопсков на подконтрольной ВСУ территории ЛНР. Там его обеспечили оружием, боеприпасами, военной формой и другой амуницией.Черныш прошёл военную подготовку в ВСУ и осуществлял боевые дежурства по охране территории расположения подразделений террористского батальона.Южный окружной военный суд признал Черныша виновным в участии в террористическом сообществе, а также в прохождении обучения для террористической деятельности. Подсудимый приговорён к 18 годам в исправительной колонии строгого режима. При этом первые три года он отбудет в тюрьме.Приговор в законную силу не вступил.* Запрещенная в России террористическая организация.Ранее на эту тему: Суд в ДНР вынес заочный приговор командиру украинского полка "Азов"*Больше новостей представлено в обзоре Украину отключают, Киев готовит теракты, обстрелы и налеты. Главное на Украине на 13:00 25 декабря

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