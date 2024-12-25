Военный эксперт Борис Рожин: Россия войдет в Днепропетровскую область раньше, чем ВСУ уйдут из Покровска - 25.12.2024 Украина.ру
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Военный эксперт Борис Рожин: Россия войдет в Днепропетровскую область раньше, чем ВСУ уйдут из Покровска
Военный эксперт Борис Рожин: Россия войдет в Днепропетровскую область раньше, чем ВСУ уйдут из Покровска - 25.12.2024 Украина.ру
Военный эксперт Борис Рожин: Россия войдет в Днепропетровскую область раньше, чем ВСУ уйдут из Покровска
Что сегодня происходит на фронтах спецоперации? Об этом рассказал эксперт Центра военно-политической журналистики, автор телеграм-канала ColonelCassad Борис Рожин в комментарии изданию Украина.ру. Его комментарий сопровождается картами
2024-12-25T18:23
2024-12-25T18:23
эксклюзив
спецоперация
россия
днепропетровская область
вооруженные силы украины
покровск/красноармейск
курахово
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Армия России продолжает продвижении на линии "Великая Новоселка-Курахово-Покровск"Были ожидания, что мы возьмем Покровск к новому году, но теперь понятно, что это будет не раньше весны, учитывая, что Украина сосредоточила там серьезные силы.Я думаю, что за эти праздники противник потеряет Курахово. Как за счет нашего продвижения в самом городе, так и за счет продвижения с севера и с юга. Как только мы возьмем Константинополь или Улаклы, группировка ВСУ в районе Дачного и Кураховской ТЭЦ попадет в оперативное окружение.Да, враг пытается затянуть там свое пребывание. Но все это сопряжено с рисками, что там повторится ситуация с карманом в Успеновке, где враг тоже затянул с выходом и понес серьезные потери при отступлении. То есть несколько дней ВСУ разменяли на личный состав.А так все понимают, что судьба Курахово обречена и город станет частью России.Дальше падет Великая Новоселка, которая уже охвачена с двух сторон после того, как мы взяли Сторожевое и отбили у противника Новый Комар. Если мы еще и перережем дорогу на запад в Запорожскую область, с группировкой ВСУ там повторится сценарий Угледара.Все это произойдет в январе-феврале. Если киевский режим бросит на их удержание серьезные резервы, бои там затянутся. Если там останется то, что сейчас, мы постепенно продавим фланги и вынудим ВСУ отступать под угрозой окружения.Еще раз. Сначала мы увидим ликвидацию Кураховского кармана, потом взятие Великой Новоселки. Насчет Покровска пока не знаю. Скорее всего, мы зайдем в Днепропетровскую область раньше, чем он будет освобожден. Покровск противник будет оборонять до последнего.Во-первых, там много промзон. Во-вторых, нам будет тяжело сразу же отрезать снабжение города с северо-запада. Если мы возьмем Воздвиженку и подойдем к Покровску со стороны Мирнограда, то многие процессы ускорятся. Пока мы просто расширяем зону контроля к югу от города.
https://ukraina.ru/20220717/1036508935.html
https://ukraina.ru/20241224/1059917954.html
россия
днепропетровская область
покровск/красноармейск
курахово
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Кирилл Курбатов
Кирилл Курбатов
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Украина.ру
1
5
4.7
96
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Украина.ру
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5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
эксклюзив, спецоперация, россия, днепропетровская область, вооруженные силы украины, покровск/красноармейск, курахово
Эксклюзив, Спецоперация, Россия, Днепропетровская область, Вооруженные силы Украины, Покровск/Красноармейск, Курахово

Военный эксперт Борис Рожин: Россия войдет в Днепропетровскую область раньше, чем ВСУ уйдут из Покровска

18:23 25.12.2024
 
© Украина.ру / serafima091999Борис Рожин (СВО)
Борис Рожин (СВО) - РИА Новости, 1920, 25.12.2024
© Украина.ру / serafima091999
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Кирилл Курбатов
автор издания Украина.ру
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Что сегодня происходит на фронтах спецоперации? Об этом рассказал эксперт Центра военно-политической журналистики, автор телеграм-канала ColonelCassad Борис Рожин в комментарии изданию Украина.ру. Его комментарий сопровождается картами
Армия России продолжает продвижении на линии "Великая Новоселка-Курахово-Покровск"
Борис Рожин интервью
17 июля 2022, 11:38
Борис Рожин: Кто онЭксперт Центра военно-политической журналистики, автор телеграм-канала Colonelcassad
Были ожидания, что мы возьмем Покровск к новому году, но теперь понятно, что это будет не раньше весны, учитывая, что Украина сосредоточила там серьезные силы.
Я думаю, что за эти праздники противник потеряет Курахово. Как за счет нашего продвижения в самом городе, так и за счет продвижения с севера и с юга. Как только мы возьмем Константинополь или Улаклы, группировка ВСУ в районе Дачного и Кураховской ТЭЦ попадет в оперативное окружение.
Да, враг пытается затянуть там свое пребывание. Но все это сопряжено с рисками, что там повторится ситуация с карманом в Успеновке, где враг тоже затянул с выходом и понес серьезные потери при отступлении. То есть несколько дней ВСУ разменяли на личный состав.
А так все понимают, что судьба Курахово обречена и город станет частью России.
Дальше падет Великая Новоселка, которая уже охвачена с двух сторон после того, как мы взяли Сторожевое и отбили у противника Новый Комар. Если мы еще и перережем дорогу на запад в Запорожскую область, с группировкой ВСУ там повторится сценарий Угледара.
Все это произойдет в январе-феврале. Если киевский режим бросит на их удержание серьезные резервы, бои там затянутся. Если там останется то, что сейчас, мы постепенно продавим фланги и вынудим ВСУ отступать под угрозой окружения.
Еще раз. Сначала мы увидим ликвидацию Кураховского кармана, потом взятие Великой Новоселки. Насчет Покровска пока не знаю. Скорее всего, мы зайдем в Днепропетровскую область раньше, чем он будет освобожден. Покровск противник будет оборонять до последнего.
Во-первых, там много промзон. Во-вторых, нам будет тяжело сразу же отрезать снабжение города с северо-запада. Если мы возьмем Воздвиженку и подойдем к Покровску со стороны Мирнограда, то многие процессы ускорятся. Пока мы просто расширяем зону контроля к югу от города.
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Алехин. Карта СВО - РИА Новости, 1920, 24.12.2024
Вчера, 16:18
Полковник Геннадий Алехин: Обломки очередной "победы" ВСУ лежат где-то на раскисшей дороге под Харьковом Что сегодня происходит на фронтах спецоперации? Об этом рассказал харьковчанин, военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин в комментарии изданию Украина.ру. Его комментарий сопровождается картами
 
ЭксклюзивСпецоперацияРоссияДнепропетровская областьВооруженные силы УкраиныПокровск/КрасноармейскКурахово
 
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Заголовок открываемого материала
18:23Военный эксперт Борис Рожин: Россия войдет в Днепропетровскую область раньше, чем ВСУ уйдут из Покровска
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