https://ukraina.ru/20241225/1059951928.html

Военный эксперт Борис Рожин: Россия войдет в Днепропетровскую область раньше, чем ВСУ уйдут из Покровска

Военный эксперт Борис Рожин: Россия войдет в Днепропетровскую область раньше, чем ВСУ уйдут из Покровска - 25.12.2024 Украина.ру

Военный эксперт Борис Рожин: Россия войдет в Днепропетровскую область раньше, чем ВСУ уйдут из Покровска

Что сегодня происходит на фронтах спецоперации? Об этом рассказал эксперт Центра военно-политической журналистики, автор телеграм-канала ColonelCassad Борис Рожин в комментарии изданию Украина.ру. Его комментарий сопровождается картами

2024-12-25T18:23

2024-12-25T18:23

2024-12-25T18:23

эксклюзив

спецоперация

россия

днепропетровская область

вооруженные силы украины

покровск/красноармейск

курахово

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Армия России продолжает продвижении на линии "Великая Новоселка-Курахово-Покровск"Были ожидания, что мы возьмем Покровск к новому году, но теперь понятно, что это будет не раньше весны, учитывая, что Украина сосредоточила там серьезные силы.Я думаю, что за эти праздники противник потеряет Курахово. Как за счет нашего продвижения в самом городе, так и за счет продвижения с севера и с юга. Как только мы возьмем Константинополь или Улаклы, группировка ВСУ в районе Дачного и Кураховской ТЭЦ попадет в оперативное окружение.Да, враг пытается затянуть там свое пребывание. Но все это сопряжено с рисками, что там повторится ситуация с карманом в Успеновке, где враг тоже затянул с выходом и понес серьезные потери при отступлении. То есть несколько дней ВСУ разменяли на личный состав.А так все понимают, что судьба Курахово обречена и город станет частью России.Дальше падет Великая Новоселка, которая уже охвачена с двух сторон после того, как мы взяли Сторожевое и отбили у противника Новый Комар. Если мы еще и перережем дорогу на запад в Запорожскую область, с группировкой ВСУ там повторится сценарий Угледара.Все это произойдет в январе-феврале. Если киевский режим бросит на их удержание серьезные резервы, бои там затянутся. Если там останется то, что сейчас, мы постепенно продавим фланги и вынудим ВСУ отступать под угрозой окружения.Еще раз. Сначала мы увидим ликвидацию Кураховского кармана, потом взятие Великой Новоселки. Насчет Покровска пока не знаю. Скорее всего, мы зайдем в Днепропетровскую область раньше, чем он будет освобожден. Покровск противник будет оборонять до последнего.Во-первых, там много промзон. Во-вторых, нам будет тяжело сразу же отрезать снабжение города с северо-запада. Если мы возьмем Воздвиженку и подойдем к Покровску со стороны Мирнограда, то многие процессы ускорятся. Пока мы просто расширяем зону контроля к югу от города.

https://ukraina.ru/20220717/1036508935.html

https://ukraina.ru/20241224/1059917954.html

россия

днепропетровская область

покровск/красноармейск

курахово

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2024

Кирилл Курбатов

Кирилл Курбатов

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Кирилл Курбатов

эксклюзив, спецоперация, россия, днепропетровская область, вооруженные силы украины, покровск/красноармейск, курахово