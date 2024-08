https://ukraina.ru/20240815/1056873449.html

Обязательная эвакуация, новые СС-овцы, Залужный стал крайним. Главное на Украине на утро 15 августа

В Курской области объявили обязательную эвакуацию Глушковского района. В сети набирает резонанс видео с находящимися в Курской области украинским солдатами в нацистской форме. Бывшего главкома ВСУ Валерия Залужного обвинили в подрыве "Северных потоков"

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/08/0f/1056873259_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_3d3fb8da5805496c0b61390ccd228cb0.jpg.webp

Об эвакуации Глушковского района в 23:45 в своём телеграм-канале сообщил врио губернатора Курской области Алексей Смирнов."Региональным оперштабом принято решение об обязательной эвакуации всего Глушковского района. Как ранее сообщалось, координация процесса выезда местных жителей возложена на силовые структуры, местную администрацию и дружинников Курского центра "Патриот". Уважаемые земляки, прошу вас с пониманием отнестись к текущей ситуации и следовать всем рекомендациям от силовиков и местных властей", - написал он.Почти за 2 часа до этого его советник — волонтёр Роман Алёхин — сообщил об эвакуации из посёлка Глушково."Курская область. Посёлок Глушково. Региональным оперштабом принято решение об обязательной эвакуации поселка Глушково. Координировать процесс выезда местных жителей будут силовые структуры, военные, местная администрация и дружинники Курского центра "Патриот", - отметил Алёхин.Он также сообщил, что ранее уже намекал, что именно Глушково станет целью ВСУ."Практически в первый день начала нападения ВСУ на приграничье, мы с Юрием Подолякой толсто намёкали тем, кто принимает решение, что основной удар сил ВСУ-НАТО, скорее всего, будет на Глушковском направлении. Видимо, здесь появились те, кто начал просчитывать ходы противника вперёд, а не просто реагировать на его инициативу. Хотя до этого и реагировать особо у командиров с большими звёздами особо не получалось", - подытожил советник врио губернатора.Тем временем в Курской области продолжаются бои. Утром 15 августа представитель одного из российских силовых ведомств в комментарии РИА Новости сообщил, что в районе населённого пункта Борки была уничтожена группа из 5 десантников 1-го десантно-штурмового батальона 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ."На территории Курской области, у села Борки, российской армией была уничтожена группа украинских штурмовиков-десантников из 1-го десантно-штурмового батальона 80-й отдельной ударно-штурмовой бригады ВСУ. После нанесения ВС РФ удара из ствольной артиллерии, в район подвергшийся огневому налету был отправлен разведывательный коптер, который подтвердил и зафиксировал успешное уничтожение группы пехотинцев противника", - рассказал представитель силового ведомства.РИА Новости опубликовало видео уничтожения украинских десантников. Согласно кадрам, были уничтожены пять десантников.Новые СС-овцыВ сети набирает резонанс видео, записанное украинскими военными в Курской области. На нём один из украинских военных вместо современного шлема носит штальхельм — немецкую пехотную каску — с символикой войск СС. На внедорожнике военных - флаг с символикой ОК "Восток". Снято видео у указателя на Коренево и на Белгород."О, русский Иван. Русский Иван, эй, русский Иван. Как жизнь? Как жизнь, русский Иван", - имитируя немецкий акцент обратился снимавший видео к заблудившемуся пожилому мирному жителю.Его товарищ — в нацистской каске — улыбался"Du bist russische Schweine, ja (Ты — русская свинья — нем.). Иди пей вотка, йа-йа. Шнапс! Шнапс гут!" - издевался над пожилым мирным жителем украинский военный.Это видео появилось спустя несколько дней после того, как отставной генерал бундесвера Клаус Виттманн призвал немецкие власти помочь Украине, вспомнив при этом сражение на Курской дуге."Я историк по образованию. Я знаю, какую роль сыграл Курск в Великой Отечественной войне. И именно там сейчас России причиняют боль! И это просто грандиозно! И то, что вы говорите здесь о Западе, о западных разрешениях и ограничениях, я могу только чётко повторить: ограничения, которые мы накладываем на Украину, на использование западного оружия, я считаю их абсурдными, и они помогают Путину. Они работают только на Россию. И этот страх перед эскалацией должен прекратиться!" - заявил Виттманн 12 августа во время эфира на Die Welt.Видео с украинскими солдатами, ведущими себя как СС-овцы, уже прокомментировали в России."Эсэсовцы на Курской земле издеваются над дедом Два ушлёпка-всушника в фашистских касках глумятся над местным 74-летним дедом, изображая из себя немцев. Пока тупорылая украинская пропаганда рассказывает, как они заботятся о гражданах России на оккупированных территориях, два потомка недобитков с эсэсовскими рунами на башке издеваются над дедом: "Русский Иван, пей шнапс, русский Иван! Йа-йа!" - старательно подражает украинский Фриц оккупантам прошлого. Пьяные от успехов, упивающиеся собственным "величием", ставящие себя выше других… Все это уже было. История идет по спирали, нацисты снова на русской земле. Болезненная какая-то тяга к культу и символике поверженных империй. Будем лечить", - отметил российский военкор Александр Коц.Он задал риторический вопрос украинским журналистам и блогерам Денису Казанскому, Юрию Бутусову, Максу Назарову и нардепу от "Слуги народа" Максиму Бужанскому, покажут ли они это видео в своих блогах и видео."Украинцы особо и не скрывают, что не имея своего ничего, они берут все самое х*ровое что находят. И если раньше они этого как-то немножко стеснялись, и например фашистские кресты на своей технике они представляли как древний греческий символ, то этим ныне никто уже не парится. Деды били фашиков и нам велели. Да будет так!" - прокомментировал видео автор посвящённого военной авиации телеграм-канала Fighterbomber.Примечательно, что осудили видео даже некоторые бывшие украинские военные, которые успели повоевать в СВО."В начале вашей войны нам казалось что это единичные случаи, и их нужно просто не расковыривать — не включайте камеру, б***ь. Однако украинская нация больна идеей нации и ослеплена бредом расового величия. Поэтому из всех вариантов общения с мокшей (русскими — Ред.), был выбран выбран наихудший - дёргать злого голодного медведя даже не за хвост. У***к с видео не сможет построить Великий Украинский Рейх, а мокша после этого видео замотивированна (и может!) построить такое государство в котором всем вам, рагулям е***им, будет ппц как некомфортно", - отметили авторы одного из телеграм-каналов, который ведётся бывшими украинскими военными.Видео продолжает вируситься в сети.Утром 15 августа РИА Новости опубликовало репортаж Марии Марикян ""Стрельба повсюду". С чем столкнулись жители приграничья Курской области", рассказывающий о происходящем в области.Залужный отпущенияАмериканское издание The Wall Street Journal со ссылкой на неназванные источники утверждает, что Центральное разведывательное управление США требовало от Владимира Зеленского отменить приказ о проведении диверсии на "Северных потоках", с чем тот согласился. Однако бывший тогда главкомом ВСУ Валерий Залужный ослушался приказа украинского верховного главнокомандующего."ЦРУ потребовала от офиса Зеленского остановить операцию", — пишет газета, ссылаясь на американские, украинские и европейские источники.В итоге Зеленский отдал соответствующий приказ генералу Залужному, однако тот "проигнорировал распоряжение, а его команда внесла корректировки в изначальный план".При этом изначально Зеленский одобрил план по подрыву "Северных потоков" в течение нескольких дней. При этом все распоряжения касательно операции отдавались в устной форме, дабы не оставлять следов.Издание обратилось за комментариями к четырем высокопоставленным представителям силовых структур Украины, которые, как указывалось в статье, "либо принимали участие в подрыве "Северных потоков", либо имели непосредственный доступ к информации об этой операции". Все опрошенные подтвердили The Wall Street Journal, что на момент совершения диверсии Киев рассматривал газопроводы как "законные цели" для своих атак.Также издание сообщило, что усилия немецких следователей сосредоточены на сборе доказательств против Залужного и его помощников. Полученные результаты могут перевернуть отношения между Киевом и Берлином, который предоставил Украине значительную часть финансирования и военной техники."Некоторые политические лидеры Германии, возможно, были готовы не обращать внимания на доказательства, указывающие на Украину, опасаясь подорвать внутреннюю поддержку военных усилий. Но немецкая полиция политически независима, и их расследование зажило своей собственной жизнью, поскольку они отрабатывали одну зацепку за другой", — сообщило издание.Знакомый с ходом расследования немецкий чиновник заявил журналистам The Wall Street Journak, что "атака такого масштаба является достаточной причиной, чтобы привести в действие положение НАТО о коллективной обороне, но критически важная инфраструктура была разрушена страной", которую Германия поддерживает поставками оружия.О влиянии атаки ВСУ на Курскую область на состояние украинской экономики — в статье Дмитрия Ковалевича "Дефолт состоялся. Курская авантюра ВСУ в контексте банкротства государства".

