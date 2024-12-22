Венгрия сообщила о возобновлении поставок российской нефти по "Дружбе" - 22.12.2024 Украина.ру
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Венгрия сообщила о возобновлении поставок российской нефти по "Дружбе"
Венгрия сообщила о возобновлении поставок российской нефти по "Дружбе" - 22.12.2024 Украина.ру
Венгрия сообщила о возобновлении поставок российской нефти по "Дружбе"
Восстановлены поставки российской нефти в Венгрию по нефтепроводу "Дружба". Об этом сообщил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто.
2024-12-22T17:51
2024-12-22T17:51
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"Поставки нефти в Венгрию возобновились по нефтепроводу "Дружба". Энергоснабжение Венгрии в безопасности!", - сообщил Сийярто в соцсети.Приостановка поставок российской нефти в Венгрию была зафиксирована 19 декабря. По информации Reuters, причиной снижения объёмов прокачки стала техническая неисправность на насосной станции в городе Унеча Брянской области.Венгрия также закупает российский газ, транзитные поставки которого через Украину нынешнее руководство постсоветской республики пригрозило прекратить с января 2025 года.Мнение эксперта на эту тему: Игорь Юшков: Украина устроила газовый шантаж Европы, а его заложниками стали Молдавия и Приднестровье Автор издания Украина.ру Павел Котов рассмотрел проблему в публикации Важный партнер России. Почему Венгрия не прогнулась под ЕС и США
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, венгрия, украина, унеча, петер сийярто, игорь юшков, reuters, украина.ру, ес, нефть, нефтепровод
Новости, Венгрия, Украина, Унеча, Петер Сийярто, Игорь Юшков, Reuters, Украина.ру, ЕС, нефть, нефтепровод

Венгрия сообщила о возобновлении поставок российской нефти по "Дружбе"

17:51 22.12.2024
 
© Sputnik / Перейти в фотобанкНефтепровод "Дружба" в Гомельской области
Нефтепровод Дружба в Гомельской области
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Восстановлены поставки российской нефти в Венгрию по нефтепроводу "Дружба". Об этом сообщил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто.
"Поставки нефти в Венгрию возобновились по нефтепроводу "Дружба". Энергоснабжение Венгрии в безопасности!", - сообщил Сийярто в соцсети.
Приостановка поставок российской нефти в Венгрию была зафиксирована 19 декабря. По информации Reuters, причиной снижения объёмов прокачки стала техническая неисправность на насосной станции в городе Унеча Брянской области.
Венгрия также закупает российский газ, транзитные поставки которого через Украину нынешнее руководство постсоветской республики пригрозило прекратить с января 2025 года.
Мнение эксперта на эту тему: Игорь Юшков: Украина устроила газовый шантаж Европы, а его заложниками стали Молдавия и Приднестровье
Автор издания Украина.ру Павел Котов рассмотрел проблему в публикации Важный партнер России. Почему Венгрия не прогнулась под ЕС и США
 
НовостиВенгрияУкраинаУнечаПетер СийяртоИгорь ЮшковReutersУкраина.руЕСнефтьнефтепровод
 
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