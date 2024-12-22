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Венгрия сообщила о возобновлении поставок российской нефти по "Дружбе"

Венгрия сообщила о возобновлении поставок российской нефти по "Дружбе" - 22.12.2024 Украина.ру

Венгрия сообщила о возобновлении поставок российской нефти по "Дружбе"

Восстановлены поставки российской нефти в Венгрию по нефтепроводу "Дружба". Об этом сообщил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто.

2024-12-22T17:51

2024-12-22T17:51

2024-12-22T17:51

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"Поставки нефти в Венгрию возобновились по нефтепроводу "Дружба". Энергоснабжение Венгрии в безопасности!", - сообщил Сийярто в соцсети.Приостановка поставок российской нефти в Венгрию была зафиксирована 19 декабря. По информации Reuters, причиной снижения объёмов прокачки стала техническая неисправность на насосной станции в городе Унеча Брянской области.Венгрия также закупает российский газ, транзитные поставки которого через Украину нынешнее руководство постсоветской республики пригрозило прекратить с января 2025 года.Мнение эксперта на эту тему: Игорь Юшков: Украина устроила газовый шантаж Европы, а его заложниками стали Молдавия и Приднестровье Автор издания Украина.ру Павел Котов рассмотрел проблему в публикации Важный партнер России. Почему Венгрия не прогнулась под ЕС и США

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новости, венгрия, украина, унеча, петер сийярто, игорь юшков, reuters, украина.ру, ес, нефть, нефтепровод