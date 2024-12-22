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"Тайн не разглашаем, но контакт сохраняем": Зеленский провёл последнюю встречу с директором ЦРУ
"Тайн не разглашаем, но контакт сохраняем": Зеленский провёл последнюю встречу с директором ЦРУ - 22.12.2024 Украина.ру
"Тайн не разглашаем, но контакт сохраняем": Зеленский провёл последнюю встречу с директором ЦРУ
Директор ЦРУ Уильям Бёрнс посетил с тайным визитом Киев. О последнем видите американского разведчика в нынешней должности сообщил вечером 21 декабря Владимир Зеленский.
2024-12-22T11:10
2024-12-22T11:10
2024-12-22T11:10
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Уильям Бёрнс провёл переговоры с Владимиром Зеленским в субботу 21 декабря. Визит не анонсировался."Мы с ним провели много встреч за время этой войны, и я благодарен за помощь, - сообщил Зеленский. - Обычно о таких встречах не сообщают публично, и все наши встречи – и на Украине, и в других европейских странах, и в Америке, и в других частях мира – происходили без официального информирования".Зеленский пожелал всего наилучшего директору ЦРУ."Тайн не разглашаем, но контакт сохраняем. Наверное, еще увидимся, и обязательно увидим, как эта война завершится реальным, надежным миром, ради которого мы и работаем вместе", - добавил Зеленский.Ранее избранный президент США Дональд Трамп сообщил, что директором ЦРУ станет Джон Рэтклифф.Бёрнс работал в должности замгоссекретаря и посла в России. Накануне СВО, в ноябре 2021 года он посетил Москву и предупредил Киев о скором военном конфликте.Ранее на эту тему: Профессионал в ЦРУ. Директор СВР оценил кандидата в руководители спецслужбы США
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новости, киев, сша, украина, владимир зеленский, дональд трамп, цру, разведка, разведчик, сво, постсоветское пространство
Новости, Киев, США, Украина, Владимир Зеленский, Дональд Трамп, ЦРУ, разведка, разведчик, СВО, постсоветское пространство
"Тайн не разглашаем, но контакт сохраняем": Зеленский провёл последнюю встречу с директором ЦРУ
Директор ЦРУ Уильям Бёрнс посетил с тайным визитом Киев. О последнем видите американского разведчика в нынешней должности сообщил вечером 21 декабря Владимир Зеленский.