"Тайн не разглашаем, но контакт сохраняем": Зеленский провёл последнюю встречу с директором ЦРУ - 22.12.2024 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20241222/1059853370.html
"Тайн не разглашаем, но контакт сохраняем": Зеленский провёл последнюю встречу с директором ЦРУ
"Тайн не разглашаем, но контакт сохраняем": Зеленский провёл последнюю встречу с директором ЦРУ - 22.12.2024 Украина.ру
"Тайн не разглашаем, но контакт сохраняем": Зеленский провёл последнюю встречу с директором ЦРУ
Директор ЦРУ Уильям Бёрнс посетил с тайным визитом Киев. О последнем видите американского разведчика в нынешней должности сообщил вечером 21 декабря Владимир Зеленский.
2024-12-22T11:10
2024-12-22T11:10
новости
киев
сша
украина
владимир зеленский
дональд трамп
цру
разведка
разведчик
сво
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/0c/16/1059853250_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_53179e2a6e07d135bde1bb6a0189bb3a.jpg
Уильям Бёрнс провёл переговоры с Владимиром Зеленским в субботу 21 декабря. Визит не анонсировался."Мы с ним провели много встреч за время этой войны, и я благодарен за помощь, - сообщил Зеленский. - Обычно о таких встречах не сообщают публично, и все наши встречи – и на Украине, и в других европейских странах, и в Америке, и в других частях мира – происходили без официального информирования".Зеленский пожелал всего наилучшего директору ЦРУ."Тайн не разглашаем, но контакт сохраняем. Наверное, еще увидимся, и обязательно увидим, как эта война завершится реальным, надежным миром, ради которого мы и работаем вместе", - добавил Зеленский.Ранее избранный президент США Дональд Трамп сообщил, что директором ЦРУ станет Джон Рэтклифф.Бёрнс работал в должности замгоссекретаря и посла в России. Накануне СВО, в ноябре 2021 года он посетил Москву и предупредил Киев о скором военном конфликте.Ранее на эту тему: Профессионал в ЦРУ. Директор СВР оценил кандидата в руководители спецслужбы США
киев
сша
украина
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2024
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/0c/16/1059853250_72:0:1209:853_1920x0_80_0_0_64e98cc0ce0123f47653de949a2abb9a.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, киев, сша, украина, владимир зеленский, дональд трамп, цру, разведка, разведчик, сво, постсоветское пространство
Новости, Киев, США, Украина, Владимир Зеленский, Дональд Трамп, ЦРУ, разведка, разведчик, СВО, постсоветское пространство

"Тайн не разглашаем, но контакт сохраняем": Зеленский провёл последнюю встречу с директором ЦРУ

11:10 22.12.2024
 
Бернс и Зеленский 21.12.2024
Бернс и Зеленский 21.12.2024
Читать в
ДзенTelegram
Директор ЦРУ Уильям Бёрнс посетил с тайным визитом Киев. О последнем видите американского разведчика в нынешней должности сообщил вечером 21 декабря Владимир Зеленский.
Уильям Бёрнс провёл переговоры с Владимиром Зеленским в субботу 21 декабря. Визит не анонсировался.
"Мы с ним провели много встреч за время этой войны, и я благодарен за помощь, - сообщил Зеленский. - Обычно о таких встречах не сообщают публично, и все наши встречи – и на Украине, и в других европейских странах, и в Америке, и в других частях мира – происходили без официального информирования".
Зеленский пожелал всего наилучшего директору ЦРУ.
"Тайн не разглашаем, но контакт сохраняем. Наверное, еще увидимся, и обязательно увидим, как эта война завершится реальным, надежным миром, ради которого мы и работаем вместе", - добавил Зеленский.
Ранее избранный президент США Дональд Трамп сообщил, что директором ЦРУ станет Джон Рэтклифф.
Бёрнс работал в должности замгоссекретаря и посла в России. Накануне СВО, в ноябре 2021 года он посетил Москву и предупредил Киев о скором военном конфликте.
Ранее на эту тему: Профессионал в ЦРУ. Директор СВР оценил кандидата в руководители спецслужбы США
 
НовостиКиевСШАУкраинаВладимир ЗеленскийДональд ТрампЦРУразведкаразведчикСВОпостсоветское пространство
 
Архив
RSS
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
11:31ВМС США атаковали йеменских хуситов и сбили свой истребитель
11:10"Тайн не разглашаем, но контакт сохраняем": Зеленский провёл последнюю встречу с директором ЦРУ
10:44Путин: Россия готова к компромиссам, но противник эскалирует ситуацию
10:12"Газпром" продолжает поставки газа в ЕС через Украину
10:02ПВО России уничтожила 42 украинских БПЛА
09:40Колл-центры сорвались с цепи. Главное на Украине на утро 22 декабря
09:35Запад за три года профинансировал Украину на почти 90% её расходов
08:00“Поставил все на выживание”: Чадаев ответил, почему Зеленский ушел в отказ по "переговорам о переговорах"
07:40Многие вопросы на Украине Россия решает не по-военному, хотя Израиль показал пример — Самойлов
07:20Россия не сможет воевать против НАТО с их же спутниками в распоряжении — Орлов
07:00Политолог объяснил, как возможное нападение ВСУ на Брянскую область оставит их “без трусов”
07:00Андрей Пинчук: Когда Россия возьмет Покровск и пойдет к Днепру, ВСУ будут устраивать ей новые зоны смерти
06:40Самойлов ответил, почему ВСУ мечтают открыть еще один фронт на Брянском направлении
06:20Зеленский выглядит как клоун: экс-депутат Верховной Рады обличил метания главы киевского режима
06:00Запад надеялся скинуть затраты Украины на Россию, но в итоге вырыл себе же яму — Чадаев
05:49Западная Украина за неделю: унижение премьера Польши и издевательства в "бригаде любовниц"
05:40Заменить “Старлинк” Маска: Орлов рассказал о подготовке России к возможному конфликту с НАТО
05:20Перенджиев ответил, куда следует бить ВС РФ вместо энергетики Украины, чтобы “победить гидру”
05:15Ведро для Коломойского* и олигархи за Залужного. Украинские эксперты и политики о причинах всех бед
05:00Политолог рассказал, какой "бронепоезд" стоит у России на запасном пути, чтобы не начать Третью мировую
Лента новостейМолния