Почему жители подвалов Донбасса не хотят их покидать и как спастись от терактов в России — Монтян - 22.12.2024 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20241222/1059857462.html
Почему жители подвалов Донбасса не хотят их покидать и как спастись от терактов в России — Монтян
Почему жители подвалов Донбасса не хотят их покидать и как спастись от терактов в России — Монтян - 22.12.2024 Украина.ру
Почему жители подвалов Донбасса не хотят их покидать и как спастись от терактов в России — Монтян
Адвокат, волонтёр и общественный деятель Татьяна Монтян в эфире Украина.ру поделилась своим мнением об убийстве генерал-лейтенанта Игоря Кириллова, которое на... Украина.ру, 22.12.2024
2024-12-22T17:11
2024-12-22T17:11
видео
донбасс
россия
донецкая народная республика
татьяна монтян
игорь кириллов
вооруженные силы украины
всу
военные преступления
теракт
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/0c/16/1059857340_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_effd58df87cd8cd17e63cb8e49a6013a.jpg.webp
Адвокат, волонтёр и общественный деятель Татьяна Монтян в эфире Украина.ру поделилась своим мнением об убийстве генерал-лейтенанта Игоря Кириллова, которое на этой неделе реализовали в Москве, рассказала об обстановке в Донбассе, о ситуации в освобождённых городах и сёлах ДНР, о преступлениях ВСУ и о свидетельствах очевидцев этих зверств, а также поделилась собственными ожиданиями от наступающего года. 00:25 – Об убийстве генерал-лейтенанта Кириллова; 02:07 – Можно ли себя обезопасить? 03:22 – Об одноразовых террористах; 04:59 – Обстановка в Донецке; 06:30 – О ситуации в освобождённых населённых пунктах; 9:54 – О преступления ВСУ; 16:27 – Прогноз на 2025 год. ТГ-канал Татьяны Монтян: https://t.me/montyan2 Наш канал Вконтакте: https://vk.com/ukraina_ru_official Telegram: https://t.me/ukr_2025_ru Одноклассники: https://ok.ru/ukrainaru Дзен: https://dzen.ru/ukraina.ru Rutube: https://rutube.ru/channel/4478643 Наши подкасты: https://vk.com/podcasts-72801118 ТГ-канал с нашими видео и подкастами: https://t.me/podcast_ukrainaru Наш сайт: https://ukraina.ru
донбасс
россия
донецкая народная республика
донецк
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2024
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/0c/16/1059857340_320:0:1280:720_1920x0_80_0_0_489f0a48f1cafd7d11ace80b57aa9229.jpg.webp
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
видео, донбасс, россия, донецкая народная республика, татьяна монтян, игорь кириллов, вооруженные силы украины, всу, военные преступления, теракт, терроризм, донецк, волонтеры, беженцы, мирные жители, видео
Видео, Донбасс, Россия, Донецкая Народная Республика, Татьяна Монтян, Игорь Кириллов, Вооруженные силы Украины, ВСУ, Военные преступления, теракт, терроризм, Донецк, волонтеры, беженцы, мирные жители

Почему жители подвалов Донбасса не хотят их покидать и как спастись от терактов в России — Монтян

17:11 22.12.2024
 
Читать в
ДзенTelegram
Адвокат, волонтёр и общественный деятель Татьяна Монтян в эфире Украина.ру поделилась своим мнением об убийстве генерал-лейтенанта Игоря Кириллова, которое на этой неделе реализовали в Москве, рассказала об обстановке в Донбассе, о ситуации в освобождённых городах и сёлах ДНР, о преступлениях ВСУ и о свидетельствах очевидцев этих зверств, а также поделилась собственными ожиданиями от наступающего года.
00:25 – Об убийстве генерал-лейтенанта Кириллова;
02:07 – Можно ли себя обезопасить?
03:22 – Об одноразовых террористах;
04:59 – Обстановка в Донецке;
06:30 – О ситуации в освобождённых населённых пунктах;
9:54 – О преступления ВСУ;
16:27 – Прогноз на 2025 год.
ТГ-канал Татьяны Монтян: https://t.me/montyan2
Наш канал Вконтакте: https://vk.com/ukraina_ru_official
Telegram: https://t.me/ukr_2025_ru
Одноклассники: https://ok.ru/ukrainaru
Дзен: https://dzen.ru/ukraina.ru
Rutube: https://rutube.ru/channel/4478643
Наши подкасты: https://vk.com/podcasts-72801118
ТГ-канал с нашими видео и подкастами: https://t.me/podcast_ukrainaru
Наш сайт: https://ukraina.ru
 
ВидеоДонбассРоссияДонецкая Народная РеспубликаТатьяна МонтянИгорь КирилловВооруженные силы УкраиныВСУВоенные преступлениятеракттерроризмДонецкволонтерыбеженцымирные жители
 
Архив
RSS
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
17:11Почему жители подвалов Донбасса не хотят их покидать и как спастись от терактов в России — Монтян
16:58"Без "старперов" и полумер": депутат ВРУ Безуглая рассказала, как спасти киевский режим
15:30Военные следователи передали жителям Донбасса более пяти тонн гуманитарной помощи
15:17Госпогранслужба Украины констатирует рекорд пересечений госграницы
14:40Путин принял участие в открытии автодороги из Краснодарского края в Крым
14:02Курское направление: потери ВСУ за сутки превысили 260 военнослужащих
13:51"Нагнетают русофобский фон": Захарова рассказала об инциденте с посольством Португалии на Украине
13:22Как исправить ситуацию на рынке жилья и почему худшее в экономике уже позади — Голубовский
13:17Катар пригрозил оставить ЕС без газа
13:09Подготовка к боевым действиям, обстрелы и налёты. Главное на Украине на 13:00 22 декабря
12:22Армия России освободила Красное в ДНР и Лозовую в Харьковской области
12:03Путин рассказал, почему СВО следовало начинать раньше
12:00"Вокруг Булгакова": за что был наказан и прощён Понтий Пилат?
11:31ВМС США атаковали йеменских хуситов и сбили свой истребитель
11:10"Тайн не разглашаем, но контакт сохраняем": Зеленский провёл последнюю встречу с директором ЦРУ
10:44Путин: Россия готова к компромиссам, но противник эскалирует ситуацию
10:12"Газпром" продолжает поставки газа в ЕС через Украину
10:02ПВО России уничтожила 42 украинских БПЛА
09:40Колл-центры сорвались с цепи. Главное на Украине на утро 22 декабря
09:35Запад за три года профинансировал Украину на почти 90% её расходов
Лента новостейМолния