https://ukraina.ru/20241222/1059857462.html
Почему жители подвалов Донбасса не хотят их покидать и как спастись от терактов в России — Монтян
Почему жители подвалов Донбасса не хотят их покидать и как спастись от терактов в России — Монтян - 22.12.2024 Украина.ру
Почему жители подвалов Донбасса не хотят их покидать и как спастись от терактов в России — Монтян
Адвокат, волонтёр и общественный деятель Татьяна Монтян в эфире Украина.ру поделилась своим мнением об убийстве генерал-лейтенанта Игоря Кириллова, которое на... Украина.ру, 22.12.2024
2024-12-22T17:11
2024-12-22T17:11
2024-12-22T17:11
видео
донбасс
россия
донецкая народная республика
татьяна монтян
игорь кириллов
вооруженные силы украины
всу
военные преступления
теракт
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Адвокат, волонтёр и общественный деятель Татьяна Монтян в эфире Украина.ру поделилась своим мнением об убийстве генерал-лейтенанта Игоря Кириллова, которое на этой неделе реализовали в Москве, рассказала об обстановке в Донбассе, о ситуации в освобождённых городах и сёлах ДНР, о преступлениях ВСУ и о свидетельствах очевидцев этих зверств, а также поделилась собственными ожиданиями от наступающего года. 00:25 – Об убийстве генерал-лейтенанта Кириллова; 02:07 – Можно ли себя обезопасить? 03:22 – Об одноразовых террористах; 04:59 – Обстановка в Донецке; 06:30 – О ситуации в освобождённых населённых пунктах; 9:54 – О преступления ВСУ; 16:27 – Прогноз на 2025 год. ТГ-канал Татьяны Монтян: https://t.me/montyan2 Наш канал Вконтакте: https://vk.com/ukraina_ru_official Telegram: https://t.me/ukr_2025_ru Одноклассники: https://ok.ru/ukrainaru Дзен: https://dzen.ru/ukraina.ru Rutube: https://rutube.ru/channel/4478643 Наши подкасты: https://vk.com/podcasts-72801118 ТГ-канал с нашими видео и подкастами: https://t.me/podcast_ukrainaru Наш сайт: https://ukraina.ru
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видео, донбасс, россия, донецкая народная республика, татьяна монтян, игорь кириллов, вооруженные силы украины, всу, военные преступления, теракт, терроризм, донецк, волонтеры, беженцы, мирные жители, видео
Видео, Донбасс, Россия, Донецкая Народная Республика, Татьяна Монтян, Игорь Кириллов, Вооруженные силы Украины, ВСУ, Военные преступления, теракт, терроризм, Донецк, волонтеры, беженцы, мирные жители
Адвокат, волонтёр и общественный деятель Татьяна Монтян в эфире Украина.ру поделилась своим мнением об убийстве генерал-лейтенанта Игоря Кириллова, которое на этой неделе реализовали в Москве, рассказала об обстановке в Донбассе, о ситуации в освобождённых городах и сёлах ДНР, о преступлениях ВСУ и о свидетельствах очевидцев этих зверств, а также поделилась собственными ожиданиями от наступающего года.
00:25 – Об убийстве генерал-лейтенанта Кириллова;
02:07 – Можно ли себя обезопасить?
03:22 – Об одноразовых террористах;
04:59 – Обстановка в Донецке;
06:30 – О ситуации в освобождённых населённых пунктах;
9:54 – О преступления ВСУ;
16:27 – Прогноз на 2025 год.
ТГ-канал Татьяны Монтян: https://t.me/montyan2
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