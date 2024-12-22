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Почему жители подвалов Донбасса не хотят их покидать и как спастись от терактов в России — Монтян

Почему жители подвалов Донбасса не хотят их покидать и как спастись от терактов в России — Монтян - 22.12.2024 Украина.ру

Почему жители подвалов Донбасса не хотят их покидать и как спастись от терактов в России — Монтян

Адвокат, волонтёр и общественный деятель Татьяна Монтян в эфире Украина.ру поделилась своим мнением об убийстве генерал-лейтенанта Игоря Кириллова, которое на... Украина.ру, 22.12.2024

2024-12-22T17:11

2024-12-22T17:11

2024-12-22T17:11

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донбасс

россия

донецкая народная республика

татьяна монтян

игорь кириллов

вооруженные силы украины

всу

военные преступления

теракт

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Адвокат, волонтёр и общественный деятель Татьяна Монтян в эфире Украина.ру поделилась своим мнением об убийстве генерал-лейтенанта Игоря Кириллова, которое на этой неделе реализовали в Москве, рассказала об обстановке в Донбассе, о ситуации в освобождённых городах и сёлах ДНР, о преступлениях ВСУ и о свидетельствах очевидцев этих зверств, а также поделилась собственными ожиданиями от наступающего года. 00:25 – Об убийстве генерал-лейтенанта Кириллова; 02:07 – Можно ли себя обезопасить? 03:22 – Об одноразовых террористах; 04:59 – Обстановка в Донецке; 06:30 – О ситуации в освобождённых населённых пунктах; 9:54 – О преступления ВСУ; 16:27 – Прогноз на 2025 год. ТГ-канал Татьяны Монтян: https://t.me/montyan2 Наш канал Вконтакте: https://vk.com/ukraina_ru_official Telegram: https://t.me/ukr_2025_ru Одноклассники: https://ok.ru/ukrainaru Дзен: https://dzen.ru/ukraina.ru Rutube: https://rutube.ru/channel/4478643 Наши подкасты: https://vk.com/podcasts-72801118 ТГ-канал с нашими видео и подкастами: https://t.me/podcast_ukrainaru Наш сайт: https://ukraina.ru

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