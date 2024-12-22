https://ukraina.ru/20241222/1059852908.html

"Газпром" продолжает поставки газа в ЕС через Украину

"Газпром" продолжает поставки газа в ЕС через Украину - 22.12.2024 Украина.ру

"Газпром" продолжает поставки газа в ЕС через Украину

По состоянию на 22 декабря "Газпром" продолжает прокачку газа в Евросоюз транзитом через украинскую территорию. Об этом сообщил официальный представитель российской компании Сергей Куприянов.

2024-12-22T10:12

2024-12-22T10:12

2024-12-22T10:12

новости

украина

киев

лнр

роберт фицо

ес

газпром

вооруженные силы украины

курская область

российский газ

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/0a/13/1039897870_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_1cabc4918e831a6e3d12dd7489b4abea.jpg

"Газпром" осуществляет подачу российского газа для транзита через территорию Украины в объеме, подтвержденном украинской стороной через ГИС "Суджа", – 42,1 миллиона кубометров на 22 декабря. Заявка на ГИС "Сохрановка" отклонена", – сообщил Куприянов.Прокачка российского газа через газоизмерительную станцию "Сохрановка" в ЛНР заблокирована Киевом с мая 2022 года. ГИС "Суджа" в Курской области подконтрольна ВСУ с августа.Евросоюз также получает российский газ по альтернативным трубопроводам и через поставки СПГ орским транспортом.Киев заявил о прекращении транзита российского газа в Евросоюз с января 2025 года.Ранее в новостях на эту тему: ЕС ищет новых поставщиков газа из-за остановки транзита через Украину Также на эту тему: Фицо: Зеленский предлагал €500 млн замороженных российских денег за поддержу вступления Украины в НАТО

украина

киев

лнр

курская область

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2024

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, украина, киев, лнр, роберт фицо, ес, газпром, вооруженные силы украины, курская область, российский газ, транзит, энергетика, курск-восточный , энергоресурсы, энергоносители