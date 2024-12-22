"Газпром" продолжает поставки газа в ЕС через Украину - 22.12.2024 Украина.ру
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"Газпром" продолжает поставки газа в ЕС через Украину
"Газпром" продолжает поставки газа в ЕС через Украину - 22.12.2024 Украина.ру
"Газпром" продолжает поставки газа в ЕС через Украину
По состоянию на 22 декабря "Газпром" продолжает прокачку газа в Евросоюз транзитом через украинскую территорию. Об этом сообщил официальный представитель российской компании Сергей Куприянов.
2024-12-22T10:12
2024-12-22T10:12
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"Газпром" осуществляет подачу российского газа для транзита через территорию Украины в объеме, подтвержденном украинской стороной через ГИС "Суджа", – 42,1 миллиона кубометров на 22 декабря. Заявка на ГИС "Сохрановка" отклонена", – сообщил Куприянов.Прокачка российского газа через газоизмерительную станцию "Сохрановка" в ЛНР заблокирована Киевом с мая 2022 года. ГИС "Суджа" в Курской области подконтрольна ВСУ с августа.Евросоюз также получает российский газ по альтернативным трубопроводам и через поставки СПГ орским транспортом.Киев заявил о прекращении транзита российского газа в Евросоюз с января 2025 года.Ранее в новостях на эту тему: ЕС ищет новых поставщиков газа из-за остановки транзита через Украину Также на эту тему: Фицо: Зеленский предлагал €500 млн замороженных российских денег за поддержу вступления Украины в НАТО
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новости, украина, киев, лнр, роберт фицо, ес, газпром, вооруженные силы украины, курская область, российский газ, транзит, энергетика, курск-восточный , энергоресурсы, энергоносители
Новости, Украина, Киев, ЛНР, Роберт Фицо, ЕС, Газпром, Вооруженные силы Украины, Курская область, российский газ, транзит, энергетика, Курск-Восточный , энергоресурсы, энергоносители

"Газпром" продолжает поставки газа в ЕС через Украину

10:12 22.12.2024
 
© РИА Новости . Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкКомпрессорные станции "Казачья" и "Русская" в Краснодарском крае
Компрессорные станции Казачья и Русская в Краснодарском крае - РИА Новости, 1920, 22.12.2024
© РИА Новости . Виталий Тимкив
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По состоянию на 22 декабря "Газпром" продолжает прокачку газа в Евросоюз транзитом через украинскую территорию. Об этом сообщил официальный представитель российской компании Сергей Куприянов.
"Газпром" осуществляет подачу российского газа для транзита через территорию Украины в объеме, подтвержденном украинской стороной через ГИС "Суджа", – 42,1 миллиона кубометров на 22 декабря. Заявка на ГИС "Сохрановка" отклонена", – сообщил Куприянов.
Прокачка российского газа через газоизмерительную станцию "Сохрановка" в ЛНР заблокирована Киевом с мая 2022 года. ГИС "Суджа" в Курской области подконтрольна ВСУ с августа.
Евросоюз также получает российский газ по альтернативным трубопроводам и через поставки СПГ орским транспортом.
Киев заявил о прекращении транзита российского газа в Евросоюз с января 2025 года.
Ранее в новостях на эту тему: ЕС ищет новых поставщиков газа из-за остановки транзита через Украину
Также на эту тему: Фицо: Зеленский предлагал €500 млн замороженных российских денег за поддержу вступления Украины в НАТО
 
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