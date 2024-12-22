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Как исправить ситуацию на рынке жилья и почему худшее в экономике уже позади — Голубовский

Как исправить ситуацию на рынке жилья и почему худшее в экономике уже позади — Голубовский - 22.12.2024 Украина.ру

Как исправить ситуацию на рынке жилья и почему худшее в экономике уже позади — Голубовский

Эксперт по финансовым рынкам, аналитик компании "Золотой монетный дом" Дмитрий Голубовский в эфире Украина.ру подвёл и проанализировал экономические итоги года... Украина.ру, 22.12.2024

2024-12-22T13:22

2024-12-22T13:22

2024-12-22T13:22

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ввп

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Эксперт по финансовым рынкам, аналитик компании "Золотой монетный дом" Дмитрий Голубовский в эфире Украина.ру подвёл и проанализировал экономические итоги года в России, а также рассказал о том, что ждёт рынок недвижимости, бизнес и экономику в целом в 2025 году. 00:26 - Экономические и финансовые итоги года; 02:49 - Об итоговой инфляции;07:08 - О недвижимости и ипотеке в 2025 году; 12:08 - Ожидать ли банкротств малого и среднего бизнеса? ТГ-канал Дмитрия Голубовского - https://t.me/s/dmigolub Наш канал Вконтакте: https://vk.com/ukraina_ru_official Telegram: https://t.me/ukr_2025_ru Одноклассники: https://ok.ru/ukrainaru Дзен: https://dzen.ru/ukraina.ru Rutube: https://rutube.ru/channel/4478643 Наши подкасты: https://vk.com/podcasts-72801118 ТГ-канал с нашими видео и подкастами: https://t.me/podcast_ukrainaru Наш сайт: https://ukraina.ru

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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