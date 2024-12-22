Как исправить ситуацию на рынке жилья и почему худшее в экономике уже позади — Голубовский - 22.12.2024 Украина.ру
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Как исправить ситуацию на рынке жилья и почему худшее в экономике уже позади — Голубовский
Как исправить ситуацию на рынке жилья и почему худшее в экономике уже позади — Голубовский - 22.12.2024 Украина.ру
Как исправить ситуацию на рынке жилья и почему худшее в экономике уже позади — Голубовский
Эксперт по финансовым рынкам, аналитик компании "Золотой монетный дом" Дмитрий Голубовский в эфире Украина.ру подвёл и проанализировал экономические итоги года... Украина.ру, 22.12.2024
2024-12-22T13:22
2024-12-22T13:22
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экономика
россия
сша
украина
дмитрий голубовский
дональд трамп
сво
владимир путин
ввп
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Эксперт по финансовым рынкам, аналитик компании "Золотой монетный дом" Дмитрий Голубовский в эфире Украина.ру подвёл и проанализировал экономические итоги года в России, а также рассказал о том, что ждёт рынок недвижимости, бизнес и экономику в целом в 2025 году. 00:26 - Экономические и финансовые итоги года; 02:49 - Об итоговой инфляции;07:08 - О недвижимости и ипотеке в 2025 году; 12:08 - Ожидать ли банкротств малого и среднего бизнеса? ТГ-канал Дмитрия Голубовского - https://t.me/s/dmigolub Наш канал Вконтакте: https://vk.com/ukraina_ru_official Telegram: https://t.me/ukr_2025_ru Одноклассники: https://ok.ru/ukrainaru Дзен: https://dzen.ru/ukraina.ru Rutube: https://rutube.ru/channel/4478643 Наши подкасты: https://vk.com/podcasts-72801118 ТГ-канал с нашими видео и подкастами: https://t.me/podcast_ukrainaru Наш сайт: https://ukraina.ru
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видео, экономика, россия, сша, украина, дмитрий голубовский, дональд трамп, сво, владимир путин, ввп, российская экономика, инфляция, ипотека, банкротство, малый бизнес, бизнес, дефолт, валюта, видео
Видео, экономика, Россия, США, Украина, Дмитрий Голубовский, Дональд Трамп, СВО, Владимир Путин, ВВП, российская экономика, инфляция, ипотека, Банкротство, малый бизнес, бизнес, дефолт, валюта

Как исправить ситуацию на рынке жилья и почему худшее в экономике уже позади — Голубовский

13:22 22.12.2024
 
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Эксперт по финансовым рынкам, аналитик компании "Золотой монетный дом" Дмитрий Голубовский в эфире Украина.ру подвёл и проанализировал экономические итоги года в России, а также рассказал о том, что ждёт рынок недвижимости, бизнес и экономику в целом в 2025 году.
00:26 - Экономические и финансовые итоги года;
02:49 - Об итоговой инфляции;
07:08 - О недвижимости и ипотеке в 2025 году;
12:08 - Ожидать ли банкротств малого и среднего бизнеса?
ТГ-канал Дмитрия Голубовского - https://t.me/s/dmigolub
Наш канал Вконтакте: https://vk.com/ukraina_ru_official
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Наши подкасты: https://vk.com/podcasts-72801118
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