"Вокруг Булгакова": за что был наказан и прощён Понтий Пилат? - 22.12.2024 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
- РИА Новости, 1920, 15.08.2022
"Вокруг Булгакова"
https://ukraina.ru/20241222/1059841823.html
"Вокруг Булгакова": за что был наказан и прощён Понтий Пилат?
"Вокруг Булгакова": за что был наказан и прощён Понтий Пилат? - 22.12.2024 Украина.ру
"Вокруг Булгакова": за что был наказан и прощён Понтий Пилат?
Судьба Понтия Пилата – один из самых трагических моментов романа: "около двух тысяч лет сидит он на этой площадке и спит, но, когда приходит полная луна, как видите, его терзает бессонница. (…) Он чего-то не договорил тогда, давно, четырнадцатого числа весеннего месяца нисана. (…) Более всего в мире ненавидит своё бессмертие и неслыханную славу"
2024-12-22T12:00
2024-12-22T12:00
"вокруг булгакова"
история
михаил булгаков
иосиф сталин
мастер и маргарита
русская литература
роман
писатель
библия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/0a/0e/1058069880_0:0:3640:2048_1920x0_80_0_0_e4a659f9ea109bbc6be88cb7b635671c.jpg
Так говорит Воланд и добавляет, что "он утверждает, что охотно бы поменялся своею участью с оборванным бродягой Левием Матвеем". Последнее особенно забавно – "оборванный бродяга", если считать роман иносказанием Нового Завета, никто иной как Св. евангелист Матфей, чья слава ничуть не меньшая, чем у Пилата. Да и во вселенной романа Матвей, хоть и второстепенный персонаж, но тоже претендует на свою часть "бессмертия и неслыханной славы".За что-то его покарали?В финальной речи Воланд намекает: "если верно, что трусость – самый тяжкий порок…"Ну как… Если верно. А если не верно? К числу семи смертных грехов трусость не относится.Это не говоря о том, что Воланд по статусу отец лжи и не обязан говорить правду (что не означает обратного – нередко правда хуже лжи).Тем не менее, тема наказания на трусость, проявленную при рассмотрении дела Иешуа, проходит через весь роман. Пилат, уже вынеся приговор, страдает во сне, что побоялся всё бросить и встать на сторону Иешуа. Потом Афраний говорит ему, что Иешуа перед смертью назвал трусость пороком, а потом он тоже самое читает в рукописи Левия Матвея… Стоп.Афраний да, такое говорит, но в романе слова самого Иешуа приводятся только в его передаче. Есть конспирологическая гипотеза, по которой Афраний прокуратора обманывает – доказательств этого в тексте нет, но намёк на такую возможность действительно есть.Рукопись Матвея тоже так себе источник: сам Иешуа говорит, что "решительно ничего из того, что там написано, я не говорил", да и сам Пилат отлично знает цену этому источнику его автору – "ты не усвоил ничего из того, чему он тебя учил".Так что есть все основания полагать, что в трусости себя обвиняет сам Пилат и этого его самоедство проецируется им на окружающую действительность. Воланд же этим пользуется, внося отсебятину в список смертных грехов.Могло ли это быть отражением мысли мастера? Возможно, но маловероятно – мастер нигде и никогда в высокопарных выражениях о трусости не говорит.Могло ли это быть отражением мысли писателя? Да, могло. Есть гипотеза, что в образах Воланда и Пилата Булгаков показывал варианты отношений между высшим руководителем государства (по умолчанию – Сталиным) и автором-творцом (по умолчанию – Булгаковым). В его мечтах вождь должен был сделать писателя своим конфидентом или, как минимум, обеспечить ему нормальные условия для творчества. На практике же для вождя это практически невозможно, и он вынужден идти на уступки "синедриону" "красного Ершалаима". Трусость? Ну, не знаем… Скорее политика – искусство возможного.Другой вариант: за соучастие в казни невинного.В романе намёк на такую возможность тоже наличествует:"– Боги, боги, – говорит, обращая надменное лицо к своему спутнику, тот человек в плаще, – какая пошлая казнь! Но ты мне, пожалуйста, скажи, – тут лицо из надменного превращается в умоляющее, – ведь её не было! Молю тебя, скажи, не было?– Ну, конечно не было, – отвечает хриплым голосом спутник, – тебе это померещилось".Однако это не так.В соответствии с имперским законом Иешуа именно что виновен, и Пилат отлично это понимает. Да, доказательства получены путём провокации, но провокация эта является частью актуального права, о чём Пилат тоже знает – недаром он переспрашивает у Иешуа за свечи… В советском праве провокация формально не применялась, но фактически-то Булгаков всё отлично понимал – статья 58.10 УК РСФСР со всеми исходящими.Иешуа мог помиловать Синедрион, но он этого не делает, и он в своём праве – Пилату просто нечего возразить Каифе, хотя он именно что возражает и вообще делает всё от него зависящее, чтобы вывести Иешуа (повторим – заведомого преступника) из под удара.Вот последнее Пилату, как столпу имперского правосудия в Иудее, действительно можно было бы вменить в вину. Даже несмотря на то, что усилия его пропали втуне. Но его совершенно точно не за это преследуют и он сам так не думает.Вариант третий – за убийство Иуды.Пилат сам признаётся в этом Матвею и признаёт, фактически, что поступает неправильно, против учения Иешуа ("ты жесток, а тот жестоким не был").В оригинальном евангельском сюжете Иуда кончает жизнь самоубийством – из-за мук совести разумеется. Пилат же, в данном случае, не даёт Иуде поступить по совести (правда ни малейших признаков раскаяния в булгаковском Иуде мы не увидим – он думает о чём угодно, только не об Иешуа).Честно говоря, этот вариант выглядит ещё менее убедительно, чем все остальные.Резюмируя наши доводы возвращаемся к первой версии – при всех наших оговорках Пилат покаран за трусость. Причём скорее не мастером (мастер тут описывает, а не навязывает), а самим собой при живейшем участии Воланда.Но почему его помиловали?А вот тут самое интересное: Воланд констатирует, что Пилат – выдумка мастера и подтверждает это делом – только мастер может его освободить. Правда делает он это не своей волей, а волей Иешуа (который, кстати, тоже его выдумка), переданной ему Воландом. Как всё закручено-то…Мастер гибнет. Причём не только физически – это с ним дважды происходит в Москве, но и как творческая личность – приняв отравленный дар Воланда, украшенный венецианским окном и вьющимся виноградом ("и память мастера, беспокойная, исколотая иглами память стала потухать"). Вместе с ним гибнет и его герой – мастер только успевает написать финал.И тут самое время вспомнить – а как же книга? Ведь герой живет, пока читают книгу… А нету никакой книги. С чего вы взяли, что она есть?Рукописи не горят, и котик где-то текст рукописи достаёт, складывает в чемодан и отдаёт мастеру. А потом? А потом чемодан отбывает в подвальчик, где мастер умирает от яда, а сам подвальчик благополучно сгорает – вместе с чемоданом и рукописью, которая, якобы, не горит.Правда, есть другой вариант – ведь мастер умирает ещё и в клинике Стравинского… Но в этом варианте рукопись, скорее всего, остаётся в архивах НКВД – не горит, но и шансов быть не просто изданной, но хоть раз прочитанной у неё, прямо скажем, не много. К тому же есть основания полагать, что котик её стырил именно из этого архива.
https://ukraina.ru/20240317/1028819797.html
https://ukraina.ru/20241110/1030170369.html
https://ukraina.ru/20230122/1042821016.html
https://ukraina.ru/20240908/1057300740.html
https://ukraina.ru/20200607/1027887709.html
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2024
Василий Стоякин
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/0f/1038770508_413:51:865:503_100x100_80_0_0_90740e6cab3464d730d19c2e25400337.jpg
Василий Стоякин
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/0f/1038770508_413:51:865:503_100x100_80_0_0_90740e6cab3464d730d19c2e25400337.jpg
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/0a/0e/1058069880_758:0:3489:2048_1920x0_80_0_0_6945455c3bdc7d5d307354d03f66c519.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
история, михаил булгаков, иосиф сталин, мастер и маргарита, русская литература, роман, писатель, библия
"Вокруг Булгакова", История, Михаил Булгаков, Иосиф Сталин, Мастер и Маргарита, русская литература, роман, писатель, Библия

"Вокруг Булгакова": за что был наказан и прощён Понтий Пилат?

12:00 22.12.2024
 
© Украина.руКоллаж: Вокруг Булгакова
Коллаж: Вокруг Булгакова - РИА Новости, 1920, 22.12.2024
© Украина.ру
Читать в
ДзенTelegram
Василий Стоякин авторы
Василий Стоякин
автор издания Украина.ру
Все материалы
Судьба Понтия Пилата – один из самых трагических моментов романа: "около двух тысяч лет сидит он на этой площадке и спит, но, когда приходит полная луна, как видите, его терзает бессонница. (…) Он чего-то не договорил тогда, давно, четырнадцатого числа весеннего месяца нисана. (…) Более всего в мире ненавидит своё бессмертие и неслыханную славу"
Так говорит Воланд и добавляет, что "он утверждает, что охотно бы поменялся своею участью с оборванным бродягой Левием Матвеем". Последнее особенно забавно – "оборванный бродяга", если считать роман иносказанием Нового Завета, никто иной как Св. евангелист Матфей, чья слава ничуть не меньшая, чем у Пилата. Да и во вселенной романа Матвей, хоть и второстепенный персонаж, но тоже претендует на свою часть "бессмертия и неслыханной славы".
За что-то его покарали?
В финальной речи Воланд намекает: "если верно, что трусость – самый тяжкий порок…"
Ну как… Если верно. А если не верно? К числу семи смертных грехов трусость не относится.
Это не говоря о том, что Воланд по статусу отец лжи и не обязан говорить правду (что не означает обратного – нередко правда хуже лжи).
Кадры из фильма Юрия Кары Мастер и Маргарита
17 марта, 08:54"Вокруг Булгакова"
"Вокруг Булгакова": 30 слов из "Мастера и Маргариты"В литературе бывают такие небольшие фрагменты, которые сами по себе «весят» как целое литературное произведение – и в языковом, и в содержательном плане. Вот, например, рассуждения Андрея Болконского о дубе в «Войне и мире»… В творчестве Булгакова это, безусловно, первый абзац второй главы «Мастера и Маргариты», читающийся как стихи. О чём они?
Тем не менее, тема наказания на трусость, проявленную при рассмотрении дела Иешуа, проходит через весь роман. Пилат, уже вынеся приговор, страдает во сне, что побоялся всё бросить и встать на сторону Иешуа. Потом Афраний говорит ему, что Иешуа перед смертью назвал трусость пороком, а потом он тоже самое читает в рукописи Левия Матвея… Стоп.
Афраний да, такое говорит, но в романе слова самого Иешуа приводятся только в его передаче. Есть конспирологическая гипотеза, по которой Афраний прокуратора обманывает – доказательств этого в тексте нет, но намёк на такую возможность действительно есть.
Рукопись Матвея тоже так себе источник: сам Иешуа говорит, что "решительно ничего из того, что там написано, я не говорил", да и сам Пилат отлично знает цену этому источнику его автору – "ты не усвоил ничего из того, чему он тебя учил".
Так что есть все основания полагать, что в трусости себя обвиняет сам Пилат и этого его самоедство проецируется им на окружающую действительность. Воланд же этим пользуется, внося отсебятину в список смертных грехов.
Могло ли это быть отражением мысли мастера? Возможно, но маловероятно – мастер нигде и никогда в высокопарных выражениях о трусости не говорит.
Михаил Булгаков
10 ноября, 12:01"Вокруг Булгакова"
«Вокруг Булгакова»: Трампазлин СталинаМихаил Булгаков считал, и, в определённом смысле, небезосновательно считал, что у него были со Сталиным особые отношения. Это было особенно очевидно, после звонка 18 апреля 1930 года. Но беседа с Вождём была одна. Более он не звонил, на письма не отвечал, обещанная личная встреча не состоялась… Писателю оставалось только фантазировать
Могло ли это быть отражением мысли писателя? Да, могло. Есть гипотеза, что в образах Воланда и Пилата Булгаков показывал варианты отношений между высшим руководителем государства (по умолчанию – Сталиным) и автором-творцом (по умолчанию – Булгаковым). В его мечтах вождь должен был сделать писателя своим конфидентом или, как минимум, обеспечить ему нормальные условия для творчества. На практике же для вождя это практически невозможно, и он вынужден идти на уступки "синедриону" "красного Ершалаима". Трусость? Ну, не знаем… Скорее политика – искусство возможного.
Другой вариант: за соучастие в казни невинного.
В романе намёк на такую возможность тоже наличествует:
"– Боги, боги, – говорит, обращая надменное лицо к своему спутнику, тот человек в плаще, – какая пошлая казнь! Но ты мне, пожалуйста, скажи, – тут лицо из надменного превращается в умоляющее, – ведь её не было! Молю тебя, скажи, не было?
– Ну, конечно не было, – отвечает хриплым голосом спутник, – тебе это померещилось".
Однако это не так.
- РИА Новости, 1920, 22.01.2023
22 января 2023, 04:44"Вокруг Булгакова"
"Вокруг Булгакова": Воланд и СталинМихаил Афанасьевич Булгаков, по словам друга семьи Сергея Ермолинского, заклинал читателей романа: "не хочу давать поводы любителям разыскивать прототипы. У Воланда никаких прототипов нет, очень прошу тебя, имей это в виду"
В соответствии с имперским законом Иешуа именно что виновен, и Пилат отлично это понимает. Да, доказательства получены путём провокации, но провокация эта является частью актуального права, о чём Пилат тоже знает – недаром он переспрашивает у Иешуа за свечи… В советском праве провокация формально не применялась, но фактически-то Булгаков всё отлично понимал – статья 58.10 УК РСФСР со всеми исходящими.
Иешуа мог помиловать Синедрион, но он этого не делает, и он в своём праве – Пилату просто нечего возразить Каифе, хотя он именно что возражает и вообще делает всё от него зависящее, чтобы вывести Иешуа (повторим – заведомого преступника) из под удара.
Вот последнее Пилату, как столпу имперского правосудия в Иудее, действительно можно было бы вменить в вину. Даже несмотря на то, что усилия его пропали втуне. Но его совершенно точно не за это преследуют и он сам так не думает.
Вариант третий – за убийство Иуды.
Пилат сам признаётся в этом Матвею и признаёт, фактически, что поступает неправильно, против учения Иешуа ("ты жесток, а тот жестоким не был").
- РИА Новости, 1920, 08.09.2024
8 сентября, 12:00"Вокруг Булгакова"
"Вокруг Булгакова": Иуда из КириафаОбраз Иуды безусловно относится к числу наиболее востребованных в мировой литературе. Его роль детально описана евангелистами, но трактовки того, чем он руководствовался, о чём думал, разнятся в широчайшем диапазоне – от простого желания заработать 30 монет, до подвига во имя веры (ибо без предательства Иуды не было бы и Воскресения)
В оригинальном евангельском сюжете Иуда кончает жизнь самоубийством – из-за мук совести разумеется. Пилат же, в данном случае, не даёт Иуде поступить по совести (правда ни малейших признаков раскаяния в булгаковском Иуде мы не увидим – он думает о чём угодно, только не об Иешуа).
Честно говоря, этот вариант выглядит ещё менее убедительно, чем все остальные.
Резюмируя наши доводы возвращаемся к первой версии – при всех наших оговорках Пилат покаран за трусость. Причём скорее не мастером (мастер тут описывает, а не навязывает), а самим собой при живейшем участии Воланда.
Но почему его помиловали?
А вот тут самое интересное: Воланд констатирует, что Пилат – выдумка мастера и подтверждает это делом – только мастер может его освободить. Правда делает он это не своей волей, а волей Иешуа (который, кстати, тоже его выдумка), переданной ему Воландом. Как всё закручено-то…
Михаил Булгаков
7 июня 2020, 08:20"Вокруг Булгакова"
«Вокруг Булгакова»: писатель на балконе Понтия ПилатаНередко приходится читать рассуждения в том духе, что Булгакову легко было писать разного рода фантасмагории вроде «Дьяволиады» или «Мастера и Маргариты». Он ведь наркоман – описывал свои видения… Почему-то таким критикам не приходит в голову применить ту же логику к железно реалистичной «Белой гвардии»
Мастер гибнет. Причём не только физически – это с ним дважды происходит в Москве, но и как творческая личность – приняв отравленный дар Воланда, украшенный венецианским окном и вьющимся виноградом ("и память мастера, беспокойная, исколотая иглами память стала потухать"). Вместе с ним гибнет и его герой – мастер только успевает написать финал.
И тут самое время вспомнить – а как же книга? Ведь герой живет, пока читают книгу… А нету никакой книги. С чего вы взяли, что она есть?
Рукописи не горят, и котик где-то текст рукописи достаёт, складывает в чемодан и отдаёт мастеру. А потом? А потом чемодан отбывает в подвальчик, где мастер умирает от яда, а сам подвальчик благополучно сгорает – вместе с чемоданом и рукописью, которая, якобы, не горит.
Правда, есть другой вариант – ведь мастер умирает ещё и в клинике Стравинского… Но в этом варианте рукопись, скорее всего, остаётся в архивах НКВД – не горит, но и шансов быть не просто изданной, но хоть раз прочитанной у неё, прямо скажем, не много. К тому же есть основания полагать, что котик её стырил именно из этого архива.
 
"Вокруг Булгакова"ИсторияМихаил БулгаковИосиф СталинМастер и Маргаритарусская литературароманписательБиблия
 
Архив
RSS
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
14:40Путин принял участие в открытии автодороги из Краснодарского края в Крым
14:02Курское направление: потери ВСУ за сутки превысили 260 военнослужащих
13:51"Нагнетают русофобский фон": Захарова рассказала об инциденте с посольством Португалии на Украине
13:22Как исправить ситуацию на рынке жилья и почему худшее в экономике уже позади — Голубовский
13:17Катар пригрозил оставить ЕС без газа
13:09Подготовка к боевым действиям, обстрелы и налёты. Главное на Украине на 13:00 22 декабря
12:22Армия России освободила Красное в ДНР и Лозовую в Харьковской области
12:03Путин рассказал, почему СВО следовало начинать раньше
12:00"Вокруг Булгакова": за что был наказан и прощён Понтий Пилат?
11:31ВМС США атаковали йеменских хуситов и сбили свой истребитель
11:10"Тайн не разглашаем, но контакт сохраняем": Зеленский провёл последнюю встречу с директором ЦРУ
10:44Путин: Россия готова к компромиссам, но противник эскалирует ситуацию
10:12"Газпром" продолжает поставки газа в ЕС через Украину
10:02ПВО России уничтожила 42 украинских БПЛА
09:40Колл-центры сорвались с цепи. Главное на Украине на утро 22 декабря
09:35Запад за три года профинансировал Украину на почти 90% её расходов
08:00“Поставил все на выживание”: Чадаев ответил, почему Зеленский ушел в отказ по "переговорам о переговорах"
07:40Многие вопросы на Украине Россия решает не по-военному, хотя Израиль показал пример — Самойлов
07:20Россия не сможет воевать против НАТО с их же спутниками в распоряжении — Орлов
07:00Политолог объяснил, как возможное нападение ВСУ на Брянскую область оставит их “без трусов”
Лента новостейМолния