https://ukraina.ru/20241222/1059841823.html

"Вокруг Булгакова": за что был наказан и прощён Понтий Пилат?

"Вокруг Булгакова": за что был наказан и прощён Понтий Пилат? - 22.12.2024 Украина.ру

"Вокруг Булгакова": за что был наказан и прощён Понтий Пилат?

Судьба Понтия Пилата – один из самых трагических моментов романа: "около двух тысяч лет сидит он на этой площадке и спит, но, когда приходит полная луна, как видите, его терзает бессонница. (…) Он чего-то не договорил тогда, давно, четырнадцатого числа весеннего месяца нисана. (…) Более всего в мире ненавидит своё бессмертие и неслыханную славу"

2024-12-22T12:00

2024-12-22T12:00

2024-12-22T12:00

"вокруг булгакова"

история

михаил булгаков

иосиф сталин

мастер и маргарита

русская литература

роман

писатель

библия

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Так говорит Воланд и добавляет, что "он утверждает, что охотно бы поменялся своею участью с оборванным бродягой Левием Матвеем". Последнее особенно забавно – "оборванный бродяга", если считать роман иносказанием Нового Завета, никто иной как Св. евангелист Матфей, чья слава ничуть не меньшая, чем у Пилата. Да и во вселенной романа Матвей, хоть и второстепенный персонаж, но тоже претендует на свою часть "бессмертия и неслыханной славы".За что-то его покарали?В финальной речи Воланд намекает: "если верно, что трусость – самый тяжкий порок…"Ну как… Если верно. А если не верно? К числу семи смертных грехов трусость не относится.Это не говоря о том, что Воланд по статусу отец лжи и не обязан говорить правду (что не означает обратного – нередко правда хуже лжи).Тем не менее, тема наказания на трусость, проявленную при рассмотрении дела Иешуа, проходит через весь роман. Пилат, уже вынеся приговор, страдает во сне, что побоялся всё бросить и встать на сторону Иешуа. Потом Афраний говорит ему, что Иешуа перед смертью назвал трусость пороком, а потом он тоже самое читает в рукописи Левия Матвея… Стоп.Афраний да, такое говорит, но в романе слова самого Иешуа приводятся только в его передаче. Есть конспирологическая гипотеза, по которой Афраний прокуратора обманывает – доказательств этого в тексте нет, но намёк на такую возможность действительно есть.Рукопись Матвея тоже так себе источник: сам Иешуа говорит, что "решительно ничего из того, что там написано, я не говорил", да и сам Пилат отлично знает цену этому источнику его автору – "ты не усвоил ничего из того, чему он тебя учил".Так что есть все основания полагать, что в трусости себя обвиняет сам Пилат и этого его самоедство проецируется им на окружающую действительность. Воланд же этим пользуется, внося отсебятину в список смертных грехов.Могло ли это быть отражением мысли мастера? Возможно, но маловероятно – мастер нигде и никогда в высокопарных выражениях о трусости не говорит.Могло ли это быть отражением мысли писателя? Да, могло. Есть гипотеза, что в образах Воланда и Пилата Булгаков показывал варианты отношений между высшим руководителем государства (по умолчанию – Сталиным) и автором-творцом (по умолчанию – Булгаковым). В его мечтах вождь должен был сделать писателя своим конфидентом или, как минимум, обеспечить ему нормальные условия для творчества. На практике же для вождя это практически невозможно, и он вынужден идти на уступки "синедриону" "красного Ершалаима". Трусость? Ну, не знаем… Скорее политика – искусство возможного.Другой вариант: за соучастие в казни невинного.В романе намёк на такую возможность тоже наличествует:"– Боги, боги, – говорит, обращая надменное лицо к своему спутнику, тот человек в плаще, – какая пошлая казнь! Но ты мне, пожалуйста, скажи, – тут лицо из надменного превращается в умоляющее, – ведь её не было! Молю тебя, скажи, не было?– Ну, конечно не было, – отвечает хриплым голосом спутник, – тебе это померещилось".Однако это не так.В соответствии с имперским законом Иешуа именно что виновен, и Пилат отлично это понимает. Да, доказательства получены путём провокации, но провокация эта является частью актуального права, о чём Пилат тоже знает – недаром он переспрашивает у Иешуа за свечи… В советском праве провокация формально не применялась, но фактически-то Булгаков всё отлично понимал – статья 58.10 УК РСФСР со всеми исходящими.Иешуа мог помиловать Синедрион, но он этого не делает, и он в своём праве – Пилату просто нечего возразить Каифе, хотя он именно что возражает и вообще делает всё от него зависящее, чтобы вывести Иешуа (повторим – заведомого преступника) из под удара.Вот последнее Пилату, как столпу имперского правосудия в Иудее, действительно можно было бы вменить в вину. Даже несмотря на то, что усилия его пропали втуне. Но его совершенно точно не за это преследуют и он сам так не думает.Вариант третий – за убийство Иуды.Пилат сам признаётся в этом Матвею и признаёт, фактически, что поступает неправильно, против учения Иешуа ("ты жесток, а тот жестоким не был").В оригинальном евангельском сюжете Иуда кончает жизнь самоубийством – из-за мук совести разумеется. Пилат же, в данном случае, не даёт Иуде поступить по совести (правда ни малейших признаков раскаяния в булгаковском Иуде мы не увидим – он думает о чём угодно, только не об Иешуа).Честно говоря, этот вариант выглядит ещё менее убедительно, чем все остальные.Резюмируя наши доводы возвращаемся к первой версии – при всех наших оговорках Пилат покаран за трусость. Причём скорее не мастером (мастер тут описывает, а не навязывает), а самим собой при живейшем участии Воланда.Но почему его помиловали?А вот тут самое интересное: Воланд констатирует, что Пилат – выдумка мастера и подтверждает это делом – только мастер может его освободить. Правда делает он это не своей волей, а волей Иешуа (который, кстати, тоже его выдумка), переданной ему Воландом. Как всё закручено-то…Мастер гибнет. Причём не только физически – это с ним дважды происходит в Москве, но и как творческая личность – приняв отравленный дар Воланда, украшенный венецианским окном и вьющимся виноградом ("и память мастера, беспокойная, исколотая иглами память стала потухать"). Вместе с ним гибнет и его герой – мастер только успевает написать финал.И тут самое время вспомнить – а как же книга? Ведь герой живет, пока читают книгу… А нету никакой книги. С чего вы взяли, что она есть?Рукописи не горят, и котик где-то текст рукописи достаёт, складывает в чемодан и отдаёт мастеру. А потом? А потом чемодан отбывает в подвальчик, где мастер умирает от яда, а сам подвальчик благополучно сгорает – вместе с чемоданом и рукописью, которая, якобы, не горит.Правда, есть другой вариант – ведь мастер умирает ещё и в клинике Стравинского… Но в этом варианте рукопись, скорее всего, остаётся в архивах НКВД – не горит, но и шансов быть не просто изданной, но хоть раз прочитанной у неё, прямо скажем, не много. К тому же есть основания полагать, что котик её стырил именно из этого архива.

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история, михаил булгаков, иосиф сталин, мастер и маргарита, русская литература, роман, писатель, библия