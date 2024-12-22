"Вокруг Булгакова": за что был наказан и прощён Понтий Пилат?
Судьба Понтия Пилата – один из самых трагических моментов романа: "около двух тысяч лет сидит он на этой площадке и спит, но, когда приходит полная луна, как видите, его терзает бессонница. (…) Он чего-то не договорил тогда, давно, четырнадцатого числа весеннего месяца нисана. (…) Более всего в мире ненавидит своё бессмертие и неслыханную славу"
Так говорит Воланд и добавляет, что "он утверждает, что охотно бы поменялся своею участью с оборванным бродягой Левием Матвеем". Последнее особенно забавно – "оборванный бродяга", если считать роман иносказанием Нового Завета, никто иной как Св. евангелист Матфей, чья слава ничуть не меньшая, чем у Пилата. Да и во вселенной романа Матвей, хоть и второстепенный персонаж, но тоже претендует на свою часть "бессмертия и неслыханной славы".
За что-то его покарали?
В финальной речи Воланд намекает: "если верно, что трусость – самый тяжкий порок…"
Ну как… Если верно. А если не верно? К числу семи смертных грехов трусость не относится.
Это не говоря о том, что Воланд по статусу отец лжи и не обязан говорить правду (что не означает обратного – нередко правда хуже лжи).
17 марта, 08:54"Вокруг Булгакова""Вокруг Булгакова": 30 слов из "Мастера и Маргариты"В литературе бывают такие небольшие фрагменты, которые сами по себе «весят» как целое литературное произведение – и в языковом, и в содержательном плане. Вот, например, рассуждения Андрея Болконского о дубе в «Войне и мире»… В творчестве Булгакова это, безусловно, первый абзац второй главы «Мастера и Маргариты», читающийся как стихи. О чём они?
Тем не менее, тема наказания на трусость, проявленную при рассмотрении дела Иешуа, проходит через весь роман. Пилат, уже вынеся приговор, страдает во сне, что побоялся всё бросить и встать на сторону Иешуа. Потом Афраний говорит ему, что Иешуа перед смертью назвал трусость пороком, а потом он тоже самое читает в рукописи Левия Матвея… Стоп.
Афраний да, такое говорит, но в романе слова самого Иешуа приводятся только в его передаче. Есть конспирологическая гипотеза, по которой Афраний прокуратора обманывает – доказательств этого в тексте нет, но намёк на такую возможность действительно есть.
Рукопись Матвея тоже так себе источник: сам Иешуа говорит, что "решительно ничего из того, что там написано, я не говорил", да и сам Пилат отлично знает цену этому источнику его автору – "ты не усвоил ничего из того, чему он тебя учил".
Так что есть все основания полагать, что в трусости себя обвиняет сам Пилат и этого его самоедство проецируется им на окружающую действительность. Воланд же этим пользуется, внося отсебятину в список смертных грехов.
Могло ли это быть отражением мысли мастера? Возможно, но маловероятно – мастер нигде и никогда в высокопарных выражениях о трусости не говорит.
10 ноября, 12:01"Вокруг Булгакова"«Вокруг Булгакова»: Трампазлин СталинаМихаил Булгаков считал, и, в определённом смысле, небезосновательно считал, что у него были со Сталиным особые отношения. Это было особенно очевидно, после звонка 18 апреля 1930 года. Но беседа с Вождём была одна. Более он не звонил, на письма не отвечал, обещанная личная встреча не состоялась… Писателю оставалось только фантазировать
Могло ли это быть отражением мысли писателя? Да, могло. Есть гипотеза, что в образах Воланда и Пилата Булгаков показывал варианты отношений между высшим руководителем государства (по умолчанию – Сталиным) и автором-творцом (по умолчанию – Булгаковым). В его мечтах вождь должен был сделать писателя своим конфидентом или, как минимум, обеспечить ему нормальные условия для творчества. На практике же для вождя это практически невозможно, и он вынужден идти на уступки "синедриону" "красного Ершалаима". Трусость? Ну, не знаем… Скорее политика – искусство возможного.
Другой вариант: за соучастие в казни невинного.
В романе намёк на такую возможность тоже наличествует:
"– Боги, боги, – говорит, обращая надменное лицо к своему спутнику, тот человек в плаще, – какая пошлая казнь! Но ты мне, пожалуйста, скажи, – тут лицо из надменного превращается в умоляющее, – ведь её не было! Молю тебя, скажи, не было?
– Ну, конечно не было, – отвечает хриплым голосом спутник, – тебе это померещилось".
Однако это не так.
В соответствии с имперским законом Иешуа именно что виновен, и Пилат отлично это понимает. Да, доказательства получены путём провокации, но провокация эта является частью актуального права, о чём Пилат тоже знает – недаром он переспрашивает у Иешуа за свечи… В советском праве провокация формально не применялась, но фактически-то Булгаков всё отлично понимал – статья 58.10 УК РСФСР со всеми исходящими.
Иешуа мог помиловать Синедрион, но он этого не делает, и он в своём праве – Пилату просто нечего возразить Каифе, хотя он именно что возражает и вообще делает всё от него зависящее, чтобы вывести Иешуа (повторим – заведомого преступника) из под удара.
Вот последнее Пилату, как столпу имперского правосудия в Иудее, действительно можно было бы вменить в вину. Даже несмотря на то, что усилия его пропали втуне. Но его совершенно точно не за это преследуют и он сам так не думает.
Вариант третий – за убийство Иуды.
Пилат сам признаётся в этом Матвею и признаёт, фактически, что поступает неправильно, против учения Иешуа ("ты жесток, а тот жестоким не был").
8 сентября, 12:00"Вокруг Булгакова""Вокруг Булгакова": Иуда из КириафаОбраз Иуды безусловно относится к числу наиболее востребованных в мировой литературе. Его роль детально описана евангелистами, но трактовки того, чем он руководствовался, о чём думал, разнятся в широчайшем диапазоне – от простого желания заработать 30 монет, до подвига во имя веры (ибо без предательства Иуды не было бы и Воскресения)
В оригинальном евангельском сюжете Иуда кончает жизнь самоубийством – из-за мук совести разумеется. Пилат же, в данном случае, не даёт Иуде поступить по совести (правда ни малейших признаков раскаяния в булгаковском Иуде мы не увидим – он думает о чём угодно, только не об Иешуа).
Честно говоря, этот вариант выглядит ещё менее убедительно, чем все остальные.
Резюмируя наши доводы возвращаемся к первой версии – при всех наших оговорках Пилат покаран за трусость. Причём скорее не мастером (мастер тут описывает, а не навязывает), а самим собой при живейшем участии Воланда.
Но почему его помиловали?
А вот тут самое интересное: Воланд констатирует, что Пилат – выдумка мастера и подтверждает это делом – только мастер может его освободить. Правда делает он это не своей волей, а волей Иешуа (который, кстати, тоже его выдумка), переданной ему Воландом. Как всё закручено-то…
7 июня 2020, 08:20"Вокруг Булгакова"«Вокруг Булгакова»: писатель на балконе Понтия ПилатаНередко приходится читать рассуждения в том духе, что Булгакову легко было писать разного рода фантасмагории вроде «Дьяволиады» или «Мастера и Маргариты». Он ведь наркоман – описывал свои видения… Почему-то таким критикам не приходит в голову применить ту же логику к железно реалистичной «Белой гвардии»
Мастер гибнет. Причём не только физически – это с ним дважды происходит в Москве, но и как творческая личность – приняв отравленный дар Воланда, украшенный венецианским окном и вьющимся виноградом ("и память мастера, беспокойная, исколотая иглами память стала потухать"). Вместе с ним гибнет и его герой – мастер только успевает написать финал.
И тут самое время вспомнить – а как же книга? Ведь герой живет, пока читают книгу… А нету никакой книги. С чего вы взяли, что она есть?
Рукописи не горят, и котик где-то текст рукописи достаёт, складывает в чемодан и отдаёт мастеру. А потом? А потом чемодан отбывает в подвальчик, где мастер умирает от яда, а сам подвальчик благополучно сгорает – вместе с чемоданом и рукописью, которая, якобы, не горит.
Правда, есть другой вариант – ведь мастер умирает ещё и в клинике Стравинского… Но в этом варианте рукопись, скорее всего, остаётся в архивах НКВД – не горит, но и шансов быть не просто изданной, но хоть раз прочитанной у неё, прямо скажем, не много. К тому же есть основания полагать, что котик её стырил именно из этого архива.