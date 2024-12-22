https://ukraina.ru/20241222/1059857966.html

Ответ на атаку на Казань. Итоги 22 декабря на Украине

Ответ на атаку на Казань. Итоги 22 декабря на Украине - 22.12.2024 Украина.ру

Ответ на атаку на Казань. Итоги 22 декабря на Украине

Президент России Владимир Путин пообещал ответ на атаку украинскими беспилотниками Казани

2024-12-22T18:04

2024-12-22T18:04

2024-12-22T18:04

эксклюзив

хроники

россия

украина

казань

владимир путин

мария захарова

александр коц

вооруженные силы украины

брикс

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/0c/16/1059857841_0:0:3117:1753_1920x0_80_0_0_09635e37930a15ae1437c80516c1479e.jpg

Противник пожалеет об атаке БПЛА на Казань, заявил президент России Владимир Путин на церемонии открытия объектов транспортной инфраструктуры."Кто бы и как бы ни старался у нас чего-то разрушить, он столкнется с многократно большими разрушениями у себя за это и пожалеет ещё о том, что он пытается сделать у нас в стране", — отметил он.Также, обращаясь к руководству столицы Татарстана, Путин выразил уверенность в том, что местные власти ликвидируют все повреждения."Мы с вами будем двигаться вперед, будем не только восстанавливать тот ущерб, который нам пытается кто-то наносить, но будем идти вперед еще большими темпами, как сейчас", — заявил Путин.Ранее, 21 декабря, украинские беспилотники атаковали Казань."21 декабря в период с 07:40 до 09:20 киевский режим атаковал c применением БПЛА самолётного типа объекты гражданской инфраструктуры в г. Казань. БПЛА применялись в три волны с разных направлений. Три беспилотных летательных аппарата ВСУ уничтожены дежурными средствами ПВО, еще три БПЛА подавлены средствами РЭБ", — сообщало в тот день Минобороны России.Мэрия Казани рассказала о том, какие именно районы города оказались под ударом."Сегодня утром в Казани в результате атаки беспилотных летательных аппаратов произошло возгорание в домах Советского, Кировского и Приволжского районов. Службы работают на месте возгорания. Оказывается вся необходимая помощь. Мэр Казани Ильсур Метшин поручил разместить эвакуированных жителей, обеспечить тёплыми вещами и питанием. Наготове также и все коммунальные службы. К месту ЧП выехали премьер-министр РТ Алексей Песошин и руководитель Исполкома Казани Рустем Гафаров", - отмечалось в утреннем сообщении мэрии Казани 21 декабря.Жителей города попросили сохранять спокойствие."Просим также по возможности при возникновении таких новостей не отправляться на место событий – работают спецслужбы, оказывающие помощь", - также призвали в мэрии.Спустя некоторое время глава Республики Татарстан Рустам Минниханов также рассказал о ликвидации последствий атаки."Сегодня Казань подверглась массовой атаке БПЛА. Если раньше нападениям подвергались промышленные предприятия, то сейчас враг нападает на мирных жителей, утром, прямо в их дома. На месте развернут оперативный штаб. Жители эвакуированы, организованы места временного размещения и горячего питания. Развёрнуты все силы", — указал он.Также он призвал земляков не паниковать."Я поручил правительству своевременно информировать общественность о местах эвакуации", - написал Минниханов в своём телеграм-канале.По его решению в целях обеспечения безопасности в субботу и воскресенье в Казани были отменены все массовые мероприятия.Российский военкор Александр Коц обратил внимание на то, что в одно из многоэтажных зданий били дважды. При этом били практически одно и то же место."Судя по кадрам из Казани, на которых запечатлены попадания БПЛА по одному и тому же высотному зданию, украинские военнные используют проверенную тактику "двух дронов". Первый выносит окна и рамы, второй влетает в пролом и взрывается внутри. Я наблюдал последствия подобной тактики в Шебекино. Два квадрокоптера, нагруженные взрывчаткой, таким образом обрушили в жилой хрущевке межэтажные перекрытия с четвертого по второй этажи. По сути, это эквивалент прямого попадания 155-миллиметрового артиллерийского снаряда. Казанская высотка устояла. Но в следующий раз может повезти меньше", — указал он.При этом в ряде СМИ и заявлений экспертов утверждалось, что удар по зданиям якобы был нанесён по ошибке — из-за неучитывания высотности зданий.Однако были и те, кто раскритиковал эту версию, указав на то, что разведывательный потенциал у Украины высок — в первую очередь благодаря помощи США с их внушительной спутниковой группировкой.Также некоторые эксперты предложили свои рецепты в борьбе с подобными атаками."Удар украинских военных по Казани можно воспринимать эмоционально - а надо технологически Судя по публикациям, очередной (уже не вспомнить, какой по счёту) "переход Киева к открытому террору против граждан России" отправил общественно-политическую мысль по предсказуемой траектории - до какой глубины пал киевский режим, каким зловещим образом ответить на очередную провокацию, или не отвечать - и почему. Вот только это всё следствия. Почему происходят теракты, как в Казани или Рыльске? Потому что есть враг, у врага есть такое желание, и есть технические возможности. С первыми двумя пунктами понятно. Врага надо убить или нейтрализовать. Например, подкрепленным реальными фактами осознанием того, что планирование теракта против России заканчивается смертью. По каким-то причинам, это направление антитеррористической деятельности мы системно не отрабатываем. Почему? Спустя почти три года СВО, задавать такой вопрос смысла никакого нет. Так что остаётся перейти к области технической. Тут нас вроде бы ничто морально и/политически не держит", - указал политолог Юрий Баранчик.По его словам, "давно очевидно, что в актуальном и будущем конфликтах главным по частоте применения средством будут дроны с машинным зрением (минимумом радиопередач, которые можно заглушить) и средства борьбы с ними"."Причём дроны будут от микро до макро. С выпуском дронов все хорошо у нас, и у врага (к счастью, у врага похуже). А вот с обороной хуже. В очередной раз обозначу: без кратного - не в разы, а кратного - увеличения выпуска средств поражения дронов всех размеров и скоростей мы воевать будем долго и трудно. Речь не только об обороне городов, но и подразделений. Причём для многого достаточно просто команды. Пулемёты у нас на складах вроде не кончились, мобильные группы ПВО создать нетрудно, как и контур наблюдения за границей и дальше в глубину", — указал он.Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала украинскую атаку на Казань циничной."Утром 21 декабря неонацистский киевский режим совершил новый акт терроризма, подвергнув жилые кварталы и объекты исключительно гражданской инфраструктуры Казани циничной атаке с помощью дронов. Всего по городу было выпущено 8 беспилотников самолетного типа, из которых три сбиты силами ПВО, ещё три подавлены системами РЭБ. Зафиксирован прилет двух БПЛА в 37-этажный ЖК "Лазурные небеса". Зданию причинён ущерб. Повреждения получили ещё два жилых здания, возникшее в одном из них возгорание локализовано. Объём ущерба уточняется. По предварительным данным, пострадавших нет. Вся необходимая помощь жильцам оказывается властями Казани. Установлено, что среди целей бандеровцев было и промышленное предприятие, которое не пострадало", — указывалось в комментарии Захаровой.По её словам, Киев вымещает бессильную злобу за ощутимые военные поражения на мирном населении России."Удар по столице Татарстана — это также своего рода месть за успешный саммит БРИКС, состоявшийся в октябре этого года и продемонстрировавший мощь и влияние в мире этого объединения, а также попытка запугать население одного из динамично развивающихся регионов нашей страны. Неслучайно все украинские СМИ и тг-каналы с садистским "удовольствием" размещают кадры из Казани, сопровождая их скабрезными словесными выхлопами. В этом бесчеловечная суть режима "просроченного президента". Возмущены демонстративным лицемерным молчанием "коллективного Запада" и его масс-медиа, которые сразу реагируют на любую вылазку экстремистов и тем более теракты в разных частях света, но в случае с Россией делают вид, будто ничего не происходит", - подчеркнула Захарова.Она в очередной раз настоятельно призвала мировое сообщество "дать жёсткую оценку преступным деяниям хунты Зеленского". Также Захарова напомнила, что терроризму нет оправдания, его нельзя игнорировать. Она подчеркнула, что терроризм заслуживает осуждения и нулевой терпимости.О происходящем в Галиции — в статье Олега Хавича "Западная Украина за неделю: унижение премьера Польши и издевательства в "бригаде любовниц"".

https://ukraina.ru/20241222/1059854104.html

https://ukraina.ru/20241222/1059852481.html

https://ukraina.ru/20241221/1059849939.html

россия

украина

казань

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2024

Егор Леев

Егор Леев

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Егор Леев

эксклюзив, хроники, россия, украина, казань, владимир путин, мария захарова, александр коц, вооруженные силы украины, брикс