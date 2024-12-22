https://ukraina.ru/20241222/1059856210.html
Госпогранслужба Украины констатирует рекорд пересечений госграницы
Госпогранслужба Украины констатирует рекорд пересечений госграницы - 22.12.2024 Украина.ру
Госпогранслужба Украины констатирует рекорд пересечений госграницы
Рекордное количество пересечений государственной границы констатировала 22 декабря Госпогранслужба Украины.
2024-12-22T15:17
2024-12-22T15:17
2024-12-22T15:17
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львовская область
приднестровье
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По мнению ГПСУ, очередной рекорд пересечения госграницы связан с предрождественским периодом."За последние сутки её пересекли 150 тысяч граждан – это один из самых высоких показателей за последние годы, - сказано в официальном сообщении. - Рост фиксируется на всех участках, но самый большой пассажиропоток наблюдается в пунктах пропуска на границе с Польшей".За сутки государственную границу в оба направления пересекли в среднем по 75 тыс. человек. Увеличение пассажиропотока приводит к очередям.В частности, обратило внимание ГПСУ, пассажиропоток на границе во Львовской области увеличился на 25%. Превалирует выезд граждан с Украины.Наибольшая нагрузка приходится на пункты пропуска "Краковец", "Шегини", "Смельница" и "Нижанковичи". Немного менее загружены "Грушев", "Угринов" и "Рава-Русская".Ранее власти Украины активизировали мероприятия по насильственной мобилизации. ГПСУ информировала о поимке украинцев, пытавшихся сбежать за границу вместо службы в ВСУ на линии боевого соприкосновения в зоне СВО.Подробности в публикации Одессит оплатил криптовалютой бегство с Украины в Приднестровье
https://ukraina.ru/20241218/1059772992.html
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новости, украина, львовская область, приднестровье, госпогранслужба, вооруженные силы украины, всу, мобилизация, сво, польша, безвизовый режим, украина-ес
Новости, Украина, Львовская область, Приднестровье, Госпогранслужба, Вооруженные силы Украины, ВСУ, мобилизация, СВО, Польша, безвизовый режим, Украина-ЕС
Госпогранслужба Украины констатирует рекорд пересечений госграницы
Рекордное количество пересечений государственной границы констатировала 22 декабря Госпогранслужба Украины.