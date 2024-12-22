Армия России освободила Красное в ДНР и Лозовую в Харьковской области - 22.12.2024 Украина.ру
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Армия России освободила Красное в ДНР и Лозовую в Харьковской области
Армия России освободила Красное в ДНР и Лозовую в Харьковской области - 22.12.2024 Украина.ру
Армия России освободила Красное в ДНР и Лозовую в Харьковской области
Российская армия успешно продвигается вперёд в зоне проведения специальной военной операции по демилитаризации и денацификации Украины. Об этом 22 декабря сообщило Минобороны РФ.
2024-12-22T12:22
2024-12-22T12:22
новости
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сводка
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"Подразделения группировки войск "Центр" в результате успешных наступательных действий освободили населенный пункт Красное Донецкой Народной Республики", - сказано в официальном сообщении.Тем временем военнослужащие группировки войск "Запад" в результате решительных действий подразделения группировки войск "Запад" освободили населённый пункт Лозовая Харьковской области, проинформировало Минобороны РФ.Также 22 декабря Минобороны России опубликовало видеоматериал, в котором командир штурмовой роты ВДВ с позывным "Анди" рассказал, как его бойцы взяли бетонный укреп ВСУ.Также в новостях: Путин рассказал, почему СВО следовало начинать раньше
россия
харьковская область
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, россия, харьковская область, донецкая народная республика, вдв, сво, днр, минобороны рф, сводка
Новости, Россия, Харьковская область, Донецкая Народная Республика, ВДВ, СВО, ДНР, Минобороны РФ, сводка

Армия России освободила Красное в ДНР и Лозовую в Харьковской области

12:22 22.12.2024
 
© Украина.руКарта ДНР
Карта ДНР - РИА Новости, 1920, 22.12.2024
© Украина.ру
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Российская армия успешно продвигается вперёд в зоне проведения специальной военной операции по демилитаризации и денацификации Украины. Об этом 22 декабря сообщило Минобороны РФ.
"Подразделения группировки войск "Центр" в результате успешных наступательных действий освободили населенный пункт Красное Донецкой Народной Республики", - сказано в официальном сообщении.
Тем временем военнослужащие группировки войск "Запад" в результате решительных действий подразделения группировки войск "Запад" освободили населённый пункт Лозовая Харьковской области, проинформировало Минобороны РФ.
Также 22 декабря Минобороны России опубликовало видеоматериал, в котором командир штурмовой роты ВДВ с позывным "Анди" рассказал, как его бойцы взяли бетонный укреп ВСУ.
Также в новостях: Путин рассказал, почему СВО следовало начинать раньше
 
НовостиРоссияХарьковская областьДонецкая Народная РеспубликаВДВСВОДНРМинобороны РФсводка
 
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