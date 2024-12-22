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Армия России освободила Красное в ДНР и Лозовую в Харьковской области

Армия России освободила Красное в ДНР и Лозовую в Харьковской области - 22.12.2024 Украина.ру

Армия России освободила Красное в ДНР и Лозовую в Харьковской области

Российская армия успешно продвигается вперёд в зоне проведения специальной военной операции по демилитаризации и денацификации Украины. Об этом 22 декабря сообщило Минобороны РФ.

2024-12-22T12:22

2024-12-22T12:22

2024-12-22T12:22

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"Подразделения группировки войск "Центр" в результате успешных наступательных действий освободили населенный пункт Красное Донецкой Народной Республики", - сказано в официальном сообщении.Тем временем военнослужащие группировки войск "Запад" в результате решительных действий подразделения группировки войск "Запад" освободили населённый пункт Лозовая Харьковской области, проинформировало Минобороны РФ.Также 22 декабря Минобороны России опубликовало видеоматериал, в котором командир штурмовой роты ВДВ с позывным "Анди" рассказал, как его бойцы взяли бетонный укреп ВСУ.Также в новостях: Путин рассказал, почему СВО следовало начинать раньше

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новости, россия, харьковская область, донецкая народная республика, вдв, сво, днр, минобороны рф, сводка