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«Польский Пьемонт». Как на Галичине установилась польская власть

«Польский Пьемонт». Как на Галичине установилась польская власть - 22.12.2024 Украина.ру

«Польский Пьемонт». Как на Галичине установилась польская власть

23 декабря 1920 года Польша окончательно ликвидировала бывшее частью Австро-Венгрии Королевство Галиции и Лодомерии с Великим княжеством Краковским, разделив его на четыре обычных воеводства. Эта территория перешла под контроль Варшавы 16 июля 1919 года, после того как за реку Збруч были оттеснены войска Западно-Украинской Народной Республики

2024-12-22T16:10

2024-12-22T16:10

2024-12-22T16:10

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За подтверждение своих прав на Восточную Галичину со стороны государств Антанты Варшаве пришлось побороться. Поскольку подавляющее большинство населения этой части провинции было русинами (украинцами), то представитель США на Парижской мирной конференции, госсекретарь Роберт Лансинг, поначалу был за создание там отдельного украинского государства. Это соответствовало 10-му пункту "14 пунктов Вильсона":"Народы Австро-Венгрии, место которых в Лиге Наций мы хотим видеть ограждённым и обеспеченным, должны получить широчайшую возможность автономного развития".Но в Варшаве убеждали, что такую возможность русинам-украинцам Восточной Галичины обеспечит Малый Версальский трактат, предусматривающий закрепление положений об охране национальных меньшинств в Конституции Польши, возможность обращения меньшинств в международные организации, а также право инициативы в рассмотрении данного блока вопросов и со стороны членов Совета Лиги Наций. Этот договор, подписанный 28 июня 1919 года, Польша окончательно ратифицировала 1 сентября того же года.10 сентября 1919 года побежденная Австрия подписала Сен-Жерменский договор, где, кроме всего прочего, отрекалась от всех прав в отношении территорий, которые ранее входили в состав Цислейтании (австрийской части Австро-Венгерской монархии). В Восточной Галичине сувереном де-юре стали государства Антанты, а Польша, которая де-факто насаждала там свою администрацию, — временным оккупантом края.При этом решением Антанты 21 сентября 1919 года срок временной польской оккупации было продлен с 10 до 25 лет. А 21 ноября 1919 года Высший совет Антанты предоставил Польше уже временный мандат на управление Восточной Галичиной — на тот же срок, 25 лет. Предусматривалось, что в конце этого срока в крае будет проведён плебисцит относительно его будущего.При этом Устав Восточной Галичины, который должны были утвердить на Парижской мирной конференции до её завершения, так и не был принят.30 января 1920 Сейм Польши принял закон "Об упразднении Сейма и Краевого управления бывшего Королевства Галиции и Лодомерии с Великим княжеством Краковским".Фактически поляки с 1867 года и до начала Первой мировой войны управляли Галичиной, которую даже называли "Польским Пьемонтом", рассматривая край как ядро будущей независимой Польши. Но поскольку таким ядром стали польские земли Российской империи, а галицкие русины-украинцы были настроены к польскому государству враждебно, о всякой автономии — и о самом названии Галиция — в Варшаве решили забыть. Да и с чисто формальной точки зрения Галицкий сейм был распущен ещё перед войной, в 1913-м, и с тех пор не избирался.Упомянутый закон гласил, что все права и обязанности краевого сейма и управления, включительно с имуществом и долгами, переходят к Польше. В крае должен был быть создан Временный комитет самоуправления, председателя которого назначал Начальник Польского государства, а 9 членов — Сейм по предложению правительства.В переходный период функции председателя (да и самого Временного комитета самоуправления) исполнял Генеральный делегат правительства Польши в крае — фактически наместник Варшавы с неограниченными полномочиями. Ещё в марте 1919 года на этот пост был назначен последний австро-венгерский министр по делам Галиции Казимир Галецкий. Его офис поначалу находился в Кракове и окончательно перебрался во Львов лишь к середине 1920-го. Собственно, в польских источниках должность Галецкого в то время зачастую называют "наместник Галиции".Законом "О временной организации административных властей II инстанции (воеводств) на территории бывшего Королевства Галиции и Лодомерии с Великим княжеством Краковским" был принят 3 декабря 1920 года, и именно на его основании 23 декабря 1920-го территория бывшей австрийской провинции была разделена на четыре обычных воеводства Речи Посполитой: Краковское, Львовское, Станиславовское и Тарнопольское.Примечательно, что в состав Львовского воеводства были включены города Перемышль и Жешув, а также ряд других территорий с преимущественно польским населением.При этом закон не отменял полномочий Временного комитета самоуправления, да и сами новые воеводства должны были быть реально созданы только после специальных решений Министерства внутренних дел и правительства Польши в целом. При этом варшавские чиновники с такими решениями не спешили, что вызывало неудовольствие депутатов Сейма, представлявших Галичину.Только 14 марта 1921 года правительство Польши приняло распоряжение, которым установило обязанности воевод и воеводских управлений в Галичине, их структуру, а также отношения с вышестоящими и нижестоящими органами власти.Однако и этот документ не определял дату реального создания галицких воеводств. Окончательно она появилась лишь в распоряжении правительства Польши от 17 мая 1921-го. Согласно ему, 1 сентября 1921 года прекращались полномочия Генерального делегата (наместника) правительства в Галичине, которые передавались воеводам.Двое воевод были номинированы ещё 23 апреля 1921-го: воеводой Львовским правительство предложило назначить Казимира Грабовского, а Тарнопольским — Кароля Ольпиньского. 1 сентября того же года Казимир Галецкий стал воеводой Краковским, а дольше всех ждали руководителя в Станиславове (ныне Ивано-Франковск) — лишь 21 октября 1921 года воеводой Станиславовским был назначен Эдмунд Юристовский.При этом во всех четырёх галицких воеводствах существовала только исполнительная власть. Однако в 1922 году польские власти решили провести выборы Сейма и Сената, в том числе и на подмандатной территории Восточной Галичины, для чего требовалось разрешение Совета Послов Лиги Наций.28 июня 1922 года был создан Временный комитет самоуправления во Львове, председателем которого был назначен Анджей Кендзёр, бывший депутат Галицкого краевого сейма и Рейхсрата (парламента) Австрии, а с декабря 1919-го по начало июня 1920-го — министр публичных работ Польши. Большинство членов Временного комитета самоуправления были поляками, однако в его состав был включён и один украинец — Владимир Децикевич. В 1916–18 годах он был заместителем наместника императора Австрии в Королевстве Галиции и Лодомерии, формально именно ему передал власть в крае наместник граф Карл Гуйн 1 ноября 1918 года, после провозглашения ЗУНР.26 сентября 1922 года польские власти провели через Сейм закон об основах самоуправления на уровне воеводств, который вводил элементы автономии во Львовском, Станиславовском и Тарнопольском воеводствах.Закон предусматривал создание двухпалатного воеводского сеймика, состоящего из двух национальных курий равного числа — польской и украинской (официально употреблялся термин "русины"). Общая численность сеймика Львовского воеводства должна была составлять 100 человек, Станиславовского и Тарнопольского — по 60 человек. Каждая из палат должна была заседать отдельно, но в "общих делах", касающихся всего воеводства, требовалось согласие обеих курий.В компетенцию сеймика входили вопросы религии, народного просвещения (кроме высшего образования), благотворительности, здравоохранения, строительства, развития промышленности и торговли, мелиорации, организации местного самоуправления в городах и уездах воеводства, воеводского бюджета, а также другие сферы, предусмотренные польским парламентом.К ведению сеймика также относились вопросы сельского хозяйства — за исключением сельскохозяйственной реформы и мер поддержки сельского хозяйства, при этом государству запрещалось проводить колонизацию земель на территории воеводства.Исполнительным органом сеймика должно было стать воеводское управление, состоящее из воеводы и его заместителя (назначаемых Варшавой), 8 членов, избираемых пополам польской и украинской куриями, и 4, назначаемых самим воеводой.Управление также должно было быть разделено на две национальные секции, собирающиеся в порядке, предусмотренном для сеймиков. Официальный журнал воеводства должен был выходить на польском и украинском языках. Государству при назначении должностных лиц было предписано учитывать, помимо требуемой квалификации, также национальность кандидатов (похоже на нынешнюю систему в Боснии и Герцеговине).Планировалось также создание государственного украинского университета со штаб-квартирой во Львове. Выглядело всё чрезвычайно демократично — вот только, как отмечают польские источники, "положения этого закона никогда не были воплощены в жизнь".Результаты выборов государства Антанты оценили положительно, как проявление дружественного отношения украинского населения к польской власти, и на основании этого 14 марта 1923 года Совет Послов окончательно решил судьбу восточных границ Польши.В ответ на предложение Бенито Муссолини было утверждено решение, которым за Польшей признавалось "суверенное право" на владение Восточной Галичиной.Хотя в решении Совета Послов Лиги Наций одновременно признавалось, "что этнографические условия Галичины требуют предоставления ей автономии", но эту оговорку в Варшаве привычно не заметили.Начиная с 1924 года полномочия Временного комитета самоуправления во Львове постоянно ограничивались, а 16 января 1928 года он был и вовсе ликвидирован, его правопреемником стал воевода Львовский. Львовское, Станиславовское и Тарнопольское воеводства окончательно превратились в обычные административно-территориальные единицы Второй Речи Посполитой, их стали официально называть Восточной Малопольшей.Примечательно, что этот топоним попытались вернуть в актуальное законодательство Польши: в феврале 2018 года президент этой страны Анджей Дуда подписал изменения к закону об Институте национальной памяти, в котором было сказано о "преступлениях украинских националистов против граждан Второй Речи Посполитой на Волыни и в Восточной Малопольше".Однако Дуда сразу же обратился по поводу этого закона в Конституционный суд Польши, который в январе 2019-го принял решение, что термины "украинские националисты" и "Восточная Малопольша" не соответствуют Основному закону страны, поскольку не содержат конкретных определений.

https://ukraina.ru/20241221/1030029736.html

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