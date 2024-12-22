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ВМС США атаковали йеменских хуситов и сбили свой истребитель

ВМС США атаковали йеменских хуситов и сбили свой истребитель - 22.12.2024 Украина.ру

ВМС США атаковали йеменских хуситов и сбили свой истребитель

Ракетный крейсер ВМС США USS Gettysburg сбил в небе над Красным морем американский истребитель F/A-18. Оба пилота живы, сообщило 21 декабря Центральное командование ВС США (CENTCOM).

2024-12-22T11:31

2024-12-22T11:31

2024-12-22T11:31

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Истребитель F/A-18 летел с авианосца USS Harry S. Truman и был сбит другим военным кораблём ВМС США. Оба пилота катапультировались. Один низ них травмирован.В сообщении CENTCOM сказано об "ошибке", которую также называют "дружественным огнём".Инцидент произошёл во время авиаударов ВМС США по Йемену. Группировки хуситов с территории этой страны регулярно наносят удары по объектам США и их союзников в регионе.Хуситы атакуют нефтебазы и военные объекты, в том числе Израиля. Периодически боевиками демонстрируются сбитые американские беспилотники и другие образцы новейшей военной США.Почему сейчас России не на кого опереться на Ближнем Востоке с упоминанием йеменских хуситов говорится в интервью с экспертом Андрей Суздальцев: Зеленскому нужна вечная война, а Трамп хочет победить Россию за столом переговоров

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новости, сша, йемен, f/a-18, хуситы, восток, спецоперация, армия сша, ввс сша, военно-морское министерство сша