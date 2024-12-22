"Без "старперов" и полумер": депутат ВРУ Безуглая рассказала, как спасти киевский режим - 22.12.2024 Украина.ру
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"Без "старперов" и полумер": депутат ВРУ Безуглая рассказала, как спасти киевский режим
"Без "старперов" и полумер": депутат ВРУ Безуглая рассказала, как спасти киевский режим - 22.12.2024 Украина.ру
"Без "старперов" и полумер": депутат ВРУ Безуглая рассказала, как спасти киевский режим
Украинская армия деградирует в условиях коррупции и плохого управления. Об этом 22 декабря заявила депутат парламента Украины (Верховной Рады) Марьяна Безуглая
2024-12-22T16:58
2024-12-22T16:58
новости
украина
россия
марьяна безуглая
украинская армия
верховная рада
слуга народа
всу
потери всу
коррупция
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По мнению депутата, украинские генералы неэффективно используют пехоту, которая под их командованием представляет собой "рабство с билетом в один конец".Она также заявила, что врачей и специалистов ПВО, артиллеристов и прочих следует "усовершенствовать, а не отправлять не по специальности, где они будут неэффективны и скоро погибнут"."В то же самое время перед закрытыми глазами генералов цветет и пахнет коррупция: устройство своих в тыл, лишь бы только не попасть в пехоту. Именно такие во время чисток обычно остаются на своих местах, а отправляют часто именно тех, кто не подкупил и являются специалистами, неспособными к интригам ради теплого места. Армия разваливается и гниет именно из-за качества менеджмента и решений, которые принимаются наверху", - добавила Безуглая."Спасти нас может только "третья волна" — перезапуск военного руководства без "старперов" и полумер", - резюмировала представительница президентской фракции "Слуга народа".Тем временем Армия России освободила Красное в ДНР и Лозовую в Харьковской областиБолее подробная картина дня представлена в обзоре Подготовка к боевым действиям, обстрелы и налёты. Главное на Украине на 13:00 22 декабря
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новости, украина, россия, марьяна безуглая, украинская армия, верховная рада, слуга народа, всу, потери всу, коррупция, мобилизация
Новости, Украина, Россия, Марьяна Безуглая, украинская армия, Верховная Рада, Слуга народа, ВСУ, потери ВСУ, коррупция, мобилизация

"Без "старперов" и полумер": депутат ВРУ Безуглая рассказала, как спасти киевский режим

16:58 22.12.2024
 
© Соцсеть Х, страница Марьяны Безуглой Фото: Марьяна Безуглая
Фото: Марьяна Безуглая
© Соцсеть Х, страница Марьяны Безуглой
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Украинская армия деградирует в условиях коррупции и плохого управления. Об этом 22 декабря заявила депутат парламента Украины (Верховной Рады) Марьяна Безуглая
По мнению депутата, украинские генералы неэффективно используют пехоту, которая под их командованием представляет собой "рабство с билетом в один конец".
"И это рабство не из-за того, что россияне нападают, что является очевидным фактом, а из-за ежедневных тупых и отсталых решений военного командования и игнорирования потребности в профессионализме, правде и планировании", - отметила Безуглая.
Она также заявила, что врачей и специалистов ПВО, артиллеристов и прочих следует "усовершенствовать, а не отправлять не по специальности, где они будут неэффективны и скоро погибнут".
"В то же самое время перед закрытыми глазами генералов цветет и пахнет коррупция: устройство своих в тыл, лишь бы только не попасть в пехоту. Именно такие во время чисток обычно остаются на своих местах, а отправляют часто именно тех, кто не подкупил и являются специалистами, неспособными к интригам ради теплого места. Армия разваливается и гниет именно из-за качества менеджмента и решений, которые принимаются наверху", - добавила Безуглая.
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"Спасти нас может только "третья волна" — перезапуск военного руководства без "старперов" и полумер", - резюмировала представительница президентской фракции "Слуга народа".
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Более подробная картина дня представлена в обзоре Подготовка к боевым действиям, обстрелы и налёты. Главное на Украине на 13:00 22 декабря
 
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