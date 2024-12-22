"Без "старперов" и полумер": депутат ВРУ Безуглая рассказала, как спасти киевский режим
© Соцсеть Х, страница Марьяны Безуглой Фото: Марьяна Безуглая
© Соцсеть Х, страница Марьяны Безуглой
Украинская армия деградирует в условиях коррупции и плохого управления. Об этом 22 декабря заявила депутат парламента Украины (Верховной Рады) Марьяна Безуглая
По мнению депутата, украинские генералы неэффективно используют пехоту, которая под их командованием представляет собой "рабство с билетом в один конец".
"И это рабство не из-за того, что россияне нападают, что является очевидным фактом, а из-за ежедневных тупых и отсталых решений военного командования и игнорирования потребности в профессионализме, правде и планировании", - отметила Безуглая.
Она также заявила, что врачей и специалистов ПВО, артиллеристов и прочих следует "усовершенствовать, а не отправлять не по специальности, где они будут неэффективны и скоро погибнут".
"В то же самое время перед закрытыми глазами генералов цветет и пахнет коррупция: устройство своих в тыл, лишь бы только не попасть в пехоту. Именно такие во время чисток обычно остаются на своих местах, а отправляют часто именно тех, кто не подкупил и являются специалистами, неспособными к интригам ради теплого места. Армия разваливается и гниет именно из-за качества менеджмента и решений, которые принимаются наверху", - добавила Безуглая.
"Спасти нас может только "третья волна" — перезапуск военного руководства без "старперов" и полумер", - резюмировала представительница президентской фракции "Слуга народа".
Более подробная картина дня представлена в обзоре Подготовка к боевым действиям, обстрелы и налёты. Главное на Украине на 13:00 22 декабря