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"Без "старперов" и полумер": депутат ВРУ Безуглая рассказала, как спасти киевский режим

"Без "старперов" и полумер": депутат ВРУ Безуглая рассказала, как спасти киевский режим - 22.12.2024 Украина.ру

"Без "старперов" и полумер": депутат ВРУ Безуглая рассказала, как спасти киевский режим

Украинская армия деградирует в условиях коррупции и плохого управления. Об этом 22 декабря заявила депутат парламента Украины (Верховной Рады) Марьяна Безуглая

2024-12-22T16:58

2024-12-22T16:58

2024-12-22T16:58

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По мнению депутата, украинские генералы неэффективно используют пехоту, которая под их командованием представляет собой "рабство с билетом в один конец".Она также заявила, что врачей и специалистов ПВО, артиллеристов и прочих следует "усовершенствовать, а не отправлять не по специальности, где они будут неэффективны и скоро погибнут"."В то же самое время перед закрытыми глазами генералов цветет и пахнет коррупция: устройство своих в тыл, лишь бы только не попасть в пехоту. Именно такие во время чисток обычно остаются на своих местах, а отправляют часто именно тех, кто не подкупил и являются специалистами, неспособными к интригам ради теплого места. Армия разваливается и гниет именно из-за качества менеджмента и решений, которые принимаются наверху", - добавила Безуглая."Спасти нас может только "третья волна" — перезапуск военного руководства без "старперов" и полумер", - резюмировала представительница президентской фракции "Слуга народа".Тем временем Армия России освободила Красное в ДНР и Лозовую в Харьковской областиБолее подробная картина дня представлена в обзоре Подготовка к боевым действиям, обстрелы и налёты. Главное на Украине на 13:00 22 декабря

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новости, украина, россия, марьяна безуглая, украинская армия, верховная рада, слуга народа, всу, потери всу, коррупция, мобилизация