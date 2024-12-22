Военные следователи передали жителям Донбасса более пяти тонн гуманитарной помощи - 22.12.2024 Украина.ру
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Военные следователи передали жителям Донбасса более пяти тонн гуманитарной помощи
Военные следователи передали жителям Донбасса более пяти тонн гуманитарной помощи - 22.12.2024 Украина.ру
Военные следователи передали жителям Донбасса более пяти тонн гуманитарной помощи
Больше пяти тонн гуманитарной помощи получили жители Донбасса от военных следователей Следственного комитета России и представителей общественной организации "Вече". Об этом сообщает Официальный телеграм-канал военных следственных органов СК РФ.
2024-12-22T15:30
2024-12-22T15:30
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"Офицеры военных следственных управлений Следственного комитета Российской Федерации по Ленинградскому военному округу и Объединенной группировке войск (сил) совместно с представителями общественной организацией "Вече" передали гуманитарную помощь мирным жителям, проживающим как в прифронтовых районах Донецкой Народной Республики, так и эвакуированным в пункт временного размещения, расположенный в н.п. Ясиноватая", - сказано в официальном сообщении.Гуманитарная помощь представлена консервами, сахаром, крупами и питьевой водой. В состав груза свыше пяти тонн вошли также средства личной гигиены, медикаменты, тёплые вещи и кровати с матрасами.Более подробная картина дня представлена в обзоре Подготовка к боевым действиям, обстрелы и налёты. Главное на Украине на 13:00 22 декабря
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60
новости, донбасс, россия, донецкая народная республика, следственный комитет, ск рф, днр, ясиноватая, гуманитарная помощь, мирные жители
Новости, Донбасс, Россия, Донецкая Народная Республика, Следственный комитет, СК РФ, ДНР, Ясиноватая, гуманитарная помощь, мирные жители

Военные следователи передали жителям Донбасса более пяти тонн гуманитарной помощи

15:30 22.12.2024
 
Гумпомощь жителям Донбасса от СК РФ и ОО Вече
Гумпомощь жителям Донбасса от СК РФ и ОО Вече
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Больше пяти тонн гуманитарной помощи получили жители Донбасса от военных следователей Следственного комитета России и представителей общественной организации "Вече". Об этом сообщает Официальный телеграм-канал военных следственных органов СК РФ.
"Офицеры военных следственных управлений Следственного комитета Российской Федерации по Ленинградскому военному округу и Объединенной группировке войск (сил) совместно с представителями общественной организацией "Вече" передали гуманитарную помощь мирным жителям, проживающим как в прифронтовых районах Донецкой Народной Республики, так и эвакуированным в пункт временного размещения, расположенный в н.п. Ясиноватая", - сказано в официальном сообщении.
Гуманитарная помощь представлена консервами, сахаром, крупами и питьевой водой. В состав груза свыше пяти тонн вошли также средства личной гигиены, медикаменты, тёплые вещи и кровати с матрасами.
"Сотрудники ведомства вместе с общественниками на систематической основе оказывают гуманитарную помощь гражданскому населению. Благодаря этой работе жители Донбасса, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации, получают не только столь необходимую им помощь и поддержку, но и надежду на лучшее будущее", - констатировали в следственном ведомстве.
Более подробная картина дня представлена в обзоре Подготовка к боевым действиям, обстрелы и налёты. Главное на Украине на 13:00 22 декабря
 
НовостиДонбассРоссияДонецкая Народная РеспубликаСледственный комитетСК РФДНРЯсиноватаягуманитарная помощьмирные жители
 
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