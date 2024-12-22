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Военные следователи передали жителям Донбасса более пяти тонн гуманитарной помощи

Военные следователи передали жителям Донбасса более пяти тонн гуманитарной помощи - 22.12.2024 Украина.ру

Военные следователи передали жителям Донбасса более пяти тонн гуманитарной помощи

Больше пяти тонн гуманитарной помощи получили жители Донбасса от военных следователей Следственного комитета России и представителей общественной организации "Вече". Об этом сообщает Официальный телеграм-канал военных следственных органов СК РФ.

2024-12-22T15:30

2024-12-22T15:30

2024-12-22T15:30

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"Офицеры военных следственных управлений Следственного комитета Российской Федерации по Ленинградскому военному округу и Объединенной группировке войск (сил) совместно с представителями общественной организацией "Вече" передали гуманитарную помощь мирным жителям, проживающим как в прифронтовых районах Донецкой Народной Республики, так и эвакуированным в пункт временного размещения, расположенный в н.п. Ясиноватая", - сказано в официальном сообщении.Гуманитарная помощь представлена консервами, сахаром, крупами и питьевой водой. В состав груза свыше пяти тонн вошли также средства личной гигиены, медикаменты, тёплые вещи и кровати с матрасами.Более подробная картина дня представлена в обзоре Подготовка к боевым действиям, обстрелы и налёты. Главное на Украине на 13:00 22 декабря

донбасс

россия

донецкая народная республика

днр

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новости, донбасс, россия, донецкая народная республика, следственный комитет, ск рф, днр, ясиноватая, гуманитарная помощь, мирные жители