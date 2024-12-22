Военные следователи передали жителям Донбасса более пяти тонн гуманитарной помощи
Гумпомощь жителям Донбасса от СК РФ и ОО Вече
Больше пяти тонн гуманитарной помощи получили жители Донбасса от военных следователей Следственного комитета России и представителей общественной организации "Вече". Об этом сообщает Официальный телеграм-канал военных следственных органов СК РФ.
"Офицеры военных следственных управлений Следственного комитета Российской Федерации по Ленинградскому военному округу и Объединенной группировке войск (сил) совместно с представителями общественной организацией "Вече" передали гуманитарную помощь мирным жителям, проживающим как в прифронтовых районах Донецкой Народной Республики, так и эвакуированным в пункт временного размещения, расположенный в н.п. Ясиноватая", - сказано в официальном сообщении.
Гуманитарная помощь представлена консервами, сахаром, крупами и питьевой водой. В состав груза свыше пяти тонн вошли также средства личной гигиены, медикаменты, тёплые вещи и кровати с матрасами.
"Сотрудники ведомства вместе с общественниками на систематической основе оказывают гуманитарную помощь гражданскому населению. Благодаря этой работе жители Донбасса, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации, получают не только столь необходимую им помощь и поддержку, но и надежду на лучшее будущее", - констатировали в следственном ведомстве.
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