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Путин принял участие в открытии автодороги из Краснодарского края в Крым

Путин принял участие в открытии автодороги из Краснодарского края в Крым - 22.12.2024 Украина.ру

Путин принял участие в открытии автодороги из Краснодарского края в Крым

Владимир Путин по видеосвязи принял участие в церемонии открытия объектов воздушной и автодорожной инфраструктуры в регионах. Об этом 22 декабря сообщила пресс-служба президента России.

2024-12-22T14:40

2024-12-22T14:40

2024-12-22T14:40

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С открытием новых инфраструктурных объектов в эксплуатацию вводятся ряд автодорожных объектов. В их числе Витебская развязка в Санкт-Петербурге и скоростной подход к Крымскому мосту, обходные маршруты вокруг деревни Малые Вязёмы, городов Нижнекамск и Набережные Челны, а также пяти населённых пунктов в Республике Башкортостан.Кроме того, готовы к открытию несколько объектов аэропортовой инфраструктуры - три новых терминала в аэропортах Ставрополя, Магадана и Чебоксар."Сегодня выходной день – воскресенье, но мы собрались все-таки для того, чтобы дать старт работе целого ряда новых объектов воздушной и автодорожной инфраструктуры России. Праздничное мероприятие, можно сказать. И это ещё одно свидетельство того, что развитие транспортного каркаса страны, наших регионов идёт последовательно и непрерывно", - сказал президент.Он поблагодарил за огромный труд и профессионализм всех специалистов, которые участвуют в реализации инфраструктурных проектов."У нас набран высокий, хороший темп развития дорожной сети и ключевых автомагистралей. В том числе год назад, в конце декабря, был введён современный участок автодороги М-12 от Москвы до Казани. Эта трасса оказалась очень востребованной. В общей сложности ей уже воспользовались более 26 миллионов автомобилистов, перевезено свыше 70 миллионов тонн грузов", - сказал Путин.Он пообещал и дальше развивать эту значимую магистраль в направлении Екатеринбурга, Тюмени и далее на Восток. Сегодня в её составе в строй вводятся 80-ти километровый обход Нижнекамска и Набережных Челнов в Татарии и 65-ти километровый обход нескольких населённых пунктов в Башкирии. Эти объезды выведут транзитные потоки из городов и посёлков, сделают движение более безопасным, позитивно скажутся на качестве жизни людей и экологии.В Московской области запускается дорожный обход деревни Малые Вязёмы. Он на новом уровне "замкнёт" Центральную кольцевую автодорогу, разгрузит "узкое" место на ЦКАД, заметил Путин.Он указал также на ещё один новый объект – это 120-ти километровый скоростной подход к Крымскому мосту в Краснодарском крае.Также он указал на открытие Витебской развязки в Санкт-Петербурге. По словам резидента, она станет первым этапом в создании перспективной Широтной магистрали, позволит горожанам прокладывать более удобные маршруты."Еще раз повторю – за последние годы в сфере дорожного строительства сделано многое. Так, за шесть лет реализации нацпроекта "Безопасные качественные дороги" построено и отремонтировано более 150-ти тысяч километров автодорог. По итогам текущего года, доля дорог крупнейших городских агломераций в нормативном состоянии будет доведена до целевого показателя – 85 процентов. Это хороший результат", - заявил президент.Он обратил внимание: доля региональных автотрасс, отвечающих нормативным требованиям, составит 54% - на 4% выше планового значения. С помощью уже нового нацпроекта "Инфраструктура для жизни" в России продолжат качественно обновлять дорожную сеть, расшивать пробки и узкие места.Этот нацпроект позволит формировать более комфортную среду для жизни в российских городах и посёлках, в том числе и на наших исторических территориях, воссоединившихся с Россией. Он напомнил, что на пресс-конференции 19 декабря говорилось о большом проекте – современной магистрали вокруг Азовского моря, ставшего внутренним морем России.В числе других приоритетов значится развитие авиационных пассажирских перевозок в стране. По мнению президента, нужно активнее наращивать прямое авиасообщение внутри- и между регионами, реконструировать региональные аэропорты и аэродромы.Правительству РФ поставлена конкретная задача: за шесть лет провести модернизацию инфраструктуры не менее 75-ти аэропортов, это больше трети аэропортовой сети России. На эти цели будет направлено не менее 250 миллиардов рублей прямого бюджетного финансирования. В результате к 2030 году интенсивность авиасообщения в России должна вырасти в полтора раза к уровню прошлого года, сказал российский лидер.Ранее на эту тему: "В ЛНР никогда не было дорог": Путин рассказал о дорожной сети в новых регионах Также на эту тему: "Даже сомнений быть не должно": Путин пообещал восстановить дороги Донбасса

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