Путин принял участие в открытии автодороги из Краснодарского края в Крым - 22.12.2024 Украина.ру
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Путин принял участие в открытии автодороги из Краснодарского края в Крым
Путин принял участие в открытии автодороги из Краснодарского края в Крым - 22.12.2024 Украина.ру
Путин принял участие в открытии автодороги из Краснодарского края в Крым
Владимир Путин по видеосвязи принял участие в церемонии открытия объектов воздушной и автодорожной инфраструктуры в регионах. Об этом 22 декабря сообщила пресс-служба президента России.
2024-12-22T14:40
2024-12-22T14:40
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С открытием новых инфраструктурных объектов в эксплуатацию вводятся ряд автодорожных объектов. В их числе Витебская развязка в Санкт-Петербурге и скоростной подход к Крымскому мосту, обходные маршруты вокруг деревни Малые Вязёмы, городов Нижнекамск и Набережные Челны, а также пяти населённых пунктов в Республике Башкортостан.Кроме того, готовы к открытию несколько объектов аэропортовой инфраструктуры - три новых терминала в аэропортах Ставрополя, Магадана и Чебоксар."Сегодня выходной день – воскресенье, но мы собрались все-таки для того, чтобы дать старт работе целого ряда новых объектов воздушной и автодорожной инфраструктуры России. Праздничное мероприятие, можно сказать. И это ещё одно свидетельство того, что развитие транспортного каркаса страны, наших регионов идёт последовательно и непрерывно", - сказал президент.Он поблагодарил за огромный труд и профессионализм всех специалистов, которые участвуют в реализации инфраструктурных проектов."У нас набран высокий, хороший темп развития дорожной сети и ключевых автомагистралей. В том числе год назад, в конце декабря, был введён современный участок автодороги М-12 от Москвы до Казани. Эта трасса оказалась очень востребованной. В общей сложности ей уже воспользовались более 26 миллионов автомобилистов, перевезено свыше 70 миллионов тонн грузов", - сказал Путин.Он пообещал и дальше развивать эту значимую магистраль в направлении Екатеринбурга, Тюмени и далее на Восток. Сегодня в её составе в строй вводятся 80-ти километровый обход Нижнекамска и Набережных Челнов в Татарии и 65-ти километровый обход нескольких населённых пунктов в Башкирии. Эти объезды выведут транзитные потоки из городов и посёлков, сделают движение более безопасным, позитивно скажутся на качестве жизни людей и экологии.В Московской области запускается дорожный обход деревни Малые Вязёмы. Он на новом уровне "замкнёт" Центральную кольцевую автодорогу, разгрузит "узкое" место на ЦКАД, заметил Путин.Он указал также на ещё один новый объект – это 120-ти километровый скоростной подход к Крымскому мосту в Краснодарском крае.Также он указал на открытие Витебской развязки в Санкт-Петербурге. По словам резидента, она станет первым этапом в создании перспективной Широтной магистрали, позволит горожанам прокладывать более удобные маршруты."Еще раз повторю – за последние годы в сфере дорожного строительства сделано многое. Так, за шесть лет реализации нацпроекта "Безопасные качественные дороги" построено и отремонтировано более 150-ти тысяч километров автодорог. По итогам текущего года, доля дорог крупнейших городских агломераций в нормативном состоянии будет доведена до целевого показателя – 85 процентов. Это хороший результат", - заявил президент.Он обратил внимание: доля региональных автотрасс, отвечающих нормативным требованиям, составит 54% - на 4% выше планового значения. С помощью уже нового нацпроекта "Инфраструктура для жизни" в России продолжат качественно обновлять дорожную сеть, расшивать пробки и узкие места.Этот нацпроект позволит формировать более комфортную среду для жизни в российских городах и посёлках, в том числе и на наших исторических территориях, воссоединившихся с Россией. Он напомнил, что на пресс-конференции 19 декабря говорилось о большом проекте – современной магистрали вокруг Азовского моря, ставшего внутренним морем России.В числе других приоритетов значится развитие авиационных пассажирских перевозок в стране. По мнению президента, нужно активнее наращивать прямое авиасообщение внутри- и между регионами, реконструировать региональные аэропорты и аэродромы.Правительству РФ поставлена конкретная задача: за шесть лет провести модернизацию инфраструктуры не менее 75-ти аэропортов, это больше трети аэропортовой сети России. На эти цели будет направлено не менее 250 миллиардов рублей прямого бюджетного финансирования. В результате к 2030 году интенсивность авиасообщения в России должна вырасти в полтора раза к уровню прошлого года, сказал российский лидер.Ранее на эту тему: "В ЛНР никогда не было дорог": Путин рассказал о дорожной сети в новых регионах Также на эту тему: "Даже сомнений быть не должно": Путин пообещал восстановить дороги Донбасса
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новости, россия, санкт-петербург, краснодарский край, владимир путин, крым, мост, крымский мост, керченский мост, керченский мост, новые регионы, днр, инфраструктура, дороги, авиасообщение, порт
Новости, Россия, Санкт-Петербург, краснодарский край, Владимир Путин, Крым, мост, Крымский мост, Керченский мост, Керченский мост, Новые регионы, ДНР, инфраструктура, дороги, авиасообщение, порт

Путин принял участие в открытии автодороги из Краснодарского края в Крым

14:40 22.12.2024
 
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкОбстановка у Крымского моста
Обстановка у Крымского моста - РИА Новости, 1920, 22.12.2024
© РИА Новости . Константин Михальчевский
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Владимир Путин по видеосвязи принял участие в церемонии открытия объектов воздушной и автодорожной инфраструктуры в регионах. Об этом 22 декабря сообщила пресс-служба президента России.
С открытием новых инфраструктурных объектов в эксплуатацию вводятся ряд автодорожных объектов. В их числе Витебская развязка в Санкт-Петербурге и скоростной подход к Крымскому мосту, обходные маршруты вокруг деревни Малые Вязёмы, городов Нижнекамск и Набережные Челны, а также пяти населённых пунктов в Республике Башкортостан.
Кроме того, готовы к открытию несколько объектов аэропортовой инфраструктуры - три новых терминала в аэропортах Ставрополя, Магадана и Чебоксар.
"Сегодня выходной день – воскресенье, но мы собрались все-таки для того, чтобы дать старт работе целого ряда новых объектов воздушной и автодорожной инфраструктуры России. Праздничное мероприятие, можно сказать. И это ещё одно свидетельство того, что развитие транспортного каркаса страны, наших регионов идёт последовательно и непрерывно", - сказал президент.
Он поблагодарил за огромный труд и профессионализм всех специалистов, которые участвуют в реализации инфраструктурных проектов.
"У нас набран высокий, хороший темп развития дорожной сети и ключевых автомагистралей. В том числе год назад, в конце декабря, был введён современный участок автодороги М-12 от Москвы до Казани. Эта трасса оказалась очень востребованной. В общей сложности ей уже воспользовались более 26 миллионов автомобилистов, перевезено свыше 70 миллионов тонн грузов", - сказал Путин.
Он пообещал и дальше развивать эту значимую магистраль в направлении Екатеринбурга, Тюмени и далее на Восток. Сегодня в её составе в строй вводятся 80-ти километровый обход Нижнекамска и Набережных Челнов в Татарии и 65-ти километровый обход нескольких населённых пунктов в Башкирии. Эти объезды выведут транзитные потоки из городов и посёлков, сделают движение более безопасным, позитивно скажутся на качестве жизни людей и экологии.
В Московской области запускается дорожный обход деревни Малые Вязёмы. Он на новом уровне "замкнёт" Центральную кольцевую автодорогу, разгрузит "узкое" место на ЦКАД, заметил Путин.
Он указал также на ещё один новый объект – это 120-ти километровый скоростной подход к Крымскому мосту в Краснодарском крае.
"Он соединит трассу "Дон" и "Таврида". Таким образом будет обеспечено бесшовное, бессветофорное движение от Санкт-Петербурга через Москву, Краснодар, Симферополь до Севастополя. Это значит, повысится транспортная доступность курортов Юга России, что особенно важно в сезон отпусков", - подчеркнул Путин.
Также он указал на открытие Витебской развязки в Санкт-Петербурге. По словам резидента, она станет первым этапом в создании перспективной Широтной магистрали, позволит горожанам прокладывать более удобные маршруты.
"Еще раз повторю – за последние годы в сфере дорожного строительства сделано многое. Так, за шесть лет реализации нацпроекта "Безопасные качественные дороги" построено и отремонтировано более 150-ти тысяч километров автодорог. По итогам текущего года, доля дорог крупнейших городских агломераций в нормативном состоянии будет доведена до целевого показателя – 85 процентов. Это хороший результат", - заявил президент.
Он обратил внимание: доля региональных автотрасс, отвечающих нормативным требованиям, составит 54% - на 4% выше планового значения. С помощью уже нового нацпроекта "Инфраструктура для жизни" в России продолжат качественно обновлять дорожную сеть, расшивать пробки и узкие места.
Этот нацпроект позволит формировать более комфортную среду для жизни в российских городах и посёлках, в том числе и на наших исторических территориях, воссоединившихся с Россией. Он напомнил, что на пресс-конференции 19 декабря говорилось о большом проекте – современной магистрали вокруг Азовского моря, ставшего внутренним морем России.
В числе других приоритетов значится развитие авиационных пассажирских перевозок в стране. По мнению президента, нужно активнее наращивать прямое авиасообщение внутри- и между регионами, реконструировать региональные аэропорты и аэродромы.
Правительству РФ поставлена конкретная задача: за шесть лет провести модернизацию инфраструктуры не менее 75-ти аэропортов, это больше трети аэропортовой сети России. На эти цели будет направлено не менее 250 миллиардов рублей прямого бюджетного финансирования. В результате к 2030 году интенсивность авиасообщения в России должна вырасти в полтора раза к уровню прошлого года, сказал российский лидер.
Ранее на эту тему: "В ЛНР никогда не было дорог": Путин рассказал о дорожной сети в новых регионах
Также на эту тему: "Даже сомнений быть не должно": Путин пообещал восстановить дороги Донбасса
 
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