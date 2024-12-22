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Путин: Россия готова к компромиссам, но противник эскалирует ситуацию
Путин: Россия готова к компромиссам, но противник эскалирует ситуацию - 22.12.2024 Украина.ру
Путин: Россия готова к компромиссам, но противник эскалирует ситуацию
Москва видит перспективы нормализации отношений в условиях, когда её противник идёт на обострение конфликта. Об этом 22 декабря в Москве заявил президент России Владимир Путин.
2024-12-22T10:44
2024-12-22T10:44
2024-12-22T10:44
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Оценивая перспективы улучшения отношений Москвы и Вашингтона, российский лидер отметил, что такой сценарий возможен."У нас это желание никогда не пропадало", - сказал президент России.Путин провёл аналогии и вспомнил о Крымской войне, после которой Россия восстановила свои права на международной арене, а её бывшие противники оказались в дальнейшем союзниками. Об этом он рассказал в интервью журналисту Павлу Зарубину, которое выйдет в телеэфир вечером 22 декабря.Путин отметил, что Запад ранее не стремился сделать Россию равноправным партнёром."Если мы будем строить отношения с кем-то, то мы будем строить их только на основе интересов российского государства", - подчеркнул Путин.По словам Путина, в процессе улучшения отношений России с Западом немало опасностей, однако Москва готова к ним.По мнению российского лидера, поиск компромисса возможен в условиях, когда противники России её услышат, поймут и осознают реалии.Также эта тема рассмотрена в обзоре СВО нужно было начать раньше, Зеленский послушал Путина. Итоги 19 декабря на УкраинеОбозреватель издания Украина.ру Владимир Скачко рассмотрел ситуацию в публикации "…Мы отошли от края пропасти". Путин легко отбил атаку англосаксов, но война продолжается
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новости, россия, москва, запад, владимир путин, владимир скачко, сво, международные отношения, международная политика, национальные интересы, национальная безопасность, дипломатия
Новости, Россия, Москва, Запад, Владимир Путин, Владимир Скачко, СВО, международные отношения, Международная политика, национальные интересы, национальная безопасность, дипломатия
Путин: Россия готова к компромиссам, но противник эскалирует ситуацию
Москва видит перспективы нормализации отношений в условиях, когда её противник идёт на обострение конфликта. Об этом 22 декабря в Москве заявил президент России Владимир Путин.
Оценивая перспективы улучшения отношений Москвы и Вашингтона, российский лидер отметил, что такой сценарий возможен.
"У нас это желание никогда не пропадало", - сказал президент России.
Путин провёл аналогии и вспомнил о Крымской войне, после которой Россия восстановила свои права на международной арене, а её бывшие противники оказались в дальнейшем союзниками. Об этом он рассказал в интервью журналисту Павлу Зарубину, которое выйдет в телеэфир вечером 22 декабря.
"Всё меняется. Остаются неизменными только интересы – интересы, в данном случае, России и её народа, - констатировал Путин. – Если мы увидим, что ситуация меняется таким образом, что есть возможности и перспективы выстраивать отношения с другими странами – мы к этому готовы. Вопрос не в нас, а в них. Но только не в ущерб интересам Российской Федерации".
Путин отметил, что Запад
ранее не стремился сделать Россию равноправным партнёром.
"Если мы будем строить отношения с кем-то, то мы будем строить их только на основе интересов российского государства", - подчеркнул Путин.
По словам Путина, в процессе улучшения отношений России с Западом немало опасностей, однако Москва готова к ним.
"Опасностей много, они возрастают. И мы видим, что делает наш противник сегодняшний - эскалирует ситуацию. Если так хочется - ну пускай. Плохо живётся? Пускай эскалирует дальше. Мы всегда будем отвечать на любой вызов. Всегда", - сказал Путин по итогам состоявшегося 19 декабря общения с гражданами и прессой.
По мнению российского лидера, поиск компромисса возможен в условиях, когда противники России её услышат, поймут и осознают реалии.
"Мы готовы к этим компромиссам. Но без ущерба нашим интересам", - подчеркнул президент России.