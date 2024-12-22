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Путин: Россия готова к компромиссам, но противник эскалирует ситуацию

Путин: Россия готова к компромиссам, но противник эскалирует ситуацию - 22.12.2024 Украина.ру

Путин: Россия готова к компромиссам, но противник эскалирует ситуацию

Москва видит перспективы нормализации отношений в условиях, когда её противник идёт на обострение конфликта. Об этом 22 декабря в Москве заявил президент России Владимир Путин.

2024-12-22T10:44

2024-12-22T10:44

2024-12-22T10:44

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Оценивая перспективы улучшения отношений Москвы и Вашингтона, российский лидер отметил, что такой сценарий возможен."У нас это желание никогда не пропадало", - сказал президент России.Путин провёл аналогии и вспомнил о Крымской войне, после которой Россия восстановила свои права на международной арене, а её бывшие противники оказались в дальнейшем союзниками. Об этом он рассказал в интервью журналисту Павлу Зарубину, которое выйдет в телеэфир вечером 22 декабря.Путин отметил, что Запад ранее не стремился сделать Россию равноправным партнёром."Если мы будем строить отношения с кем-то, то мы будем строить их только на основе интересов российского государства", - подчеркнул Путин.По словам Путина, в процессе улучшения отношений России с Западом немало опасностей, однако Москва готова к ним.По мнению российского лидера, поиск компромисса возможен в условиях, когда противники России её услышат, поймут и осознают реалии.Также эта тема рассмотрена в обзоре СВО нужно было начать раньше, Зеленский послушал Путина. Итоги 19 декабря на УкраинеОбозреватель издания Украина.ру Владимир Скачко рассмотрел ситуацию в публикации "…Мы отошли от края пропасти". Путин легко отбил атаку англосаксов, но война продолжается

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