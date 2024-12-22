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Курское направление: потери ВСУ за сутки превысили 260 военнослужащих

Курское направление: потери ВСУ за сутки превысили 260 военнослужащих - 22.12.2024 Украина.ру

Курское направление: потери ВСУ за сутки превысили 260 военнослужащих

Более 260 военнослужащих, танки и другую военную технику потеряли ВСУ за минувшие сутки в боях на Курском направлении. Об этом 22 декабря сообщило Минобороны РФ.

2024-12-22T14:02

2024-12-22T14:02

2024-12-22T14:02

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"Вооруженные Силы Российской Федерации продолжают разгром формирований ВСУ на территории Курской области", - сказано в официальном сообщении.В частности, подразделения российской войсковой группировки "Север" в ходе наступательных действий нанесли поражение формированиям тяжелой механизированной, пяти механизированных, трех десантно-штурмовых бригад, бригады морской пехоты и четырех бригад территориальной обороны ВСУ в районах населенных пунктов Александрия, Викторовка, Косица, Куриловка, Лебедевка, Леонидово, Малая Локня, Мартыновка, Николаевка, Николаево-Дарьино, Новая Сорочина, Русское Поречное, Свердликово и Черкасская Конопелька. Отражены три контратаки штурмовых групп противника.Авиация и артиллерия российских войск поразили живую силу и технику противника в районах населенных пунктов Гуево, Кругленькое, Меловой, Никольский и Старая Сорочина, а также Басовка, Беловоды, Водолаги и Журавка в Сумской области.Согласно уточнённым данным российского министерства, всего за время боевых действий на Курском направлении противник потерял более 43010 военнослужащих, 251 танк, 191 боевую машину пехоты, 132 бронетранспортера, 1312 боевых бронированных машин, 1166 автомобилей, 323 артиллерийских орудия.Среди потерь ВСУ также значатся 42 пусковые установки реактивных систем залпового огня, в том числе 11 HIMARS и шесть MLRS производства США, 13 пусковых установок зенитных ракетных комплексов, семь транспортно-заряжающих машин, 79 станций РЭБ, 13 РЛС контрбатарейной борьбы, четыре РЛС ПВО, 27 единиц инженерной и другой техники. В числе последней - 13 инженерных машин разграждения, одна установка разминирования УР-77, а также шесть бронированных ремонтно-эвакуационных машин и командно-штабная машина.Тем временем СК РФ расследует уголовное дело по факту начавшегося 6 августа вторжения ВСУ в Курскую область. Государства-члены НАТО одобрили захват украинской армией территории Российской Федерации и нанесение ударов по ней западным оружием. О якобы правомерности интервенции ВСУ и других украинских формирований (в т.ч. наёмнических) в Курскую область заявляли глава дипломатии ЕС и другие официальные лица союза.США, ЕС и Британия снабжают ВСУ военной техникой, оружием и развединформацией, помогая украинским военнослужащим и приданным им иностранным наёмникам в оккупации российского региона.В Курской и Белгородской областях объявлена чрезвычайная ситуация федерального характера. В Белгородской, Брянской и Курской областях введён режим контртеррористической операции (КТО).Также 22 декабря стало известно, что Армия России освободила Красное в ДНР и Лозовую в Харьковской областиБолее подробная картина дня представлена в обзоре Подготовка к боевым действиям, обстрелы и налёты. Главное на Украине на 13:00 22 декабря

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новости, россия, никольский, сумская область, всу, кто, курская область, потери всу