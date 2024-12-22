https://ukraina.ru/20241222/1059854104.html

Подготовка к боевым действиям, обстрелы и налёты. Главное на Украине на 13:00 22 декабря

Подготовка к боевым действиям, обстрелы и налёты. Главное на Украине на 13:00 22 декабря - 22.12.2024 Украина.ру

Подготовка к боевым действиям, обстрелы и налёты. Главное на Украине на 13:00 22 декабря

Президент России Владимир Путин заявил, что РФ должна была раньше готовиться к боевым действиям на Украине. Украинские военные продолжают наносить удары по регионам России

2024-12-22T13:09

2024-12-22T13:09

2024-12-22T13:09

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Россия должна была раньше готовиться к боевым действиям на Украине, заявил президент РФ Владимир Путин в интервью журналисту Павлу Зарубину."Мы должны были бы раньше сориентироваться и понять, что Минские соглашения наши оппоненты исполнять не собираются, что они просто водят нас за нос, вводят в заблуждение. <...> А мы, понимая это, должны были действовать более решительно и своевременно. Должны были готовиться к этому и выбрать нужный момент для того, чтобы их начинать, а не ждать момента, когда дальше невозможно было ничего не делать", — подчеркнул Путин.По словам президента России, западные лидеры позднее сами публично признавались, что, пойдя на Минские соглашения, не планировали выполнять их, а лишь стремились дать время ВСУ для подготовки к вооружённому конфликту, соответственно, "исходили из того, что будут боевые действия".Путин указал, что конкретную дату и срок, насколько раньше нужно было начать спецоперацию, назвать невозможно. Он подчеркнул, что бездействие России в ситуации вокруг Украины в 2022 году было бы преступлением."Преступление может быть совершено или действием, или бездействием. Наше бездействие было бы преступлением по отношению к интересам России и её народа", — указал он.Ранее во время прямой линии Путин отметил, что решение о начале специальной военной операции в феврале 2022 года нужно было принимать раньше.Обстрелы и налётыУтром 22 декабря Минобороны России рассказало об отражённых ударах украинских беспилотников."В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО уничтожены 42 украинских беспилотных летательных аппарата. 20 БПЛА уничтожены над территорией Орловской области, по восемь БПЛА – над территориями Ростовской и Брянской областей, пять – над территорией Курской области и один – над территорией Краснодарского края", — отмечалось в публикации в телеграм-канале министерства.Губернатор Орловской области Андрей Клычков в своём телеграм-канале описал последствия ночной атаки."Друзья, сообщаю об итогах вражеской атаки – сегодня ночью нашими средствами ПВО и РЭБ уничтожено 20 БПЛА над территорией Орловской области. Основная цель противника – объекты топливо-энергетической инфраструктуры. К счастью, благодаря быстрому реагированию удалось избежать последствий атаки – возгорание было оперативно локализовано и в настоящее время уже полностью ликвидировано. Пострадавших и значительных повреждений нет. Благодарю наших защитников и оперативные службы за самоотверженную работу в любое время дня и ночи. Сегодня вы в очередной раз проявили героизм, отразили вероломную атаку противника. Победа будет за нами!" — написал Клычков.Как сообщило Представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, в минувшие сутки Вооружённые силы Украины нанесли 10 ударов по этому региону России.На горловском направлении ВСУ совершили 8 обстрелов, на ясиноватском направлении — 1 обстрел, на кураховском направлении 1 обстрел, выпустив в общей сложности 21 единицу различных боеприпасов.Поступили сведения о ранении 5 гражданских лиц. Огнём ВСУ были повреждены 1 жилое домостроение, 1 автомобиль, коммунальная техника и 1 объект гражданской инфраструктуры.В следующие сутки обстрелы продолжились. К полудню ВСУ выпустили по Центрально-Городскому району Горловки 2 снаряда калибром 155 мм.По информации канала "Таврия. Новости Херсонской области", вчера Вооружённые силы Украины нанесли по этому региону России 13 снарядов из ствольной артиллерии."ВСУ продолжают террор гражданской инфраструктуры левобережья Херсонской области. Вчера днём ВСУ выпустили 13 снарядов из ствольной артиллерии по населённым пунктам Херсонской области Российской Федерации: Каховка — 5; Черноморское — 3; Железный Порт — 2; Великие Копани — 3", — указывалось в публикации.В течение ночи ВСУ продолжили артиллерийский террор Херсонской области, выпустив в общей сложности 19 снарядов из ствольной артиллерии. Обстрелам подверглись: Алёшки, Подстепное, Кардашинка и Каховка.Кроме того, как канал со ссылкой на администрацию Горностаевского муниципального округа сообщил о том, что за прошедшие сутки ВСУ нанесли 12 ударов по округу."Обстрелам подверглись населённые пункты Каиры и Горностаевка. Кроме того, зафиксированы шесть фактов атаки БпЛА по территории Горностаевки, Каир и Заводовки", — рассказали в администрации.Информация о пострадавших и разрушениях не поступала.Помимо этого сообщалось о том, что за минувшие сутки ВСУ нанесли 16 ударов по Великолепетихскому округу"Обстрелам подверглись Малая Лепетиха, Князе-Григоровка и Великая Лепетиха", — сообщили в администрации округа.Информация по разрушениям и пострадавшим не поступала.Утром 22 декабря губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своём телеграм-канале опубликовал суточную сводку ударов Вооружённых сил Украины по этому региону России."В Белгородском районе по сёлам Никольское, Петровка, Пушкарное, Репное, Таврово и Ясные Зори в ходе одного обстрела выпущены 4 боеприпаса и совершены атаки 6 БПЛА, из которых 4 сбиты системой ПВО. Последствий нет", — писал Гладков.В Валуйском муниципальном округе хутор Нижние Мельницы подвергся артиллерийскому обстрелу с применением 3 снарядов и атакам 3 беспилотников, которые были сбиты. Без пострадавших и повреждений."В Грайворонском муниципальном округе по сёлам Козинка и Новостроевка-Вторая выпущены 4 боеприпаса в ходе одного обстрела и совершены атаки с помощью 2 беспилотников, один из которых сбит системой ПВО. Поступила информация, что ночью 21 декабря в результате сбросов взрывных устройств с беспилотника в сёлах Рождественка и Мокрая Орловка повреждены два частных дома и надворные постройки на территории домовладений", — сообщил губернатор.Город Шебекино подвергся обстрелу, в ходе которого выпущен один боеприпас. Пострадавших и разрушений не было, также указывалось в сводке.В Курской области продолжаются бои с вторгшимися украинскими формированиями.Обстановка в приграничных с Украиной регионах России остаётся крайне напряжённой.О происходящем в Галиции — в статье Олега Хавича "Западная Украина за неделю: унижение премьера Польши и издевательства в "бригаде любовниц"".

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хроники, эксклюзив, россия, украина, владимир путин, вячеслав гладков, вооруженные силы украины, орловская область