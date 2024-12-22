Подготовка к боевым действиям, обстрелы и налёты. Главное на Украине на 13:00 22 декабря - 22.12.2024 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20241222/1059854104.html
Подготовка к боевым действиям, обстрелы и налёты. Главное на Украине на 13:00 22 декабря
Подготовка к боевым действиям, обстрелы и налёты. Главное на Украине на 13:00 22 декабря - 22.12.2024 Украина.ру
Подготовка к боевым действиям, обстрелы и налёты. Главное на Украине на 13:00 22 декабря
Президент России Владимир Путин заявил, что РФ должна была раньше готовиться к боевым действиям на Украине. Украинские военные продолжают наносить удары по регионам России
2024-12-22T13:09
2024-12-22T13:09
хроники
эксклюзив
россия
украина
владимир путин
вячеслав гладков
вооруженные силы украины
орловская область
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/0c/16/1059853983_0:228:420:464_1920x0_80_0_0_0a8d48127567af399b73d87453a00e4c.jpg
Россия должна была раньше готовиться к боевым действиям на Украине, заявил президент РФ Владимир Путин в интервью журналисту Павлу Зарубину."Мы должны были бы раньше сориентироваться и понять, что Минские соглашения наши оппоненты исполнять не собираются, что они просто водят нас за нос, вводят в заблуждение. &lt;...&gt; А мы, понимая это, должны были действовать более решительно и своевременно. Должны были готовиться к этому и выбрать нужный момент для того, чтобы их начинать, а не ждать момента, когда дальше невозможно было ничего не делать", — подчеркнул Путин.По словам президента России, западные лидеры позднее сами публично признавались, что, пойдя на Минские соглашения, не планировали выполнять их, а лишь стремились дать время ВСУ для подготовки к вооружённому конфликту, соответственно, "исходили из того, что будут боевые действия".Путин указал, что конкретную дату и срок, насколько раньше нужно было начать спецоперацию, назвать невозможно. Он подчеркнул, что бездействие России в ситуации вокруг Украины в 2022 году было бы преступлением."Преступление может быть совершено или действием, или бездействием. Наше бездействие было бы преступлением по отношению к интересам России и её народа", — указал он.Ранее во время прямой линии Путин отметил, что решение о начале специальной военной операции в феврале 2022 года нужно было принимать раньше.Обстрелы и налётыУтром 22 декабря Минобороны России рассказало об отражённых ударах украинских беспилотников."В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО уничтожены 42 украинских беспилотных летательных аппарата. 20 БПЛА уничтожены над территорией Орловской области, по восемь БПЛА – над территориями Ростовской и Брянской областей, пять – над территорией Курской области и один – над территорией Краснодарского края", — отмечалось в публикации в телеграм-канале министерства.Губернатор Орловской области Андрей Клычков в своём телеграм-канале описал последствия ночной атаки."Друзья, сообщаю об итогах вражеской атаки – сегодня ночью нашими средствами ПВО и РЭБ уничтожено 20 БПЛА над территорией Орловской области. Основная цель противника – объекты топливо-энергетической инфраструктуры. К счастью, благодаря быстрому реагированию удалось избежать последствий атаки – возгорание было оперативно локализовано и в настоящее время уже полностью ликвидировано. Пострадавших и значительных повреждений нет. Благодарю наших защитников и оперативные службы за самоотверженную работу в любое время дня и ночи. Сегодня вы в очередной раз проявили героизм, отразили вероломную атаку противника. Победа будет за нами!" — написал Клычков.Как сообщило Представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, в минувшие сутки Вооружённые силы Украины нанесли 10 ударов по этому региону России.На горловском направлении ВСУ совершили 8 обстрелов, на ясиноватском направлении — 1 обстрел, на кураховском направлении 1 обстрел, выпустив в общей сложности 21 единицу различных боеприпасов.Поступили сведения о ранении 5 гражданских лиц. Огнём ВСУ были повреждены 1 жилое домостроение, 1 автомобиль, коммунальная техника и 1 объект гражданской инфраструктуры.В следующие сутки обстрелы продолжились. К полудню ВСУ выпустили по Центрально-Городскому району Горловки 2 снаряда калибром 155 мм.По информации канала "Таврия. Новости Херсонской области", вчера Вооружённые силы Украины нанесли по этому региону России 13 снарядов из ствольной артиллерии."ВСУ продолжают террор гражданской инфраструктуры левобережья Херсонской области. Вчера днём ВСУ выпустили 13 снарядов из ствольной артиллерии по населённым пунктам Херсонской области Российской Федерации: Каховка — 5; Черноморское — 3; Железный Порт — 2; Великие Копани — 3", — указывалось в публикации.В течение ночи ВСУ продолжили артиллерийский террор Херсонской области, выпустив в общей сложности 19 снарядов из ствольной артиллерии. Обстрелам подверглись: Алёшки, Подстепное, Кардашинка и Каховка.Кроме того, как канал со ссылкой на администрацию Горностаевского муниципального округа сообщил о том, что за прошедшие сутки ВСУ нанесли 12 ударов по округу."Обстрелам подверглись населённые пункты Каиры и Горностаевка. Кроме того, зафиксированы шесть фактов атаки БпЛА по территории Горностаевки, Каир и Заводовки", — рассказали в администрации.Информация о пострадавших и разрушениях не поступала.Помимо этого сообщалось о том, что за минувшие сутки ВСУ нанесли 16 ударов по Великолепетихскому округу"Обстрелам подверглись Малая Лепетиха, Князе-Григоровка и Великая Лепетиха", — сообщили в администрации округа.Информация по разрушениям и пострадавшим не поступала.Утром 22 декабря губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своём телеграм-канале опубликовал суточную сводку ударов Вооружённых сил Украины по этому региону России."В Белгородском районе по сёлам Никольское, Петровка, Пушкарное, Репное, Таврово и Ясные Зори в ходе одного обстрела выпущены 4 боеприпаса и совершены атаки 6 БПЛА, из которых 4 сбиты системой ПВО. Последствий нет", — писал Гладков.В Валуйском муниципальном округе хутор Нижние Мельницы подвергся артиллерийскому обстрелу с применением 3 снарядов и атакам 3 беспилотников, которые были сбиты. Без пострадавших и повреждений."В Грайворонском муниципальном округе по сёлам Козинка и Новостроевка-Вторая выпущены 4 боеприпаса в ходе одного обстрела и совершены атаки с помощью 2 беспилотников, один из которых сбит системой ПВО. Поступила информация, что ночью 21 декабря в результате сбросов взрывных устройств с беспилотника в сёлах Рождественка и Мокрая Орловка повреждены два частных дома и надворные постройки на территории домовладений", — сообщил губернатор.Город Шебекино подвергся обстрелу, в ходе которого выпущен один боеприпас. Пострадавших и разрушений не было, также указывалось в сводке.В Курской области продолжаются бои с вторгшимися украинскими формированиями.Обстановка в приграничных с Украиной регионах России остаётся крайне напряжённой.О происходящем в Галиции — в статье Олега Хавича "Западная Украина за неделю: унижение премьера Польши и издевательства в "бригаде любовниц"".
https://ukraina.ru/20241222/1059852481.html
https://ukraina.ru/20241221/1059849939.html
https://ukraina.ru/20241221/1059847559.html
россия
украина
орловская область
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2024
Егор Леев
Егор Леев
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/0c/16/1059853983_0:188:420:503_1920x0_80_0_0_8b24136042ae334386f18e724591fac9.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
хроники, эксклюзив, россия, украина, владимир путин, вячеслав гладков, вооруженные силы украины, орловская область
Хроники, Эксклюзив, Россия, Украина, Владимир Путин, Вячеслав Гладков, Вооруженные силы Украины, Орловская область

Подготовка к боевым действиям, обстрелы и налёты. Главное на Украине на 13:00 22 декабря

13:09 22.12.2024
 
© Фото : скриншот видео из соцсетейудар по Орловской области
удар по Орловской области - РИА Новости, 1920, 22.12.2024
© Фото : скриншот видео из соцсетей
Читать в
ДзенTelegram
Егор Леев
автор издания Украина.ру
Все материалы
Президент России Владимир Путин заявил, что РФ должна была раньше готовиться к боевым действиям на Украине. Украинские военные продолжают наносить удары по регионам России
Россия должна была раньше готовиться к боевым действиям на Украине, заявил президент РФ Владимир Путин в интервью журналисту Павлу Зарубину.
"Мы должны были бы раньше сориентироваться и понять, что Минские соглашения наши оппоненты исполнять не собираются, что они просто водят нас за нос, вводят в заблуждение. <...> А мы, понимая это, должны были действовать более решительно и своевременно. Должны были готовиться к этому и выбрать нужный момент для того, чтобы их начинать, а не ждать момента, когда дальше невозможно было ничего не делать", — подчеркнул Путин.
По словам президента России, западные лидеры позднее сами публично признавались, что, пойдя на Минские соглашения, не планировали выполнять их, а лишь стремились дать время ВСУ для подготовки к вооружённому конфликту, соответственно, "исходили из того, что будут боевые действия".
Путин указал, что конкретную дату и срок, насколько раньше нужно было начать спецоперацию, назвать невозможно. Он подчеркнул, что бездействие России в ситуации вокруг Украины в 2022 году было бы преступлением.
"Преступление может быть совершено или действием, или бездействием. Наше бездействие было бы преступлением по отношению к интересам России и её народа", — указал он.
Ранее во время прямой линии Путин отметил, что решение о начале специальной военной операции в феврале 2022 года нужно было принимать раньше.
пожарные на месте взрыва в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 22.12.2024
09:40
Колл-центры сорвались с цепи. Главное на Украине на утро 22 декабряЗа минувшие сутки в одной лишь Москве и Московской области более 10 раз устраивали взрывы пиротехники и поджигали банкоматы по заданию мошенников
Обстрелы и налёты
Утром 22 декабря Минобороны России рассказало об отражённых ударах украинских беспилотников.
"В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО уничтожены 42 украинских беспилотных летательных аппарата. 20 БПЛА уничтожены над территорией Орловской области, по восемь БПЛА – над территориями Ростовской и Брянской областей, пять – над территорией Курской области и один – над территорией Краснодарского края", — отмечалось в публикации в телеграм-канале министерства.
Губернатор Орловской области Андрей Клычков в своём телеграм-канале описал последствия ночной атаки.
"Друзья, сообщаю об итогах вражеской атаки – сегодня ночью нашими средствами ПВО и РЭБ уничтожено 20 БПЛА над территорией Орловской области. Основная цель противника – объекты топливо-энергетической инфраструктуры. К счастью, благодаря быстрому реагированию удалось избежать последствий атаки – возгорание было оперативно локализовано и в настоящее время уже полностью ликвидировано. Пострадавших и значительных повреждений нет. Благодарю наших защитников и оперативные службы за самоотверженную работу в любое время дня и ночи. Сегодня вы в очередной раз проявили героизм, отразили вероломную атаку противника. Победа будет за нами!" — написал Клычков.
Как сообщило Представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, в минувшие сутки Вооружённые силы Украины нанесли 10 ударов по этому региону России.
На горловском направлении ВСУ совершили 8 обстрелов, на ясиноватском направлении — 1 обстрел, на кураховском направлении 1 обстрел, выпустив в общей сложности 21 единицу различных боеприпасов.
Поступили сведения о ранении 5 гражданских лиц. Огнём ВСУ были повреждены 1 жилое домостроение, 1 автомобиль, коммунальная техника и 1 объект гражданской инфраструктуры.
В следующие сутки обстрелы продолжились. К полудню ВСУ выпустили по Центрально-Городскому району Горловки 2 снаряда калибром 155 мм.
МИД Украины
Вчера, 18:06
Дипломатопад, из ПВО в пехоту и на фронт. Итоги 21 декабря на УкраинеВладимир Зеленский провёл масштабные перестановки в дипломатическом корпусе. Британские СМИ подтвердили перевод украинских военнослужащих из ПВО в пехоту и отправку их на линию фронта
По информации канала "Таврия. Новости Херсонской области", вчера Вооружённые силы Украины нанесли по этому региону России 13 снарядов из ствольной артиллерии.
"ВСУ продолжают террор гражданской инфраструктуры левобережья Херсонской области. Вчера днём ВСУ выпустили 13 снарядов из ствольной артиллерии по населённым пунктам Херсонской области Российской Федерации: Каховка — 5; Черноморское — 3; Железный Порт — 2; Великие Копани — 3", — указывалось в публикации.
В течение ночи ВСУ продолжили артиллерийский террор Херсонской области, выпустив в общей сложности 19 снарядов из ствольной артиллерии. Обстрелам подверглись: Алёшки, Подстепное, Кардашинка и Каховка.
Кроме того, как канал со ссылкой на администрацию Горностаевского муниципального округа сообщил о том, что за прошедшие сутки ВСУ нанесли 12 ударов по округу.
"Обстрелам подверглись населённые пункты Каиры и Горностаевка. Кроме того, зафиксированы шесть фактов атаки БпЛА по территории Горностаевки, Каир и Заводовки", — рассказали в администрации.

Информация о пострадавших и разрушениях не поступала.
Помимо этого сообщалось о том, что за минувшие сутки ВСУ нанесли 16 ударов по Великолепетихскому округу
"Обстрелам подверглись Малая Лепетиха, Князе-Григоровка и Великая Лепетиха", — сообщили в администрации округа.
Информация по разрушениям и пострадавшим не поступала.
ЖК Манхэттен в Казани - РИА Новости, 1920, 21.12.2024
Вчера, 13:14
Удар по "Манхэттену", обстрелы и налёты. Главное на Украине на 13:00 21 декабряУкраинские БПЛА попытались обрушить высотное здание в Казани. Украинские военные продолжают удары по регионам России
Утром 22 декабря губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своём телеграм-канале опубликовал суточную сводку ударов Вооружённых сил Украины по этому региону России.
"В Белгородском районе по сёлам Никольское, Петровка, Пушкарное, Репное, Таврово и Ясные Зори в ходе одного обстрела выпущены 4 боеприпаса и совершены атаки 6 БПЛА, из которых 4 сбиты системой ПВО. Последствий нет", — писал Гладков.
В Валуйском муниципальном округе хутор Нижние Мельницы подвергся артиллерийскому обстрелу с применением 3 снарядов и атакам 3 беспилотников, которые были сбиты. Без пострадавших и повреждений.
"В Грайворонском муниципальном округе по сёлам Козинка и Новостроевка-Вторая выпущены 4 боеприпаса в ходе одного обстрела и совершены атаки с помощью 2 беспилотников, один из которых сбит системой ПВО. Поступила информация, что ночью 21 декабря в результате сбросов взрывных устройств с беспилотника в сёлах Рождественка и Мокрая Орловка повреждены два частных дома и надворные постройки на территории домовладений", — сообщил губернатор.
Город Шебекино подвергся обстрелу, в ходе которого выпущен один боеприпас. Пострадавших и разрушений не было, также указывалось в сводке.
В Курской области продолжаются бои с вторгшимися украинскими формированиями.
Обстановка в приграничных с Украиной регионах России остаётся крайне напряжённой.
О происходящем в Галиции — в статье Олега Хавича "Западная Украина за неделю: унижение премьера Польши и издевательства в "бригаде любовниц"".
 
ХроникиЭксклюзивРоссияУкраинаВладимир ПутинВячеслав ГладковВооруженные силы УкраиныОрловская область
 
Архив
RSS
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
14:40Путин принял участие в открытии автодороги из Краснодарского края в Крым
14:02Курское направление: потери ВСУ за сутки превысили 260 военнослужащих
13:51"Нагнетают русофобский фон": Захарова рассказала об инциденте с посольством Португалии на Украине
13:22Как исправить ситуацию на рынке жилья и почему худшее в экономике уже позади — Голубовский
13:17Катар пригрозил оставить ЕС без газа
13:09Подготовка к боевым действиям, обстрелы и налёты. Главное на Украине на 13:00 22 декабря
12:22Армия России освободила Красное в ДНР и Лозовую в Харьковской области
12:03Путин рассказал, почему СВО следовало начинать раньше
12:00"Вокруг Булгакова": за что был наказан и прощён Понтий Пилат?
11:31ВМС США атаковали йеменских хуситов и сбили свой истребитель
11:10"Тайн не разглашаем, но контакт сохраняем": Зеленский провёл последнюю встречу с директором ЦРУ
10:44Путин: Россия готова к компромиссам, но противник эскалирует ситуацию
10:12"Газпром" продолжает поставки газа в ЕС через Украину
10:02ПВО России уничтожила 42 украинских БПЛА
09:40Колл-центры сорвались с цепи. Главное на Украине на утро 22 декабря
09:35Запад за три года профинансировал Украину на почти 90% её расходов
08:00“Поставил все на выживание”: Чадаев ответил, почему Зеленский ушел в отказ по "переговорам о переговорах"
07:40Многие вопросы на Украине Россия решает не по-военному, хотя Израиль показал пример — Самойлов
07:20Россия не сможет воевать против НАТО с их же спутниками в распоряжении — Орлов
07:00Политолог объяснил, как возможное нападение ВСУ на Брянскую область оставит их “без трусов”
Лента новостейМолния