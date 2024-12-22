ПВО России уничтожила 42 украинских БПЛА
Лелека-100
За минувшую ночь дежурными средствами ПВО уничтожены 42 украинских беспилотных летательных аппарата. Об этом утром 22 декабря сообщило Минобороны России.
"20 БПЛА уничтожены над территорией Орловской области, по восемь БПЛА – над территориями Ростовской и Брянской областей, пять – над территорией Курской области и один – над территорией Краснодарского края", - сказано в официальном сообщении.
Накануне Минобороны РФ сообщило о трёх украинских атаках беспилотными летательными аппаратами самолетного типа на Казань. БПЛА применялись в три волны с разных направлений. Подробности в публикации В три волны с разных направлений. Минобороны сообщило об атаке беспилотников ВСУ на Казань
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