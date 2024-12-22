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ПВО России уничтожила 42 украинских БПЛА

ПВО России уничтожила 42 украинских БПЛА - 22.12.2024 Украина.ру

ПВО России уничтожила 42 украинских БПЛА

За минувшую ночь дежурными средствами ПВО уничтожены 42 украинских беспилотных летательных аппарата. Об этом утром 22 декабря сообщило Минобороны России.

2024-12-22T10:02

2024-12-22T10:02

2024-12-22T10:02

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"20 БПЛА уничтожены над территорией Орловской области, по восемь БПЛА – над территориями Ростовской и Брянской областей, пять – над территорией Курской области и один – над территорией Краснодарского края", - сказано в официальном сообщении.Накануне Минобороны РФ сообщило о трёх украинских атаках беспилотными летательными аппаратами самолетного типа на Казань. БПЛА применялись в три волны с разных направлений. Подробности в публикации В три волны с разных направлений. Минобороны сообщило об атаке беспилотников ВСУ на Казань Также на эту тему: Колл-центры сорвались с цепи. Главное на Украине на утро 22 декабря

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новости, россия, казань, орловская область, вооруженные силы украины, всу, бпла, минобороны рф, пво, курская область