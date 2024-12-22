ПВО России уничтожила 42 украинских БПЛА - 22.12.2024 Украина.ру
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ПВО России уничтожила 42 украинских БПЛА
ПВО России уничтожила 42 украинских БПЛА - 22.12.2024 Украина.ру
ПВО России уничтожила 42 украинских БПЛА
За минувшую ночь дежурными средствами ПВО уничтожены 42 украинских беспилотных летательных аппарата. Об этом утром 22 декабря сообщило Минобороны России.
2024-12-22T10:02
2024-12-22T10:02
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"20 БПЛА уничтожены над территорией Орловской области, по восемь БПЛА – над территориями Ростовской и Брянской областей, пять – над территорией Курской области и один – над территорией Краснодарского края", - сказано в официальном сообщении.Накануне Минобороны РФ сообщило о трёх украинских атаках беспилотными летательными аппаратами самолетного типа на Казань. БПЛА применялись в три волны с разных направлений. Подробности в публикации В три волны с разных направлений. Минобороны сообщило об атаке беспилотников ВСУ на Казань Также на эту тему: Колл-центры сорвались с цепи. Главное на Украине на утро 22 декабря
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новости, россия, казань, орловская область, вооруженные силы украины, всу, бпла, минобороны рф, пво, курская область
Новости, Россия, Казань, Орловская область, Вооруженные силы Украины, ВСУ, БПЛА, Минобороны РФ, ПВО, Курская область

ПВО России уничтожила 42 украинских БПЛА

10:02 22.12.2024
 
Лелека-100
Лелека-100
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За минувшую ночь дежурными средствами ПВО уничтожены 42 украинских беспилотных летательных аппарата. Об этом утром 22 декабря сообщило Минобороны России.
"20 БПЛА уничтожены над территорией Орловской области, по восемь БПЛА – над территориями Ростовской и Брянской областей, пять – над территорией Курской области и один – над территорией Краснодарского края", - сказано в официальном сообщении.
Накануне Минобороны РФ сообщило о трёх украинских атаках беспилотными летательными аппаратами самолетного типа на Казань. БПЛА применялись в три волны с разных направлений. Подробности в публикации В три волны с разных направлений. Минобороны сообщило об атаке беспилотников ВСУ на Казань
Также на эту тему: Колл-центры сорвались с цепи. Главное на Украине на утро 22 декабря
 
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