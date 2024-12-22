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Катар пригрозил оставить ЕС без газа
Катар пригрозил оставить ЕС без газа - 22.12.2024 Украина.ру
Катар пригрозил оставить ЕС без газа
Евросоюз не дождётся катарского газа, если посягнёт на деньги народа Катара. Об этом заявил министр энергетики Катара Саад Шерида аль-Кааби
2024-12-22T13:17
2024-12-22T13:17
2024-12-22T13:17
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Проводом для заявления стало намерение Еврокомиссии изъять избыточную ликвидность компании QatarEnergy под предлогом штрафа за нарушение директивы ЕС о комплексной проверке корпоративной устойчивости. Компания является важным поставщиком сжиженного природного газа в Еросоюз.Он уверен, что ЕС должен пересмотреть директиву о комплексной проверке корпоративной устойчивости, сообщает Financial Times. В противном случае Катар готов рассмотреть вопрос о прекращении поставок своего СПГ на рынок Евросоюза.Министр энергетики Катара также сообщил, что его страна не испытывает беспокойства из-за намерения Дональда Трампа по возвращении в Белый дом снять ограничение США на экспорт СПГ.Тем временем "Газпром" продолжает поставки газа в ЕС через Украину
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новости, катар, европа, сша, дональд трамп, ес, еврокомиссия, financial times, российский газ, сжиженный природный газ, газ, сланцевый газ, энергетика, энергоресурсы, энергоносители
Новости, Катар, Европа, США, Дональд Трамп, ЕС, Еврокомиссия, Financial Times, российский газ, сжиженный природный газ, газ, сланцевый газ, энергетика, энергоресурсы, энергоносители
Катар пригрозил оставить ЕС без газа
Евросоюз не дождётся катарского газа, если посягнёт на деньги народа Катара. Об этом заявил министр энергетики Катара Саад Шерида аль-Кааби
Проводом для заявления стало намерение Еврокомиссии
изъять избыточную ликвидность компании QatarEnergy под предлогом штрафа за нарушение директивы ЕС о комплексной проверке корпоративной устойчивости. Компания является важным поставщиком сжиженного природного газа в Еросоюз.
"Если дело дойдет до того, что я потеряю 5% своего дохода, отправившись в Европу
, я туда не поеду. Я не блефую. 5% генерируемого дохода QatarEnergy означает 5% генерируемого дохода государства Катар. Это народные деньги, поэтому я не могу потерять такие деньги - да и никто не согласится их потерять", - заявил министр энергетики Катара Саад Шерида аль-Кааби.
Он уверен, что ЕС должен пересмотреть директиву о комплексной проверке корпоративной устойчивости, сообщает
Financial Times. В противном случае Катар готов рассмотреть вопрос о прекращении поставок своего СПГ на рынок Евросоюза.
Министр энергетики Катара также сообщил, что его страна не испытывает беспокойства из-за намерения Дональда Трампа
по возвращении в Белый дом снять ограничение США
на экспорт СПГ.