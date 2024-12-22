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Катар пригрозил оставить ЕС без газа

Катар пригрозил оставить ЕС без газа - 22.12.2024 Украина.ру

Катар пригрозил оставить ЕС без газа

Евросоюз не дождётся катарского газа, если посягнёт на деньги народа Катара. Об этом заявил министр энергетики Катара Саад Шерида аль-Кааби

2024-12-22T13:17

2024-12-22T13:17

2024-12-22T13:17

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Проводом для заявления стало намерение Еврокомиссии изъять избыточную ликвидность компании QatarEnergy под предлогом штрафа за нарушение директивы ЕС о комплексной проверке корпоративной устойчивости. Компания является важным поставщиком сжиженного природного газа в Еросоюз.Он уверен, что ЕС должен пересмотреть директиву о комплексной проверке корпоративной устойчивости, сообщает Financial Times. В противном случае Катар готов рассмотреть вопрос о прекращении поставок своего СПГ на рынок Евросоюза.Министр энергетики Катара также сообщил, что его страна не испытывает беспокойства из-за намерения Дональда Трампа по возвращении в Белый дом снять ограничение США на экспорт СПГ.Тем временем "Газпром" продолжает поставки газа в ЕС через Украину

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новости, катар, европа, сша, дональд трамп, ес, еврокомиссия, financial times, российский газ, сжиженный природный газ, газ, сланцевый газ, энергетика, энергоресурсы, энергоносители