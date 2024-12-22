Катар пригрозил оставить ЕС без газа - 22.12.2024 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20241222/1059854434.html
Катар пригрозил оставить ЕС без газа
Катар пригрозил оставить ЕС без газа - 22.12.2024 Украина.ру
Катар пригрозил оставить ЕС без газа
Евросоюз не дождётся катарского газа, если посягнёт на деньги народа Катара. Об этом заявил министр энергетики Катара Саад Шерида аль-Кааби
2024-12-22T13:17
2024-12-22T13:17
новости
катар
европа
сша
дональд трамп
ес
еврокомиссия
financial times
российский газ
сжиженный природный газ
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/101874/51/1018745167_0:337:3018:2034_1920x0_80_0_0_bb2a31cf79d3be892f6bd84aed881c4a.jpg.webp
Проводом для заявления стало намерение Еврокомиссии изъять избыточную ликвидность компании QatarEnergy под предлогом штрафа за нарушение директивы ЕС о комплексной проверке корпоративной устойчивости. Компания является важным поставщиком сжиженного природного газа в Еросоюз.Он уверен, что ЕС должен пересмотреть директиву о комплексной проверке корпоративной устойчивости, сообщает Financial Times. В противном случае Катар готов рассмотреть вопрос о прекращении поставок своего СПГ на рынок Евросоюза.Министр энергетики Катара также сообщил, что его страна не испытывает беспокойства из-за намерения Дональда Трампа по возвращении в Белый дом снять ограничение США на экспорт СПГ.Тем временем "Газпром" продолжает поставки газа в ЕС через Украину
катар
европа
сша
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2024
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/101874/51/1018745167_99:0:2830:2048_1920x0_80_0_0_c8bc5ea234c7133390b2ce9c814dd471.jpg.webp
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, катар, европа, сша, дональд трамп, ес, еврокомиссия, financial times, российский газ, сжиженный природный газ, газ, сланцевый газ, энергетика, энергоресурсы, энергоносители
Новости, Катар, Европа, США, Дональд Трамп, ЕС, Еврокомиссия, Financial Times, российский газ, сжиженный природный газ, газ, сланцевый газ, энергетика, энергоресурсы, энергоносители

Катар пригрозил оставить ЕС без газа

13:17 22.12.2024
 
© РИА Новости . Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкЗарубежные страны. Катар
Зарубежные страны. Катар - РИА Новости, 1920, 22.12.2024
© РИА Новости . Виталий Белоусов
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
Евросоюз не дождётся катарского газа, если посягнёт на деньги народа Катара. Об этом заявил министр энергетики Катара Саад Шерида аль-Кааби
Проводом для заявления стало намерение Еврокомиссии изъять избыточную ликвидность компании QatarEnergy под предлогом штрафа за нарушение директивы ЕС о комплексной проверке корпоративной устойчивости. Компания является важным поставщиком сжиженного природного газа в Еросоюз.
"Если дело дойдет до того, что я потеряю 5% своего дохода, отправившись в Европу, я туда не поеду. Я не блефую. 5% генерируемого дохода QatarEnergy означает 5% генерируемого дохода государства Катар. Это народные деньги, поэтому я не могу потерять такие деньги - да и никто не согласится их потерять", - заявил министр энергетики Катара Саад Шерида аль-Кааби.
Он уверен, что ЕС должен пересмотреть директиву о комплексной проверке корпоративной устойчивости, сообщает Financial Times. В противном случае Катар готов рассмотреть вопрос о прекращении поставок своего СПГ на рынок Евросоюза.
Министр энергетики Катара также сообщил, что его страна не испытывает беспокойства из-за намерения Дональда Трампа по возвращении в Белый дом снять ограничение США на экспорт СПГ.
Тем временем "Газпром" продолжает поставки газа в ЕС через Украину
 
НовостиКатарЕвропаСШАДональд ТрампЕСЕврокомиссияFinancial Timesроссийский газсжиженный природный газгазсланцевый газэнергетикаэнергоресурсыэнергоносители
 
Архив
RSS
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
14:40Путин принял участие в открытии автодороги из Краснодарского края в Крым
14:02Курское направление: потери ВСУ за сутки превысили 260 военнослужащих
13:51"Нагнетают русофобский фон": Захарова рассказала об инциденте с посольством Португалии на Украине
13:22Как исправить ситуацию на рынке жилья и почему худшее в экономике уже позади — Голубовский
13:17Катар пригрозил оставить ЕС без газа
13:09Подготовка к боевым действиям, обстрелы и налёты. Главное на Украине на 13:00 22 декабря
12:22Армия России освободила Красное в ДНР и Лозовую в Харьковской области
12:03Путин рассказал, почему СВО следовало начинать раньше
12:00"Вокруг Булгакова": за что был наказан и прощён Понтий Пилат?
11:31ВМС США атаковали йеменских хуситов и сбили свой истребитель
11:10"Тайн не разглашаем, но контакт сохраняем": Зеленский провёл последнюю встречу с директором ЦРУ
10:44Путин: Россия готова к компромиссам, но противник эскалирует ситуацию
10:12"Газпром" продолжает поставки газа в ЕС через Украину
10:02ПВО России уничтожила 42 украинских БПЛА
09:40Колл-центры сорвались с цепи. Главное на Украине на утро 22 декабря
09:35Запад за три года профинансировал Украину на почти 90% её расходов
08:00“Поставил все на выживание”: Чадаев ответил, почему Зеленский ушел в отказ по "переговорам о переговорах"
07:40Многие вопросы на Украине Россия решает не по-военному, хотя Израиль показал пример — Самойлов
07:20Россия не сможет воевать против НАТО с их же спутниками в распоряжении — Орлов
07:00Политолог объяснил, как возможное нападение ВСУ на Брянскую область оставит их “без трусов”
Лента новостейМолния