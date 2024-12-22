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Путин рассказал, почему СВО следовало начинать раньше
Путин рассказал, почему СВО следовало начинать раньше - 22.12.2024 Украина.ру
Путин рассказал, почему СВО следовало начинать раньше
Запад не собирался выполнять "Минские соглашения", что давало России основания раньше начать специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Об этом заявил президент России Владимир Путин.
2024-12-22T12:03
2024-12-22T12:03
2024-12-22T12:03
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"Мы должны были бы раньше сориентироваться и понять, что "Минские соглашения" наши оппоненты исполнять не собираются, что они просто водят нас за нос, вводят в заблуждение", - сказал Путин.Он напомнил, что позднее западные лидеры публично признались в том, что они и не собирались выполнять "Минские соглашения". Как выяснилось позже, они преследовали только одну цель."Они собирались только реализовать одну цель - дать время для перевооружения ВСУ для того, чтобы они подготовились к будущим боевым действиям”, - уточнил президент России.При этом он отметил, что исходя из этой цели на Западе знали, что боевые действия начнутся."А мы, понимая это, должны были действовать более решительно и своевременно. Должны были готовиться к этому и выбрать нужный момент для того, чтобы их начинать, а не ждать момента, когда дальше невозможно было ничего не делать", - добавил Путин.По мнению российского лидера, преступление может быть совершено или действием, или бездействием. В сложившейся накануне ЯСВО ситуации Москва приняла действенный сценарий.Полное интервью президента России журналисту Зарубину будет опубликовано 22 декабря на телеканале "Россия".Также на эту тему: Путин: Россия готова к компромиссам, но противник эскалирует ситуациюБольше новостей на эту тему ранее было представлено в обзоре СВО нужно было начать раньше, Зеленский послушал Путина. Итоги 19 декабря на Украине
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новости, россия, запад, украина, владимир путин, сво, спецоперация, политика, международная политика, международные отношения, национальные интересы, национальная безопасность, донбасс, минские соглашения
Новости, Россия, Запад, Украина, Владимир Путин, СВО, Спецоперация, политика, Международная политика, международные отношения, национальные интересы, национальная безопасность, Донбасс, Минские соглашения
Путин рассказал, почему СВО следовало начинать раньше
Запад не собирался выполнять "Минские соглашения", что давало России основания раньше начать специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Об этом заявил президент России Владимир Путин.
"Мы должны были бы раньше сориентироваться и понять, что "Минские соглашения" наши оппоненты исполнять не собираются, что они просто водят нас за нос, вводят в заблуждение", - сказал Путин.
Он напомнил, что позднее западные лидеры публично признались в том, что они и не собирались выполнять "Минские соглашения". Как выяснилось позже, они преследовали только одну цель.
"Они собирались только реализовать одну цель - дать время для перевооружения ВСУ
для того, чтобы они подготовились к будущим боевым действиям”, - уточнил президент России.
При этом он отметил, что исходя из этой цели на Западе знали, что боевые действия начнутся.
"А мы, понимая это, должны были действовать более решительно и своевременно. Должны были готовиться к этому и выбрать нужный момент для того, чтобы их начинать, а не ждать момента, когда дальше невозможно было ничего не делать", - добавил Путин.
По мнению российского лидера, преступление может быть совершено или действием, или бездействием. В сложившейся накануне ЯСВО ситуации Москва
приняла действенный сценарий.
"Наше бездействие было бы преступлением по отношению к интересам России и её народа", - пояснил президент России в интервью тележурналисту Павлу Зарубину по итогам состоявшегося 19 декабря общения с гражданами и прессой.
Полное интервью президента России журналисту Зарубину будет опубликовано 22 декабря на телеканале "Россия".