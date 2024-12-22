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Путин рассказал, почему СВО следовало начинать раньше

Путин рассказал, почему СВО следовало начинать раньше - 22.12.2024 Украина.ру

Путин рассказал, почему СВО следовало начинать раньше

Запад не собирался выполнять "Минские соглашения", что давало России основания раньше начать специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Об этом заявил президент России Владимир Путин.

2024-12-22T12:03

2024-12-22T12:03

2024-12-22T12:03

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"Мы должны были бы раньше сориентироваться и понять, что "Минские соглашения" наши оппоненты исполнять не собираются, что они просто водят нас за нос, вводят в заблуждение", - сказал Путин.Он напомнил, что позднее западные лидеры публично признались в том, что они и не собирались выполнять "Минские соглашения". Как выяснилось позже, они преследовали только одну цель."Они собирались только реализовать одну цель - дать время для перевооружения ВСУ для того, чтобы они подготовились к будущим боевым действиям”, - уточнил президент России.При этом он отметил, что исходя из этой цели на Западе знали, что боевые действия начнутся."А мы, понимая это, должны были действовать более решительно и своевременно. Должны были готовиться к этому и выбрать нужный момент для того, чтобы их начинать, а не ждать момента, когда дальше невозможно было ничего не делать", - добавил Путин.По мнению российского лидера, преступление может быть совершено или действием, или бездействием. В сложившейся накануне ЯСВО ситуации Москва приняла действенный сценарий.Полное интервью президента России журналисту Зарубину будет опубликовано 22 декабря на телеканале "Россия".Также на эту тему: Путин: Россия готова к компромиссам, но противник эскалирует ситуациюБольше новостей на эту тему ранее было представлено в обзоре СВО нужно было начать раньше, Зеленский послушал Путина. Итоги 19 декабря на Украине

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