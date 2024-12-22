"Нагнетают русофобский фон": Захарова рассказала об инциденте с посольством Португалии на Украине - 22.12.2024 Украина.ру
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"Нагнетают русофобский фон": Захарова рассказала об инциденте с посольством Португалии на Украине
"Нагнетают русофобский фон": Захарова рассказала об инциденте с посольством Португалии на Украине - 22.12.2024 Украина.ру
"Нагнетают русофобский фон": Захарова рассказала об инциденте с посольством Португалии на Украине
СМИ Португалии искажают факты при информировании общественности о последствиях российского ракетного удара по Киеву 20 декабря. Об этом 22 декабря заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
2024-12-22T13:51
2024-12-22T13:51
новости
россия
португалия
украина
андрей захаров
владимир зеленский
сбу
всу
ракетный удар
посольство
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По мнению российских дипломатов, в СМИ Португалии активно муссируется информация о повреждении помещений португальского посольства на Украине Киеве в результате удара Вооруженных сил РФ по военным объектам Киева 20 декабря."Журналисты нагнетают русофобский фон и искажают факты при освещении данного сюжета. Чего стоит обложка сегодняшнего выпуска одной из местных газет с обвинениями России в "обстреле дипломатического представительства", - сказано в официальном комментарии российского посольства в Португалии, опубликованном в телеграм-канале Захаровой.Российские дипломаты напомнили, что Вооруженные силы РФ бьют исключительно по военным целям и военной промышленной инфраструктуре.Они также обратили внимание на то, что ущерб зданию, в котором располагается португальская дипмиссия, был причинен работой ПВО Украины, не раз доказывавшей свою "эффективность"."В очередной раз становимся свидетелями того, что режим Зеленского размещает военные объекты и центры принятия решений, а также средства ПВО в городской черте, используя гражданскую застройку как живой щит. Это приводит к трагическим последствиям", - констатировали представители МИД РФ.Ранее на эту тему: Удар возмездия по СБУ, обстрелы и налёты. Главное на Украине на 13:00 20 декабря Также на эту тему: ВСУ, СБУ, ТЦК: подполье сообщило, кто попал под удар ВС РФ в Киеве
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новости, россия, португалия, украина, андрей захаров, владимир зеленский, сбу, всу, ракетный удар, посольство, киев, русофобия, информационная война, информационная безопасность, дезинформация, ес, дипломатия, дипломатические отношения, дипломаты, мид рф, сми, пво, впк, зрк patriot
Новости, Россия, Португалия, Украина, Андрей Захаров, Владимир Зеленский, СБУ, ВСУ, ракетный удар, посольство, Киев, Русофобия, информационная война, информационная безопасность, дезинформация, ЕС, дипломатия, дипломатические отношения, дипломаты, МИД РФ, СМИ, ПВО, ВПК, ЗРК Patriot

"Нагнетают русофобский фон": Захарова рассказала об инциденте с посольством Португалии на Украине

13:51 22.12.2024
 
© Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкБрифинг официального представителя МИД России М. Захаровой
Брифинг официального представителя МИД России М. Захаровой
© Пресс-служба МИД РФ
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СМИ Португалии искажают факты при информировании общественности о последствиях российского ракетного удара по Киеву 20 декабря. Об этом 22 декабря заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
По мнению российских дипломатов, в СМИ Португалии активно муссируется информация о повреждении помещений португальского посольства на Украине Киеве в результате удара Вооруженных сил РФ по военным объектам Киева 20 декабря.
"Журналисты нагнетают русофобский фон и искажают факты при освещении данного сюжета. Чего стоит обложка сегодняшнего выпуска одной из местных газет с обвинениями России в "обстреле дипломатического представительства", - сказано в официальном комментарии российского посольства в Португалии, опубликованном в телеграм-канале Захаровой.
Российские дипломаты напомнили, что Вооруженные силы РФ бьют исключительно по военным целям и военной промышленной инфраструктуре.
"Так, по данным Министерства обороны России, 20 декабря с.г. в украинской столице были поражены пункт управления СБУ, конструкторское бюро "Луч", занимающееся разработкой и производством ракетного вооружения, и позиции ЗРК "Patriot". Это стало ответом на украинский обстрел Ростовской области с использованием американских и английских ракет ATACMS и "Storm Shadow" 18 декабря с.г.", - отметили российские дипломаты.
Они также обратили внимание на то, что ущерб зданию, в котором располагается португальская дипмиссия, был причинен работой ПВО Украины, не раз доказывавшей свою "эффективность".
"В очередной раз становимся свидетелями того, что режим Зеленского размещает военные объекты и центры принятия решений, а также средства ПВО в городской черте, используя гражданскую застройку как живой щит. Это приводит к трагическим последствиям", - констатировали представители МИД РФ.
Ранее на эту тему: Удар возмездия по СБУ, обстрелы и налёты. Главное на Украине на 13:00 20 декабря
Также на эту тему: ВСУ, СБУ, ТЦК: подполье сообщило, кто попал под удар ВС РФ в Киеве
 
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