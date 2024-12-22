"Нагнетают русофобский фон": Захарова рассказала об инциденте с посольством Португалии на Украине
© Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкБрифинг официального представителя МИД России М. Захаровой
© Пресс-служба МИД РФ
СМИ Португалии искажают факты при информировании общественности о последствиях российского ракетного удара по Киеву 20 декабря. Об этом 22 декабря заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
По мнению российских дипломатов, в СМИ Португалии активно муссируется информация о повреждении помещений португальского посольства на Украине Киеве в результате удара Вооруженных сил РФ по военным объектам Киева 20 декабря.
"Журналисты нагнетают русофобский фон и искажают факты при освещении данного сюжета. Чего стоит обложка сегодняшнего выпуска одной из местных газет с обвинениями России в "обстреле дипломатического представительства", - сказано в официальном комментарии российского посольства в Португалии, опубликованном в телеграм-канале Захаровой.
Российские дипломаты напомнили, что Вооруженные силы РФ бьют исключительно по военным целям и военной промышленной инфраструктуре.
"Так, по данным Министерства обороны России, 20 декабря с.г. в украинской столице были поражены пункт управления СБУ, конструкторское бюро "Луч", занимающееся разработкой и производством ракетного вооружения, и позиции ЗРК "Patriot". Это стало ответом на украинский обстрел Ростовской области с использованием американских и английских ракет ATACMS и "Storm Shadow" 18 декабря с.г.", - отметили российские дипломаты.
Они также обратили внимание на то, что ущерб зданию, в котором располагается португальская дипмиссия, был причинен работой ПВО Украины, не раз доказывавшей свою "эффективность".
"В очередной раз становимся свидетелями того, что режим Зеленского размещает военные объекты и центры принятия решений, а также средства ПВО в городской черте, используя гражданскую застройку как живой щит. Это приводит к трагическим последствиям", - констатировали представители МИД РФ.
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