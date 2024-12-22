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"Нагнетают русофобский фон": Захарова рассказала об инциденте с посольством Португалии на Украине

"Нагнетают русофобский фон": Захарова рассказала об инциденте с посольством Португалии на Украине - 22.12.2024 Украина.ру

"Нагнетают русофобский фон": Захарова рассказала об инциденте с посольством Португалии на Украине

СМИ Португалии искажают факты при информировании общественности о последствиях российского ракетного удара по Киеву 20 декабря. Об этом 22 декабря заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

2024-12-22T13:51

2024-12-22T13:51

2024-12-22T13:51

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По мнению российских дипломатов, в СМИ Португалии активно муссируется информация о повреждении помещений португальского посольства на Украине Киеве в результате удара Вооруженных сил РФ по военным объектам Киева 20 декабря."Журналисты нагнетают русофобский фон и искажают факты при освещении данного сюжета. Чего стоит обложка сегодняшнего выпуска одной из местных газет с обвинениями России в "обстреле дипломатического представительства", - сказано в официальном комментарии российского посольства в Португалии, опубликованном в телеграм-канале Захаровой.Российские дипломаты напомнили, что Вооруженные силы РФ бьют исключительно по военным целям и военной промышленной инфраструктуре.Они также обратили внимание на то, что ущерб зданию, в котором располагается португальская дипмиссия, был причинен работой ПВО Украины, не раз доказывавшей свою "эффективность"."В очередной раз становимся свидетелями того, что режим Зеленского размещает военные объекты и центры принятия решений, а также средства ПВО в городской черте, используя гражданскую застройку как живой щит. Это приводит к трагическим последствиям", - констатировали представители МИД РФ.Ранее на эту тему: Удар возмездия по СБУ, обстрелы и налёты. Главное на Украине на 13:00 20 декабря Также на эту тему: ВСУ, СБУ, ТЦК: подполье сообщило, кто попал под удар ВС РФ в Киеве

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