"Он озлобляется": эксперт раскрыл, почему в случае проигрыша Трамп угрожает "кошмаром во всем мире" - 14.08.2024 Украина.ру
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"Он озлобляется": эксперт раскрыл, почему в случае проигрыша Трамп угрожает "кошмаром во всем мире"
"Он озлобляется": эксперт раскрыл, почему в случае проигрыша Трамп угрожает "кошмаром во всем мире" - 14.08.2024 Украина.ру
"Он озлобляется": эксперт раскрыл, почему в случае проигрыша Трамп угрожает "кошмаром во всем мире"
Пока предвыборная динамика для Трампа складывается явно отрицательно, и его рейтинги это отображают. В рамках интервью Илону Маску он пытался показать, что "если вы не проголосуете за меня, то начнется третья мировая война, кошмар во всем мире". Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог-международник Дмитрий Бавырин
2024-08-14T04:15
2024-08-14T04:15
новости
сша
запад
дональд трамп
илон маск
камала харрис
выборы
президентские выборы
рейтинг
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У экс-президента США Дональда Трампа сейчас большой антирейтинг, и он озлобляется, потому что понимает, что проигрывает. Его аналитик должны ему об этом говорить, отметил эксперт. В Пенсильвании вице-президент США Камала Харрис его опередила, а если проигрываешь в Пенсильвании, значит, проигрываешь выборы, рассказал политолог.Если экономика США будет переживать кризис, пойдет рост цен на бензин, а это очень ощутимо для граждан, тогда у Дональда Трампа появится шанс. Во время экономического кризиса американцы любят менять власть, указал Бавырин.Американцы в большинстве своем национал-эгоисты. Для них все остальное - это "разборки в далекой колонии". Не все, конечно, но американский избиратель будет смотреть на свое экономическое благополучие, заключил собеседник издания.Полный текст интервью Дмитрия Бавырина: Вторжение ВСУ в Курскую область − не хитрый план, а попытка сделать хоть что-то в кризис читайте на сайте Украина.руО том, зачем высокомерный Запад опять ставит перед собой нереальные и несбыточные задачи на Украине - в авторской статье Владимира Скачко: Камбэк Авакова*. Как США толкают во власть уголовного преступника, садиста и предателя* - внесен в России в перечень террористов и экстремистов
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, сша, запад, дональд трамп, илон маск, камала харрис, выборы, президентские выборы, рейтинг
Новости, США, Запад, Дональд Трамп, Илон Маск, Камала Харрис, выборы, президентские выборы, рейтинг

"Он озлобляется": эксперт раскрыл, почему в случае проигрыша Трамп угрожает "кошмаром во всем мире"

04:15 14.08.2024
 
© AP / Evan VucciТрамп. Покушение
Трамп. Покушение - РИА Новости, 1920, 14.08.2024
© AP / Evan Vucci
Читать в
Пока предвыборная динамика для Трампа складывается явно отрицательно, и его рейтинги это отображают. В рамках интервью Илону Маску он пытался показать, что "если вы не проголосуете за меня, то начнется третья мировая война, кошмар во всем мире". Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог-международник Дмитрий Бавырин
У экс-президента США Дональда Трампа сейчас большой антирейтинг, и он озлобляется, потому что понимает, что проигрывает. Его аналитик должны ему об этом говорить, отметил эксперт.
В Пенсильвании вице-президент США Камала Харрис его опередила, а если проигрываешь в Пенсильвании, значит, проигрываешь выборы, рассказал политолог.
Если экономика США будет переживать кризис, пойдет рост цен на бензин, а это очень ощутимо для граждан, тогда у Дональда Трампа появится шанс. Во время экономического кризиса американцы любят менять власть, указал Бавырин.

"Пока динамика для Трампа явно отрицательна, и рейтинги это отображают. Трамп в рамках интервью [предпринимателю Илону] Маску он пытался показать, что если вы не проголосуете за меня, начнется третья мировая война, кошмар во всем мире", - добавил он.

Американцы в большинстве своем национал-эгоисты. Для них все остальное - это "разборки в далекой колонии". Не все, конечно, но американский избиратель будет смотреть на свое экономическое благополучие, заключил собеседник издания.
Полный текст интервью Дмитрия Бавырина: Вторжение ВСУ в Курскую область − не хитрый план, а попытка сделать хоть что-то в кризис читайте на сайте Украина.ру
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Михаил Поликарпов интервью
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Михаил Поликарпов: ВСУ играют ва-банк под Курском, как немцы в Арденнах в 1945 годуНаступление ВСУ в Курской области — это попытка сыграть ва-банк. Противник решил играть асимметрично, потому что партию обороны в Донбассе он шаг за шагом проигрывает
 
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Заголовок открываемого материала
04:30Но они просчитались: военкор Ермаков рассказал, как ВСУ растянули фронт и попали в собственную ловушку
04:15"Он озлобляется": эксперт раскрыл, почему в случае проигрыша Трамп угрожает "кошмаром во всем мире"
04:00Был информационный шок: политолог о том, причастны ли спецслужбы Британии к атаке на Курскую область
03:45"Война 08.08.08": Ищенко объяснил, почему события в Грузии похожи на специальную военную операцию
03:30"Первый шок уже прошел". Военкор рассказал, сколько еще продлится "кавалерийский наскок" ВСУ в Курске
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03:00Ищенко: осетинские народы мечтают объединиться в России, пока гордая Абхазия строит свое государство
19:30Дмитрий Бавырин: Вторжение ВСУ в Курскую область − не хитрый план, а попытка сделать хоть что-то в кризис
19:03Всесторонняя помощь курянам, продвижение ВС РФ в Донбассе, отношения Киева и Минска. Итоги 13 августа
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