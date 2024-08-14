"Он озлобляется": эксперт раскрыл, почему в случае проигрыша Трамп угрожает "кошмаром во всем мире"
© AP / Evan VucciТрамп. Покушение
© AP / Evan Vucci
Пока предвыборная динамика для Трампа складывается явно отрицательно, и его рейтинги это отображают. В рамках интервью Илону Маску он пытался показать, что "если вы не проголосуете за меня, то начнется третья мировая война, кошмар во всем мире". Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог-международник Дмитрий Бавырин
У экс-президента США Дональда Трампа сейчас большой антирейтинг, и он озлобляется, потому что понимает, что проигрывает. Его аналитик должны ему об этом говорить, отметил эксперт.
В Пенсильвании вице-президент США Камала Харрис его опередила, а если проигрываешь в Пенсильвании, значит, проигрываешь выборы, рассказал политолог.
Если экономика США будет переживать кризис, пойдет рост цен на бензин, а это очень ощутимо для граждан, тогда у Дональда Трампа появится шанс. Во время экономического кризиса американцы любят менять власть, указал Бавырин.
"Пока динамика для Трампа явно отрицательна, и рейтинги это отображают. Трамп в рамках интервью [предпринимателю Илону] Маску он пытался показать, что если вы не проголосуете за меня, начнется третья мировая война, кошмар во всем мире", - добавил он.
Американцы в большинстве своем национал-эгоисты. Для них все остальное - это "разборки в далекой колонии". Не все, конечно, но американский избиратель будет смотреть на свое экономическое благополучие, заключил собеседник издания.
Полный текст интервью Дмитрия Бавырина: Вторжение ВСУ в Курскую область − не хитрый план, а попытка сделать хоть что-то в кризис читайте на сайте Украина.ру
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