https://ukraina.ru/20240814/1056854111.html

"Он озлобляется": эксперт раскрыл, почему в случае проигрыша Трамп угрожает "кошмаром во всем мире"

"Он озлобляется": эксперт раскрыл, почему в случае проигрыша Трамп угрожает "кошмаром во всем мире" - 14.08.2024 Украина.ру

"Он озлобляется": эксперт раскрыл, почему в случае проигрыша Трамп угрожает "кошмаром во всем мире"

Пока предвыборная динамика для Трампа складывается явно отрицательно, и его рейтинги это отображают. В рамках интервью Илону Маску он пытался показать, что "если вы не проголосуете за меня, то начнется третья мировая война, кошмар во всем мире". Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог-международник Дмитрий Бавырин

2024-08-14T04:15

2024-08-14T04:15

2024-08-14T04:15

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У экс-президента США Дональда Трампа сейчас большой антирейтинг, и он озлобляется, потому что понимает, что проигрывает. Его аналитик должны ему об этом говорить, отметил эксперт. В Пенсильвании вице-президент США Камала Харрис его опередила, а если проигрываешь в Пенсильвании, значит, проигрываешь выборы, рассказал политолог.Если экономика США будет переживать кризис, пойдет рост цен на бензин, а это очень ощутимо для граждан, тогда у Дональда Трампа появится шанс. Во время экономического кризиса американцы любят менять власть, указал Бавырин.Американцы в большинстве своем национал-эгоисты. Для них все остальное - это "разборки в далекой колонии". Не все, конечно, но американский избиратель будет смотреть на свое экономическое благополучие, заключил собеседник издания.Полный текст интервью Дмитрия Бавырина: Вторжение ВСУ в Курскую область − не хитрый план, а попытка сделать хоть что-то в кризис читайте на сайте Украина.руО том, зачем высокомерный Запад опять ставит перед собой нереальные и несбыточные задачи на Украине - в авторской статье Владимира Скачко: Камбэк Авакова*. Как США толкают во власть уголовного преступника, садиста и предателя* - внесен в России в перечень террористов и экстремистов

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новости, сша, запад, дональд трамп, илон маск, камала харрис, выборы, президентские выборы, рейтинг