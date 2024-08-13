https://ukraina.ru/20240813/1056846182.html

Дмитрий Бавырин: Вторжение ВСУ в Курскую область − не хитрый план, а попытка сделать хоть что-то в кризис

Дмитрий Бавырин: Вторжение ВСУ в Курскую область − не хитрый план, а попытка сделать хоть что-то в кризис - 13.08.2024 Украина.ру

Дмитрий Бавырин: Вторжение ВСУ в Курскую область − не хитрый план, а попытка сделать хоть что-то в кризис

Посла атаки на Курскую область полностью свернута идея переговорного трека для обеих сторон. Но говорить о том, что это продлило конфликт, можно из теории, что этот переговорный трек к чему-то привел бы. А на нынешнем этапе нет ощущения, что если бы начались переговоры, они были бы результативными.

2024-08-13T19:30

2024-08-13T19:30

2024-08-13T19:30

интервью

курская область

украина

россия

дональд трамп

владимир зеленский

илон маск

украина.ру

вооруженные силы украины

f-16

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Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог-международник Дмитрий Бавырин.- Дмитрий, означает ли это, что пути к мирным переговорам после атаки на Курскую область отрезаны?- Давайте не ограничивать Россию и Владимира Владимировича в возможностях, но пока Курская область не будет зачищена от украинских военных, ни о каких переговорах речь идти не может. Там идет, строго говоря, антитеррористическая операция. А после давайте не ограничивать себя в маневре, потому что любой военный конфликт завершается переговорами.Но я бы обратил внимание на то, что как только в глобальном медийном пространстве возникает тема переговоров с подачи Венгрии, Китая или даже отдельных сил на Западе, сразу же происходит что-то такое, когда этот вопрос становится психологически неактуальным. Не призываю искать в этом заговор, но нахожу в этом определённую закономерность.- Есть версия о том, что подготовку и координацию вторжения в Курскую область осуществляли британские спецслужбы и военные. Мы помним и о роли Бориса Джонсона в срыве мирных переговоров в 2022 году.- Британия с самого начала конфликта глубоко в него вовлечена. Британские спецслужбы судя по всему, не поставили в известность другие органы британской власти. То, что началось в Курской области, стало для британских СМИ сюрпризом, причем на прямые вопросы их эксперты отвечали что-то вроде "мы сами не понимаем, зачем это нужно, это ошибка, это срыв".Было непонимание тактики Киева, сейчас они уже выровнялись и появилась более понятная палитра мнений. А тогда был некий информационный шок. Так что, если британские спецслужбы причастны, то они действовали автономно от тех ветвей власти, которые отвечают за медийку.- Эксперты полагают, что вторжением в Курскую область киевский режим и те, кто дергает его за нитки, попытались создать для России эффект Вьетнама. То есть наступление Вьетконга в 1968 году вызвало волну антивоенных настроений в американском обществе, что привело в итоге к выводу армии США из Вьетнама. Был ли в планах киевского руководства такой расчет?- Мне кажется, что в данной ситуации у киевского руководства не было четкого плана. Была попытка, в зависимости от результата которой они собирались действовать в дальнейшем. Их ситуация в Донбассе, в международной политике близка к критической. И нужно делать что-то, нельзя просто сидеть. То есть система, режим, государство в кризисе, партнёры не понимают, ты должен делать что-то. Если представить себя на месте Зеленского, то на столе лежат какие-то варианты, делаешь что-то, и дальше по ситуации думаешь, что дальше.То есть это не хитрый план стратегии, это ближе к тезису "умри ты сегодня, а я завтра". Зеленскому нужно было выиграть время. Он время так или иначе выиграл. Потому что сейчас западные элиты повернули машину пропаганды, получив новый информационный повод: Украина сделала фантастические успехи, надо им оказывать поддержку дальше, они не сидят сложа руки и ждут, пока российские войска дойдут до Киева.Потому что последние полгода был тренд сомневаться в том, что Украину надо поддерживать, и F-16 тоже ничего не изменят, об этом западные же военные эксперты и политики говорили, в том числе тех стран, которые передавали самолеты.- Тем не менее Дональд Трамп судя по его интервью Илону Маску придерживается прежних позиций по конфликту на Украине. Насколько высоки его шансы одержать победу в президентской гонке?- Шансы Трампа независимо от ситуации на фронте падают очень ощутимо. У него есть стабильная группа поддержки, но то, что называют политической машиной со стороны демократов, включилась очень бодренько под раскрутку Камалы Харрис. Сама она от журналистов бегает, но провела большую работу над ошибками, хотя это можно назвать переобуванием в воздухе. Она изменила свою позицию по ряду вопросов, стала меньше хихикать, в общем демократам удалось объединить свою паству вокруг Камалы, и ее рейтинги растут.Она бывший прокурор и не будет зависать на дебатах с Трампом, как Джо Байден. Пока динамика для Трампа явно отрицательна, и рейтинги это отображают. Трамп в рамках интервью Маску он пытался показать, что если вы не проголосуете за меня, начнется третья мировая война, кошмар во всем мире. Мы, конечно, за Трампа болеем, но американцы в большинстве своем национал-эгоисты. Для них все остальное это разборки в далекой колонии. Не все, конечно, но американский избиратель будет смотреть на свое экономическое благополучие.У них один президент уже еле ходит, еле говорит. И вот как альтернатива идет тоже вредный, очень пожилой, осунувшийся, и попробовавший себя в Белом доме товарищ, который любит драму. И американцы уже думают не о России и Украине, а хотят ли они такого персонажа еще на четыре года.У Трампа большой антирейтинг, и он озлобляется, потому что понимает, что проигрывает. Его аналитик должны ему об этом говорить. В Пенсильвании его Камала обошла, а если проигрываешь в Пенсильвании, значит, проигрываешь выборы.Пока динамика для Трампа отрицательна. Если экономика США будет переживать кризис, пойдет рост цен на бензин, а это очень ощутимо для американцев, тогда у Трампа появляется шанс. При экономических невзгодах американцы склонны менять власть.- Насколько плацдарм, который ВСУ пытаются создать в Курской области, затянет вооруженный конфликт?- Сейчас полностью свернута идея переговорного трека для обеих сторон. Но говорить о том, что это продлило конфликт, можно из теории, что этот переговорный трек к чему-то привел бы. А на нынешнем этапе у меня нет ощущения, что если бы начались переговоры они были бы результативными. Ни одна из сторон не готова отказаться от своих принципиальных требований, которые для другой стороны являются неприемлемыми.О том, что происходит в Курской области, читайте в материале "КТО в Курской, Белгородской и Брянской областях: суть режима, особенности и ограничения"

https://ukraina.ru/20240812/1056821740.html

https://ukraina.ru/20240812/1056823901.html

https://ukraina.ru/20240813/1056836239.html

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Денис Рудометов

Денис Рудометов

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Денис Рудометов

интервью, курская область, украина, россия, дональд трамп, владимир зеленский, илон маск, украина.ру, вооруженные силы украины, f-16