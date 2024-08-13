https://ukraina.ru/20240813/1056844560.html

Камбэк Авакова*. Как США толкают во власть уголовного преступника, садиста и предателя

Камбэк Авакова*. Как США толкают во власть уголовного преступника, садиста и предателя - 13.08.2024 Украина.ру

Камбэк Авакова*. Как США толкают во власть уголовного преступника, садиста и предателя

Высокомерный и яйцеголовый Запад опять ставит перед собой высокие, но нереальные и несбыточные задачи на Украине. Хочет поменять одного конченого неонациста на другого и склонить Россию на переговоры по Украине с этим отморозком №2.

2024-08-13T16:42

2024-08-13T16:42

2024-08-13T16:42

сша

украина

арсен аваков

владимир зеленский

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украинская власть

свр

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мнения

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Речь идет о том, что пресс-бюро Службы внешней разведки (СВР) России сообщило о планах США в ближайшее время сменить просроченного фюрера неонацистов Владимира Зеленского, с 21 мая сего года нелегитимного президента Украины, на такого же давно протухшего нацика Арсена Авакова* (внесен в России в перечень террористов и экстремистов), экс-главу МВД Украины после госпереворота 2014 года.Причем США изначально и честно говорят о главном парадоксе возможной замены – о том, что новый кандидат в "гетманы" Украины совсем не подходит России. И что она никогда не сядет с ним за стол переговоров, как бы того ни хотели американцы и пристегнутые к ним холуйством и безысходностью европейцы. "К сильным сторонам Авакова американцы относят его тесные связи с украинскими националистическими формированиями и сохраняющиеся у него контакты с лидерами европейских стран", — совершенно справедливо говорит российская СВР. Ведь Аваков в бытность чиновником на Харьковщине и потом министром внутренних дел Украины всегда поддерживал и даже пестовал "Азов" **, неонацистский карательный батальон убийц и погромщиков, который в 2019 году даже 39 американских конгрессменов требовали признать террористической организацией после того, как всплыли связи украинских ультраправых с единомышленниками на Западе, в том числе, и в США.Сейчас же США, которые всячески хотят склонить Россию к переговорам с Украиной и таким образом получить передышку, необходимую для подготовки к более основательной войне с Москвой, предъявляют Зеленскому его неонацистскую упоротость. Именно она сделала невозможными его переговоры с президентом России Владимиром Путиным (Зеленский сам себе своим указом еще в сентябре 2022 года запретил переговоры с хозяином Кремля). Но Аваков в плане верности неонацистским постулатам и звериной русофобии ничем не лучше Зеленского. Вот и получается, что США то ли не нужны переговоры и они с заменой Зеленского на Авакова просто тянут время (а это все та же передышка). То ли используют тему переговоров для смены одной своей марионетки, которая всем основательно надоела, на другую, которая, несомненно, еще надоест.Второй аргумент Вашингтона при смене Зеленского на Авакова еще более смешной и даже абсурдный. США-де прорабатывают варианты замены украинского руководителя на "более управляемую и менее коррумпированную фигуру", которая должна устроить большинство западных союзников США. Хорошая цель, но при чем тут Аваков?! С точки зрения мздоимства и коррупционности на нем давно негде ставить клеймо.Причем уже тогда, когда Зеленский еще кривлялся на сцене и поигрывал причинным местом на всяких музыкальных инструментах, Аваков уже брал взятки в обе руки и за обе щеки. И при этом еще и с 1993 года обвинялся в убийстве деловых партнеров, политических подкупах при получении всяких должностей, злостном превышении властных и должностных полномочий, повлекших тяжкие последствия, и т. д. С 31 января 2012 года он был объявлен в международный розыск по линии Интерпола, а Червонозаводской райсуд Харькова избрал в отношении него меру пресечения — содержание под стражей. Аваков даже был арестован в Италии, где нажил на наворованные "кровные" уютные "хатынки" и добросовестно там прятался. Как гонимый "пророссийской властью" президента Виктора Януковича "украинский демократ", которого Италия не выдала по запросу об экстрадиции.Госпереворот 2014 года освободил Авакова как подлинного демократа от всех обвинений и сделал главой МВД. Но уж6е в 2016 году даже постмайданная власть пыталась возбудить против Авакова уголовное дело по обвинении в коррупции, но быстро одумалась – кто-то же должен был защищать бенефициаров госпереворота.А Аваков был жесток и безжалостен и к "врагами рейха", и к своим личным недругам. Уже в марте 2014 года он потряс всех практически бессудной классической расправой с Александром Музычко по кличке "Сашко Билый", который осмелился публично пообещать министру повесить его на дереве. За такую дерзость Сашко Билый был расстрелян милицейским спецназом Авакова в придорожном генделыке якобы при попытке то ли бегства, то ли нападения на правоохранителей. При этом руки у него было связаны сзади за спиной. Министр Аваков демократично и публично заявил: "Если какие-то бандиты угрожают министру, я этот вызов принимаю и готов принять любой вызов".Некоторые нацики и после этого пытались его отставить через Верховную Раду, даже штурмовали по этому поводу парламент, но безрезультатно − Аваков пробыл главой МВД Украины дольше всех остальных – с 2015 по 2021 год.В России Следственный комитет (СКР) еще 21 июня 2014 года возбудил уголовное дело в отношении Авакова, обвинив в организации убийств, применении запрещенных средств и методов ведения войны, воспрепятствовании профессиональной деятельности журналистов и похищении людей в ходе вооруженного противостояния на востоке Украины. А 9 июля 2014 года Басманный районный суд города Москвы рассмотрел и удовлетворил ходатайство СКР о заочной мере пресечения в виде заключения Авакова под стражу. Были и другие обвинения – в терроризме, преследовании россиян, убийствах, вмешательстве в выборы и т. д.1 ноября 2018 года против Авакова были введены российские санкции, а 2 октября 2023 года Росфинмониторинг включил Авакова в перечень террористов и экстремистов.Не исключено, что это обилие компромата на Авакова, тотальная запятнанность его в криминале и стали одной их главных причин, почему США остановили свой выбор на нем при замене Зеленского. Такой человек хорошо управляем и подконтролен. Как и смененный. Таким образом, Аваков – абсолютно управляемая фигура. Он давно сидит на кукане западных спецслужб. И ЦРУ, и MI6 прекрасно знают, как он начинал свою карьеру, и где за границей у него находятся объекты недвижимости, которые при желании можно всегда конфисковать, и такой угрозой давить, добиваясь нужного поведения.Но таких продажных, запятнанных кровью и уголовщиной людей на Украине среди фюреров неонацистов – хоть пруд пруди. Так почему же еще Аваков привлек внимание американских селекционеров, тасующих колоду пастухов украинской демократии? И почему именно сейчас?Да очень просто. Во-первых, Аваков вынужденно ушел в отставку в 2021 году, когда его начали обвинять в том, что он хочет узурпировать власть и придавить нового президента Зеленского, который тогда нужен был американцам. Тогда и была заложена мина противостояния между этими двумя персонажами. Теперь же Аваков придет "отомстить за кадровое поругание" и не будет миндальничать с Зеленским, а либо отпустит восвояси (если США настоят на этом), либо утилизирует без всякого сожаления. Как человека, который "слишком много знал" и начал мешать.Однако на сегодняшний день Аваков номинально вне власти, а значит, лично не замешан во всех преступлениях и крови украинцев, пролитой при просроченном фюрере неонацистов и в рамках СВО, и при мобилизации, и во всех репрессиях, которые Зеленский устроил собственной стране и ее народу. Сегодня он как бы "чист"и в то же время – в грязи по уши в прошлом.Наконец, во-вторых, после обязательного провала ВСУ в Курской области США, не исключено, понадобится тот, кто должен ответить за эту авантюру и провокацию, истощившую потенциал неонацистской Украины, с таким трудом накачиваемой оружием из всех страна НАТО и всего Запада. Зеленский, которого уже обвиняют в "курском самоуправстве" − самая подходящая кандидатура для этого.Однако, с другой стороны, все на Украине не так просто, как кажется. Зеленского от рокировки с непредсказуемым концом могут спасти как минимум, три обстоятельства.Первое: Аваков – патентованный предатель, который всегда работал исключительно на себя и предал всех, с кем ему доводилось работать. Сегодня, по данным СВР России, вопрос замены Зеленского на Авакова "обсуждается с лидерами ведущих украинских оппозиционных партий "Батькивщина" Юлии Тимошенко и "Европейская солидарность" Петра Порошенко, а также с рядом влиятельных депутатов Верховной рады от правящей партии "Слуга народа".Но, напомню, Аваков всех этих людей уже предал и продал при получении должностей. Равно как и предал даже первого "оранжевого мессию" – президента Виктора Ющенко, с которым мутил первый успешный антиконституционный переворот в 2004 году. Хотел он предать и Зеленского, но, как видим, просто не успел – тот его "съел" раньше.И все эти люди – хоть и марионетки марионетками, но из вредности и злорадности могут ставить палки в колеса новой американской креатуре.Второе: для США важно, чтобы Зеленский еще загрузился всем негативом (политическим, экономическим, военным, культурно-духовным), который характеризует сегодня украинскую действительность. Только тогда замена "загруженного" создаст (может создать) иллюзию обновления в глазах всех.Без этого замена одного клоуна на другого бессмысленна. Несмотря даже на то, что, по данным СВР, в американской элите растет недовольство Зеленским из-за угрожающего выхода эскалации далеко за пределы Украины. И что в Демократической и в Республиканской партиях все громче звучат голоса тех, кто сомневается "в целевом расходовании миллиардов долларов военной помощи", и обвиняет Зеленского в лихорадочных действиях ради сохранения собственных властных позиций на Украине;Третье: с кандидатурой Авакова -- как потенциального переговорщика от Украины -- еще должна согласиться Россия, которую США намереваются обмануть и таким образом навязать ей договорные обманки типа "Минск-3" или "Стамбул-2".А Россия, как уже было замечено выше, свое слово относительно Авакова уже сказала. Устами СКР.Но Белый дом на фоне недовольства в США, утверждает СВР, уже поручил аффилированным с ним грантоедам и соросятам из неправительственных организаций (НПО) проработать сценарий прихода Авакова к власти. Так что события на Украине обещают одарить наблюдателей новыми сюжетами из жизни тамошнего террариума демократов. Noblesse oblige (ноблес оближ), как сказали бы во Франции, где знают, к чему обязывает безвыходное положение…* - внесен в России в перечень террористов и экстремистов** - запрещённая в России террористическая организацияЕще на эту же тему читайте в материале "США нашли замену Зеленскому. Названа фамилия, готовится смена режима"

https://ukraina.ru/20190305/1022896521.html

https://ukraina.ru/20231124/1051283038.html

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