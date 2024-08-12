https://ukraina.ru/20240812/1056828098.html

Харрис переломила ход борьбы с Трампом, но радоваться ей рано: новый поворот президентской гонки в США

Харрис переломила ход борьбы с Трампом, но радоваться ей рано: новый поворот президентской гонки в США - 12.08.2024 Украина.ру

Харрис переломила ход борьбы с Трампом, но радоваться ей рано: новый поворот президентской гонки в США

Избирательная кампания в США переходит в активную фазу: все кандидаты определены, предвыборные мероприятия проходят в разных концах страны, а социологические исследования не дают однозначного ответа о фаворите, так что борьба за избирателей в самом разгаре.

2024-08-12T17:46

2024-08-12T17:46

2024-08-12T17:46

эксклюзив

сша

президентские выборы

дональд трамп

камала харрис

джо байден

рейтинг

ирак

израиль

politico

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/103329/58/1033295891_0:254:3072:1982_1920x0_80_0_0_544153e41c5c16a2acad4f9fef9badd1.jpg

Преимущество Трампа растаяло за считанные дниВице-президент США Камала Харрис, которую через неделю должны официально утвердить в статусе кандидата в президенты от Демократической партии, и её напарник губернатор Миннесоты Тим Уолц провели первое совместное предвыборное турне, посетив за пять дней пять колеблющихся штатов (Пенсильванию, Мичиган, Висконсин, Аризону, Неваду), финальной точкой стал митинг в Лас-Вегасе 10 августа. Если на старте противостояния с бывшим американским президентом республиканцем Дональдом Трампом Харрис уступала во всех из них, то сейчас она не просто сократила отставание, а вырвалась вперёд в Мичигане и Висконсине.Демократы всё ещё пребывают в состоянии эйфории от того, что у них появилась надежда, хотя казалось, что для партии всё уже потеряно, когда действующий президент страны Джо Байден, явно уступающий в борьбе с возрастом, настаивал, что именно он будет баллотироваться. В конце концов глава государства отступил, почему – объяснил в интервью телеканалу CBS от 11 августа: чтобы не допустить победы на выборах Трампа, хотя и считает большой честью быть президентом. Впрочем, есть другие, более реалистичные версии выхода Байдена из гонки – прежде всего угроза применения 25-й поправки к Конституции США об отстранении президента от власти, но речь уже не о нём."Медовый месяц" Харрис продолжается, и букмекеры, которые меньше недели назад называли фаворитом Трампа, сейчас оценивают её шансы на победу 5 ноября выше (52,1% против 46,3%). Более того, перелом произошёл и на общефедеральном уровне: опросы показывают минимальное, но всё же преимущество вице-президента над бывшим президентом. Разница в 0,5% означает, что одни социологические исследования отдают превосходство Трампу, другие – Харрис, причём примерно с одинаковыми цифрами. Так что борьба за голоса граждан продолжается, и победить в ней может как один, так и другая.Переломным моментом могут стать дебаты. До конца, правда, непонятно, когда они пройдут: Трамп утверждает, что 4 и 10 сентября в Пенсильвании на телеканалах Fox News и ABC News соответственно, а 25 сентября – на NBC в Мичигане. Демократы согласовали пока только 10-е, как и планировалось изначально. 45-й президент после словесной дуэли с Байденом хвалился, что всегда был хорош в дебатах и благодаря им победил на выборах-2016, но схватка 27 июня была изначально неравной. Камалу он тоже не считает сильным оппонентом, однако не стоит недооценивать ситуацию – если сентябрьские встречи пройдут действительно в Пенсильвании и Мичигане, то это штаты, где преимущество принадлежит Харрис: 50% против 46%.При этом в вопросах, которые волнуют население страны больше всего и в значительной степени определят победителя, - речь об иммиграции и финансовом благополучии – американцы больше доверяют Трампу, нежели Харрис.Любопытно кстати, с какими тезисами по этим темам вице-президент пойдёт на дебаты. После запуска избирательной кампании она избегает общения с журналистами, а свою предвыборную программу обещала представить лишь на этой неделе.Война компроматов становится неотъемлемой частью избирательной кампанииВ политике, как на войне, как известно, все средства хороши, а когда на кону победа на президентских выборах – тем более. Штабы обоих кандидатов изо всех сил принялись за поиск компромата друг на друга, чтобы как можно сильнее дискредитировать конкурентов в глазах избирателей.Так, несколько часов назад Трамп обвинил Харрис в подлоге: якобы опубликованный демократами снимок огромной толпы сторонников Камалы сгенерирован искусственным интеллектом и не имеет ничего общего с действительностью - в отражении самолёта видна пустая площадка. Бывший президент назвал это вмешательством в выборы и призвал снять с них Харрис.Демократы все обвинения отрицают, заявляя, что фотография сделана в Мичигане в момент, когда 15 000 человек ждали вице-президента. Кроме того, Трамп уличил соперницу в краже его идеи об отмене налогов на чаевые для работников сферы услуг: она озвучила эту инициативу на предвыборном митинге в Лас-Вегасе 10 августа.Отсидеться не дадут и Уолцу. Большой резонанс вызвало появившееся недавно в сети видео, датированное 2018 годом, на котором губернатор Миннесоты, выступая за введение запрета на владение штурмовым оружием, заявил, что носил оружие лишь "на войне". Всем прекрасно известно, что Уолц отдал долгие 24 года службе в Национальной гвардии США, но в боевых действиях он никогда не участвовал. Кандидат в вице-президенты от республиканцев Джей Ди Вэнс упрекнул своего оппонента в том, что он покинул службу как только стало известно о перспективе направления его подразделения в Ирак.“Не притворяйся тем, кем ты не являешься. Мне было бы стыдно, если бы я сказал, что лгал о своей военной службе, как это сделал ты”, - заявил Ди Вэнс, который в Ираке отслужил в составе 2-го авиакрыла морской пехоты.Столкнувшись с волной критики, предвыборный штаб демократов поспешил оправдаться: губернатор оговорился, тут же вдогонку подчёркивая, что он действительно имел дело с боевым оружием, и что он никогда не принизит служение американцев своей стране. В биографию Уолца на официальном сайте предвыборной кампании даже внесли изменения, заменив фразу “старший сержант на пенсии” на “служивший старшим сержантом”.А ещё губернатору припомнили, как в 2020 году при его попустительстве погромщики движения BLM разгромили центр Миннеаполиса после убийства полицейскими афроамериканца Джорджа Флойда, а супруга Уолца Гвен даже рассказала, как ей нравился запах горящих покрышек, и она специально открывала пошире окна, чтобы насладиться им.Спешная замена Байдена создала серьёзные проблемы для ХаррисРост рейтингов Харрис за неделю можно было бы расценивать как успешную работу её команды, но, как стало известно от источников газеты Politico, там не всё так гладко: внутри предвыборного штаба возникла напряжённость по мере того, как группа новых старших политстратегов берёт на себя руководство кампанией, укомплектованной преимущественно теми людьми, которых приняли на работу, когда кандидатом от демократов был Байден, а они известны пренебрежительным отношением к Харрис."Начавшиеся трения стали результатом беспрецедентного разворота кампании демократов менее чем за три месяца до выборов. Это сложнейшая задача, которая потребовала интеграции двух политических миров при одновременном выборе кандидата в вице-президенты и борьбе с экс-президентом Дональдом Трампом", - говорится в статье.Председателем штаба Байдена была бывший заместитель руководителя аппарата сотрудников Белого дома Джен О'Мэлли-Диллон, она же стала руководителем штаба Харрис и попросила дать гарантии, что её полномочия не будут ограничены после прихода политтехнологов Дэвида Плаффа, Стефани Каттера и Митча Стюарта, в своё время работавших с 44-м президентом США Бараком Обамой.Помимо этого, часть соратников обвинила Харрис в антисемитизме из-за выбора в качестве напарника Уолца, а не губернатора Пенсильвании еврейского происхождения Джоша Шапиро, хотя он помог бы заручиться поддержкой населения крупнейшего колеблющегося штата, в котором правит. Пропалестинские демократы убедили Харрис в необходимости не выбирать кандидатом в вице-президенты политика со столь выраженной произраильской позицией, чтобы не оттолкнуть выходцев из арабских стран и той части избирателей, которые против поддержки Израиля Вашингтоном, пишет Politico.О сильных сторонах тех, кто в январе 2025 года может встать во главе Соединённых Штатах, читайте в материале Трамп vs Харрис: Вайнер назвал козыри каждого и оценил шансы на победу

https://ukraina.ru/20240812/1056744045.html

https://ukraina.ru/20240806/1056716160.html

сша

ирак

израиль

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2024

Евгения Кондакова

Евгения Кондакова

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Евгения Кондакова

эксклюзив, сша, президентские выборы, дональд трамп, камала харрис, джо байден, рейтинг, ирак, израиль, politico, демократическая партия, fox news