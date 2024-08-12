https://ukraina.ru/20240812/1056811814.html

"До черты невозврата"? Украинские и российские эксперты и политики о курской авантюре Киева

"До черты невозврата"? Украинские и российские эксперты и политики о курской авантюре Киева - 12.08.2024 Украина.ру

"До черты невозврата"? Украинские и российские эксперты и политики о курской авантюре Киева

В украинском экспертном сообществе думают о том, чего достиг киевский режим заходом в Курскую область России и что он может в результате потерять.

2024-08-12T08:04

2024-08-12T08:04

2024-08-12T08:04

эксклюзив

россия

курская область

киев

михаил павлив

валерий герасимов

владимир путин

офицеры россии

генштаб

вооруженные силы украины

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Утром 6 августа ВСУ попытались захватить участок территории Суджанского района Курской области России. В Курской, Белгородской и Брянской областях введен режим контртеррористической операции. В Курской области также действует режим ЧС федерального характера.Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов докладывал президенту РФ Владимиру Путину, что военные остановили продвижение ВСУ, и что операция завершится разгромом противника и выходом на госграницу.Ситуация напряженная. В нось на 11 августва ВСУ нанесли массированный ракетный удар по Курску. Как сообщил утром в воскресенье врио губернатора Алексей Смирнов, обломки сбитой украинской ракеты упали на многоэтажный дом в Курске, пострадали 15 человек. Дано поручение оказать помощь людям, имущество которых повреждено.ВРИО губернатора также проинформировал в своем телеграм-канале, что в пункты временного размещения (ПВР) продолжают прибывать жители приграничных районов, их распределяют как на территории Курской области, так и в ПВР других регионов.Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в связи с ударом по Курску и атаками дронов на ряд российских регионов заявила, что все эти обстрелы и атаки "носят ярко выраженный террористический характер" и призваны запугать гражданское население России.Пока все это продвижение ВСУ "напоминает типичную рейдовую операцию, первоначальный успех которой подстегнул к тому, чтобы ввести еще резервы и масштабирование", считает украинский политтехнолог Андрей Золотарев. В эфире ютуб-канала Александра Шелеста* он отметил, что ВСУ контролируют сейчас определенную территорию в Курской области России, но задал вопрос "как это влияет на стратегический баланс войны?"По мнению эксперта, формулировка об усилении переговорной позиции Киева не выдерживает критики, вообще - когда политическая целесообразность диктует военные решения, то "ничего хорошего, как правило, не получается из таких кульбитов".Но нельзя сказать, что киевский режим не получил совсем ничего. Как отметил в интервьюизданию Украина.ру политический эксперт и политтехнолог Михаил Павлив, в медийном отношении организаторы курского рейда своей цели достигли на сто процентов, и такие достижения имеют смысл - "у потребителя информационного попкорна память короткая".По словам политтехнолога, в России плохо понимают украинского обывателя/ "Все уже перемога (победа — Ред.), даже если их выбьют оттуда. Это совершенно другая оценочная шкала, другая линейка. Уже наскочили, анархический казацкий замес произошел", - считает Павлив. Когда ВСУ выбьют - "расскажут, что просто отошли, но цели достигнуты".Что до объективной реальности, то, по мнению Павлива, представители нынешней украинской власти будут спасать свои шкуры независимо от настроений украинцев, пусть даже большинство готово будет согласиться с формулой "мир в обмен на территории". Поэтому в сложившейся ситуации "курский кейс может быть расценен как препятствие для переговорного процесса здесь и сейчас с администрацией еще Байдена/Харрис", предположил эксперт.Все же курская авантюра может выйти киевскому руководству боком, если не будет явных успехов в продвижении ВСУ.FT приводит мнение военного аналитика польской группы безопасности Rochan Consulting Конрада Музыки: "Если украинские войска будут отброшены с российской территории без каких-либо ощутимых результатов с большими потерями, а россияне продолжат движение к Покровску, то высшее военное руководство Украины будет рассматриваться как проигравшее огромную авантюру". Эта цитата уже разошлась и по украинским пабликам.Washington Post отмечает со ссылкой на мнения аналитиков, что заход ВСУ в Курскую область имеет для Киева и психологическое значение, "подняв боевой дух украинских войск и населения".По данным FT, в курской операции принимают участие подразделения как минимум четырех украинских механизированных и воздушно-десантных бригад. Но что происходит? Как отмечает в своем телеграм-канале покинувший страну украинский журналист и общественный деятель Анатолий Шарий, за несколько дней подразделениями ВСУ не захвачено ничего стратегически важного."А вот западная техника медленно, но уверенно уничтожается. Личный состав также гибнет, о чем свидетельствует количество раненых в приграничных госпиталях", - подчеркнул журналист. По его словам, пока ситуация выглядит так: "Бригады (ВСУ — Ред.) в Курской стачиваются. Оружие уничтожается. Цели непонятны, если они вообще есть".Однако происходящее в Курской области нельзя рассматривать с успокоительных позиций, считает подполковник, председатель правления организации "Офицеры России" Роман Шкурлатов. В интервьюизданию Украина.ру он рассказал, что "противник сейчас пытается активно вводить заготовленные резервы и развивать наступление по Курской области".По словам подполковника, уничтожение врага может занять как несколько дней, так и несколько месяцев, необходима трезвая оценка событий, "нельзя ударяться ни в алармизм, ни в шапкозакидательство"."России необходимо готовиться к жесткому и долгому противостоянию. Сначала нанести решительное поражение ВСУ на территории Курской области и дальше гнать их по всем фронтам", - сказал Шкурлатов, добавив, что нужно оставить мысли о переговорах, поскольку условия Москвы неприемлемы для Запада и для киевского режима, поэтому "должны быть мысли только о решительной победе — чтобы враг был разбит".В России считают, что на курскую авантюру Киев пошел при полной поддержке западных столиц. Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий написал в своем телеграм-канале, что "Запад оправдывает вторжение своих украинских марионеток на территорию России"."В нападении на российскую границу, по данным разных источников, участвовали французские и польские наемники, бандеровцы были вооружены натовским оружием, а сама провокация планировалась при участии Британии. На этом фоне Вашингтон отправляет в Киев новый пакет военной помощи на миллионы долларов", - указал политик.По мнению Слуцкого, "американские и европейские политиканы, видимо, не способны осознать, насколько их заявления и действия направлены на "разогрев" конфликта до критического уровня, до черты невозврата".* - признан иноагентом в РФПодробнее о том, что происходит на Украине, читайте в материале Анастасии Градинаровой "Как события в Курске связаны с выборами в США: Киев хочет диктовать, но ВСУ дают трещину"

https://ukraina.ru/20240811/1056810590.html

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Сергей Зуев

эксклюзив, россия, курская область, киев, михаил павлив, валерий герасимов, владимир путин, офицеры россии, генштаб, вооруженные силы украины, сво