Как события в Курске связаны с выборами в США: Киев хочет диктовать, но ВСУ дают трещину - 08.08.2024 Украина.ру
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Как события в Курске связаны с выборами в США: Киев хочет диктовать, но ВСУ дают трещину
Как события в Курске связаны с выборами в США: Киев хочет диктовать, но ВСУ дают трещину - 08.08.2024 Украина.ру
Как события в Курске связаны с выборами в США: Киев хочет диктовать, но ВСУ дают трещину
Наступление украинской армии в Курской области полностью дублирует события годичной давности в Шебекинском городском округе Белгородщины и призваны убедить союзников в том, что ВСУ еще на что-то способны. Это особенно важно в преддверие выборов в США, после которых формат и объемы военной помощи Киеву могут измениться
2024-08-08T17:41
2024-08-08T17:41
курская область
вооруженные силы украины
киев
россия
сво
наступление
всу
вс рф
эксклюзив
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События на Украине давно перестали появляться на первых полосах мировых изданий, мнение о том, что Киев проигрывает стало рутинным, а потому возникла потребность изобразить способность ВСУ атаковать, рассказал в интервью изданию Украина.ру политолог, американист Дмитрий Дробницкий. Вместе с тем, он сомневается, что действия Киева продиктованы хозяином в лице США – сама ситуация сложнее чем кажется.Речь идет о распаде государственного управления: внутриаппаратной борьбе в США, а также о том, что Вашингтон перестали слушаться его сателлиты. При этом ресурсы и финансирование продолжают предоставляться, но подчиняемые страны не выполняют в полной мере все распоряжения и инструкции, указал американист.Как бы там ни было, ситуация на границе в виде такой кровавой демонстрации не поможет украинской армии добиться стратегических результатов – оттянуть резервы ВС РФ, переключить внимание с планомерного уничтожения украинского гарнизона в Донбассе, доказать, что армия Киева может атаковать и добиваться успехов.Западные СМИ единогласно подтверждают эту точку зрения, утверждая, что наступление ВСУ в Курской области не станет решающим в ходе всей военной кампании за счет устойчивых успехов российских войск."Продвижение на российскую территорию не является поворотным моментом в войне. В последнее время у украинцев возникли серьёзные проблемы с обороной линии фронта. На нескольких участках передовой россияне добились медленных, но устойчивых успехов. Прибытие западных истребителей F-16 в Украину эксперты назвали “слишком запоздалым" — сообщили обозреватели "Bild на русском"*.Военкор Медведев напомнил, что передача истребителей F-16 – громкая информпобеда, которая длилась пару часов. Нападение на Курскую область – еще один колоссальный информационный всплеск. Украине он также нужен для того, чтобы посеять панику и сместить фокус внимания, в то время как на расстоянии чуть более 500 километров, их "побратимы" сгорают под ударами бомб, находясь почти в окружении.Это подтверждает обозреватель немецкого издания Bild Юлиан Рёпке заявивший, что силы ВСУ вынуждены отступать под Дзержинском, чтобы не оказаться в котле. Накануне газета Financial Times со ссылкой на неназванного украинского чиновника писала, что оборона ВСУ "дает трещины", а ВС РФ добились тактического успеха в ДНР за счет проблем с коммуникацией и неумелой ротацией украинских войск.Последнее сегодня официально подтвердил спикер Банковой. Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк в эфире украинского телемарафона сказал, что наступление на Курск "положительно повлияет на вероятные переговоры с РФ".Он всерьез полагает, что Москва готова идти на условия Киева только тогда, когда боевые действия идут не по установленному Кремлем плану. С другой стороны, Подоляк подчеркивает, что ВСУ будут делать все для того, чтобы "инструменты принуждения" работали, а такие атаки, по его мнению, повлияют на рост страха в социальных слоях нашей страны. При этом российская сторона сигнализирует: окно возможностей сужается, а время играет явно не в пользу Киева.Что касается актуальной обстановки в Курской области, то подразделения ВС РФ совместно с органами ФСБ России продолжают уничтожать противника. Всего с начала боевых действий на данном направлении потери ВСУ составили 660 военнослужащих и 82 единицы бронетехники, а также восемь танков, 12 бронетранспортеров, шесть боевых машин пехоты, 55 боевых бронированных машин и инженерная машина разграждения. Продвижение противника не допущено, заверили в Минобороны РФ.Тем временем в сети стремительно распространяется наиболее точная характеристика августовского наскока ВСУ: украинцы самоубиваются об Россию, но очень борзо и с последствиями.Подробнее о том, какие задачи Киев пытается решить наступая на Курскую область в интервью ветерана первой чеченской кампании, писателя Виктора Кутыря на сайте Украина.ру.*Издание, признанное иноагентом в России
https://ukraina.ru/20240630/1055944495.html
https://ukraina.ru/20240808/1056746549.html
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курская область
киев
россия
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Анастасия Градинарова
Анастасия Градинарова
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Украина.ру
1
5
4.7
96
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Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
курская область, вооруженные силы украины, киев, россия, сво, наступление, всу, вс рф, эксклюзив
Курская область, Вооруженные силы Украины, Киев, Россия, СВО, наступление, ВСУ, ВС РФ, Эксклюзив

Как события в Курске связаны с выборами в США: Киев хочет диктовать, но ВСУ дают трещину

17:41 08.08.2024
 
© Сухопутные войска ВСУСухопутные войска ВСУ
Сухопутные войска ВСУ
© Сухопутные войска ВСУ
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Анастасия Градинарова
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Наступление украинской армии в Курской области полностью дублирует события годичной давности в Шебекинском городском округе Белгородщины и призваны убедить союзников в том, что ВСУ еще на что-то способны. Это особенно важно в преддверие выборов в США, после которых формат и объемы военной помощи Киеву могут измениться
События на Украине давно перестали появляться на первых полосах мировых изданий, мнение о том, что Киев проигрывает стало рутинным, а потому возникла потребность изобразить способность ВСУ атаковать, рассказал в интервью изданию Украина.ру политолог, американист Дмитрий Дробницкий.
Вместе с тем, он сомневается, что действия Киева продиктованы хозяином в лице США – сама ситуация сложнее чем кажется.
"Это демонстрация неких возможностей доставлять неприятности России. Другое дело, что проблема сегодня в мире заключается в том, что не очень понятно, кто этим процессом управляет. Очень часто говорят, мол это невозможно без указки Вашингтона, а вот Вашингтон сегодня – это кто? На мой взгляд, тут ситуация хаотичная, а с другой стороны, она обладает сложной механикой. Хаотичная, потому что никакой реальной администрации Белого дома сегодня нет", - отметил эксперт.
Речь идет о распаде государственного управления: внутриаппаратной борьбе в США, а также о том, что Вашингтон перестали слушаться его сателлиты. При этом ресурсы и финансирование продолжают предоставляться, но подчиняемые страны не выполняют в полной мере все распоряжения и инструкции, указал американист.
Ростислав Ищенко интервью
30 июня, 08:55
Ростислав Ищенко: США погрузились в кризис и могут уповать только на астероид, который упадет на РоссиюСейчас Соединённые Штаты находятся в такой ситуации, из которой выходят только чудом. Поэтому они делают ставку на внутреннее ослабление России. Они поэтому пытаются задействовать эти механизмы, потому что другие у них уже не работают. Только если чудом Россия взорвется изнутри или сама себя отменит, они могут сохранить свою гегемонию.
Как бы там ни было, ситуация на границе в виде такой кровавой демонстрации не поможет украинской армии добиться стратегических результатов – оттянуть резервы ВС РФ, переключить внимание с планомерного уничтожения украинского гарнизона в Донбассе, доказать, что армия Киева может атаковать и добиваться успехов.
"Результатов наскока на Белгородщину год назад не было. Да, есть жертвы, раненные и это огромная потеря, но в рамках всего хода боевых действий смысла в этом не было. Сегодня ситуация аналогичная. Намечается разгром украинского гарнизона на Донбасском направлении, около Новгородского и Дзержинска – последнего серьезного плацдарма противника на этом участке фронта. Дальше мы уже выходим на подступы решающего сражения", - пояснил "Украине.ру" военный корреспондент Георгий Медведев.
Западные СМИ единогласно подтверждают эту точку зрения, утверждая, что наступление ВСУ в Курской области не станет решающим в ходе всей военной кампании за счет устойчивых успехов российских войск.

"Продвижение на российскую территорию не является поворотным моментом в войне. В последнее время у украинцев возникли серьёзные проблемы с обороной линии фронта. На нескольких участках передовой россияне добились медленных, но устойчивых успехов. Прибытие западных истребителей F-16 в Украину эксперты назвали “слишком запоздалым" — сообщили обозреватели "Bild на русском"*.

Олег Царев интервью
07:00
Олег Царев о том, почему ВСУ не бьют ракетами ATACMS по Крымскому мосту и зачем Зеленскому пиар на F-16У изменения риторики несколько причин. Во-первых, меняется ситуация внутри Украины, а Зеленский понимает, что его лозунги должны соответствовать настроению большинства на Украине. Примерно 60% украинцев за то, чтобы начинать переговоры. Но лишь 30% готовы отдавать территории
Военкор Медведев напомнил, что передача истребителей F-16 – громкая информпобеда, которая длилась пару часов. Нападение на Курскую область – еще один колоссальный информационный всплеск. Украине он также нужен для того, чтобы посеять панику и сместить фокус внимания, в то время как на расстоянии чуть более 500 километров, их "побратимы" сгорают под ударами бомб, находясь почти в окружении.
Это подтверждает обозреватель немецкого издания Bild Юлиан Рёпке заявивший, что силы ВСУ вынуждены отступать под Дзержинском, чтобы не оказаться в котле.
Накануне газета Financial Times со ссылкой на неназванного украинского чиновника писала, что оборона ВСУ "дает трещины", а ВС РФ добились тактического успеха в ДНР за счет проблем с коммуникацией и неумелой ротацией украинских войск.
"Немало может решиться по результатам ноябрьских выборов в США или даже до голосования. Украине сейчас важно показать свои способности, чтобы получить выгоду. Похожая ситуация происходила в канун контрнаступления ВСУ в 2023 году. Тогда и поставки пошли, и финансовая поддержка. Поэтому главная цель – политическая. Не исключено, что, закрепившись в некоторых населенных пунктах, Киев бы предпринял попытку начать диктовать условия для переговоров", - добавил эксперт.
Последнее сегодня официально подтвердил спикер Банковой. Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк в эфире украинского телемарафона сказал, что наступление на Курск "положительно повлияет на вероятные переговоры с РФ".
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31 июля, 13:23
"Мыслят категориями войны": Россия ответила на готовность Киева к переговорамЗамдиректора департамента информации и печати Министерства иностранных дел РФ Андрей Настасьин на брифинге 31 июля прокомментировал готовность Украины к переговорам
Он всерьез полагает, что Москва готова идти на условия Киева только тогда, когда боевые действия идут не по установленному Кремлем плану. С другой стороны, Подоляк подчеркивает, что ВСУ будут делать все для того, чтобы "инструменты принуждения" работали, а такие атаки, по его мнению, повлияют на рост страха в социальных слоях нашей страны.
При этом российская сторона сигнализирует: окно возможностей сужается, а время играет явно не в пользу Киева.
Что касается актуальной обстановки в Курской области, то подразделения ВС РФ совместно с органами ФСБ России продолжают уничтожать противника. Всего с начала боевых действий на данном направлении потери ВСУ составили 660 военнослужащих и 82 единицы бронетехники, а также восемь танков, 12 бронетранспортеров, шесть боевых машин пехоты, 55 боевых бронированных машин и инженерная машина разграждения.
Продвижение противника не допущено, заверили в Минобороны РФ.
Тем временем в сети стремительно распространяется наиболее точная характеристика августовского наскока ВСУ: украинцы самоубиваются об Россию, но очень борзо и с последствиями.
Подробнее о том, какие задачи Киев пытается решить наступая на Курскую область в интервью ветерана первой чеченской кампании, писателя Виктора Кутыря на сайте Украина.ру.
*Издание, признанное иноагентом в России
Дмитрий Выдрин интервью
13:40
Дмитрий Выдрин: Курск — жест отчаяния Зеленского, ведущего себя как пойманная на измене женаИзвестный политтехнолог Дмитрий Выдрин дал оценку ситуации под Курском, а также рассказал, что в Америке завелась "самка богомола", которая уничтожила 46-го президента США и, возможно, готовится отведать следующего кандидата.
 
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