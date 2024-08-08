https://ukraina.ru/20240808/1056767701.html

Как события в Курске связаны с выборами в США: Киев хочет диктовать, но ВСУ дают трещину

Как события в Курске связаны с выборами в США: Киев хочет диктовать, но ВСУ дают трещину - 08.08.2024 Украина.ру

Как события в Курске связаны с выборами в США: Киев хочет диктовать, но ВСУ дают трещину

Наступление украинской армии в Курской области полностью дублирует события годичной давности в Шебекинском городском округе Белгородщины и призваны убедить союзников в том, что ВСУ еще на что-то способны. Это особенно важно в преддверие выборов в США, после которых формат и объемы военной помощи Киеву могут измениться

2024-08-08T17:41

2024-08-08T17:41

2024-08-08T17:41

курская область

вооруженные силы украины

киев

россия

сво

наступление

всу

вс рф

эксклюзив

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События на Украине давно перестали появляться на первых полосах мировых изданий, мнение о том, что Киев проигрывает стало рутинным, а потому возникла потребность изобразить способность ВСУ атаковать, рассказал в интервью изданию Украина.ру политолог, американист Дмитрий Дробницкий. Вместе с тем, он сомневается, что действия Киева продиктованы хозяином в лице США – сама ситуация сложнее чем кажется.Речь идет о распаде государственного управления: внутриаппаратной борьбе в США, а также о том, что Вашингтон перестали слушаться его сателлиты. При этом ресурсы и финансирование продолжают предоставляться, но подчиняемые страны не выполняют в полной мере все распоряжения и инструкции, указал американист.Как бы там ни было, ситуация на границе в виде такой кровавой демонстрации не поможет украинской армии добиться стратегических результатов – оттянуть резервы ВС РФ, переключить внимание с планомерного уничтожения украинского гарнизона в Донбассе, доказать, что армия Киева может атаковать и добиваться успехов.Западные СМИ единогласно подтверждают эту точку зрения, утверждая, что наступление ВСУ в Курской области не станет решающим в ходе всей военной кампании за счет устойчивых успехов российских войск."Продвижение на российскую территорию не является поворотным моментом в войне. В последнее время у украинцев возникли серьёзные проблемы с обороной линии фронта. На нескольких участках передовой россияне добились медленных, но устойчивых успехов. Прибытие западных истребителей F-16 в Украину эксперты назвали “слишком запоздалым" — сообщили обозреватели "Bild на русском"*.Военкор Медведев напомнил, что передача истребителей F-16 – громкая информпобеда, которая длилась пару часов. Нападение на Курскую область – еще один колоссальный информационный всплеск. Украине он также нужен для того, чтобы посеять панику и сместить фокус внимания, в то время как на расстоянии чуть более 500 километров, их "побратимы" сгорают под ударами бомб, находясь почти в окружении.Это подтверждает обозреватель немецкого издания Bild Юлиан Рёпке заявивший, что силы ВСУ вынуждены отступать под Дзержинском, чтобы не оказаться в котле. Накануне газета Financial Times со ссылкой на неназванного украинского чиновника писала, что оборона ВСУ "дает трещины", а ВС РФ добились тактического успеха в ДНР за счет проблем с коммуникацией и неумелой ротацией украинских войск.Последнее сегодня официально подтвердил спикер Банковой. Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк в эфире украинского телемарафона сказал, что наступление на Курск "положительно повлияет на вероятные переговоры с РФ".Он всерьез полагает, что Москва готова идти на условия Киева только тогда, когда боевые действия идут не по установленному Кремлем плану. С другой стороны, Подоляк подчеркивает, что ВСУ будут делать все для того, чтобы "инструменты принуждения" работали, а такие атаки, по его мнению, повлияют на рост страха в социальных слоях нашей страны. При этом российская сторона сигнализирует: окно возможностей сужается, а время играет явно не в пользу Киева.Что касается актуальной обстановки в Курской области, то подразделения ВС РФ совместно с органами ФСБ России продолжают уничтожать противника. Всего с начала боевых действий на данном направлении потери ВСУ составили 660 военнослужащих и 82 единицы бронетехники, а также восемь танков, 12 бронетранспортеров, шесть боевых машин пехоты, 55 боевых бронированных машин и инженерная машина разграждения. Продвижение противника не допущено, заверили в Минобороны РФ.Тем временем в сети стремительно распространяется наиболее точная характеристика августовского наскока ВСУ: украинцы самоубиваются об Россию, но очень борзо и с последствиями.Подробнее о том, какие задачи Киев пытается решить наступая на Курскую область в интервью ветерана первой чеченской кампании, писателя Виктора Кутыря на сайте Украина.ру.*Издание, признанное иноагентом в России

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https://ukraina.ru/20240808/1056746549.html

https://ukraina.ru/20240731/1056587965.html

https://ukraina.ru/20240808/1056759223.html

курская область

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россия

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Анастасия Градинарова

курская область, вооруженные силы украины, киев, россия, сво, наступление, всу, вс рф, эксклюзив