Как события в Курске связаны с выборами в США: Киев хочет диктовать, но ВСУ дают трещину
© Сухопутные войска ВСУСухопутные войска ВСУ
© Сухопутные войска ВСУ
Наступление украинской армии в Курской области полностью дублирует события годичной давности в Шебекинском городском округе Белгородщины и призваны убедить союзников в том, что ВСУ еще на что-то способны. Это особенно важно в преддверие выборов в США, после которых формат и объемы военной помощи Киеву могут измениться
События на Украине давно перестали появляться на первых полосах мировых изданий, мнение о том, что Киев проигрывает стало рутинным, а потому возникла потребность изобразить способность ВСУ атаковать, рассказал в интервью изданию Украина.ру политолог, американист Дмитрий Дробницкий.
Вместе с тем, он сомневается, что действия Киева продиктованы хозяином в лице США – сама ситуация сложнее чем кажется.
"Это демонстрация неких возможностей доставлять неприятности России. Другое дело, что проблема сегодня в мире заключается в том, что не очень понятно, кто этим процессом управляет. Очень часто говорят, мол это невозможно без указки Вашингтона, а вот Вашингтон сегодня – это кто? На мой взгляд, тут ситуация хаотичная, а с другой стороны, она обладает сложной механикой. Хаотичная, потому что никакой реальной администрации Белого дома сегодня нет", - отметил эксперт.
Речь идет о распаде государственного управления: внутриаппаратной борьбе в США, а также о том, что Вашингтон перестали слушаться его сателлиты. При этом ресурсы и финансирование продолжают предоставляться, но подчиняемые страны не выполняют в полной мере все распоряжения и инструкции, указал американист.
30 июня, 08:55Ростислав Ищенко: США погрузились в кризис и могут уповать только на астероид, который упадет на РоссиюСейчас Соединённые Штаты находятся в такой ситуации, из которой выходят только чудом. Поэтому они делают ставку на внутреннее ослабление России. Они поэтому пытаются задействовать эти механизмы, потому что другие у них уже не работают. Только если чудом Россия взорвется изнутри или сама себя отменит, они могут сохранить свою гегемонию.
Как бы там ни было, ситуация на границе в виде такой кровавой демонстрации не поможет украинской армии добиться стратегических результатов – оттянуть резервы ВС РФ, переключить внимание с планомерного уничтожения украинского гарнизона в Донбассе, доказать, что армия Киева может атаковать и добиваться успехов.
"Результатов наскока на Белгородщину год назад не было. Да, есть жертвы, раненные и это огромная потеря, но в рамках всего хода боевых действий смысла в этом не было. Сегодня ситуация аналогичная. Намечается разгром украинского гарнизона на Донбасском направлении, около Новгородского и Дзержинска – последнего серьезного плацдарма противника на этом участке фронта. Дальше мы уже выходим на подступы решающего сражения", - пояснил "Украине.ру" военный корреспондент Георгий Медведев.
Западные СМИ единогласно подтверждают эту точку зрения, утверждая, что наступление ВСУ в Курской области не станет решающим в ходе всей военной кампании за счет устойчивых успехов российских войск.
"Продвижение на российскую территорию не является поворотным моментом в войне. В последнее время у украинцев возникли серьёзные проблемы с обороной линии фронта. На нескольких участках передовой россияне добились медленных, но устойчивых успехов. Прибытие западных истребителей F-16 в Украину эксперты назвали “слишком запоздалым" — сообщили обозреватели "Bild на русском"*.
07:00Олег Царев о том, почему ВСУ не бьют ракетами ATACMS по Крымскому мосту и зачем Зеленскому пиар на F-16У изменения риторики несколько причин. Во-первых, меняется ситуация внутри Украины, а Зеленский понимает, что его лозунги должны соответствовать настроению большинства на Украине. Примерно 60% украинцев за то, чтобы начинать переговоры. Но лишь 30% готовы отдавать территории
Военкор Медведев напомнил, что передача истребителей F-16 – громкая информпобеда, которая длилась пару часов. Нападение на Курскую область – еще один колоссальный информационный всплеск. Украине он также нужен для того, чтобы посеять панику и сместить фокус внимания, в то время как на расстоянии чуть более 500 километров, их "побратимы" сгорают под ударами бомб, находясь почти в окружении.
Это подтверждает обозреватель немецкого издания Bild Юлиан Рёпке заявивший, что силы ВСУ вынуждены отступать под Дзержинском, чтобы не оказаться в котле.
Накануне газета Financial Times со ссылкой на неназванного украинского чиновника писала, что оборона ВСУ "дает трещины", а ВС РФ добились тактического успеха в ДНР за счет проблем с коммуникацией и неумелой ротацией украинских войск.
"Немало может решиться по результатам ноябрьских выборов в США или даже до голосования. Украине сейчас важно показать свои способности, чтобы получить выгоду. Похожая ситуация происходила в канун контрнаступления ВСУ в 2023 году. Тогда и поставки пошли, и финансовая поддержка. Поэтому главная цель – политическая. Не исключено, что, закрепившись в некоторых населенных пунктах, Киев бы предпринял попытку начать диктовать условия для переговоров", - добавил эксперт.
Последнее сегодня официально подтвердил спикер Банковой. Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк в эфире украинского телемарафона сказал, что наступление на Курск "положительно повлияет на вероятные переговоры с РФ".
Он всерьез полагает, что Москва готова идти на условия Киева только тогда, когда боевые действия идут не по установленному Кремлем плану. С другой стороны, Подоляк подчеркивает, что ВСУ будут делать все для того, чтобы "инструменты принуждения" работали, а такие атаки, по его мнению, повлияют на рост страха в социальных слоях нашей страны.
При этом российская сторона сигнализирует: окно возможностей сужается, а время играет явно не в пользу Киева.
Что касается актуальной обстановки в Курской области, то подразделения ВС РФ совместно с органами ФСБ России продолжают уничтожать противника. Всего с начала боевых действий на данном направлении потери ВСУ составили 660 военнослужащих и 82 единицы бронетехники, а также восемь танков, 12 бронетранспортеров, шесть боевых машин пехоты, 55 боевых бронированных машин и инженерная машина разграждения.
Продвижение противника не допущено, заверили в Минобороны РФ.
Тем временем в сети стремительно распространяется наиболее точная характеристика августовского наскока ВСУ: украинцы самоубиваются об Россию, но очень борзо и с последствиями.
*Издание, признанное иноагентом в России
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