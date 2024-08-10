https://ukraina.ru/20240810/1056791877.html

Михаил Павлив: Ударив по Курской области, Киев сыграл против Байдена и Камалы Харрис

Михаил Павлив: Ударив по Курской области, Киев сыграл против Байдена и Камалы Харрис - 10.08.2024 Украина.ру

Михаил Павлив: Ударив по Курской области, Киев сыграл против Байдена и Камалы Харрис

Есть очень небольшая вероятность, почти конспирологическая, что наступление на Курскую область - это игра на стороне республиканцев и Лондона, чтобы не позволить отдать мирный кейс Камале Харрис и Байдену до выборов. Но эта версия построена на тонком льду, хотя чем черт не шутит.

2024-08-10T07:00

2024-08-10T07:00

2024-08-10T07:00

интервью

курская область

украина

киев

камала харрис

джо байден

александр сырский

вооруженные силы украины

cnn

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/07/0f/1056261563_88:28:822:441_1920x0_80_0_0_d772359c8b2aa2f9065dc16abe71f133.jpg

Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог и политтехнолог Михаил Павлив, специализирующийся на изучении украинского "закулисья".- Михаил, по версии телеканала CNN, ВСУ атаковали Курскую область, не имея стратегических целей. Однако накануне советник офиса президента Украины Михаил Подоляк утверждал, что наступление на Курщину должно усилить переговорные позиции Киева. Помогите разобраться в целях киевского режима.- В этом смысле Мише Подоляку надо верить. Стратегической военной составляющей нет, да и тактической тоже.Думаю, в планах было побыстрее проскочить до Суджи, до Рыльска, а там, чем черт не шутит, доскакать и до Курчатова, хотя это маловероятно. Сейчас там уже есть и мобики, но начинали наступление Силы спецопераций и отряды ГУР МОУ. То есть операция в начале имела диверсионный характер. Это политическая история.А с военной точки зрения… Да, сейчас идет переброска наших резервов, спецназа. На Волчанском, Покровском, Торецком направлениях, где у ВСУ серьезные проблемы, это не скажется никак. Они сами это понимают.- Какую роль играет атомный компонент в этой затее? То есть, имеет ли право на существование версия о попытке захвата АЭС в Курчатове для размена на Запорожскую АЭС?- Не думаю, что это была ключевая задача, скорее, повезет-не повезет. Вряд ли они всерьез рассчитывали дойти до Курчатова.- Как все это власть будет продавать украинскому обществу?- Как "перемогу". Зеленский вчера уже заявил, что украинская армия может удивлять.- То есть в медийном отношении организаторы этого наступления своей цели достигли независимо от его итогов?- Да. Достигли на сто процентов. А у потребителя информационного попкорна память короткая.- А американский след в этой истории есть? Связано ли наступление с выдвижением Камалы Харрис?- Есть очень небольшая вероятность, почти конспирологическая, что это игра на стороне республиканцев и Лондона, чтобы не позволить отдать мирный кейс Камале Харрис и Байдену до выборов. Но эта версия построена на тонком льду, хотя чем черт не шутит.- Расскажите поподробнее. Харрис хочет выступить миротворцем?- Очевидно, что хоть Трамп, хоть Харрис в целом будут двигаться по линии сворачивания этой украинской истории. Не то, что бы отказа от украинского проекта, но сокращения. Будут подталкивать к неким переговорам.Очень много сейчас со всех сторон летит инсайдов о том, что начинают появляться контрдоговоренности . Косвенным подтверждением может служить обмен, если угодно, политзаключенными в западном мейнстримном понимании. А правильнее будет "политически значимых фигур".Много инсайдов я слышал с Украины, где полагают, что сейчас все пойдет по треку мирного кейса. Но это обычная история – шаг вперед, два назад. Они не отказались от идеи референдума на Украине по вопросам мирных переговоров, но вчера глава Офиса президента Ермак заявил, что Киев не пойдет на компромиссы с Россией по территориальной целостности. Но он ушел от прямого ответа на вопрос, что будет делать власть, если украинский народ согласится на потерю территорий. Потому что ответ очевиден: им все равно, они будут спасать свою шкуру.Так что в этой ситуации курский кейс может быть расценен как препятствие для переговорного процесса здесь и сейчас с администрацией еще Байдена/Харрис.Эту историю можно рассмотреть и под таким углом, тем более ребята, спотыкаясь, побежали налаживать отношения с командой Трампа.- В сообщении CNN говорится и о том, что "операция на территории РФ — это шанс спасти карьеру главкома ВСУ Сырского, действия которого часто подвергались критике за медлительность и консерватизм". Сырский был кровно заинтересован в ударе по Курской области?- Это было бы правдой, если кому-то это было нужно, кроме Сырского. Наоборот все хлопают в ладоши, собирая на Сырского весь негатив.И даже если бы это было так, представим себя на секунду, не приведи Бог, пресс-службой ВСУ или политтехнологом Сырского, эти успехи надо было бы сразу вложить в его уста. Но работы по спасению Сырского нет. А эта операция планировалась и управляется ГУР МО Украины и британской спецслужбой.Сырский спекся. Будет это в августе или в сентябре, не знаю, может, даже до октября доживет. Но то, что он пойдет в отставку это 140%. Запомните этот твит.- Сейчас он свадебный генерал?- К нему нет фундаментальных претензий по управлению войсками. Он действует в рамках существующих ресурсов и возможностей. Но политическое измерение никто не отменял. Недовольство поражениями никто не отменял. Приходя на этот пост, он понимал, что его сделают козлом отпущения. Именно поэтому Буданов* в свое время отказался, но сейчас захотел снова.- И грядущий провал под Курском ему тоже поставят на вид перед тем как отправить в отставку?- Беда российских СМИ и экспертного сообщества в непонимании украинского обывателя. Все уже перемога, даже если их выбьют оттуда. Это совершенно другая оценочная шкала, другая линейка. Уже наскочили, анархический казацкий замес произошел. Хуцпа проявилась. Кто-то погибнет, а расскажут, что просто отошли, но цели достигнуты. Когда они попытались на днях высадиться на Тендровской косе, их там покрошили. Что написало ГУР МОУ? Все секретные цели достигнуты. А какие? А кто его знает... Но достигнуты…* - Признан в РФ террористом и экстремистомАнализ происходящего в Курской области от подполковника Романа Шкурлатова Украина обманула всех миражом о мире, замышляя новый контрнаступ ВСУ

https://ukraina.ru/20240809/1056789804.html

https://ukraina.ru/20240809/1056773336.html

https://ukraina.ru/20240809/1056784375.html

курская область

украина

киев

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2024

Денис Рудометов

Денис Рудометов

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Денис Рудометов

интервью, курская область, украина, киев, камала харрис, джо байден, александр сырский, вооруженные силы украины, cnn