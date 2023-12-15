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Леонид Слуцкий, биография

Леонид Слуцкий, биография - 15.12.2023 Украина.ру

Леонид Слуцкий, биография

Председатель ЛДПР

2023-12-15T09:07

2023-12-15T09:07

2023-12-15T09:07

биография

слуцкий

лдпр

госдума

россия

председательство

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Детство и образованиеЛеонид родился 4 января 1968 года в Москве. О родителях и школьных годах ничего не известно.Окончил Московский станкоинструментальный институт, в котором в течение года был заместителем секретаря организации ВЛКСМ. В 1996 году Леонид получил еще одно высшее образование – диплом Московского экономико-статистического института (МЭСИ) по специальности "Менеджмент организации".В том же вузе Слуцкий защитил диссертацию на тему "Методология статистического изучения социально-демографической структуры потребителей" в 1998 году, а в 2001 году – на тему "Развитие малого предпринимательства в современной российской экономике", в результате чего стал доктором экономических наук.КарьераВ начале 90-х Леонид был заведующим сектором аппарата Президиума Верховного Совета РСФСР. Затем с июня 1992 года по декабрь 1993 года он исполняет обязанности советника мэра Москвы Юрия Лужкова. Уже в 1994 году судьба сводит Слуцкого с Владимиром Жириновским, у которого он был руководителем секретариата (сам Владимир Вольфович тогда занимал пост заместителя председателя Госдумы).Далее Леонид работает в коммерческой сфере: с 1994 года он – председатель правления АОТК "САМ", с 1994 по 1997 – там же председатель совета директоров, с 1997 – член совета АКБ "Проминвестбанк", с 1997 по 1999 – заместитель председателя правления АКБ "Уникомбанк". Был также консультантом независимой ассоциации "Гражданское общество".Бурное политическое развитие карьера Слуцкого получает с 1999 года, когда он избирается депутатом Госдумы сначала от "Блока Жириновского", а с 2003 года - от Либерально-демократической партии России (ЛДПР). С тех пор Леонид ни разу не терял свой депутатский мандат.С 2000 по 2022 Слуцкий был заместителем руководителя делегации Федерального собрания РФ в ПАСЕ. В начале двухтысячных Леонид неоднократно ездил в командировки в Чечню, в том числе в качестве сопровождающего для представителей ПАСЕ. Принимал участие в восстановлении Чеченской республики в 2007 году.Большое внимание уделял и проблемам Эстонской Православной Церкви Московского Патриархата, помогал в возращении собственности, принадлежащей Русской Православной Церкви в Эстонии.Много выступал с докладами на различных экологических форумах и даже вместе с Князем Монако Альбертом II принимал участие в экспедициях на Северный полюс и в Антарктиду по проблемам изменения климата.С 2011 по 2016 год был также председателем комитета по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками, а с 2012 года координировал депутатскую группу по связям с парламентом Франции и занимал пост заместителя председателя Парламентского собрания Союза России и Белоруссии.В Думе является заместителем председателя комитета по международным делам.Леонид заведует кафедрой международных отношений и интеграционных процессов факультета политологии МГУ им. М. В. Ломоносова.В 2022 году Леонид был одним из представителей стороны России на российско-украинских переговорах по урегулированию кризиса.После смерти Владимира Жириновского в 2022 году Слуцкого избрали руководителем фракции ЛДПР в Госдуме 18 мая и председателем партии 26 мая.Отношения и детиЛеонид не любит обсуждать личную жизнь, поэтому о ней есть лишь скудные сведения. Известно, что Слуцкий был женат дважды. От первой супруги есть дочь, которая отучилась в Гарварде.Втора жена – Лидия Лысакова – родила мужу дочь, тоже Лидию, которая училась в школе "Президент". Сейчас дочка с мамой в основном живет заграницей.У Слуцкого уже есть внук, которого назвали в честь дедушки Леонидом.Награды и званияЛеонид - обладатель различных орденов, медалей и званий, среди которых:- Орден Почетного Легиона– высшая награда Франции –за развитие парламентских связей России и Франции и активную миротворческую деятельность (2006);- Орден Гримальди– высшая награда Княжества Монако – за активный вклад в развитие межпарламентских связей (2007);- Орден Дружбы за заслуги в деле укрепления международного сотрудничества, сближения и взаимообогащения культур (2008);- Орден Почета Белоруссии (2016);- Орден "За заслуги перед Отечеством" IV степени (2021).

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

биография, слуцкий, лдпр, госдума, россия, председательство