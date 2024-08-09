Роман Шкурлатов: Украина обманула всех миражом о мире, замышляя новый "контрнаступ" ВСУ - 09.08.2024 Украина.ру
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Роман Шкурлатов: Украина обманула всех миражом о мире, замышляя новый "контрнаступ" ВСУ
Роман Шкурлатов: Украина обманула всех миражом о мире, замышляя новый "контрнаступ" ВСУ - 09.08.2024 Украина.ру
Роман Шкурлатов: Украина обманула всех миражом о мире, замышляя новый "контрнаступ" ВСУ
Подполковник Роман Шкурлатов раскрыл возможные дальнейшие шаги ВСУ под Курском и Сумами, уточнив при этом, что ни о каких переговорах с Западом и Украиной Россия думать не должна.
2024-08-09T05:39
2024-08-09T05:39
интервью
курская область
россия
украина
вооруженные силы украины
всу
сво
офицеры россии
запад
сумы
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Об этом председатель правления организации "Офицеры России" рассказал в интервью изданию Украина.ру.ВСУ начали наступление на Курскую область, чтобы усилить переговорные позиции, сообщил советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк.— Роман, какова обстановка под Курском? Как ведет себя противник и чем отвечаем мы?— То, что сейчас происходит под Курском, ни в коей мере нельзя рассматривать с успокоительных позиций. Необходимо признать, что противник уже второй день (по состоянию на 08.08.2024) ведет активные наступательные действия. Хотя, в принципе, первый наступательный порыв, конечно же, уже сбавил градус.Согласно открытым данным (потому что и Генштаб России, и украинская сторона сохраняют военные планы в тайне), противник сейчас пытается активно вводить заготовленные резервы и развивать наступление по территории Курской области.По нему ВС РФ наносят огневое поражение всеми возможными видами вооружений и военной техники: работает авиация, артиллерия, беспилотная компонента; ведутся стрелковые бои; на земле действуют части и соединения российской армии и добровольческие подразделения. Местное ополчение тоже принимает участие, вплоть до того, что люди защищают свои улицы и дома, используя подручные средства: охотничьи ружья, гражданское гладкоствольное оружие и тому подобное.Ситуация развивается динамично, обстановка меняется каждую минуту. Сложно сказать, что будет завтра. Подходят наши резервы и сходу вступают в бой, идут встречные бои. Но противник тоже не сбавляет обороты.— Как может развиваться ситуация дальше?— Из того, что мы видим, есть два возможных направления для дальнейшего продвижения [ВСУ].Первое — это атомоград Курчатов, где находится Курская АЭС. Некоторые военные эксперты предполагают, что противник планирует захват атомной станции для последующего торга и укрепления своих позиций на переговорах. Например, обмена на Запорожскую АЭС.То есть, грубо говоря, они хотят захватить в заложники часть Курской области и дальше попробовать выставить свои какие-то требования.Второе. Давайте проанализируем, для чего противник совершает наступление на территории Курской области, для чего вся эта армейская операция.Во-первых, Украине нужно показать западным партнерам, кураторам и спонсорам какую-то положительную наступательную активность ВСУ на фронте. Потому что за последние месяцы им нечего было демонстрировать.А здесь [под Курском] вроде бы присутствует некая положительная динамика, пусть и тактического уровня. Да, давайте не будем преувеличивать масштаб проблемы, равно как и не преуменьшать. Важно трезво оценивать ситуацию.Вторая причина: возможно, они хотят заставить Россию снимать резервы с других направлений театров военных действий для перемещения в Курскую область. Но здесь расчет Украины точно не будет оправдан.— Почему?— Потому что резервов у нас хватает.Кто-то уже подошёл и вступил в бой, кто-то в пути. Поэтому особых перспектив у ВСУ для развития наступления и перехода его из тактического в оперативно-стратегическое я лично не вижу.В любом случае, темп будет замедляться, так как усиливаются наши удары, в том числе по скоплению резервов противника по ту сторону границы в Сумской области. Линии подвоза ВСУ регулярно подвергаются огневому воздействию. По противнику, который двигается по дорогам Курской области, идут удары.Число погибших со стороны Украины и количество уничтоженной нами боевой техники Министерство обороны России озвучило (по состоянию на 08.08.2024).— Есть ли какая-то связь событий под Курском с тем, что Украина получила истребители F-16?— Не думаю, что нынешняя активизация боевых действий на территории Курской области со стороны противника как-то связана с поставками F-16. Не это их воодушевило.Подготовка к данной войсковой операции ВСУ [под Курском], наверное, велась не один месяц. При этом были задействованы все имеющиеся разведывательные технические ресурсы западных партнеров Украины, начиная от космической, орбитальной составляющей и заканчивая всевозможными беспилотными разведывательными системами.Весь Запад действовал в интересах Киева. Они искали наиболее слабое место в нашей обороне, выбрали его и пытались реализовать свой террористический замысел.— Как нам противостоять этому террористическому замыслу?— Главное не дать противнику закрепиться, ввезти подготовленные ресурсы, подтянуть туда ПВО, и, соответственно, усложнить работу нашей авиации. Все это необходимо заблаговременно уничтожить по ту сторону границы.Если противнику все-таки удастся сделать это, необходимо купировать ситуацию в какой-то понятной локации и не дать ему прорваться на оперативный простор. И, соответственно, нанесением огневого поражения локализовать очаги сопротивления и потом их уничтожить. Это может занять как несколько дней, так и несколько месяцев. Мы пока не можем прогнозировать, как будет развиваться ситуация и какой ход сделает противник.Нельзя ударяться ни в алармизм, ни в шапкозакидательство. Необходимо трезво оценивать все, что происходит, и внимательно следить за ситуацией. Уверен, у Генерального штаба РФ есть несколько планов и решений на возможные варианты развития событий.— К чему должна быть готова Россия с учетом всего вышесказанного, как считаете?— России необходимо готовиться к жесткому и долгому противостоянию. Сначала нанести решительное поражение ВСУ на территории Курской области и дальше гнать их по всем фронтам.Нам ни в коем случае не нужно, я считаю, задумываться о каких-либо возможных переговорах. Условия для мирных договоренностей озвучил наш президент несколько месяцев назад. Мы должны исходить из этого.Но наши условия неприемлемы ни для самого Запада, ни для его сателлита в лице киевского режима. Поэтому — прочь мысли о переговорах, о мире. Должны быть мысли только о решительной победе — чтобы враг был разбит.Вообще, наши противники сделали все, чтобы мы думали о мире, который вроде бы витает в воздухе, и, возможно, кто-то уловил в этом что-то реальное. Но это мираж, которым противник хотел усыпить нас, подло замышляя очередной "контрнаступ" в неожиданном для нас месте.Самое парадоксальное, что удар по Курской области может быть не основным. Об этом также говорят многие военные аналитики. Сегодня это, возможно, прикрытие или отвлекающий маневр ВСУ. А основной удар будет нанесен в другом месте.Поэтому мы должны об этом думать — без паники и внимательно. У нас протяженная государственная граница с так называемой Украиной, есть Белгородская область и иные линии соприкосновения.О том, с чем связана активность ВСУ в Сумском регионе, в интервью Анны Черкасовой с полковником, ветераном спецподразделений России Тимур Сыртланов: ВСУ собирали механизированный кулак в Сумах, загодя нацеливаясь на Курск.
https://ukraina.ru/20230513/1046179190.html
https://ukraina.ru/20240808/1056770922.html
https://ukraina.ru/20240808/1056767392.html
https://ukraina.ru/20240808/1056759223.html
курская область
россия
украина
запад
сумы
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Анна Черкасова
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Украина.ру
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5
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интервью, курская область, россия, украина, вооруженные силы украины, всу, сво, офицеры россии, запад, сумы, аэс, владимир зеленский, михаил подоляк
Интервью, Курская область, Россия, Украина, Вооруженные силы Украины, ВСУ, СВО, ОФИЦЕРЫ РОССИИ, Запад, Сумы, АЭС, Владимир Зеленский, Михаил Подоляк

Роман Шкурлатов: Украина обманула всех миражом о мире, замышляя новый "контрнаступ" ВСУ

05:39 09.08.2024
 
© из личного архиваПодполковник запаса Роман Шкурлатов
Подполковник запаса Роман Шкурлатов
© из личного архива
Читать в
Анна Черкасова
автор издания Украина.ру
Все материалы
Подполковник Роман Шкурлатов раскрыл возможные дальнейшие шаги ВСУ под Курском и Сумами, уточнив при этом, что ни о каких переговорах с Западом и Украиной Россия думать не должна.
Об этом председатель правления организации "Офицеры России" рассказал в интервью изданию Украина.ру.
ВСУ начали наступление на Курскую область, чтобы усилить переговорные позиции, сообщил советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк.
— Роман, какова обстановка под Курском? Как ведет себя противник и чем отвечаем мы?
— То, что сейчас происходит под Курском, ни в коей мере нельзя рассматривать с успокоительных позиций. Необходимо признать, что противник уже второй день (по состоянию на 08.08.2024) ведет активные наступательные действия. Хотя, в принципе, первый наступательный порыв, конечно же, уже сбавил градус.
Согласно открытым данным (потому что и Генштаб России, и украинская сторона сохраняют военные планы в тайне), противник сейчас пытается активно вводить заготовленные резервы и развивать наступление по территории Курской области.
По нему ВС РФ наносят огневое поражение всеми возможными видами вооружений и военной техники: работает авиация, артиллерия, беспилотная компонента; ведутся стрелковые бои; на земле действуют части и соединения российской армии и добровольческие подразделения.
Местное ополчение тоже принимает участие, вплоть до того, что люди защищают свои улицы и дома, используя подручные средства: охотничьи ружья, гражданское гладкоствольное оружие и тому подобное.
Ситуация развивается динамично, обстановка меняется каждую минуту. Сложно сказать, что будет завтра. Подходят наши резервы и сходу вступают в бой, идут встречные бои. Но противник тоже не сбавляет обороты.
Подполковник запаса Роман Шкурлатов
13 мая 2023, 06:13
Роман Шкурлатов: кто онПредседатель правления Общероссийской организации "Офицеры России", подполковник запаса, военный журналист
— Как может развиваться ситуация дальше?
— Из того, что мы видим, есть два возможных направления для дальнейшего продвижения [ВСУ].
Первое — это атомоград Курчатов, где находится Курская АЭС. Некоторые военные эксперты предполагают, что противник планирует захват атомной станции для последующего торга и укрепления своих позиций на переговорах. Например, обмена на Запорожскую АЭС.
То есть, грубо говоря, они хотят захватить в заложники часть Курской области и дальше попробовать выставить свои какие-то требования.
Второе. Давайте проанализируем, для чего противник совершает наступление на территории Курской области, для чего вся эта армейская операция.
Во-первых, Украине нужно показать западным партнерам, кураторам и спонсорам какую-то положительную наступательную активность ВСУ на фронте. Потому что за последние месяцы им нечего было демонстрировать.
А здесь [под Курском] вроде бы присутствует некая положительная динамика, пусть и тактического уровня. Да, давайте не будем преувеличивать масштаб проблемы, равно как и не преуменьшать. Важно трезво оценивать ситуацию.
Вторая причина: возможно, они хотят заставить Россию снимать резервы с других направлений театров военных действий для перемещения в Курскую область. Но здесь расчет Украины точно не будет оправдан.
— Почему?
— Потому что резервов у нас хватает.
Кто-то уже подошёл и вступил в бой, кто-то в пути. Поэтому особых перспектив у ВСУ для развития наступления и перехода его из тактического в оперативно-стратегическое я лично не вижу.
В любом случае, темп будет замедляться, так как усиливаются наши удары, в том числе по скоплению резервов противника по ту сторону границы в Сумской области. Линии подвоза ВСУ регулярно подвергаются огневому воздействию. По противнику, который двигается по дорогам Курской области, идут удары.
Число погибших со стороны Украины и количество уничтоженной нами боевой техники Министерство обороны России озвучило (по состоянию на 08.08.2024).
Тимур Сыртланов интервью
Вчера, 18:16
Тимур Сыртланов: ВСУ собирали механизированный кулак в Сумах, загодя нацеливаясь на КурскПолковник Тимур Сыртланов, находящийся под Курском, рассказал в интервью Украина.ру о сложившейся там обстановке и объяснил, с чем связана активность ВСУ в Сумском регионе.
— Есть ли какая-то связь событий под Курском с тем, что Украина получила истребители F-16?
— Не думаю, что нынешняя активизация боевых действий на территории Курской области со стороны противника как-то связана с поставками F-16. Не это их воодушевило.
Подготовка к данной войсковой операции ВСУ [под Курском], наверное, велась не один месяц. При этом были задействованы все имеющиеся разведывательные технические ресурсы западных партнеров Украины, начиная от космической, орбитальной составляющей и заканчивая всевозможными беспилотными разведывательными системами.
Весь Запад действовал в интересах Киева. Они искали наиболее слабое место в нашей обороне, выбрали его и пытались реализовать свой террористический замысел.
— Как нам противостоять этому террористическому замыслу?
— Главное не дать противнику закрепиться, ввезти подготовленные ресурсы, подтянуть туда ПВО, и, соответственно, усложнить работу нашей авиации. Все это необходимо заблаговременно уничтожить по ту сторону границы.
Если противнику все-таки удастся сделать это, необходимо купировать ситуацию в какой-то понятной локации и не дать ему прорваться на оперативный простор. И, соответственно, нанесением огневого поражения локализовать очаги сопротивления и потом их уничтожить.
Это может занять как несколько дней, так и несколько месяцев. Мы пока не можем прогнозировать, как будет развиваться ситуация и какой ход сделает противник.
Нельзя ударяться ни в алармизм, ни в шапкозакидательство. Необходимо трезво оценивать все, что происходит, и внимательно следить за ситуацией. Уверен, у Генерального штаба РФ есть несколько планов и решений на возможные варианты развития событий.
Виктор Кутырь интервью
Вчера, 16:43
Виктор Кутырь: ВСУ пытаются наступать в Курской области, чтобы решить для Киева четыре задачиУдаром по приграничным районам Курской области противник попытался отзеркалить наше наступление на Волчанск. Это традиционное украинское колесо генотьбы: то зрада, то перемога, эмоциональные качели. Уже все забыли, что происходит в Часов Яре, в Торецке. А там фронт ВСУ сыплется. И когда их аналитики просчитывали этот удар, они учли много факторов.
— К чему должна быть готова Россия с учетом всего вышесказанного, как считаете?
— России необходимо готовиться к жесткому и долгому противостоянию. Сначала нанести решительное поражение ВСУ на территории Курской области и дальше гнать их по всем фронтам.
Нам ни в коем случае не нужно, я считаю, задумываться о каких-либо возможных переговорах. Условия для мирных договоренностей озвучил наш президент несколько месяцев назад. Мы должны исходить из этого.
Но наши условия неприемлемы ни для самого Запада, ни для его сателлита в лице киевского режима. Поэтому — прочь мысли о переговорах, о мире. Должны быть мысли только о решительной победе — чтобы враг был разбит.
Вообще, наши противники сделали все, чтобы мы думали о мире, который вроде бы витает в воздухе, и, возможно, кто-то уловил в этом что-то реальное. Но это мираж, которым противник хотел усыпить нас, подло замышляя очередной "контрнаступ" в неожиданном для нас месте.
Самое парадоксальное, что удар по Курской области может быть не основным. Об этом также говорят многие военные аналитики. Сегодня это, возможно, прикрытие или отвлекающий маневр ВСУ. А основной удар будет нанесен в другом месте.
Поэтому мы должны об этом думать — без паники и внимательно. У нас протяженная государственная граница с так называемой Украиной, есть Белгородская область и иные линии соприкосновения.
Дмитрий Выдрин интервью
Вчера, 13:40
Дмитрий Выдрин: Курск — жест отчаяния Зеленского, ведущего себя как пойманная на измене женаИзвестный политтехнолог Дмитрий Выдрин дал оценку ситуации под Курском, а также рассказал, что в Америке завелась "самка богомола", которая уничтожила 46-го президента США и, возможно, готовится отведать следующего кандидата.
О том, с чем связана активность ВСУ в Сумском регионе, в интервью Анны Черкасовой с полковником, ветераном спецподразделений России Тимур Сыртланов: ВСУ собирали механизированный кулак в Сумах, загодя нацеливаясь на Курск.
 
ИнтервьюКурская областьРоссияУкраинаВооруженные силы УкраиныВСУСВООФИЦЕРЫ РОССИИЗападСумыАЭСВладимир ЗеленскийМихаил Подоляк
 
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Заголовок открываемого материала
05:40Главная цель - Суджа: эксперт рассказал, зачем Киев ударил по приграничным районам Курской области
05:39Роман Шкурлатов: Украина обманула всех миражом о мире, замышляя новый "контрнаступ" ВСУ
05:30Об этом мало говорят: Подлесный о расширении буферной зоны
05:20"У Запада кончается оружие". Ищенко о том, почему Украина решила пожертвовать воюющей группировкой ВСУ
05:10"Я плодовитый": "Гоблин" ответил, что делать с российским интернетом
05:00Украина заканчивается: Ищенко о том, почему Западу нужны переговоры без условий, чтобы восстановить ВСУ
04:50На Киев и Николаев: Подлесный о том, почему Северный фронт еще не открыт
04:40"Война все равно неизбежна": Крапивник объяснил, нужно ли бить по аэродромам с F-16 в Польше и Румынии
04:30Идите лесом: "Гоблин" предложил решение проблемы YouTube
04:20"Быстрого прорыва не будет": эксперт предположил, куда теперь может развернуться наступление ВС РФ
04:10Звучит фантастично: эксперт предложил зайти в Сумскую область по воздуху
04:00Перенджиев раскрыл, какой неприятный сюрприз ждал США, когда они решили "закупорить" Севморпуть
03:50Эксперт: британское правительство назначило неожиданного виновника своей миграционной политики
03:40Воевать придется всерьез: Ищенко о том, готов ли Запад "подключиться" и принести себя в жертву Украине
03:30Подлесный назвал неожиданный способ появления ВС РФ в Сумской области
03:20Битва за Севморпуть: Перенджиев о том, почему в борьбе за Арктику нужно действовать "треугольником"
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18:57Православный священник оценил пиар-акцию Зеленского в Курской области
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