Роман Шкурлатов: Украина обманула всех миражом о мире, замышляя новый "контрнаступ" ВСУ
© из личного архиваПодполковник запаса Роман Шкурлатов
© из личного архива
Подполковник Роман Шкурлатов раскрыл возможные дальнейшие шаги ВСУ под Курском и Сумами, уточнив при этом, что ни о каких переговорах с Западом и Украиной Россия думать не должна.
Об этом председатель правления организации "Офицеры России" рассказал в интервью изданию Украина.ру.
ВСУ начали наступление на Курскую область, чтобы усилить переговорные позиции, сообщил советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк.
— Роман, какова обстановка под Курском? Как ведет себя противник и чем отвечаем мы?
— То, что сейчас происходит под Курском, ни в коей мере нельзя рассматривать с успокоительных позиций. Необходимо признать, что противник уже второй день (по состоянию на 08.08.2024) ведет активные наступательные действия. Хотя, в принципе, первый наступательный порыв, конечно же, уже сбавил градус.
Согласно открытым данным (потому что и Генштаб России, и украинская сторона сохраняют военные планы в тайне), противник сейчас пытается активно вводить заготовленные резервы и развивать наступление по территории Курской области.
По нему ВС РФ наносят огневое поражение всеми возможными видами вооружений и военной техники: работает авиация, артиллерия, беспилотная компонента; ведутся стрелковые бои; на земле действуют части и соединения российской армии и добровольческие подразделения.
Местное ополчение тоже принимает участие, вплоть до того, что люди защищают свои улицы и дома, используя подручные средства: охотничьи ружья, гражданское гладкоствольное оружие и тому подобное.
Ситуация развивается динамично, обстановка меняется каждую минуту. Сложно сказать, что будет завтра. Подходят наши резервы и сходу вступают в бой, идут встречные бои. Но противник тоже не сбавляет обороты.
— Как может развиваться ситуация дальше?
— Из того, что мы видим, есть два возможных направления для дальнейшего продвижения [ВСУ].
Первое — это атомоград Курчатов, где находится Курская АЭС. Некоторые военные эксперты предполагают, что противник планирует захват атомной станции для последующего торга и укрепления своих позиций на переговорах. Например, обмена на Запорожскую АЭС.
То есть, грубо говоря, они хотят захватить в заложники часть Курской области и дальше попробовать выставить свои какие-то требования.
Второе. Давайте проанализируем, для чего противник совершает наступление на территории Курской области, для чего вся эта армейская операция.
Во-первых, Украине нужно показать западным партнерам, кураторам и спонсорам какую-то положительную наступательную активность ВСУ на фронте. Потому что за последние месяцы им нечего было демонстрировать.
А здесь [под Курском] вроде бы присутствует некая положительная динамика, пусть и тактического уровня. Да, давайте не будем преувеличивать масштаб проблемы, равно как и не преуменьшать. Важно трезво оценивать ситуацию.
Вторая причина: возможно, они хотят заставить Россию снимать резервы с других направлений театров военных действий для перемещения в Курскую область. Но здесь расчет Украины точно не будет оправдан.
— Почему?
— Потому что резервов у нас хватает.
Кто-то уже подошёл и вступил в бой, кто-то в пути. Поэтому особых перспектив у ВСУ для развития наступления и перехода его из тактического в оперативно-стратегическое я лично не вижу.
В любом случае, темп будет замедляться, так как усиливаются наши удары, в том числе по скоплению резервов противника по ту сторону границы в Сумской области. Линии подвоза ВСУ регулярно подвергаются огневому воздействию. По противнику, который двигается по дорогам Курской области, идут удары.
Число погибших со стороны Украины и количество уничтоженной нами боевой техники Министерство обороны России озвучило (по состоянию на 08.08.2024).
— Есть ли какая-то связь событий под Курском с тем, что Украина получила истребители F-16?
— Не думаю, что нынешняя активизация боевых действий на территории Курской области со стороны противника как-то связана с поставками F-16. Не это их воодушевило.
Подготовка к данной войсковой операции ВСУ [под Курском], наверное, велась не один месяц. При этом были задействованы все имеющиеся разведывательные технические ресурсы западных партнеров Украины, начиная от космической, орбитальной составляющей и заканчивая всевозможными беспилотными разведывательными системами.
Весь Запад действовал в интересах Киева. Они искали наиболее слабое место в нашей обороне, выбрали его и пытались реализовать свой террористический замысел.
— Как нам противостоять этому террористическому замыслу?
— Главное не дать противнику закрепиться, ввезти подготовленные ресурсы, подтянуть туда ПВО, и, соответственно, усложнить работу нашей авиации. Все это необходимо заблаговременно уничтожить по ту сторону границы.
Если противнику все-таки удастся сделать это, необходимо купировать ситуацию в какой-то понятной локации и не дать ему прорваться на оперативный простор. И, соответственно, нанесением огневого поражения локализовать очаги сопротивления и потом их уничтожить.
Это может занять как несколько дней, так и несколько месяцев. Мы пока не можем прогнозировать, как будет развиваться ситуация и какой ход сделает противник.
Нельзя ударяться ни в алармизм, ни в шапкозакидательство. Необходимо трезво оценивать все, что происходит, и внимательно следить за ситуацией. Уверен, у Генерального штаба РФ есть несколько планов и решений на возможные варианты развития событий.
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— К чему должна быть готова Россия с учетом всего вышесказанного, как считаете?
— России необходимо готовиться к жесткому и долгому противостоянию. Сначала нанести решительное поражение ВСУ на территории Курской области и дальше гнать их по всем фронтам.
Нам ни в коем случае не нужно, я считаю, задумываться о каких-либо возможных переговорах. Условия для мирных договоренностей озвучил наш президент несколько месяцев назад. Мы должны исходить из этого.
Но наши условия неприемлемы ни для самого Запада, ни для его сателлита в лице киевского режима. Поэтому — прочь мысли о переговорах, о мире. Должны быть мысли только о решительной победе — чтобы враг был разбит.
Вообще, наши противники сделали все, чтобы мы думали о мире, который вроде бы витает в воздухе, и, возможно, кто-то уловил в этом что-то реальное. Но это мираж, которым противник хотел усыпить нас, подло замышляя очередной "контрнаступ" в неожиданном для нас месте.
Самое парадоксальное, что удар по Курской области может быть не основным. Об этом также говорят многие военные аналитики. Сегодня это, возможно, прикрытие или отвлекающий маневр ВСУ. А основной удар будет нанесен в другом месте.
Поэтому мы должны об этом думать — без паники и внимательно. У нас протяженная государственная граница с так называемой Украиной, есть Белгородская область и иные линии соприкосновения.
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