ЕС выделил Зеленскому €4,2 млрд, поощряя борьбу с коррупцией - 06.08.2024 Украина.ру
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ЕС выделил Зеленскому €4,2 млрд, поощряя борьбу с коррупцией
ЕС выделил Зеленскому €4,2 млрд, поощряя борьбу с коррупцией - 06.08.2024 Украина.ру
ЕС выделил Зеленскому €4,2 млрд, поощряя борьбу с коррупцией
Совет Евросоюза одобрил первый платёж в размере 4,2 млрд евро из 50-миллиардного пакета помощи в восстановлении и развитии Украины по пути в Евросоюз. Об этом 6 августа проинформировала пресс-служба Совета ЕС
2024-08-06T17:21
2024-08-06T17:21
новости
украина
киев
владимир зеленский
ес
евросоюз
финансирование
финансовая помощь
финансы
сво
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Гранты и кредиты на €4,2 млрд из "Украинского фонда ЕС" предназначены для поддержки "макрофинансовой стабильности Украины и функционирования её государственного управления", сказано пресс-релизе Совета ЕС. Решение принято по итогам положительного заключения о выполнении Киевом 10 условий в проведении реформ, которые "охватывают государственное финансовое управление, управление государственными предприятиями, бизнес-среду, энергетику и разминирование".При этом подчёркнута "важность выделения денег как можно скорее, учитывая сложную финансовую ситуацию на Украине". Также сделана ссылка на план намерений официального Киева провести реформы "в рамках процесса вступления в ЕС в течение следующих четырёх лет".В мае 2024 года Совет ЕС сделал вывод, что Киев выполнил предварительные условия плана для получения до €50 млрд из средств налогоплательщиков Евросоюза. Деньги будут выделяться в виде грантов и кредитов с 2024 по 2027 год. Из этой суммы до €32 млрд запланировано на "поддержку реформ и инвестиций" в постсоветской республике.Киев представил своё видение освоения €50 млрд 20 марта 2024 года. В этом "Украинском плане" расписано видение нынешним руководством постсоветской республики "своего видения реконструкции, модернизации и реформ, которые оно намерено провести в рамках процесса вступления в ЕС". В плане особое внимание уделено структурным реформам и инвестициям в сектора с наибольшим потенциалом роста. Также заявлено намерение улучшить госуправление, обеспечить верховенство закона, борьбу с коррупцией и мошенничеством.Учитывая успехи реализации этого плана, включая "борьбу с коррупцией и мошенничеством", правительствами ЕС (от имени которых действует Совет ЕС) принято решение о выделении первого пакета финансовой помощи в размере €4,2 млрд. При этом отмечена способность нынешнего руководства постсоветской республики "проводить реформы" с "прозрачностью и подотчётностью на всех этапах" в условиях специальной военной операции России по демилитаризации и денацификации Украины.Совет ЕС отметил, что в случае успеха реализации заявленных реформ, подкреплённых инвестициями, "ВВП Украины может увеличиться на 6,2% к 2027 году и на 14,2% к 2040 году". Также возможно сокращение долга примерно на 10% ВВП к 2033 году.Тем временем Государственный долг Украины при Зеленском удвоился , сообщала Украина.ру
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новости, украина, киев, владимир зеленский, ес, евросоюз, финансирование, финансовая помощь, финансы, сво, коррупция, мошенничество, украина-ес
Новости, Украина, Киев, Владимир Зеленский, ЕС, Евросоюз, финансирование, финансовая помощь, финансы, СВО, коррупция, мошенничество, Украина-ЕС

ЕС выделил Зеленскому €4,2 млрд, поощряя борьбу с коррупцией

17:21 06.08.2024
 
© Пресс-служба президента Украины
© Пресс-служба президента Украины
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Совет Евросоюза одобрил первый платёж в размере 4,2 млрд евро из 50-миллиардного пакета помощи в восстановлении и развитии Украины по пути в Евросоюз. Об этом 6 августа проинформировала пресс-служба Совета ЕС
Гранты и кредиты на €4,2 млрд из "Украинского фонда ЕС" предназначены для поддержки "макрофинансовой стабильности Украины и функционирования её государственного управления", сказано пресс-релизе Совета ЕС. Решение принято по итогам положительного заключения о выполнении Киевом 10 условий в проведении реформ, которые "охватывают государственное финансовое управление, управление государственными предприятиями, бизнес-среду, энергетику и разминирование".
© Украина.руВосприятие борьбы с коррупцией на Украине. Инфографика
Восприятие борьбы с коррупцией на Украине. Инфографика - РИА Новости, 1920, 06.08.2024
© Украина.ру
Восприятие борьбы с коррупцией на Украине. Инфографика
При этом подчёркнута "важность выделения денег как можно скорее, учитывая сложную финансовую ситуацию на Украине". Также сделана ссылка на план намерений официального Киева провести реформы "в рамках процесса вступления в ЕС в течение следующих четырёх лет".
В мае 2024 года Совет ЕС сделал вывод, что Киев выполнил предварительные условия плана для получения до €50 млрд из средств налогоплательщиков Евросоюза. Деньги будут выделяться в виде грантов и кредитов с 2024 по 2027 год. Из этой суммы до €32 млрд запланировано на "поддержку реформ и инвестиций" в постсоветской республике.
© Украина.руКоррупция на Украине. Инфографика
Коррупция на Украине. Инфографика - РИА Новости, 1920, 06.08.2024
© Украина.ру
Коррупция на Украине. Инфографика
Киев представил своё видение освоения €50 млрд 20 марта 2024 года. В этом "Украинском плане" расписано видение нынешним руководством постсоветской республики "своего видения реконструкции, модернизации и реформ, которые оно намерено провести в рамках процесса вступления в ЕС". В плане особое внимание уделено структурным реформам и инвестициям в сектора с наибольшим потенциалом роста. Также заявлено намерение улучшить госуправление, обеспечить верховенство закона, борьбу с коррупцией и мошенничеством.
Учитывая успехи реализации этого плана, включая "борьбу с коррупцией и мошенничеством", правительствами ЕС (от имени которых действует Совет ЕС) принято решение о выделении первого пакета финансовой помощи в размере €4,2 млрд. При этом отмечена способность нынешнего руководства постсоветской республики "проводить реформы" с "прозрачностью и подотчётностью на всех этапах" в условиях специальной военной операции России по демилитаризации и денацификации Украины.
Совет ЕС отметил, что в случае успеха реализации заявленных реформ, подкреплённых инвестициями, "ВВП Украины может увеличиться на 6,2% к 2027 году и на 14,2% к 2040 году". Также возможно сокращение долга примерно на 10% ВВП к 2033 году.
Тем временем Государственный долг Украины при Зеленском удвоился , сообщала Украина.ру
 
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