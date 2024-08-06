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ЕС выделил Зеленскому €4,2 млрд, поощряя борьбу с коррупцией

ЕС выделил Зеленскому €4,2 млрд, поощряя борьбу с коррупцией - 06.08.2024 Украина.ру

ЕС выделил Зеленскому €4,2 млрд, поощряя борьбу с коррупцией

Совет Евросоюза одобрил первый платёж в размере 4,2 млрд евро из 50-миллиардного пакета помощи в восстановлении и развитии Украины по пути в Евросоюз. Об этом 6 августа проинформировала пресс-служба Совета ЕС

2024-08-06T17:21

2024-08-06T17:21

2024-08-06T17:21

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Гранты и кредиты на €4,2 млрд из "Украинского фонда ЕС" предназначены для поддержки "макрофинансовой стабильности Украины и функционирования её государственного управления", сказано пресс-релизе Совета ЕС. Решение принято по итогам положительного заключения о выполнении Киевом 10 условий в проведении реформ, которые "охватывают государственное финансовое управление, управление государственными предприятиями, бизнес-среду, энергетику и разминирование".При этом подчёркнута "важность выделения денег как можно скорее, учитывая сложную финансовую ситуацию на Украине". Также сделана ссылка на план намерений официального Киева провести реформы "в рамках процесса вступления в ЕС в течение следующих четырёх лет".В мае 2024 года Совет ЕС сделал вывод, что Киев выполнил предварительные условия плана для получения до €50 млрд из средств налогоплательщиков Евросоюза. Деньги будут выделяться в виде грантов и кредитов с 2024 по 2027 год. Из этой суммы до €32 млрд запланировано на "поддержку реформ и инвестиций" в постсоветской республике.Киев представил своё видение освоения €50 млрд 20 марта 2024 года. В этом "Украинском плане" расписано видение нынешним руководством постсоветской республики "своего видения реконструкции, модернизации и реформ, которые оно намерено провести в рамках процесса вступления в ЕС". В плане особое внимание уделено структурным реформам и инвестициям в сектора с наибольшим потенциалом роста. Также заявлено намерение улучшить госуправление, обеспечить верховенство закона, борьбу с коррупцией и мошенничеством.Учитывая успехи реализации этого плана, включая "борьбу с коррупцией и мошенничеством", правительствами ЕС (от имени которых действует Совет ЕС) принято решение о выделении первого пакета финансовой помощи в размере €4,2 млрд. При этом отмечена способность нынешнего руководства постсоветской республики "проводить реформы" с "прозрачностью и подотчётностью на всех этапах" в условиях специальной военной операции России по демилитаризации и денацификации Украины.Совет ЕС отметил, что в случае успеха реализации заявленных реформ, подкреплённых инвестициями, "ВВП Украины может увеличиться на 6,2% к 2027 году и на 14,2% к 2040 году". Также возможно сокращение долга примерно на 10% ВВП к 2033 году.Тем временем Государственный долг Украины при Зеленском удвоился , сообщала Украина.ру

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новости, украина, киев, владимир зеленский, ес, евросоюз, финансирование, финансовая помощь, финансы, сво, коррупция, мошенничество, украина-ес