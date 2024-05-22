На Украине обманывать российских пенсионеров разрешат только "белым" колл-центрам
Колл-центр на Украине
Верховная Рада Украины приняла в первом чтении законопроект о борьбе с колл-центрами. Об этом 22 мая сообщил в своем телеграм-канале нардеп Ярослав Железняк
Уголовный кодекс Украины предложили дополнить новыми статьями, в том числе:
- —электронно-коммуникационное мошенничество;
- —создание, руководство электронно-коммуникационной мошеннической организацией, а также участие в ней;
- —привлечение к участию в электронно-коммуникационной мошеннической организации.
"Цель проекта: усиление борьбы с так называемыми черными колл-центрами, а именно мошенниками, которые благодаря завладению персональными данными вынимают у людей средства. При рассмотрении задал вопрос: а какие сейчас статьи так мешают правоохранителям расследовать эти преступления, но так же прекрасно помогают СБУ и другим это крышевать?", - сыронизировал Железняк.
В прошлом году зампред "Сбербанка" Станислав Кузнецов назвал украинский город Днепропетровск мировой столицей мошеннических колл-центров. По его словам, в день оттуда поступает около 5 миллионов звонков, основная часть которых приходится на клиентов российских банков. Чаще всего от мошенников страдают пенсионеры.