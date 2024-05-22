https://ukraina.ru/20240522/1055218735.html

На Украине обманывать российских пенсионеров разрешат только "белым" колл-центрам

На Украине обманывать российских пенсионеров разрешат только "белым" колл-центрам - 22.05.2024 Украина.ру

На Украине обманывать российских пенсионеров разрешат только "белым" колл-центрам

Верховная Рада Украины приняла в первом чтении законопроект о борьбе с колл-центрами. Об этом 22 мая сообщил в своем телеграм-канале нардеп Ярослав Железняк

2024-05-22T14:31

2024-05-22T14:31

2024-05-22T14:31

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украина

ярослав железняк

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сбу

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Уголовный кодекс Украины предложили дополнить новыми статьями, в том числе:"Цель проекта: усиление борьбы с так называемыми черными колл-центрами, а именно мошенниками, которые благодаря завладению персональными данными вынимают у людей средства. При рассмотрении задал вопрос: а какие сейчас статьи так мешают правоохранителям расследовать эти преступления, но так же прекрасно помогают СБУ и другим это крышевать?", - сыронизировал Железняк.В прошлом году зампред "Сбербанка" Станислав Кузнецов назвал украинский город Днепропетровск мировой столицей мошеннических колл-центров. По его словам, в день оттуда поступает около 5 миллионов звонков, основная часть которых приходится на клиентов российских банков. Чаще всего от мошенников страдают пенсионеры.

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новости, украина, ярослав железняк, верховная рада, сбу