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Офис Зеленского вводит цензуру, чтобы дипломаты не рассказывали о коррупции - депутат ВР

Офис Зеленского вводит цензуру, чтобы дипломаты не рассказывали о коррупции - депутат ВР - 05.06.2024 Украина.ру

Офис Зеленского вводит цензуру, чтобы дипломаты не рассказывали о коррупции - депутат ВР

Украинские власти хотят официально ввести цензуру для дипломатии. Об этом сообщила депутат Верховной Рады София Федина в своём телеграм-канале

2024-06-05T15:18

2024-06-05T15:18

2024-06-05T15:18

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На Украине существует проблема с дипломатической службой и "дипломатией как таковой", считает Федина. По её словам, офис Зеленского отстранил от работы профессиональных дипломатов и не привлекает их к переговорному процессу."А возможно они офису и не нужны? Потому что почему-то сейчас дипломатией на Украине руководит Ермак, который на себе завязал все переговорные процессы", - предположила депутат.По её мнению, это привело к массе провалов в переговорах с США. А делегации из каждой поездки возвращались "с еще более катастрофическими результатами", добавила Федина.Депутат Рады также раскритиковала законопроект "О совершенствовании прохождения дипломатической службы", который сейчас "пропихивают" в парламенте. В нём предлагают ввести внешнюю политическую цензуру.Федина пояснила, что это по сути наказание всех, кто по мнению офиса Зеленского "что-то не так сказал в своих заграничных поездках о коррупции, которая является безумной на уровне служебной власти".Бывшего главкома ВСУ Валерия Залужного Зеленский назначил послом в Великобритании, однако в Лондон тот не уехал. А бывшего секретаря Совета национальной безопасности Украины Алексея Данилова направили послом в Молдавию.Украинцы высмеяли это назначение, так как образования в сфере международных отношений у Данилова нет. Он окончил Старобельский совхоз-техникум по специальности "ветеринар"."Идеальный партнёр для Порошенко": Царёв рассказал, почему Залужный не уехал в Лондон

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новости, украина, лондон, сша, софия федина, владимир зеленский, валерий залужный, верховная рада, дипломатия, дипломаты, дипломатические отношения, цензура