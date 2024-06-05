Офис Зеленского вводит цензуру, чтобы дипломаты не рассказывали о коррупции - депутат ВР - 05.06.2024 Украина.ру
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Офис Зеленского вводит цензуру, чтобы дипломаты не рассказывали о коррупции - депутат ВР
Офис Зеленского вводит цензуру, чтобы дипломаты не рассказывали о коррупции - депутат ВР - 05.06.2024 Украина.ру
Офис Зеленского вводит цензуру, чтобы дипломаты не рассказывали о коррупции - депутат ВР
Украинские власти хотят официально ввести цензуру для дипломатии. Об этом сообщила депутат Верховной Рады София Федина в своём телеграм-канале
2024-06-05T15:18
2024-06-05T15:18
новости
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владимир зеленский
валерий залужный
верховная рада
дипломатия
дипломаты
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На Украине существует проблема с дипломатической службой и "дипломатией как таковой", считает Федина. По её словам, офис Зеленского отстранил от работы профессиональных дипломатов и не привлекает их к переговорному процессу."А возможно они офису и не нужны? Потому что почему-то сейчас дипломатией на Украине руководит Ермак, который на себе завязал все переговорные процессы", - предположила депутат.По её мнению, это привело к массе провалов в переговорах с США. А делегации из каждой поездки возвращались "с еще более катастрофическими результатами", добавила Федина.Депутат Рады также раскритиковала законопроект "О совершенствовании прохождения дипломатической службы", который сейчас "пропихивают" в парламенте. В нём предлагают ввести внешнюю политическую цензуру.Федина пояснила, что это по сути наказание всех, кто по мнению офиса Зеленского "что-то не так сказал в своих заграничных поездках о коррупции, которая является безумной на уровне служебной власти".Бывшего главкома ВСУ Валерия Залужного Зеленский назначил послом в Великобритании, однако в Лондон тот не уехал. А бывшего секретаря Совета национальной безопасности Украины Алексея Данилова направили послом в Молдавию.Украинцы высмеяли это назначение, так как образования в сфере международных отношений у Данилова нет. Он окончил Старобельский совхоз-техникум по специальности "ветеринар"."Идеальный партнёр для Порошенко": Царёв рассказал, почему Залужный не уехал в Лондон
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новости, украина, лондон, сша, софия федина, владимир зеленский, валерий залужный, верховная рада, дипломатия, дипломаты, дипломатические отношения, цензура
Новости, Украина, Лондон, США, София Федина, Владимир Зеленский, Валерий Залужный, Верховная Рада, дипломатия, дипломаты, дипломатические отношения, цензура

Офис Зеленского вводит цензуру, чтобы дипломаты не рассказывали о коррупции - депутат ВР

15:18 05.06.2024
 
© commons.wikimedia.org / Вадим Чуприна / Перейти в фотобанкВерховная рада здание флаг
Верховная рада здание флаг - РИА Новости, 1920, 05.06.2024
© commons.wikimedia.org / Вадим Чуприна
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Украинские власти хотят официально ввести цензуру для дипломатии. Об этом сообщила депутат Верховной Рады София Федина в своём телеграм-канале
На Украине существует проблема с дипломатической службой и "дипломатией как таковой", считает Федина. По её словам, офис Зеленского отстранил от работы профессиональных дипломатов и не привлекает их к переговорному процессу.
"А возможно они офису и не нужны? Потому что почему-то сейчас дипломатией на Украине руководит Ермак, который на себе завязал все переговорные процессы", - предположила депутат.
По её мнению, это привело к массе провалов в переговорах с США. А делегации из каждой поездки возвращались "с еще более катастрофическими результатами", добавила Федина.
Депутат Рады также раскритиковала законопроект "О совершенствовании прохождения дипломатической службы", который сейчас "пропихивают" в парламенте. В нём предлагают ввести внешнюю политическую цензуру.
Федина пояснила, что это по сути наказание всех, кто по мнению офиса Зеленского "что-то не так сказал в своих заграничных поездках о коррупции, которая является безумной на уровне служебной власти".
Бывшего главкома ВСУ Валерия Залужного Зеленский назначил послом в Великобритании, однако в Лондон тот не уехал. А бывшего секретаря Совета национальной безопасности Украины Алексея Данилова направили послом в Молдавию.
Украинцы высмеяли это назначение, так как образования в сфере международных отношений у Данилова нет. Он окончил Старобельский совхоз-техникум по специальности "ветеринар".
"Идеальный партнёр для Порошенко": Царёв рассказал, почему Залужный не уехал в Лондон
 
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