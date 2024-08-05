Государственный долг Украины при Зеленском удвоился - 05.08.2024 Украина.ру
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Государственный долг Украины при Зеленском удвоился
Государственный долг Украины при Зеленском удвоился - 05.08.2024 Украина.ру
Государственный долг Украины при Зеленском удвоился
Государственный долг Украины при Владимире Зеленском вырос почти на 74 миллиарда долларов. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные украинского Минфина
2024-08-05T07:33
2024-08-05T07:42
госдолг
владимир зеленский
новости
доллар
украина
минфин
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По итогам первого полугодия украинская государственная задолженность составила 152,2 миллиарда долларов, или рекордные 88,4% от ВВП.Главным образом увеличивался внешний госдолг - на 59,5 миллиарда долларов, а внутренний вырос только на 14,4 миллиарда.Таким образом, Зеленский стал рекордсменом по наращиванию обязательств страны: за время его нахождения у власти они увеличились на 73,8 миллиарда долларов.Это лишь на 4,6 миллиарда долларов меньше госдолга, который Украина накопила с приобретения независимости в 1991 году и до момента прихода Зеленского к власти в 2019 году.Подробнее об активном росте госдолга - в материале Госдолг Украины за месяц увеличился на 86,17 млрд гривен на сайте Украина.ру.
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госдолг, владимир зеленский, новости, доллар, украина, минфин
госдолг, Владимир Зеленский, Новости, доллар, Украина, Минфин

Государственный долг Украины при Зеленском удвоился

07:33 05.08.2024 (обновлено: 07:42 05.08.2024)
 
© Инсайдер UA телеграм-каналВладимир Зеленский
Владимир Зеленский
© Инсайдер UA телеграм-канал
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Государственный долг Украины при Владимире Зеленском вырос почти на 74 миллиарда долларов. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные украинского Минфина
По итогам первого полугодия украинская государственная задолженность составила 152,2 миллиарда долларов, или рекордные 88,4% от ВВП.
Главным образом увеличивался внешний госдолг - на 59,5 миллиарда долларов, а внутренний вырос только на 14,4 миллиарда.
Таким образом, Зеленский стал рекордсменом по наращиванию обязательств страны: за время его нахождения у власти они увеличились на 73,8 миллиарда долларов.
Это лишь на 4,6 миллиарда долларов меньше госдолга, который Украина накопила с приобретения независимости в 1991 году и до момента прихода Зеленского к власти в 2019 году.
Подробнее об активном росте госдолга - в материале Госдолг Украины за месяц увеличился на 86,17 млрд гривен на сайте Украина.ру.
 
госдолгВладимир ЗеленскийНовостидолларУкраинаМинфин
 
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